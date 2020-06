Zur Finanzierung des Konjunkturpakets in der Coronakrise ist ein zweiter Nachtragshaushalt vorgesehen. Die EU stellt im Internet Reiseinformationen für Länder in Europa zusammen. Der Bund kauft Anteile des Tübinger Imfpstoff-Herstellers CureVac. Diese und weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 15. Juni

+++ Zu viel spontane Freude bei der Grenzöffnung zu Polen? Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), Wilke, hat sich selbst beim Gesundheitsamt angezeigt, weil er seinen Amtskollegen aus der Nachbarstadt Slubice umarmt hat. Denn damit verstießen die beiden Politiker gegen das Abstandsgebot. Wilke erklärte, er habe seinen Kollegen Olejniczak in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Oderbrücke eigentlich nur mit den Ellenbogen begrüßen wollen. Dann seien sie sich aber doch in die Arme gefallen.

"Die Geste war nicht geplant, aber wichtig", sagt René Wilke über seine vielfach fotografierte Umarmung mit Mariusz Olejniczak (picture alliance / PAP / Lech Muszynski)



+++ Die EU-Kommission hat am Montag eine neue Website vorgestellt, die Fragen rund um Reisen in europäische Länder beantworten soll. Auf reopen.europa.eu kann man nachlesen, wo noch Quarantäne-Bestimmungen gelten, was in Restaurants zu beachten ist und welche sonstigen Corona-Vorschriften es in den einzelnen Ländern gibt. Die ersten deutschen Touristen auf Mallorca wurden unterdessen mit Beifall begrüßt. Einzelheiten zu den aktuellen Reiseregelungen haben wir hier zusammengefasst.

+++ Die Neuverschuldung des Bundes steigt in diesem Jahr auf insgesamt 218,5 Milliarden Euro. Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios aus dem Bundesfinanzministerium wird der zweite Nachtragshaushalt 62,5 Milliarden Euro umfassen. Im ersten Nachtragsetat im März hatte sich die Regierung bereits 156 Milliarden Euro als Neuverschuldung bewilligen lassen. Der Nachtragshaushalt soll das wegen der Corona-Krise geplante Konjunkturpaket finanzieren.

+++ Der Bund beteiligt sich an dem in der Corona-Impfstoffforschung aktiven Tübinger Biotechunternehmen CureVac. In den kommenden Tagen werde die staatliche KfW-Bank für 300 Millionen Euro 23 Prozent der Anteile an dem Unternehmen zeichnen, kündigte Bundeswirtschaftsminister Altmaier an. Mit dieser Beteiligung solle CureVac finanzielle Sicherheit gegeben werden. Auf die geschäftspolitischen Entscheidungen werde der Bund keinen Einfluss nehmen, sagte Altmaier. CureVac arbeitet gemeinsam mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut an der Herstellung eines Impfstoffs.

+++ Wie drastisch eine Covid-19-Erkrankung ausfällt, hängt offenbar auch vom sozialen Status ab: Eine Untersuchung der AOK Rheinland/Hamburg und des Instituts für Medizinische Soziologie des Universitätsklinikums Düsseldorf ergab, dass Bezieher von Arbeitslosengeld Zwei ein um 84 Prozent höheres Risiko haben, wegen einer Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus zu müssen.

+++ Bundesaußenminister Maas hat die Urlauber nach der Aufhebung der Reisewarnung zu weiterer Vorsicht aufgerufen. Eine erneute Rückholaktion werde es nicht geben, wenn sich das Corona-Geschehen in den jeweiligen Ländern ändern sollte, sagte der SPD-Politiker im ZDF. So wie es jetzt aussehe, könnten die Reisewarnungen aber auch für Nicht-EU-Länder in den nächsten Wochen gelockert werden.

