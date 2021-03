Der Impfstoff-Hersteller Moderna hat eine Studie zur Wirkung seines Corona-Vakzins bei Babys und Kindern begonnen. Die Aussetzung der Impfungen mit dem Mittel von AstraZeneca sorgen für unterschiedliche Bewertungen. Die Inzidenz in Deutschland steigt auf 83,7. Diese und weitere Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 16. März

+++ Der Impfstoff-Hersteller Moderna hat eine Studie zur Wirkung seines Corona-Vakzins bei Babys und Kindern begonnen. Die klinischen Tests in den USA und Kanada hätten bereits begonnen, teilte das US-Unternehmen mit. Insgesamt rund 6.750 gesunde Kinder im Alter von sechs Monaten bis 12 Jahren sollen demnach daran teilnehmen. Sie erhalten zunächst zwei kleinere Dosen des sogenannten mRNA-Wirkstoffes im Abstand von 28 Tagen.

+++ Die nordrhein-westfälische Stadt Dortmund darf trotz steigender Corona-Infektionszahlen die Schulen nicht wieder schließen. Das sagte Landesgesundheitsminister Laumann, der einen Antrag der Stadt ablehnte. Oberbürgermeister Westphal hatte zuvor erklärt, seit Bekanntgabe des vorläufigen Impfstopps mit dem Präparat von AstraZeneca fehle die Geschäftsgrundlage für den Gesamtplan von "Impfen, Testen, Öffnen". Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Dortmund bei 71,2, in Nordrhein-Westfalen bei knapp 83.

+++ Die Europäische Arzneimittelagentur hält den Nutzen des Impfstoffs von AstraZeneca weiterhin für größer als die Risiken. EMA-Direktorin Cooke teilte mit, bislang gebe es keine gesicherten Hinweise, wonach das Vakzin für das Auftreten von Blutgerinnseln im Gehirn verantwortlich sein könnte. Wie zuvor unter anderem Deutschland setzten nun auch Schweden, Luxemburg und Zypern die Astrazeneca-Impfungen vorsorglich aus.

+++ Der CDU-Vorsitzende Laschet bezeichnete die Aussetzung von Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca als schlechte Nachricht. Der Impfstoff sei hoch wirksam, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Das Impfen sei der Ausweg aus der Pandemie. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller. Der SPD-Politiker nannte die Entscheidung einen bitteren Rückschlag. Dieser Einschätzung widersprach seine Partei-Kollegin Bas.

+++ Bereits gegen das Coronavirus geimpfte Menschen müssen sich laut einem Urteil bei Ansteckung eines Haushaltsmitglieds trotzdem zwei Wochen lang isolieren. Das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße lehnte den Eilantrag eines Ärzte-Ehepaars aus der Vorderpfalz gegen die Dauer der Isolierung ab. Deren Tochter hatte sich mit Corona infiziert. Das Gericht erklärte, noch lägen keine ausreichenden Belege dafür vor, dass Geimpfte nicht infektiös erkrankten.

+++ Ab Anfang April soll in Schottland das öffentliche Leben nach monatelangem Corona-Lockdown wieder langsam seinen Betrieb aufnehmen. Ab dem 5. April dürfen Friseure und einige nicht-essenzielle Geschäfte wie Gartenzentren wieder ihre Türen öffnen, wie Regierungschefin Sturgeon ankündigte. Am 26. April sollen dann Reisen innerhalb Großbritanniens wieder möglich sein. Auch Fitnessstudios, Museen und touristische Unterkünfte sollen wieder öffnen.

+++ Bayern spricht sich für eine Testpflicht für Reiserückkehrer von der spanischen Ferieninsel Mallorca aus. Der Bund müsse überlegen, ob nicht eine verbindliche und deutschlandweit gültige Regelung möglich wäre, sagte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinetts-Sitzung in München. Alles andere wäre aus seiner Sicht "kein gutes Signal".

