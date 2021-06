Die Bundesregierung hebt Reisewarnungen für Risikogebiete mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 generell auf. Österreich und mehrere weitere Länder werden ab Sonntag von der Liste der Risikogebiete gestrichen. In Deutschland ist inzwischen nahezu jeder vierte Mensch vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. Einzelheiten in unserem Newsblog.

Freitag, 11. Juni

+++ Der neue digitale Corona-Impfnachweis wird vom kommenden Mittwoch an auch in der Luca-App angezeigt werden können. Das teilten die Betreiber der App mit. Damit stehen mit der App CovPass, der Corona-Warn-App des Bundes und der Luca-App nun drei unterschiedliche Lösungen zur Verfügung, um einen Impfnachweis auf dem Smartphone präsentieren zu können. Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier.

+++ Die Bundesregierung hebt Reisewarnungen für Risikogebiete mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 generell auf. Außenminister Heiko Maas kündigt an, dies gelte weltweit ab dem 1. Juli. "Bei aller berechtigten Zuversicht ist das Fehlen einer Reisewarnung aber eines nicht: die Einladung zur Sorglosigkeit", betont der Minister allerdings. Die Reisewarnung hatte mehr als ein Jahr Bestand.

+++ Das Robert Koch-Institut streicht Österreich angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen von der Liste der Risikogebiete. Die Entscheidung gilt ab Sonntag, wie das RKI mitteilte. Auch Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz werden nicht mehr aufgeführt. Insgesamt wurden 19 Länder oder Regionen von der Liste genommen. Das bedeutet, wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland einreist, muss dann keinerlei Einreisebeschränkungen mehr beachten.

+++ Das Gesundheitsministerium will den Impfstoff von Curevac erst wieder in die Planung für die Impfkampagne aufnehmen, wenn eine Zulassung erfolgt ist. Das sagt ein Sprecher. In diesem Quartal habe man die Lieferung von 1,4 Millionen Impfdosen gestrichen. Die Zulassung des Impfstoffes von Curevac hatte sich zuletzt verzögert.

Der Corona-Impfstoff des Tübinger Herstellers Curevac ist noch nicht zugelassen. (picture alliance / Bildagentur-online/Ohde)

+++ Der Impfstoff von Biontech-Pfizer ist offenbar auch gegen die neuen Sars-Cov2-Varianten wirksam. Das geht aus einer Studie hervor, deren Ergebnisse im Fachmagazin Nature veröffentlicht worden sind. Darin wurde das Blut von 15 Personen untersucht, die zwei Dosen des Impfstoffs bekommen hatten und damit vollständig geimpft waren. Ihre Immunantwort war bei den Varianten - wie zum Beispiel der, die zuerst in Indien festgestellt wurde - zwar schwächer als beim ursprünglichen Virus, aber immer noch stark genug, um vor einer Erkrankung mit Covid19 zu schützen.

+++ In Deutschland ist nahezu jeder vierte Mensch vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Laut Impfdashboard des Gesundheitsministeriums hatten mit Stand Freitag um 10.10 Uhr 24,8 Prozent der Gesamtbevölkerung (20,6 Millionen Menschen) bereits alle notwendigen Dosen erhalten, 47,5 Prozent (39,5 Millionen Menschen) mindestens eine Impfung. Insgesamt wurden laut RKI bislang 59 Millionen Impfdosen verabreicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn twitterte, gestern habe es zum zweiten Mal in dieser Woche mehr als eine Million Impfungen am Tag gegeben.

+++ Die britische Regierung hat klargestellt, dass die von Premierminister Boris Johnson vor Beginn des G7-Gipfels geforderte Impfstoffspende von insgesamt einer Milliarde Dosen die Impfkampagne im eigenen Land nicht beeinträchtigen wird. "Unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass die britische Bevölkerung geschützt ist", sagte der für die Impfkampagne zuständige Staatssekretär Zahawi am Freitag im BBC-Interview. "Unsere Impfkampagne wird nicht von unserer Spende von 100 Millionen Impfdosen beeinträchtigt. Wir haben mehr als 500 Millionen Dosen bestellt." In Großbritannien leben 67 Millionen Menschen. Bisher hat das Land kaum Impfstoffe exportiert, was unter anderem von der EU scharf kritisiert wird.

+++ Nach einem Corona-Ausbruch in einem Hotel beim G7-Gipfel in Cornwall hat sich ein Mitglied der deutschen Vorausdelegation vorsorglich in Quarantäne begeben. Dies teilte ein Regierungssprecher mit. "Dies hat keine Auswirkungen auf die Reise der Bundeskanzlerin und ihrer Delegation zum G7-Gipfel in Carbis Bay."

