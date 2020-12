Erstmals vermeldet das Robert Koch-Institut mehr als 1000 Corona-Tote an einem Tag. Dazu kommen mehr als 22.000 Neuinfektionen. Der Präsident der Bundesärztekammer stellt den Zielwert von 50 Neuinfektionen infrage. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 30. Dezember

+++ Das Robert Koch-Institut hat 1.129 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus innerhalb eines Tages registriert. Es handelt sich um einen neuen Höchststand. Außerdem wurden in Deutschland 22.459 Neuinfektionen gemeldet. Beide Werte können auch Nachmeldungen von den Weihnachtstagen enthalten.

+++ Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat sich pessimistisch über Chancen geäußert, die coronabedingten Einschränkungen nach dem 10. Januar wieder zu lockern. Auf die Frage, ob er Anlass sehe, Schülern, Eltern oder Geschäftsinhabern Hoffnungen auf ein Ende des Lockdowns zu machen, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur, man müsse ehrlich und realistisch bleiben. Diese Hoffnung könne niemand seriös wecken.

+++ Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, fordert Sonderrechte für Corona-Geimpfte: Sobald gesichert sei, dass von ihnen keine Ansteckungsgefahr ausgehe, gebe es verfassungsrechtlich keine Legitimation mehr, sie in ihren Grundrechten weiterhin zu beschränken, sagte er der "Bild"-Zeitung.

+++ In China hat ein weiterer Hersteller eines Corona-Impfstoffs die vorläufige Zulassung beantragt. Das teilte die Firma in Peking mit, die zum Staatskonzern Sinopharm gehört. In der noch laufenden Phase-Drei-Studie habe der Impfstoff bisher eine Wirksamkeit von rund 79 Prozent gezeigt. Dies zeige eine Zwischenauswertung.

Der Impfstoff des chinesischen Unternehmens Sinopharm. (JOEL SAGET / AFP)

+++ In der deutschen Politik wird diskutiert, ob nach dem 10. Januar wieder Präsenz-Unterricht in den Schulen stattfinden kann. Die rheinland-pfälzische Kultusministerin Hubig, SPD, sagte der "Rheinischen Post", bis Mitte Januar blieben in ihrem Bundesland alle Schulen im Fernunterricht. Sie habe aber das Ziel, Unterricht so schnell wie möglich wieder vor Ort zu ermöglichen, sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat die Sieben-Tage-Inzidenz bei der Entscheidung über eine Verlängerung des Lockdowns in Frage gestellt. Bund und Länder müssten die Zielmarke von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche überdenken, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ob man sich strikt an diesem Wert orientiere, müsse man mit Blick auf andere wichtige Faktoren wie psychosoziale Folgen von Schulschließungen genau abwägen.

+++ Die zuerst in Großbritannien beschriebene ansteckendere Variante des Corona-Virus ist nun auch in den USA nachgewiesen worden. Die Mutation wurde bei einem 20-jährigen Patienten im Bundesstaat Colorado diagnostiziert.

+++ In Deutschland haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts bislang etwa 42.000 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Erfasst werden derzeit Impfungen mit der ersten Dosis. Bei den Immunisierungen ist die zweite Spritze etwa drei Wochen später fällig.

Lesen Sie hier unseren Hintergrund: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen?

