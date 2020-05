Der gepante Sommerurlaub in Österreich könnte Wirklichkeit werden. Im UNO-Sicherheitsrat gibt es weiter Streit um eine Resolution, in der es um eine weltweite Waffenruhe wegen der Corona-Pandemie gehen soll. Diese und weitere wichtige Entwicklungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 13. Mai

+++ Österreich hat angekündigt, die Grenze zu Deutschland ab dem 15. Juni wieder vollständig zu öffnen. Tourismusministerin Köstinger sagte im Radiosender Ö1, die Entscheidung sei nach Gesprächen mit Deutschland erfolgt. Bereits ab Freitag solle es Reiseerleichterungen beim Grenzübertritt geben. In Deutschland berät die Bundesregierung am Vormittag über das weitere Vorgehen in der Coronakrise.

+++ EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni hält eine Tourismus-Sommersaison in Europa für denkbar. Eine solche werde angesichts des Coronavirus allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen versehen sein, sagte der Italiener der "Süddeutschen Zeitung". Keine andere Branche leide so sehr unter der Pandemie wie der Tourismus. Dieser gehöre daher zu jenen Wirtschaftszweigen, die besonders von dem Hilfspaket profitieren würden, das Brüssel gerade schnüre. Welche Optionen für den Urlaub 2020 es gibt, lesen Sie hier.

+++ Deutschland bemüht sich im UNO-Sicherheitsrat um eine Lösung im festgefahrenen Konflikt um eine Resolution zur Pandemie. Hintergrund ist ein Streit zwischen den Vetomächten USA und China um die Rolle der Weltgesundheitsorganisation. Die Vereinigten Staaten werfen ihr eine zu positive Haltung zur Volksrepublik vor und wollen die WHO in dem Text unerwähnt lassen. Die Führung in Peking hingegen beharrt auf einer Erwähnung.

Der nun von Deutschland vorgeschlagene Text konzentriert sich auf das eigentliche Kernanliegen der Resolution: Die Unterstützung von UNO-Generalsekretär Guterres bei seiner bereits etwa sieben Wochen alten Forderung nach einer weltweiten Waffenruhe in der Pandemie.

+++ Das brasilianische Gesundheitsministerium bestätigt einen Rekordanstieg mit 9258 neue Coronavirus-Fällen und 881 Toten in den letzten 24 Stunden. Damit übersteigt die Zahl der Infizierten mit 177.589 die Zahl der Fälle in Deutschland.

Dienstag, 12. Mai

+++ Die Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen angesichts der Corona-Pandemie die militärische Hilfe für zivile Stellen besser koordinieren. Die Krise sollte ein zusätzlicher Antreiber für Zusammenarbeit innerhalb der EU sein, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell nach der Videokonferenz. Es gebe eine wachsende Nachfrage nach Unterstützung von Seiten des Militärs.

+++ Wann können Menschen in der Coronakrise wieder in Freibädern und Hallenbädern schwimmen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Freizeit-Sportler. Nach wie vor sind fast alle Bäder im Land geschlossen. Was bedeutet das für Sportler, Schüler und Vereine? Ein Überblick.

+++ Die Reproduktionszahl ist nach jüngsten Angaben des Robert Koch-Instituts erneut unter den kritischen Wert von eins gesunken. Sie lag laut dem täglichen Lagebericht bei 0,94. Damit steckt eine corona-infizierte Person im Schnitt im Laufe der Erkrankung weniger als einen weiteren Menschen an. Von einem erneut ansteigenden Trend gehe man nicht aus, heißt es in dem Bericht weiter. Allerdings habe der Rückgang bei den Neuerkrankungs-Zahlen inzwischen möglicherweise ein gleichbleibendes Niveau erreicht.

+++ Der Immunologe Fauci hat die Mitglieder des US-Senats in der Corona-Krise vor einer schnellen Rückkehr zur Normalität gewarnt. Er sagte bei einer Video-Anhörung, dies könnte ernste Konsequenzen haben. Wenn die Richtlinien nicht beachtet würden, bestehe das reale Risiko eines Ausbruchs, den man nicht kontrollieren könne. Auch die Bemühungen um eine wirtschaftliche Erholung könnten zurückgeworfen werden. Zugleich hielt Fauci es für möglich, dass durch die Corona-Pandemie mehr Menschen in den USA gestorben sind als bisher bekannt. Laut Johns-Hopkins-Universität gibt es dort inzwischen mehr als 1,3 Millionen nachgewiesene Infektionen. Mehr als 80.000 Menschen sind mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

+++ Der Virologe Christian Drosten hat Falschinformationen zur Corona-Pandemie kritisiert. In sozialen Medien kursierten zum Beispiel millionenfach abgerufene Videos, die "voller Unsinn" seien, sagte der Charité-Wissenschaftler im NDR-Podcast. Zum Teil seien Ärzte und Professoren dabei, "die irgendeinen Quatsch in die Welt setzen", ohne je zu den Themen gearbeitet zu haben. Hinzu kämen "richtige Verschwörungstheoretiker". Drosten rügte das als "unverantwortlich".