+++ Die Tourismusbranche verzeichnet nach den Einbrüchen durch die Corona-Pandemie wieder mehr Buchungen. Zuwächse sehe man insbesondere bei den erdgebundenen Reisen innerhalb Deutschlands und nun aber auch wieder in Richtung Mittelmeer, teilte der Deutsche Reiseverband mit. Flugreisen dürfte am ehesten wohl wieder nach Griechenland, Kroatien und Portugal starten.

Wohnmobile an der Adriaküste (picture alliance / Rolf Haid)

+++ Die Regierung in Tunesien hat den dortigen Corona-Ausbruch für beendet erklärt. In dem nordafrikanischen Land, das auch bei Urlaubern aus Europa beliebt ist, wurden zuletzt kaum neue Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie ist das Coronavirus in Tunesien nach offiziellen Angaben bei knapp 1.100 Menschen nachgewiesen worden, es gab 49 Todesfälle im Zusammenhang damit

+++ Die Bundesregierung stellt morgen die deutsche Corona-App vor. Gesundheitsminister Spahn will der Öffentlichkeit die Funktionsweisen zusammen mit den Ministern Seehofer, Lambrecht und Braun präsentieren. Nach Angaben von Regierungssprecher Seibert steht die Anwendung dann auch zum Download bereit. Patientenschützer haben die Erwartungen schon einmal gedämpft. Sie könne ein zusätzlicher Baustein für den Eigenschutz sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wie genau sie funktioniert, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

+++ Nach neuen Infektionsfällen mit dem Corona-Virus sind in Peking zehn weitere Stadtviertel abgeriegelt worden. Zentrum ist diesmal ein Großhandelsmarkt im Nordwesten der Stadt. Wie die Behörden mitteilten, wurden der Markt sowie nahegelegene Schulen geschlossen sowie zehn Viertel der Gegend unter Quarantäne gestellt. Erst am Samstag waren in Peking elf Wohngebiete abgeriegelt worden, nachdem sich auf einem anderen Großmarkt im Süden das Coronavirus ausgebreitet hatte. Dort handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Sars-CoV-2-Virus, das sich vom bisherigen Coronavirus-Typ unterscheidet.

+++ Die reduzierte Mehrwertsteuer würde die Verbraucherpreise nach Angaben des Statistischen Bundesamts bei einer vollständiger Weitergabe um 1,6 Prozent senken. Die tatsächlichen Auswirkungen seien aber schwierig zu prognostizieren, teilte die Behörde mit. Es gebe keinerlei gesetzliche Verpflichtung, die Senkung auch an die Verbraucher weiterzuleiten.

+++ Seit Mitternacht sind die Reisewarnungen für die meisten europäischen Länder aufgehoben und die Kontrollen an den deutschen Grenzen beendet. Die Maßnahmen wurden vor drei Monaten zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängt. Damit dürfen Menschen aus Deutschlands Nachbarländern wieder ohne besonderen Grund einreisen. Wie könnte damit der Urlaub im Corona-Sommer 2020 aussehen? Am sichersten ist es nach Einschätzung des Virologen Schmidt-Chanasit wohl in Deutschland.

+++ Wegen der Coronavirus-Pandemie sitzen noch mindestens 42.000 Angestellte von Kreuzfahrtgesellschaften auf ihren Schiffen fest. Das berichtete die US-Zeitung "Miami Herald". Die Menschen bekämen keinerlei Lohn und manche von ihnen litten selbst an Covid-19. Weiter hieß es, in Kroatien hätten etwa 3000 Beschäftigte der Carnival Cruise Line an Land gehen dürfen, um in ihre Heimatländer zurückzukehren. Eine ähnliche Aktion habe das Unternehmen MSC Cruises für 1000 indische Angestellte in Europa und Südamerika gestartet.