+++ Die neue Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Finnern, hat davor gewarnt, nach den monatelangen coronabedingten Schulschließungen die Kinder und Jugendlichen zu überfordern. Es dürfe jetzt nicht im Vordergrund stehen, Klassenarbeiten zu schreiben und Leistungs-Überprüfungen abzunehmen, sagte sie dem BR. Man müsse vielmehr im Blick haben, wie die Schülerinnen und Schüler diese Zeit überstanden hätten. Zugleich sprach sie sich gegen Nachhilfe in den Sommerferien aus.

+++ Der Hotel- und Gastronomiebranche macht nach eigenen Angaben mit den zunehmenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen ein erheblicher Personalmangel zu schaffen. Die Chefin des Branchenverbandes Dehoga, Hartges, sagte der "Passauer Neuen Presse", die Zahl der Beschäftigten habe sich um zwölf Prozent reduziert, die Zahl der Auszubildenden sei zuletzt um 25 Prozent eingebrochen. Die Politik müsse jetzt alles tun, damit Hotels und Gaststätten dauerhaft geöffnet bleiben könnten.

Restaurant in Berlin: Der Branchenverband Dehoga beklagt nach dem Lockdown einen erheblichen Personalmangel in der Hotel- und Gastronomiebranche. (dpa-Bildfunk / Christoph Soeder)

+++ Mehrere Bundesländer haben nach Recherchen des NDR Millionen vom Bund bereitgestellte Corona-Schutzmasken für die Verwendung gesperrt oder zurückgeschickt. Wie der Sender berichtet, fielen sie bei Nachprüfungen durch, oder es gab grundsätzliche Zweifel an der Qualität. Allein Schleswig-Holstein habe vier Millionen Schutzmasken zurückgegeben, die der Bund in der Zeit vom Mai bis August 2020 geliefert hatte.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt sie nun bei 18,6. Das ist noch einmal niedriger als gestern. Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden 2.440 neue Infektionen.

+++ In Indien haben die Behörden nach eigenen Angaben gestern 91.702 neue Corona-Infektionen registriert. 3.403 Menschen starben demzufolge im Zusammenhang an den Folgen einer Corona-Infektion. Gestern hatten mehrere Bundesstaaaten die Zahl der Todesopfer nach oben korrigiert. In Indien leben rund 1,3 Milliarden Menschen. Das Land verzeichnet weltweit die zweithöchste Zahl von Corona-Fällen - nach den USA.

Wie gefährlich ist die indische Delta-Variante des Corona-Virus? Was dazu bekannt ist, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

+++ Auf dem ersten Kreuzfahrtschiff, das seit Beginn der Corona-Pandemie von Nordamerika aus in See gestochen ist, hat es zwei Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben des Veranstalters Royal Caribbean zeigten beide Infizierte keine Krankheitssymptome. Das Schiff mit 600 Passagieren und 650 Besatzungsmitgliedern war am Samstag vom niederländischen Teil der Karibik-Insel St. Martin aus in See gestochen und sollte auf Barbados, Aruba und Curaçao anlegen.

+++ Das umstrittene Fußball-Turnier Copa América kann einer Gerichtsentscheidung zufolge trotz des weiter grassierenden Coronavirus in Brasilien ausgetragen werden. Die elf Richter des Obersten Gerichtshof STF in Brasília sprachen sich am einstimmig dafür aus. Wenige Wochen vor Beginn des Turniers waren zunächst Kolumbien und dann Argentinien als Ausrichter abgesprungen.

Donnerstag, 10. Juni

+++ Bundeskanzlerin Merkel sieht die Delta-Variante des Coronavirus mit Sorge. Die CDU-Politikerin sagte nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer, die Ausbreitung der zuerst in Indien nachgewiesenen Mutation in Deutschland werde sich wohl nicht verhindern lassen. Entscheidend sei aber, wann und unter welchen Bedingungen. Man befinde sich hier im Grunde in einem Wettlauf mit dem Impfen.

+++ EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat kurz vor dem G7-Gipfel deutlich mehr finanzielle Unterstützung für die Initiative globale Partnerschaft für Bildung angekündigt. "Covid-19 hat zu einer der schlimmsten Bildungskrisen der Geschichte für Kinder in der ganzen Welt geführt", sagte die CDU-Politikerin in einer Pressekonferenz im englischen Cornwall. Etwa elf Millionen Mädchen, von der Vorschule bis zur Sekundarschule, liefen Gefahr, nicht in die Schule zurückzukehren, was schwerwiegende Folgen für ihr Leben nach sich ziehe.