Urlaub auf Mallorca ist nun wieder möglich - bisher ist keine Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland geplant. (Joan Mateu/AP/dpa)

+++ Die Anbieter privater Ferienunterkünfte in Deutschland haben sich "fassungslos" dazu geäußert, dass Flugreisen ins Ausland wieder erlaubt sind, das Beherbergungsverbot im Inland aber Bestand hat. Für die ungleiche Behandlung von Aus- und Inlandsreisen habe man "null Komma null" Verständnis, heißt es in einem Schreiben des Verbands der Eigentümer von Ferienwohnungen und Ferienhäusern an Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs. Da es keinerlei Öffnungsperspektive gebe, fordert der Verband ein Soforthilfe-Programm.

+++ Die EU-Kommission hat mit Biontech/Pfizer eine vorgezogene Lieferung von zehn Millionen Impfdosen im zweiten Quartal vereinbart. Damit steige die Gesamtzahl der zugesagten Dosen des Herstellers für den Zeitraum von April bis Juni auf über 200 Millionen, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dies gebe den Mitgliedstaaten "Spielraum" und könne "Lücken bei Lieferungen" anderer Hersteller füllen.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 5.480 Neuinfektionen gemeldet. Das sind knapp 1.230 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Außerdem wurden 238 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 83,7.

+++ Der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionsvorsitzende Kutschaty hat die Entlassung von Bundesgesundheitsminister Spahn, CDU, gefordert. Kutschaty sagte dem Magazin "Der Spiegel", erst habe der Minister bei der Beschaffung der Impfstoffe versagt, dann bei der Teststrategie. Spahn sei mit seinem Job überfordert und sei in dieser historischen Krise nicht mehr tragbar. Bundeskanzlerin Merkel müsse jetzt schnell handeln. Spahn habe das Vertrauen der Menschen in die Gesundheitspolitik schwer beschädigt. Die Entscheidung des Gesundheitsministeriums, die Impfungen mit Astrazeneca vorläufig auszusetzen, bezeichnete Kutschaty als "Desaster".

+++ Das für die Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat seine Empfehlung zur Aussetzung von Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca verteidigt. Von den sieben in Deutschland aufgetretenen Fällen mit Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang zur Impfung seien drei tödlich verlaufen, sagte Institutspräsident Cichutek im ARD-Fernsehen. Über die Befunde müsse nun im europäischen Vergleich diskutiert werden. Zu den Auswirkungen auf die Impfungen in Deutschland erklärte Cichutek, wenn es ein bisschen länger dauere, sei das in Ordnung.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation will heute über den Impfstoff von Astrazeneca beraten. Die WHO-Chefwissenschaftlerin Swaminathan empfahl, die Impfungen vorerst fortzusetzen. Es gebe bislang keine dokumentierten Todesfälle, die mit den Vakzinen zusammenhingen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA kündigte eine Sondersitzung für Donnerstag an und erklärte, man sei nach wie vor der Überzeugung, dass die Vorteile einer Impfung größer seien als die Risiken.

+++ Mehrere Wochen vor der geplanten Öffnung der Außengastronomie in England melden zahlreiche Pubs bereits: Ausgebucht. Viele Gaststätten und Pub-Ketten teilten mit, ihre Tische im Freien seien bereits auf Wochen reserviert. Die Nachfrage sei geradezu explodiert, betonte der Chef der City Pub Group, Clive Watson. Dem aktuellen Plan der britischen Regierung nach dürfen Restaurants und Kneipen in England vom 12. April an ihre Außenbereiche öffnen, vom 17. Mai an sind auch wieder Besuche in geschlossenen Räumen erlaubt. Frühestens am 21.

Juni sollen alle Corona-Restriktionen aufgehoben werden.

+++ Nach mehreren Corona-Ausbrüchen im Zusammenhang mit Karaoke-Treffen haben die Behörden in Japan vor der Freizeitbeschäftigung gewarnt. Mindestens 215 Menschen wurden in jüngster Zeit im Zusammengang mit Karaoke-Sitzungen positiv getestet. Laut Wirtschaftsminister Nishimura ist das Singen eine Beschäftigung, die besonders bei Rentnern und älteren Menschen beliebt ist.

Ein Karaoke-Treffen in Japan im Juli. (Yomiuri Shimbun)

+++ Die Zahl der Covid-Patienten auf deutschen Intensivstationen steigt. Während gestern um 6.30 Uhr laut "DIVI"-Intensivregister 2.769 Menschen mit positivem Coronatest dort lagen, waren es heute zur gleichen Zeit 2.883 - ein Anstieg von über 110.