In einem offenen Brief hatten Ärzte und Virologen aus der ganzen Welt Unternehmen wie Facebook und Twitter aufgefordert, stärker gegen Falschnachrichten vorzugehen.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat in der Corona-Krise Hoffnung auf eine schrittweise Öffnung der Grenzen zu den Nachbarländern gemacht. Wenn es das Infektionsgeschehen hergebe, habe man eine klare Perspektive zur Wiederherstellung der offenen Binnengrenzen in der EU, sagte die Kanzlerin in einer digitalen Sitzung der Unionsfraktion. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer berichtet, betonte Merkel, dass Lockerungen immer in Kooperation mit den Nachbarstaaten erfolgen müssten. Ihr sei wichtig, dass die Kontrollen nicht "bis ultimo" fortgesetzt würden, so Merkel weiter. Es werde an vielen Stellen aber ein zweistufiger Prozess sein.

+++ In Deutschland findet nach Einschätzung des Virologen Jonas Schmidt-Chanasit derzeit eine gezielte, langsame Corona-Durchseuchung der Bevölkerung statt. Das sei im Sinne der Überwindung der Pandemie auch richtig so, sagte Schmidt-Chanasit im Deutschlandfunk. Denn die einzige Alternative dazu wäre die Bereitstellung von Impfstoffen und Medikamenten. Ob und wann das möglich sei, wisse aber niemand.

+++ In Sachsen-Anhalt bleiben sportliche Wettkämpfe und Training unter wettkampfähnlichen Bedingungen bis Ende des Monats verboten. Diese Regelung betreffe auch den Berufssport, sagte Innenminister Stahlknecht in Magdeburg. Damit können die Drittliga-Vereine 1. FC Magdeburg und Hallescher FC mindestens bis zum 27. Mai nur in Kleingruppen von maximal fünf Sportlern trainieren. Dies läuft einem Beschluss des Deutschen Fußball-Bundes zuwider, der bereits am 26. Mai wieder in den Spielbetrieb der 3. Liga einsteigen will. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff warf dem DFB vor, Druck auf Politik und Vereine auszuüben.

+++ Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat für sein Bundesland eine Aussetzung der Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus dem Ausland in Aussicht gestellt. Laschet verwies auf ein Gerichtsurteil, das die 14-tägige Quarantäne-Pflicht im benachbarten Niedersachsen außer Kraft gesetzt hat. Zur Begründung hieß es, die weltweiten Corona-Fallzahlen ließen nicht mehr zu, Einreisende pauschal zur Quarantäne zu verpflichten. Nordrhein-Westfalen wolle dem folgen, erklärte Laschet. Die Regelung trage nicht zum Gesundheitsschutz bei und sei europafeindlich.

+++ Mehrere norditalienische Regionen in Italien wollen Strände so schnell wie möglich wieder öffnen. Die Emilia-Romagna will ab kommenden Montag neben Bars, Restaurants und Friseuren auch den Zugang zum Meer erlauben. Eine zu lange Blockade der Wirtschaft hätte "schwerwiegende soziale Auswirkungen", sagte der Tourismusbeauftragte Corsini. Auch Venetien will ab Montag "alles, was möglich ist, öffnen", sagte Regionalpräsident Zaia. Ligurien ist ebenfalls bereit, das bisherige Strandverbot aufzuheben.

Wie leicht kann man sich am Strand anstecken? (Dan-Dumitriu/Unsplash)

+++ In der Debatte um eine Aufhebung der strengen Einreisebeschränkungen wächst der Druck der SPD auf Bundesinnenminister Seehofer. SPD-Fraktionschef Mützenich sprach sich dafür aus, die Grenzen nach Frankreich, Luxemburg und zu den Niederlanden trotz der Corona-Pandemie wieder zu öffnen. Das sei besonders in Regionen mit starkem Besucher- und Pendlerverkehr wichtig.

Die SPD-Innenpolitikerin Vogt betonte, angesichts der Lockerungen in anderen Bereichen dürften die Grenzkontrollen und -schließungen zu den Nachbarländern nicht länger außen vor bleiben.