Mädchen und Frauen ernten unter Aufsicht Kartoffeln im Libanon. (imago images / VWPics)

+++ Die Ansichten der Deutschen zur Impfung von Kinder ab 12 Jahren gehen auseinander. Im neuen ARD-Deutschlandtrend äußerten 43 Prozent den Wunsch, dass auch Kinder ab 12 Jahren möglichst schnell eine Corona-Impfung erhalten. 48 Prozent stimmen dem nicht zu.

+++ Der britische Premierminister Johnson hat die G7-Staaten zur Spende von einer Milliarde Corona-Impfdosen an Entwicklungsländer aufgefordert. Es sei eine gemeinsame Aufgabe, die Pandemie zu überwinden, schrieb Johnson in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Angepeilt werden müsse, dass bis Ende nächsten Jahres alle Menschen auf der Welt geimpft werden könnten. Der britischen Regierung wird vorgeworfen, bisher so gut wie keine Impfstoffe exportiert zu haben, obwohl sie deutlich mehr Dosen als für die eigene Bevölkerung nötig bestellt hat. Die USA sagten eine neue Spende von 500 Millionen Impfdosen an 92 ärmere Länder sowie an die Afrikanische Union zu, die über das Impfprogramm Covax verteilt werden sollen.

+++ Etwa 90 Prozent der afrikanischen Staaten werden es nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht schaffen, wie geplant bis September mindestens zehn Prozent ihrer Einwohner gegen das Coronavirus zu impfen. Es fehlten zusätzlich 225 Millionen Impfdosen, sagt die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti. Sie appelliert an Staaten, denen dies möglich sei, dringend Impfdosen bereitzustellen. Aktuell gingen die Vakzin-Lagerbestände und Lieferungen in Afrika zu Neige. Die Impfkampagne stecke fest, gerade einmal zwei Prozent der Menschen auf dem Kontinent insgesamt hätten eine erste Dosis erhalten, südlich der Sahara nur ein Prozent.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Verteilung von kostenlosen Corona-Masken über die Apotheken im vergangenen Winter und deren Erstattung gegen Kritik verteidigt. Als über die Masken für die Über-60-Jährigen und Menschen mit Vorerkrankungen entschieden worden sei, habe es einen Mangel gegeben, sagte Spahn in Berlin. Bei niedrigeren Erstattungspreisen wären die Masken möglicherweise nicht vollumfänglich verfügbar gewesen. Das habe er verhindern wollen, meinte Spahn.

Der Bundesrechnungshof hatte in einem Prüfbericht festgestellt, dass die vom Gesundheitsministerium gewährte Erstattung die Ausgaben der Apotheker überkompensiert hätten. Außerdem seien keine alternativen Verteilungswege geprüft worden.

+++ Die Ständige Impfkommission hat sich gegen eine generelle Corona-Impf-Empfehlung für Kinder ab 12 Jahren ausgesprochen. Ein Sprecher der Stiko sagte, Grund sei die noch unzureichende Datenlage. Wie erwartet empfiehlt das Expertengremium stattdessen, zunächst vor allem vorerkrankte Kinder gegen Corona zu impfen. Neben Biontech/Pfizer hatte zuletzt auch Moderna die Zulassung eines Impfstoffs für Jugendliche ab 12 Jahren in der EU beantragt.

Die Impfungen von Jugendlichen haben begonnen. (Oliver Berg/dpa)

+++ Das Europäische Parlament plädiert für eine vorübergehende Aufhebung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe. Eine Resolution wurde von den Abgeordneten angenommen. Ziel sei es, Schwellenländern mehr Impfstoff-Produktion zu ermöglichen, um ärmere Regionen der Welt schneller versorgen zu können. Das Votum ist nicht bindend.

+++ Die Menschen in Deutschland sind wieder so mobil wie vor der Corona-Krise. Darauf deutet eine Sonderauswertung experimenteller Daten des Statistischen Bundesamts hin. In der ersten Juniwoche erreichte die Mobilität wieder das Vorkrisenniveau, meldete die Behörde aus Wiesbaden.

+++ Trotz sinkender Corona-Infektionen ist Europa nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO noch nicht außer Gefahr. Angesichts zunehmender Kontakte, einer größeren Mobilität der Bevölkerung und großer Festivals und Sportturniere ruft die WHO zur Vorsicht auf.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Startschuss für einen digitalen europäischen Impfpass gegeben. Man werde den sogenannten Cov-Pass Schritt für Schritt einführen, sagte der CDU-Politiker. Der gelbe Impfpass behalte weiter seine Gültigkeit. Mit dem neuen digitalen Zertifikat sollen Nutzer per Handy nachweisen können, dass sie vollständig gegen das Corona-Virus geimpft sind. Auch in der Corona-Warn-App soll das Dokument angezeigt werden. Man bekommt den digitalen Pass in Arztpraxen, Impfzentren oder Apotheken.