+++ Bundesfamilienministerin Giffey fordert mehr Coronatests für Kinder und Jugendliche. So lange flächendeckendes Impfen nicht möglich sei, müsse das Testen vor dem Besuch von Kitas und Schulen ausgeweitet werden, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei sollten Selbsttests zur Anwendung kommen. Dies schaffe mehr Sicherheit und unterbreche Infektionsketten, meinte Giffey. An den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen erhält jeder Schüler allerdings bis zum Beginn der Osterferien am 29. März zunächst nur einen einzigen Corona-Selbsttest. Das teilte das Schulministerium mit. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Schüler sich einmal pro Woche freiwillig unter Aufsicht in der Schule selbst testen können.

+++ Die Gewerkschaft GEW hat kritisiert, dass Schüler und Lehrer zu Präsenzunterricht verpflichtet würden, obwohl nicht genügend Tests vorhanden seien. Dadurch steige die Gefahr von Infektionen, die in die Familien getragen werden könnten.

+++ Der brasilianische Präsident Bolsonaro wechselt mitten in einer Corona-Welle erneut seinen Gesundheitsminister aus - zum vierten insgesamt Mal. Interims-Minister Eduardo Pazuello werde sein Amt verlieren, auf ihn solle Marcelo Queiroga folgen, sagte Bolsonaro. Bis zur Amtsübernahme würden noch zwei bis drei Wochen vergehen. Queiroga ist Präsident der kardiologischen Gesellschaft Brasiliens. Sein Vorgänger Pazuello war zuvor General und verfügte über keine Erfahrung aus dem medizinischen Bereich.

Montag, 15. März

+++ Weitere europäische Staaten setzen die Impfungen mit Astrazeneca aus - darunter Slowenien, Portugal und Zypern. Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten hält Österreich mehreren Medienberichten zufolge an Impfungen mit AstraZeneca fest. Das nationale Impfgremium habe am Abend eine entsprechende vorläufige Empfehlung ausgesprochen, heißt es.

+++ Angesichts steigender Zahlen von Reisenden in den USA hat die US-Gesundheitsbehörde CDC eindringlich zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen aufgerufen. Die Infektionszahlen entwickelten sich zwar in die richtige Richtung, sagte CDC-Direktorin Walensky, aber ob da so bleibe, hänge vom Verhalten der Bürgerinnen und Bürger ab. Die Behörden hatten am Freitag mehr als 1,35 Millionen Reisende an US-Flughäfen registriert - den höchsten Wert seit dem Einbruch der Zahlen wegen der Pandemie vor knapp einem Jahr.

+++ Estlands Ministerpräsidentin Kallas ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der Staatskanzlei in Tallinn habe die Regierungschefin des baltischen EU- und Nato-Landes leichtes Fieber, zeige bislang aber keine anderen Symptome und fühle sich im Allgemeinen gut. Das 1,3-Millionen-Einwohner-Land weist nach Angaben der EU-Behörde ECDC aktuell eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf.

+++ CDU-Chef Laschet befürchtet, dass der vorläufige Stopp der Astrazeneca-Impfungen die Impfkampagne empfindlich beeinträchtigt. Man habe darauf gesetzt, jetzt sehr schnell und viel impfen zu können, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Abend im ZDF. Und nun sei ein Impfstoff nicht mehr da, jedenfalls nicht in den nächsten Tagen. Darauf müsse die Politik reagieren. Am Mittwochabend werde es Gespräche zwischen Bund und Ländern geben. Der CSU-Vorsitzende Söder sprach sich dafür aus, das Präparat von Astrazeneca nach einer wissenschaftlichen Überprüfung für alle Willigen freizugeben. Bei diesem Impfstoff sollten die geltenden Priorisierungen ausgesetzt werden, sagte Söder im ARD-Fernsehen.

+++ Der Reiseforscher Jürgen Schmude befürchtet, dass die verstärkten Buchungen von Reisen auf die Ferieninsel Mallorca "ein zweites Ischgl" nach sich ziehen könnten. Grundsätzlich sei dieser Ansturm eine Katastrophe, sagte der Professor für Tourismuswirtschaft und Nachhaltigkeit an der Universität München dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Er habe große Sorge, dass der Mallorca-Ansturm ein erneutes Ansteigen der Fallzahlen verursachen werde.

