Im katalanischen Landkreis Segrià gelten wieder verschäfte Alltagsbeschränkungen. Der Iran führt wegen der hohen Infektionszahlen eine Maskenpflicht ein. In England dürfen die Pubs wieder öffnen. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Samstag, 4. Juli

+++ Im Norden Spaniens ist die Großstadt Lleida wegen steigender Coronavirus-Infektionen wieder unter Quarantäne gestellt worden. Wie der Regionalpräsident Kataloniens, Torra, mitteilte, gelten für rund 200.000 Bewohner der Stadt und dem angrenzenden Landkreis Segria umfassende Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen dürfen die Gegend nicht mehr verlassen, müssen aber nicht wie während der ersten, sehr strengen Phase des Lockdowns in ihren Häusern und Wohnungen bleiben.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei den älteren Menschen in Deutschland für deren Durchhaltevermögen in der Corona-Pandemie bedankt. Merkel sagte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft, trotz aller Härten habe sie bei vielen Älteren nicht Zorn, sondern häufig Verständnis für die notwendigen Kontaktbeschränkungen gefunden. Dafür gebühre den Menschen Dank. Ihr sei bewusst, dass der Alltag für Viele noch schwieriger und einsamer geworden sei.

+++ Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat ein Gesetz des Kongresses zur Maskenpflicht in der Öffentlichkeit mit seinem Veto in Teilen gestoppt. Er strich Artikel, in denen das Tragen von Masken in öffentlichen Gebäuden, Geschäften und Kirchen vorgeschrieben wird. Einer Maskenpflicht in Bussen und Taxen stimmte er dagegen zu. Bolsonaro verhinderte zudem die Anordnung, dass die Behörden Masken an ärmere Bevölkerungsschichten verteilen müssen.

+++ Der Iran führt wegen des Anstiegs der Corona-Fälle eine Maskenpflicht in Behörden sowie im öffentlichen Nahverkehr ein. Ab Sonntag gebe es "ohne Maske keinen Service mehr im öffentlichen Dienst", sagte Präsident Ruhani. Die Maskenpflicht gelte auch für den öffentlichen Nahverkehr sowie überdachte Flächen von Einkaufszentren. Laut Gesundheitsministerium stirbt im Iran alle 13 Minuten ein Corona-Patient; alle 33 Sekunden kommt es zu einer Neuinfektion.

+++ Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis Gütersloh wieder gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 66,5. Am Vortag lag dieser Wert bei 76,6, am Donnerstag bei 76,5 und am Dienstag bei 86,0. Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs bei Tönnies lag der Wert bei 270,2. Als Grenzwert für das Ende des regionalen Lockdowns im Kreis gilt der Wert 50.

Aktivisten am Samstag auf dem Dach des Fleischbetriebs Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. (dpa / Guido Kirchner)

+++ In England öffnen heute nach rund dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder die Pubs. Auch Bars, Restaurants und Hotels dürfen den Betrieb wieder aufnehmen. Dabei gelten strenge Auflagen wie ein limitierter Einlass und das Verbot, Getränke am Tresen zu verkaufen. Fachleute aus den Bereichen Medizin und Sicherheit äußerten die Befürchtung, dass mit steigendem Alkoholpegel die Hygiene-Disziplin sinken und dadurch die Zahl der Neuinfektionen ansteigen könnte.

+++ Die Gesundheitsbehörden haben dem Robert Koch-Institut 422 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Deutschland 196.096 Menschen positiv getestet worden. Die Zahl der Toten stieg um sieben auf 9.010 Menschen. Mehr Informationen zu den Infektions- und Sterbezahlen in Deutschland finden Sie hier. Lesen Sie hier, wieso die Todesrate in Deutschland vergleichsweise gering ist.

+++ Vor den Veranstaltungen zum Nationalfeiertag haben sich in den USA erneut mehr als 50.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Bereits seit Tagen sind die täglichen Ansteckungsraten auf einem derart hohen Niveau. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Texas, Kalifornien, Florida, North- und South-Carolina sowie Tennessee. Trotzdem will Präsident Trump am heutigen Nationalfeiertag in der Hauptstadt Washington einer Zeremonie beiwohnen, zu der 7.500 Besucher erwartet werden.