+++ Solo-Selbstständige in Nordrhein-Westfalen dürfen von den Corona-Soforthilfen 2.000 Euro für ihren Lebensunterhalt nutzen. Dies gelte für alle, die im März und April einen Antrag auf Soforthilfe gestellt hätten, aber keine Grundsicherung erhielten, teilte Wirtschaftsminister Pinkwart in Düsseldorf mit. Damit dürften viele endlich Planungssicherheit haben, sagte der FDP-Politiker. Nordrhein-Westfalen beschreitet damit einen anderen Weg, als der Bund vorgeschlagen hatte.

+++ Viele Bundesländer lockern die Beschränkungen zum Schutz gegen das Coronavirus von dieser Woche an nach und nach. Kontaktbeschränkungen ändern sich ebenso wie Vorschriften für Geschäfte, die Gastronomie, den Tourismus oder den Sport. Wir haben zusammengetragen, was von nun an gilt und welche weiteren Schritte schon feststehen.

+++ Nach neuen Corona-Infektionen in der chinesischen Großstadt Wuhan haben die örtlichen Behörden offenbar Tests für die gesamte Stadtbevölkerung angeordnet. Wie chinesische Medien und die Nachrichtenagentur Reuters berichten, müssen die Stadtbezirke innerhalb von zehn Tagen einen Plan für den Massentest erarbeiten. Bis wann alle elf Millionen Bewohner getestet sein sollen, ist unklar. In den vergangenen Tagen waren erstmals seit einem Monat sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

+++ In der Corona-Krise haben viele schlecht bezahlte Jobs von der Pflege bis zum Supermarkt eine neue Wertschätzung bekommen. Deutlich geworden ist auch die Bedeutung von Erntehelfern und anderen Saisonarbeitern. Doch ihr Einsatz bleibt umstritten. Erntehelfer in Deutschland: Klare Regeln oder "Klöckner-Chaos"?

+++ Die Europäische Union will unabhängiger von Medikamentenlieferungen aus Asien werden. Die Corona-Krise habe die bestehenden Versorgungsprobleme verstärkt, sagte EU-Kommissarin Kyriakides bei einer Video-Konferenz der Gesundheitsminister. Ziel müsse es sein, lebenswichtige Medikamente innerhalb der EU herzustellen. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte an, diese Debatte werde eines der Hauptthemen der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr sein. Er sprach sich für finanzielle Anreize aus, um die Produktion wichtiger Wirkstoffe wieder nach Europa zu verlagern.

+++ In Thüringen sollen von morgen an wieder Demonstrationen ohne Beschränkungen der Teilnehmerzahl möglich sein. Wie das Gesundheitsministerium in Erfurt mitteilte, einigte sich die Landesregierung auf eine entsprechende Verordnung. In Thüringen sind derzeit Versammlungen von bis zu 50 Teilnehmern unter freiem Himmel erlaubt.

+++ Die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten hat einer Studie zufolge unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie den größten Effekt. Dadurch sei die Wachstumsrate der bestätigten Infektionen um 7,9 Prozentpunkte verringert worden, heißt es in der Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Etwas geringer mit fünf beziehungsweise 3,4 Punkten seien die Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen und die Einstellung des Profi- und Breitensports. Die gesamte Studie finden Sie hier.

Auch die Schließung der Kitas war wirksam - sagt eine neue Studie. (Picture Alliance / dpa / Franziska Kaufmann)

+++ Das Hilfswerk Unicef befürchtet wegen der Corona-Pandemie eine deutlich höhere Kindersterblichkeit. Millionen Kinder hätten nur einen eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu routinemäßigen Impfungen, erklärte Unicef. Dies könne zu einem signifikanten Anstieg der Kindersterblichkeit führen. Gleichzeitig erhöhten Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen und die daraus folgende Isolation die ohnehin hohen Belastungen für die ärmsten und benachteiligten Jungen und Mädchen.

+++ Der Anstieg der Reproduktionszahl in den vergangenen Tagen ist laut Robert-Koch-Institut auch auf einzelne Ausbruchsherde zurückzuführen. RKI-Vizepräsident Schaade verwies etwa auf die Infektionen mit dem Coronavirus in Schlachthöfen. Zugleich betonte er, die Reproduktionszahl sei nur ein Parameter, um die Dynamik der Corona-Übertragung zu beurteilen. Seit Samstag liegt dieser Wert in Deutschland wieder über eins. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung im Schnitt mit dem Erreger ansteckt. Liegt sie höher als eins, breitet sich eine Krankheit aus.