+++ Oslo führt angesichts wachsender Neuinfektionszahlen seine bislang striktesten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein. Unter anderem dürfen die Einwohner der norwegischen Hauptstadt vorübergehend nicht mehr als zwei Gäste im Eigenheim begrüßen, wie der Vorsitzende der städtischen Regierung, Johansen, bekanntgab. Alle Schüler ab der achten Klasse und in den weiterführenden Schulen stellen komplett auf Digitalunterricht um, viele Schüler der fünften bis siebten Jahrgänge müssen ebenfalls auf Homeschooling ausweichen.

+++ Nach Astrazeneca will auch der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson seinen Corona-Impfstoff teilweise in Dessau in Sachsen-Anhalt produzieren. Die Firma IDT Biologika teilte mit, dass sie das Mittel abfüllen und verpacken werde. Dafür stünden ab sofort für zunächst drei Monate Kapazitäten zur Verfügung. Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist der vierte, den die EU zugelassen hat.

Coronavirus - Impfstoff von Johnson&Johnson (Pool AP/Timothy D. Easley)

+++ Als Folge der sofortigen Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen in Deutschland müssen einzelne Impfzentren ihren Betrieb einstellen. "In Berlin betrifft die Aussetzung die Corona-Impfzentren Tegel und Tempelhof, die vorübergehend geschlossen werden, das Impfen der Mitarbeitenden in den Krankenhäusern sowie das Pilotprojekt für Impfungen durch niedergelassene Ärzte", teilt die Landesregierung mit. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium erklärt, alle bereits vereinbarten Termine mit diesem Impfstoff könnten vorerst nicht stattfinden und würden abgesagt. Weitere Informationen dazu, was der Rückschlag für die Impfkampagne bedeutet, finden Sie hier.

+++ Nach der vorsorglichen Aussetzungen der Astrazeneca-Impfungen in mehreren europäischen Ländern will die Europäische Arzneimittelbehörde am Donnerstag auf einer Sondersitzung die neue Informationslage über das Vakzin bewerten. Zurzeit sei man weiter der Überzeugung, dass die Vorteile von Astrazeneca bei der Verhinderung einer Corona-Infektion mit der Gefahr eines tödlichen Verlaufs größer seien als das Risiko durch Nebenwirkungen. Auch der Beratungsausschuss der Weltgesundheitsorganisation trifft sich morgen, um über den Astrazeneca-Impfstoff zu diskutieren.

+++ Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, kritisierte den Impfstopp mit Astrazeneca. Spahn zünde damit einen "Flächenbrand". Durch den Impfstopp werde massiv Vertrauen in der Bevölkerung verspielt, so Brysch. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach bezeichnete das Vorgehen der Bundesregierung als "großen Fehler". Das Risiko einer Thrombose läge in der Größenordnung von 1 zu 100.000 oder weniger und scheine im Vergleich zu Ungeimpften nicht erhöht zu sein, sagte Lauterbach der "Rheinischen Post".

+++ Die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astrazeneca sind in Deutschland vorsorglich ausgesetzt. Die Bundesregierung folgt damit einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Zuvor waren neue Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung bekannt geworden. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Mehrere Bundesländer erklärten, dass bereits vereinbarte Termine mit diesem Impfstoff vorerst nicht stattfinden können und von den zuständigen Stellen abgesagt werden.

+++ Auch Frankreich und Italien kündigten inzwischen an, die Impfungen mit Astrazeneca vorübergehend einzustellen. Frankreich wolle bis zur Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff erstmal nicht mehr einsetzen, sagte Frankreichs Präsident Macron. Er sprach von einer Vorsichtsmaßnahme angesichts möglicher Nebenwirkungen. Auch Spanien setzt Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca aus, wie der Radiosender Cadena SER berichtet. Dies gelte für einen Zeitraum von mindestens 15 Tagen.