+++ In Brasilien gibt es inzwischen mehr als 1,5 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus. Binnen 24 Stunden habe es mehr als 42.000 neue Fälle gegeben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Brasilien ist das weltweit am zweitstärksten betroffene Land nach den USA. Die Zahl der Todesfälle steigt um 1.290 auf 63.174.

Freitag, 3. Juli

+++ Die französische Fluggesellschaft Air France will infolge der Corona-Krise in den nächsten zwei Jahren rund 7.500 Stellen streichen. Darunter sind auch 1.000 Arbeitsplätze des Tochterunternehmens Air France Hop.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation stellt sich auf eine langanhaltende Bedrohung der Menschheit durch Covid-19 ein. Ein fortdauerndes Niveau der Krankheit in Ländern sei zu erwarten, sagte der WHO-Notfalldirektor Ryan in Genf. Die jetzt auftretende Häufung von neuen bestätigten Corona-Fällen sei nicht die befürchtete zweite Welle, sondern die zweite Spitze in der ersten Welle.

+++ Die Fleischfabrik der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh bleibt vorerst bis zum 17. Juli geschlossen. Das teilte die Stadt nach einem Treffen mit Vertretern von Behörden und dem Land Nordrhein-Westfalen mit. Bis zu diesem Datum gilt auch die für die Arbeiter angeordnete Quarantäne-Verfügung. Tönnies kann jedoch auf Antrag einzelne Betriebsschließungen oder Betretungsverbote am Standort Rheda-Wiedenbrück auch vor Ablauf der neuen Frist aufheben lassen.

+++ Brasilien hat mit mehr als 48.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen der bisher höchsten Tageswerte registriert. Damit haben sich fast 1,5 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium in Brasília bekannt gab.

+++ Die Corona-Pandemie hat massive Absatzrückgänge in der Autoindustrie verursacht. In Deutschland sanken die Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr nach Angaben des Branchenverbandes VDA um knapp 35 Prozent. Im Juni betrug das Minus bei den Neuzulassungen im Juni 32,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte.

+++ Die spanische Regierung hat wegen der Corona-Krise ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 50 Milliarden Euro zur Stärkung der Wirtschaft des Landes aufgelegt. 40 Milliarden seien als staatliche Kreditgarantien vorgesehen, um Investitionen in umweltgerechte Techniken sowie die Digitalisierung zu fördern, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press. Ein Fonds mit zehn Milliarden Euro solle Unternehmen helfen, die wegen Corona in Zahlungsschwierigkeiten geraten.

+++ Die Zahl der Fälle in den Notaufnahmen ist seit Mitte März zwischenzeitlich um bis zu 40 Prozent gesunken. Das geht aus dem jüngsten Epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts hervor. Anschließend sei die Zahl der Fälle in den Notaufnahmen bis Mitte Juni wieder langsam gestiegen, erreichte aber nicht das Niveau von vor der Corona-Krise.

+++ Das Medikament Remdesivir wird in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen. Es gilt als eines von wenigen wirksamen Mitteln bei der Lungenkrankheit und kann Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt um einige Tage verkürzen. Mehr zu dem Medikament.

+++ In England öffnen am Samstag wieder die Pubs nach langer Corona-Pause - und die Polizei befürchtet Hygiene-Chaos, Gewalt und Schnapsleichen.

+++ Wieder Zuschauer in die Fußball-Stadien lassen? Die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Freitag, ist dagegen.

+++ Im US-Bundesstaat Texas ist wegen der vielen Neuinfektionen die Maskenpflicht eingeführt worden, und zwar für etwa ein Drittel der Bezirke. Gouverneur Abbott sagte, man müsse sich wieder darauf konzentrieren, die Ausbreitung zu stoppen, ohne Texas zu schließen.

+++ In den USA ist die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus auf einen neuen Rekordwert gestiegen: Es wurde erstmals die Marke von 50.000 Ansteckungen überschritten. Nach Angaben der "New York Times" sind es rund 53.000.

+++ In Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 446 Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. Insgesamt sind es damit 195.674 Menschen, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Zahl der Toten stieg um neun auf 9.003 Menschen. Die Zahl der Genesenen wird auf 181.000 Personen geschätzt, das sind 700 mehr als gestern.

