In Deutschland sind die neuen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie in zehn weiteren Bundesländern in Kraft getreten und gelten nun bundesweit. Die Debatte über Homeoffice hält an. Die seit langem geplante WHO-Mission, in der die Ursprünge des Coronavirus in China erforscht werden sollen, scheint startklar. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 11. Januar

+++ Nach langem Hin und Her hat China nun angekündigt, dass am Donnerstag ein Team der WHO einreisen soll. Zuvor hatte es monatelangen Streit um die Mission gegeben, die die Ursprünge des Coronavirus erforschen soll.

+++ Die neuen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind nun bundesweit in Kraft. Nachdem bereits am Wochenende sechs Bundesländer die verschärften Regeln umsetzten, gelten sie seit heute auch in den übrigen zehn Ländern. Schulen und Kindertagesstätten bleiben größtenteils geschlossen. Kontakte sind zusätzlich eingeschränkt. In Landkreisen mit einer Inzidenz über 200 kann ein Bewegungsverbot verhängt werden.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 12.497 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 343 auf insgesamt 40.686. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt dem RKI zufolge bei 166,6.

+++ Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat Forderungen nach baldigen Lockerungen der Corona-Beschränkungen erneut zurückgewiesen. Er sagte im ZDF, man müsse der Tatsache ins Auge sehen, dass das Virus jetzt erst anfange, richtig Fahrt aufzunehmen. In Thüringen liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit flächendeckend über 200.

+++ Die Grippesaison fällt in diesem Winter offenbar äußerst verhalten aus: In Berlin wurden bislang erst fünf bestätigte Fälle gemeldet - im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt bereits rund 300.

+++ Malaysia verdoppelt seine Impfstoff-Bestellung bei Biontech-Pfizer. Insgesamt will das südostasiatische Land nun 25 Millionen Dosen abnehmen. Damit könnten bis zu 39 Prozent der Bevölkerung geimpft werden.

+++ Der Deutsche Gewerkschaftsbund besteht auf einem Rechtsanspruch auf Homeoffice. Diesen Anspruch solle es überall dort geben, wo das Arbeiten von zu Hause aus machbar sei, sagte DGB-Chef Hoffmann der "Süddeutschen Zeitung". Es könne nicht sein, dass die Entscheidung über Homeoffice allein bei den Arbeitgebern liege. Zugleich müsse aber auch sichergestellt werden, dass niemand ins Homeoffice gezwungen werden könne.

+++ Bundesfamilienministerin Giffey hat die Bundesländer dazu aufgerufen, sich in der Corona-Pandemie auf möglichst einheitliche Regelungen für Schulen und Kitas zu verständigen. Eltern wünschen sich bei allen Maßnahmen ein verlässliches Vorgehen, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post".