AstraZeneca-Impfstoff (icture alliance / /dpa-Zentralbild / Ronny Hartmann)

+++ Der Schweizer Pharma-Auftragshersteller Lonza kann die Produktion des Coronavirus-Impfstoffs der US-Botechnologiefirma Moderna hochfahren. Die Aufsichtsbehörde Swissmedic hat die Betriebsbewilligung für weitere Produktionslinien im Lonza-Werk Visp im Kanton Wallis erteilt. Auf insgesamt drei Produktionslinien soll Wirkstoff für 300 Millionen Impfdosen pro Jahr hergestellt werden.

+++ Nach dem Anstieg der Urlaubsbuchungen für die Ferieninsel Mallorca hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, wegen der Corona-Pandemie auf touristische Reisen zu verzichten. Entsprechend äußerte sich Regierungssprecher Seibert in Berlin. Das Auswärtige Amt erklärte, das Fehlen einer Reisewarnung sei keine Einladung zum Reisen. Die Entscheidung müsse aber jeder für sich treffen.

Die Bundesregierung appelliert mit Nachdruck an die Länder, die sogenannte Corona-Notbremse einzuhalten – also gegebenfalls Lockerungen rückgängig zu machen und den Lockdown wieder in Kraft zu setzen. Doch erste Landkreise und eine Stadt scheren bereits aus.

+++ Trotz der steigenden Infektionszahlen haben viele weiterführende Schulen den Präsenzunterricht wieder aufgenommen. So werden in Nordrhein-Westfalen auch die Klassenstufen 5 bis 10 wieder in einer eingeschränkten Form in den Klassenräumen unterrichtet. Um die Zahl der Kontakte zu begrenzen, sind die Klassen und Kurse in der Regel in Gruppen geteilt. In Bayern dürfen in Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 die Klassenräume ebenfalls wieder öffnen.

+++ Russland wird eigenen Angaben zufolge seinen Corona-Impfstoff Sputnik V auch in Deutschland produzieren. Zudem seien Herstellungsabkommen mit anderen EU-Ländern wie Frankreich und Spanien abgeschlossen worden, teilten die russischen Impfstoff-Entwickler mit. Von deutscher Seite gibt es noch keine Bestätigung für diese Angaben.

+++ Wegen des weiter nur schleppenden Verlaufs bei den Corona-Impfungen fordert CSU-Chef Söder einen Exportstopp für das in Europa hergestellte Vakzin von Astrazeneca. "Es kann nicht sein, dass aus Europa heraus ständig Impfstoff abfließ", sagte der bayerische Ministerpräsident vor einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Zudem müsse mit den USA über die Probleme gesprochen werden. "Es kann nicht sein, dass die USA an der Stelle Impfstoff vielleicht hortet und umgekehrt Europa darauf wartet."

+++ Angesichts steigender Corona-Zahlen fordern Deutschlands Intensivärzte eine sofortige Rückkehr in den Lockdown. Zur Begründung verwies der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters, Karagiannidis, im rbb-Hörfunk unter anderem auf die britische Mutante. Es gelte, eine starke dritte Welle zu verhindern.

Deutschland setzt die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca fort. Das Gesundheitsministerium erklärt, man nehme die Berichte über Blutgerinnsel bei Geimpften aber ernst und prüfe sie gründlich. Nach Dänemark haben inzwischen mehrere weitere europäische Länder die Impfungen mit diesem Wirkstoff vorerst ausgesetzt, darunter die Niederlande.

+++ Anders als in mehreren europäischen Ländern soll in Deutschland weiter auch mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca geimpft werden. Dies teilte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mit. Zugleich hieß es, man nehme die Berichte über Blutgerinnsel bei Geimpften aber ernst und prüfe sie gründlich. Das Thema werde in dieser Woche auch eingehend mit dem Robert Koch-Institut erörtert.

+++ Sowohl die niedrige Beteiligung als auch der hohe Anteil an Briefwahlstimmen bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sind nach Einschätzung des Landeswahlleiters deutliche Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Zahl der Nichtwähler stieg um mehr als 200.000 Menschen. "Die Corona-Pandemie dürfte dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet haben", schrieb Landeswahlleiter Marcel Hütter in einer Analyse. Die Wahlbeteiligung von 64,4 Prozent blieb um sechs Punkte hinter der Landtagswahl 2016 zurück. Fast zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler - 65,9 Prozent - machten diesmal von der Briefwahl Gebrauch. Das waren rund doppelt so viele wie 2016.