+++ Auch Studierende sollen Soforthilfen vom Staat erhalten, wenn sie durch die Corona-Pandemie in finanzielle Notlage geraten sind. Das kündigte Bundesbildungsministerin Karliczek in der "Augsburger Allgemeinen" an. Ab morgen könnten Betroffene Hilfen beantragen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Bis zu 500 Euro Zuschuss pro Monat sieht das Nothilfeprogramm für Studierende vor. Diese können nach Angaben der CDU-Ministerin bundesweit einheitlich und online angefordert werden. Das Geld steht Karliczek zufolge Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland zu, unabhängig von Alter und Semesterzahl.

Auch Studierende sollen in der Corona-Krise unterstützt werden. (picture-alliance / dpa / Waltraud Grubitzsch)

+++ Die Bundesregierung will in dieser Woche das geplante Hilfsprogramm zum Erhalt von Ausbildungsplätzen auf den Weg bringen. Laut einem Eckpunktepapier, das mehreren Medien vorliegt, werden die Kosten auf 500 Millionen Euro geschätzt. Kernstück ist demnach eine Prämie, die pro abgeschlossenem Ausbildungsvertrag und nach erfolgreicher Probezeit gezahlt werden soll. Der Zuschuss beträgt zwischen 2.000 und 3.000 Euro und soll kleinen und mittelständischen Unternehmen zugute kommen, die "in erheblichem Umfang" von der Corona-Krise getroffen wurden und die Zahl ihrer Lehrstellen dennoch nicht gekürzt oder sogar erhöht haben.

Sonntag, 14. Juni

+++ Kurz vor der Wiederöffnung der meisten Grenzen in Europa hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Deutschen zur Vorsicht ermahnt. Grundsätzlich solle sich wegen der andauernden Corona-Gefahr jeder überlegen, ob eine weite Reise mit dem Flugzeug oder der Bahn jetzt unbedingt nötig sei, sagte Spahn im "Bericht aus Berlin". Spahn verwies auf die rasante Coronavirus-Ausbreitung durch Winterurlauber vor einigen Monaten, die etwa aus dem österreichischen Party-Ort Ischgl zurück nach Deutschland kamen. "Jetzt darf nicht Ballermann das nächste Ischgl werden", so Spahn.

+++ Das neue Coronavirus wird unter anderem über die Tröpfcheninfektion verbreitet – da ist sich die Wissenschaft einig. Neue Erkenntnisse rücken aber auch sogenannte Aerosol-Partikel, kleine Schwebeteile in der Luft, in den Fokus. Der Berliner Virologe Christian Drosten vermutet, dass diese bei der Verbreitung von Viren eine genauso große Rolle spielen wie die Tröpfchen. Das Robert-Koch-Institut äußert sich da verhaltener.

+++ In Frankreich werden die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen weiter gelockert. Staatspräsident Macron sagte in einer Fernsehansprache, ab morgen dürften Restaurants und Cafés im stark vom Virus betroffenen Großraum Paris komplett wieder öffnen. Bisher wurden Gäste nur auf Außenterrassen bedient. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen können landesweit wieder Besuch empfangen, und ab dem 22. Juni sollen fast alle Schulen wieder für den Präsenzunterricht öffnen.

Mit 29.398 Coronavirus-Toten ist Frankreich eines der am stärksten betroffenen Länder in Europa.

+++ Spanien will seine Grenzen neun Tage früher als bisher geplant für Bürger aus Schengenstaaten schon ab dem 21. Juni öffnen. Bisher sollte dies am 1. Juli erfolgen. Die Grenzkontrollen würden ab kommenden Sonntag für alle aus anderen Schengenstaaten Einreisenden aufgehoben, sagte Regierungschef Sánchez in einer Videokonferenz mit den Chefs der Regionalregierungen. Nur die Grenze zu Portugal werde auf Wunsch des Nachbarlandes erst zum 1. Juli geöffnet. Auch die bisher für Ausländer geltende 14-tägige Quarantänepflicht nach der Einreise solle ab dem 21. Juni entfallen. Sánchez begründete die Lockerungen mit den weiter niedrigen Corona-Fallzahlen.

