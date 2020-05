Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Städten Europas wurde gegen Corona-Beschränkungen protestiert. Es gibt Vorschläge für eine schrittweise Öffnung von Kultureinrichtungen. In Brasilien steigt die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus rasch an. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Sonntag, 17. Mai

+++ In mehreren europäischen Städten haben am Samstag Tausende gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert.

In Polens Hauptstadt Warschau setzte die Polizei Tränengas gegen die Demonstrierenden ein. Die Stadt bezeichnete die Versammlung als illegal, weil sie nicht vorab genehmigt worden sei. Dutzende Menschen wurden festgenommen, darunter auch ein Senator von der oppositionellen Bürgerplattform. Im Londoner Hyde Park wurden 13 Personen festgenommen.

+++ Die für Kultur zuständigen Minister von Bund und Ländern haben Vorschläge für eine schrittweise Öffnung von Kultureinrichtungen erarbeitet.

Eine dauerhafte Schädigung der Kulturlandschaft in Deutschland wegen der Coronavirus-Krise müsse verhindert werden, heißt es in dem Konzept für Bundeskanzlerin Merkel, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert.

Im Zentrum stehen demnach Pläne, die individuell an die jeweilige Spielstätte oder Einrichtung angepasst werden sollen. So könnten in Theatern etwa Sitzreihen freigelassen und Veranstaltungen ins Freie verlegt werden. Für Kinos würden möglichst nahe beieinanderliegende Termine zur Wiedereröffnung angestrebt.

+++ In Brasilien steigt die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus rasch an.

Nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität verzeichnet das südamerikanische Land inzwischen die viertmeisten Ansteckungen weltweit - mehr als 233.500. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen wird mit 15.662 angegeben (Stand: 17.5., 9 Uhr).

Ein Friedhofsmitarbeiter in Manaus, Brasilien, mit Kreuzen für neue Gräber. (AFP / MICHAEL DANTAS)

Das Gesundheitsministerium in Brasilia meldete allein in den vergangenen 24 Stunden knapp 15.000 neue Fälle. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus, weil in Brasilien vergleichsweise wenig getestet wird.

Unsere ausführliche Analyse: Warum es in Brasilien so viele Coronavirus-Fälle gibt.

+++ Estland beendet um Mitternacht den wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausnahmezustand.

Die Sonderregeln galten seit Mitte März. Einige Einschränkungen bleiben allerdings in Kraft. Sie sollen laut einer Mitteilung der Staatskanzlei schrittweise gelockert und auf neue Rechtsgrundlagen übertragen werden. Dies sei wichtig, um einen neuen Ausbruch der Krankheit zu verhindern, erklärte Regierungschef Ratas. In Estland geht die Zahl der gemeldeten Covid-19-Fälle nach Daten der Johns-Hopkins-Universität seit mehreren Wochen zurück.

+++ Das Robert-Koch-Institut meldet im Vergleich zu gestern 583 neue Infektionen mit dem Coronavirus.

In Deutschland haben sich damit nachweislich 174.355 Menschen angesteckt. 153.400 sind genesen. Etwas mehr als 7.900 Infizierte sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahlen könnten nachträglich steigen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Zahlen übermitteln.

Die Virus-Reproduktionszahl "R" liegt nach Angaben des RKI weiterhin unter dem kritischen Wert von 1,0. Der R-Wert gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Laut jüngstem Lagebericht waren es 0,88.

Mit den aktuellen Entwicklungen befassen wir uns auch in diesen ausführlichen Stücken: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland und Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.

+++ Wie geht es weiter mit der Fußball-Bundesliga? Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat eine positive Bilanz des ersten Spieltags nach der Corona-Pause gezogen.

Das zweite von vier Toren des BVB gegen Schalke (picture alliance/Martin Meissner/AP-Pool/dpa)

Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte der "Bild am Sonntag", nach der Sommerpause müsse man klären, ob man auch wieder Zuschauer ins Stadion lasse. Der sächsische Regierungschef Kretschmer hält das für möglich, wegen des erforderlichen Mindestabstands zwischen den Fans allerdings nicht in ausverkauften Stadien. Sein Ziel sei es, dass in Sachsen Stadion-Besuche nach dem 1. September wieder möglich werden.

+++ Natürlich ist die Corona-Pandemie auch in den Sonntagszeitungen ein Schwerpunkt der Kommentare. Die Rheinpfalz am Sonntag macht sich zum Beispiel Gedanken über das richtige Maß, in dem die Alltagsbeschränkungen gelockert werden sollten. Hier geht es zu unserer Presseschau.

+++ Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang hat sich besorgt über die Proteste gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen geäußert. Seine Behörde sehe einen Trend, dass Extremisten die Demonstrationen instrumentalisierten, sagte Haldenwang der Zeitung "Welt am Sonntag".

Ein Demonstrant auf der Münchner Theresienwiese (Felix Hörhager / dpa)

Tausende Menschen haben in mehreren Städten in Deutschland erneut gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Coranavirus-Pandemie demonstriert. Dabei gab es dieses Mal auch Protest gegen diese sogenannten "Hygiene-Demos".

Mit Fake News und Verschwörungstheorien in der Corona-Krise befassen wir uns hier ausführlicher:

- Corona-Falschnachrichten:

- Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt1131416

- Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde

+++ Vier Monate nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland haben Wissenschaftler die Ansteckungsketten dieser Patientengruppe analysiert. Die in der Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichte Studie bestätigt, dass Infizierte bereits vor den ersten Symptomen ansteckend sind.

+++ Der frühere US-Präsident Obama hat sich in seltener Weise zur Tagespolitik in der Corona-Krise geäußert. sowohl indirekt seinen Nachfolger Trump als auch die Diskriminierung von Schwarzen in Amerika.

Der frühere US-Präsident Barack Obama spricht in einer Videobotschaft zu High-School-Absolventen (AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