Die Pandemie hat sich auf die Wahlen ausgewirkt - bei der Beteiligung an sich ebenso wie bei der Briefwahl. (dpa)

+++ Der Deutsche Lehrerverband hat trotz steigender Corona-Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen vor erneuten Schulschließungen gewarnt. "Wenn wir nicht wollen, dass die überwiegende Mehrzahl der Schulen wieder auf Distanzunterricht umsteigen muss, weil dort die 100-er Inzidenzgrenze überschritten wird, müssen wir jetzt sofort die Impfungen von Lehrkräften an allen Schularten vorziehen, alle Schülerinnen und Schüler mindestens zweimal wöchentlich testen", sagte der Präsident Meidinger der "Rheinischen Post".

+++ Die seit Montag voriger Woche möglichen Corona-Lockerungen beim Einkaufen sehen die Brandenburger Einzelhändler skeptisch. "Erste Befragungen landesweit haben ergeben: Ein großes Geschäft ist damit nicht zu machen", sagte Wolfgang Krampmeier vom Handelsverband Berlin-Brandenburg. Es sei mehr Aufwand als Nutzen bislang. Niemand sei mit der Verordnung zufrieden. "Wir brauchen die nächste Lockerung", betonte er. Es gebe regional Gebiete, in denen die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus weiter gesunken sei.

+++ Die Corona-Krise hat den privaten Konsum in Deutschland stark gedrosselt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, gaben die Haushalte im vergangenen Jahr preisbereinigt 5,0 Prozent weniger aus als ein Jahr zuvor. Es handele sich um den größten Rückgang seit 1970.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 6.604 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.593 mehr als heute vor einer Woche. 47 neue Todesfälle wurden registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter an auf jetzt 82,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

+++ Die BBC berichtet über einen freiwilligen Helfer in einem Krankenhaus in Nordirland, der die Pandemie fotografisch dokumentiert.

+++ Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann schlägt vor, das Robert Koch-Institut mit einer neuen Art der Risiko-Berechnung zu beauftragen. Der CDU-Politiker sagte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", der Inzidenzwert müsse dringend weiterentwickelt werden zu einem "gewichteten Risikowert". Einfließen sollten etwa die Lage in den Krankenhäusern und regionale Entwicklungen in Hotspots. Zur Begründung sagte Althusmann, es müsse nachvollziehbar bleiben, welche Freiheiten aus welchen Gründen eingeschränkt würden. "Es ist für die Niedersachsen kaum erklärbar, dass sie jetzt nach Mallorca fliegen, aber nicht im eigenen Land reisen können", sagte der Wirtschaftsminister.

+++ In den Niederlanden beginnt heute die Parlamentswahl unter Corona-Bedingungen. Um Warteschlangen zu vermeiden, haben die Wahllokale drei Tage lang geöffnet.

+++ New York hat an die Bürgerinnen und Bürger erinnert, die an Covid-19 gestorben sind. Genau vor einem Jahr war in der Stadt der erste Corona-Todesfall bestätigt worden. Seitdem wurden dort mehr als 30.000 Opfer gezählt. Auf der Gedenkveranstaltung spielten Musiker der New Yorker Philharmoniker. Bürgermeister de Blasio betonte, mittlerweile seien mehr New Yorker an Corona gestorben als durch den Zweiten Weltkrieg, den Vietnam-Krieg, den Wirbelsturm Sandy und die Anschläge vom 11. September 2001 zusammen.

Sonntag, 14. März



+++ Immer mehr Länder setzen die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca aus. Die Niederlande wollen bis zum 29. März den Impfstoff nicht mehr verwenden. Zuletzt war bekannt geworden, dass auch Irland das Vakzin vorerst nicht verimpft. Die Gesundheitsbehörde in Dublin erklärte, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die man nach einem Bericht der norwegischen Arzneimittelbehörde über weitere Fälle von Blutgerinnseln bei Geimpften ergreife.

+++ Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen hat der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach unter anderem einen Schulstopp bis Ostern gefordert. Die Virusmutationen breiteten sich vor allem bei jüngeren Menschen rasant aus, sagte er der "Rheinischen Post". Lauterbach bezeichnete es als Fehler, die Schulen ohne flächendeckend funktionierende Testabläufe zu öffnen.