+++ Die Zahl der Mitarbeiter in Schlachtbetrieben, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, hat weiter zugenommen. In einem Schlachthof in der Nähe von Pforzheim in Baden-Württemberg wurden rund 400 der 1.100 Mitarbeiter positiv getestet. Auch in dem Coesfelder Betrieb des Unternehmens Westfleisch, das wegen der Corona-Infektionen geschlossen wurde, ist die Zahl der bestätigten Fälle weiter gestiegen und liegt jetzt bei mehr als 250.

+++ Das Thema Reisen in Corona-Zeiten beschäftigt auch das ARD-Büro in Stockholm - das heute über Entwicklungen in Dänemark berichtet.

+++ Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die dort geltende grundsätzliche Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland für ungültig erklärt. Dem Urteil zufolge lassen es die weltweiten Corona-Fallzahlen nicht zu, Einreisende pauschal als krankheitsverdächtig anzusehen. Damit fehle aber die Grundlage für den Erlass der entsprechenden Rechtsverordnung. Laut Infektionsschutzgesetz komme die Anordnung einer Quarantäne durch Rechtsverordnungen lediglich für Erkrankte, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige sowie Virusträger in Frage, erklärten die Richter in dem unanfechtbaren Beschluss. Weitergehende Regelungen, die weitere Kreise der Bevölkerung wie etwa Einreisende pauschal einer Isolierung aussetzten, müssten wegen der damit verbundenen Freiheitsbeschränkungen dagegen zwingend durch ein eigenes Gesetz geregelt werden. Dieses sei Aufgabe des Landtags als Gesetzgeber. Geklagt hatte der Besitzer eines Ferienhauses in Schweden, der dorthin reisen wollte, ohne sich bei der Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne begeben zu müssen. Die Entscheidung der Lüneburger Richter kann nicht angefochten werden.

+++ Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Lambsdorff, plädiert dafür, die Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus europäischen Ländern zu lockern. In der ARD sagte Lambsdorff, Grenzen und Infektionen hätten nichts miteinander zu tun. Pauschale Regeln seien der falsche Weg. Grenzen sollten immer nur dann geschlossen werden, wenn es ein Infektionsgeschehen gebe. Zuvor hatte sich bereits Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet für eine Lockerung der Quarantäne-Pflicht ausgesprochen.

+++ Bei einem Brand in einem Krankenhaus für Corona-Patienten im russischen Sankt Petersburg sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. 150 Patienten und Mitarbeiter konnten nach Angaben von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Der Brand war auf einer Intensivstation im sechsten Stock der Klinik ausgebrochen. Bei den Opfern soll es sich um Patienten handeln, die an Beatmungsgeräte angeschlossen waren. Eines von ihnen könnte nach Einschätzung der Feuerwehr in Brand geraten sein.

+++ Was ist der aktuelle Stand in der Coronakrise? Wir haben wichtige Entwicklungen und Zahlen zur Pandemie in Deutschland und der Welt für Sie zusammengestellt - in aller Kürze und übersichtlich.

+++ Die Coronakrise führt auch bei den Minijobs in Deutschland zu einem starken Rückgang. Das belegen die Zahlen der Minijob-Zentrale in Essen, die der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion vorliegen. Bereits Ende März waren danach im besonders betroffenen Gastgewerbe im Jahresvergleich gut elf Prozent der 450-Euro-Jobs weggefallen. Im verarbeitenden Gewerbe waren es 6,3 Prozent.

+++ Der Elektroautohersteller Tesla hat die Produktion in seinem Stammwerk im US-Bundesstaat Kalifornien trotz eines behördlichen Verbots wieder hochgefahren. Nach Ansicht von Firmenchef Musk haben die Behörden mit dem wegen der Corona-Pandemie erlassenen Verbot ihre Kompetenzen überschritten. Er werde sich notfalls festnehmen lassen, schrieb Musk auf Twitter.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer zweiten Ansteckungswelle mit dem Coronavirus. Der Leiter der WHO-Nothilfe, Ryan, sagte, die Staaten müssten in der Lage sein, Ansteckungsherde schnell auszumachen und Kontaktwege nachzuvollziehen. Die WHO rechnet nicht damit, dass es bald eine sogenannte Herdenimmunität gibt.

+++ Der Kurznachrichtendienst Twitter will Falschinformationen und Verschwörungstheorien zum Coronavirus ab sofort mit Warnhinweisen versehen. Irreführende und umstrittene Tweets würden gekennzeichnet, teilten führende Unternehmensvertreter in einem Internetbeitrag mit.

Wir haben mehrere erklärende Artikel zu dem Thema verfasst, so etwa darüber, wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist. Außerdem können Sie hier nachlesen, wie in dem millionenfach geteilten Video "Plandemic" Falschbehauptungen verbreitet werden.

Unser Archiv:

