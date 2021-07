Angesichts der erwarteten hohen Infektionszahlen schließt Lehrerpräsident Meidinger Wechselunterricht im Herbst nicht aus. +++ Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am siebten Tag in Folge. +++ Die Bundesärztekammer fordert eine intensivere Impfkampagne. +++ Mehr in unserem Newsblog.

Dienstag, 13. Juli

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts nun bei 6,5 nach 6,4 am Vortag und 4,9 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 646 neue Ansteckungen, das sind 206 mehr als am vergangenen Dienstag. Zudem wurden in Deutschland 26 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

+++ Der Deutsche Lehrerverband fordert Bund und Länder mit Blick auf die Delta-Variante auf, sich auf eine erneute Phase des Wechselunterrichts an den Schulen im Herbst vorzubereiten. Präsenzunterricht mit erhöhten Gesundheitsschutzmaßnahmen würden nicht ausreichen, um eine vierte Welle zu verhindern, sagte Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb müssten alle Schulen, die noch über kein schnelles Internet verfügen, in den Ferienmonaten damit ausgestattet werden.

Selbsttests an Schulen könnten Präsenzunterricht möglich machen. (IMAGO / Jörg Halisch)

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, fordert eine intensivere Corona-Impfkampagne. Er vermisse den Fernsehwerbespot zum Impfen vor der Tagesschau, sagte Reinhardt der "Rheinischen Post". Außerdem müsse man direkt vor Ort informieren, und zwar dort, wo die Impfbereitschaft bisher gering sei. Sport- und Kulturvereine sowie Glaubensgemeinschaften müssten für die Impfkampagne mit ins Boot geholt werden.

+++ Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, warnt vor Alarmismus bei einem Wiederanstieg der Corona-Infektionszahlen. Insbesondere den Begriff "Vierte Welle" sehe er kritisch, sagte Gaß der "Bild"-Zeitung. Dieser sorge bei den Bürgern nur für Angst, dass die Intensivstationen wieder mit Covid-Patienten "volllaufen" könnten. Dies werde aber dank der Impfungen nicht der Fall sein. Zwar erwarte auch er steigende Zahlen im Herbst, betonte Gaß. Eine Gefahr für das Gesundheitssystem bedeute dies aber nicht, da sich Infektionen, schwere Erkrankungen und Todesfälle zunehmend voneinander entkoppelten.

Montag, 12. Juli

+++ Die Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert an die Länder, noch keine Auffrischungsimpfungen zu bestellen. Es gebe noch genug Nationen, die bislang noch nicht genügend Impfstoffe bekommen hätten, um ihre Bevölkerung oder das medizinische Personal zu schützen, sagt WHO-Chef Tedros. Die Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stiegen wieder und die ansteckendere Delta-Variante dominiere zunehmend. In Kürze werde sie das Infektionsgeschehen weltweit beherrschen. Noch habe die Organisation auch keine Beweise, dass eine Auffrischungsimpfung nötig sei, sagt ein WHO-Vertreter.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gilt als ein wichtiges Kriterium für die Bewertung des Pandemiegeschehens. Künftig sollen in Deutschland weitere Parameter mehr Gewicht bekommen. Das könnte sich auf politische Entscheidungen wie die Bundesnotbremse auswirken.

+++ Frankreich führt eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein. Präsident Macron begründete diesen Schritt in einer Fernsehansprache mit der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante. Sämtliche Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen müssen sich Macron zufolge bis zum 15. September impfen lassen. Andernfalls drohten Kontrollen und auch Sanktionen. Wenn man jetzt nicht handele, bedeute dies einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen und der Krankenhausbehandlungen, betonte Macron. Er sprach von einem Wettlauf gegen die Zeit und erklärte weiter, irgendwann müsse auch die Frage nach einer Impfpflicht für alle gestellt werden.

Präsident Macron hat eine Impfpflicht für den Gesundheitssektor angekündigt. (AFP / Ludovic Marin)