+++ Für Paris wird womöglich ein neuer Lockdown wegen des Coronavirus verhängt. "Die Situation ist angespannt und verschlechtert sich in der Region zusehends", sagte der Chef der französischen Gesundheitsbehörde, Salomon, dem Fernsehsender BFM. Sollte ein Lockdown nötig sein, werde dieser beschlossen. Eine landesweite Ausgangssperre, die ab 18.00 Uhr gilt, sei in einigen Gegenden "nicht genug" gewesen, um einen Anstieg von Fällen mit dem Coronavirus zu verhindern, betonte Salomon.

+++ Wegen der reduzierten Liefermengen des Impfstoffs von AstraZeneca stoppt Hamburg die Vergabe von Impfterminen für unter 80-Jährige. Ein Sprecher der Gesundheitsbehörde sagte der Deutschen Presse-Agentur, bereits vereinbarte Termine würden eingehalten. Dafür würden alle noch im Lager befindlichen Dosen benötigt. Neue Termine könnten erst vergeben werden, wenn neue Lieferungen einträfen.

Impfzentrum der KVH und Sozialbehörde Hamburg in den Messehallen. Die Hansestadt soll in den kommenden zwei Wochen nur noch jeweils 4.800 Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca erhalten, ursprünglich waren gut 26.000 Dosen zugesagt. (IMAGO / Joerg Boethling)

+++ Seitdem die spanische Insel Mallorca nicht mehr auf der Liste der Corona-Risikogebiete steht, sind die Buchungen für Flüge dorthin deutlich gestiegen. Die Lufthansa-Tochter Eurowings etwa richtete für die Osterferien rund 300 Zusatzverbindungen nach Mallorca ein. Diese seien rasch ausgebucht gewesen, teilte das Unternehmen mit. Das Robert Koch-Institut hatte am Freitag die Balearen-Inseln und weitere Gebiete Spaniens von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Seit Mitternacht sind Reisen dorthin wieder ohne Quarantäne möglich. Allerdings muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden.

+++ Auch Irland setzt die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca aus - aus Sorge vor möglichen schweren Nebenwirkungen. Die Gesundheitsbehörde in Dublin erklärte, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die man nach einem Bericht der norwegischen Arzneimittelbehörde über weitere Fälle von Blutgerinnseln bei Geimpften ergreife. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Blutgerinnseln und den Impfungen gibt, ist bislang nicht geklärt. Die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Arzneimittelbehörde traten Zweifeln an der Sicherheit des Impfstoffs entgegen.

Deutschland setzt den AstraZeneca-Impfstoff weiter ein. Die Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts und weitere Stellungnahmen zum Thema finden Sie hier.

+++ Einige Corona-Soforthilfen der Bundesregierung sind offenbar für die Finanzierung von Terroraktivitäten missbraucht worden. Die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet unter Berufung auf Berliner Strafverfolgungsbehörden berichtet, dass Staatsschutz und Staatsanwaltschaft mehr als hundert Ermittlungsverfahren gegen Einzelpersonen, Moscheevereine und Vereinigungen führen, die dem islamistischen Spektrum zugerechnet werden. Die Behörden prüfen demnach, ob Corona-Soforthilfen kassiert wurden, ohne dass ein Anspruch bestand. Die Gelder sollen unter anderem in Kriegsgebiete des Nahen Ostens geflossen sein.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 10.790 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 2.700 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 79. Gestern hatte dieser Wert 76,1 betragen. Das RKI hat zudem 70 weitere Todesfälle registriert, 26 weniger als vor einer Woche. Insgesamt sind in Deutschland 73.371 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

+++ Nach der Aufhebung der Reisewarnungen für Mallorca und andere Urlaubsgebiete im Ausland fordert der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, auch Urlaub in Deutschland wieder zu ermöglichen. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, für ihn wäre es schwer vorstellbar, dass auf Mallorca Urlaub möglich sei, aber im Schwarzwald Hotels noch geschlossen blieben. "Das wäre eine ganz bittere Botschaft", so Bareiß. Wie es mit den Hotels in Deutschland weitergeht, wollen Bund und Länder am 22. März entscheiden.

Kurz vor den Osterferien ist weiter offen, in welchem Umfang Urlaub im In- und Ausland möglich ist. Die aktuell gültigen Regeln haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Mallorca während der Corona-Pandemie (dpa / Clara Margais)

+++ Der Lockdown kostet die deutsche Wirtschaft nach Schätzungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft allein im ersten Quartal dieses Jahres rund 50 Milliarden Euro. Der Direktor des IW, Hüther, sagte der "Bild am Sonntag", der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts durch die Corona-Krise belaufe sich damit bislang auf 250 Milliarden Euro. Hüther spricht von rund 5.000 "Zombie-Unternehmen", die nur noch existierten, weil die Insolvenzpflicht ausgesetzt sei. Auf der anderen Seite schätzt der Verband Deutsches Reisemanagement, dass seit Beginn der Pandemie rund 50 Milliarden Euro eingespart wurden, weil Dienstreisen ausfielen.

+++ Im Streit um die Impfstrategie der Europäischen Union hat EU-Kommissions-Vizepräsident Timmermans Versäumnisse eingeräumt. Bei der Bestellung der Mittel seien sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten Fehler gemacht worden, sagte Timmermans dem "Tagesspiegel am Sonntag". Sechs Länder haben sich wegen der Verteilung von Impfdosen offiziell bei EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen beschwert, darunter Österreich und Tschechien.

+++ Intensivmediziner befürchten, dass sich in der Corona-Pandemie der Personalmangel auf Intensivstationen weiter verschärft. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in der beginnenden dritten Welle der Pandemie hielte das Pflegepersonal derzeit aus Pflichtgefühl noch durch, die Frage sei aber, was danach komme. Einer Umfrage zufolge überlegt derzeit etwa ein Drittel aller Pflegerinnen und Pfleger, aus dem Beruf auszusteigen.

Infektionszimmer für Covid-19-Patienten in der Universitätsmedizin Rostock (dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance/Bernd Wüstneck)

+++ Die Lieferprobleme beim Corona-Impfstoff von AstraZeneca haben Konsequenzen für die Impfkampagnen in Deutschland. In Berlin werden nach Angaben von Gesundheitssenatorin Kalayci neue Termine gestreckt. Thüringen stoppt die Terminvergabe in den Impfzentren und verschiebt den Beginn von Impfungen durch Hausärzte. Dort war eigentlich ein Modellprojekt vorgesehen. Der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca hatte am Freitag angekündigt, statt 220 Millionen Dosen Impfstoff nur 100 Millionen an die EU-Staaten zu liefern. Der Vorsitzende der EVP, Weber, forderte einen Exportstopp, solange Astrazeneca seine Zusagen nicht erfülle. Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", es entstehe der Eindruck, dass das Unternehmen andere Länder gegenüber der EU bevorzuge.

+++ In mehreren Städten hat es wieder Proteste gegen die Corona-Auflagen gegeben. In Dresden versammelten sich am Samstag trotz des Verbots einer "Querdenken"-Demonstration mehrere Hundert Personen. Viele trugen keine Maske und achteten auch nicht auf Mindestabstände. Sperren wurden durchbrochen und Polizisten bedrängt. Nach jüngsten Angaben wurden zwölf Einsatzkräfte verletzt.

Polizisten in Dresden (dpa-Zentralbild)

In Berlin protestierten mehrere Hundert Menschen vor dem Bundesgesundheitsministerium gegen Grundrechtseinschränkungen. In München löste die Polizei eine Versammlung unter anderem wegen Verstößen gegen Maskenpflicht und Mindestabstand auf. In Stuttgart wurde ein Fernsehteam angegriffen.

+++ Mallorca und die anderen Balearen-Inseln gelten offiziell nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Ab heute sind Reisen dorthin wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Auf den Balearen werden derzeit 21 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert. Der Grenzwert für die Einstufung als Risikogebiet liegt bei 50. Der Reiseveranstalter Tui hat angekündigt, die Ostersaison vorzuziehen und ab dem 21. März Flüge nach Mallorca anzubieten. Auch für einige spanische Festlandregionen und den Norden Portugals ist die Quarantänepflicht ab heute aufgehoben.