Mehr Informationen: Digitaler Impfpass ab heute erhältlich

+++ Es ist übrigens wieder Ministerpräsidenten-Konferenz-Tag. Angekündigt war, dass es diesmal hauptsächlich nicht um Corona gehen soll. Viele Wortmeldungen von einzelnen Länderchefs lassen jedoch vermuten, dass man trotz allem nicht um Diskussionen herumkommen wird: Thüringens Ministerpräsident Ramelow ist für komplette Lockerung bis zum Herbst, in Niedersachsen fordert Regierungschef Weil einheitliche Regeln für Großveranstaltungen und in Mecklenburg-Vorpommern betont Ministerpräsidentin Schwesig, auch für den Fall wieder steigender Zahlen brauche es rechtzeitig ein abgestimmtes Vorgehen.

Und dann tagen auch noch die Kultusminister. Thema dort unter anderem: die Maskenpflicht an Schulen.

+++ In Großbritannien steigt die Zahl der Krankenhaus-Patienten mit Covid-19 nach einem längeren Rückgang wieder an. Erstmals seit Mitte Mai sind es wieder über 1.000, wie die BBC berichtet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf rund 49, nachdem sie wochenlang knapp über 20 gelegen hatte. Wissenschaftler sprechen vom Beginn einer neuen Corona-Welle durch die Ausbreitung der Delta-Variante.

+++ Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, warnt Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, dass sie auch nach vollständiger Impfung möglicherweise keinen wirksamen Corona-Immunschutz haben. Darauf wiesen mehrere Studien hin. Betroffen seien unter anderem Menschen nach Organtransplantationen oder gewissen Krebstherapien. Auch bei Rheumapatienten könne die Immunantwort zumindest reduziert sein. Sie sollten sich deshalb auch nach der Impfung möglichst vor einer Ansteckung schützen.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist unter 20 gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut meldet, liegt sie nun bei 19,3. Vor sieben Tagen lag sie noch bei 34,1. Insgesamt wurden 3.187 Neuinfektionen und 94 weitere Todesfälle registriert.

Neu-Infektionen, die Lage auf den Intensivstationen, Impffortschritt - alle relevanten Zahlen zu Corona in Deutschland finden Sie hier.

+++ Bayern drängt vor der heutigen Kultusministerkonferenz auf eine Lockerung der Corona-Maskenpflicht an Schulen. Es müsse einen intensiven Austausch für ein bundeseinheitliches Vorgehen geben, sagte Bayerns Kultusminister Piazolo von den Freien Wählern mehreren Medien. Eine Aufhebung bei entsprechend niedrigen Inzidenzen sei auf dem Schulhof und am Sitzplatz in den Klassen angemessen. Es gebe sehr gute Sicherheitskonzepte mit Coronatests und Lüftungen. Die Maskenpflicht sei ein großer Eingriff in die Freiheit, betonte Piazolo.

+++ In Indien sind binnen 24 Stunden 6.148 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Toten steigt damit auf 359.676. Indien verzeichnet heute zudem mehr als 94.000 Neuinfektionen. Diese Zahl war zuletzt deutlich gesunken. Vor einem Monat waren es um die 400.000. Das schlecht ausgestattete Gesundheitssystem war zeitweise überlastet. In zahlreichen Krankenhäusern waren Betten und medizinischer Sauerstoff knapp.

Mittwoch, 9. Juni

+++ Der digitale Corona-Impfpass in Deutschland soll an diesem Donnerstag an den Start gehen.

Die Anwendung namens "CovPass" werde Schritt für Schritt ausgerollt und für unterschiedliche Betriebssysteme verfügbar sein, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. Ressortchef Jens Spahn (CDU) werde Einzelheiten dazu am Donnerstag vorstellen, hieß es weiter. Bereits jetzt ist bekannt, dass Bürgerinnen und Bürger den Nachweis nachträglich bei Apotheken ausstellen lassen können.

+++ Kulturstaatsministerin Grütters hat zum Start der Sommer-Berlinale bundesweit einheitliche Öffnungsperspektiven für Kinos gefordert.

Gemeinsam habe man alles dafür getan, dass die Filmfestspiele nach dem virtuellen Branchentreff im März jetzt den roten Teppich für das Publikum ausrollen könnten, sagte die CDU-Politikerin vor der Eröffnung am Abend in Berlin. Es sollten aber alle Menschen in ganz Deutschland endlich die Chance haben, die Magie des Kinos für sich wieder zu entdecken.

+++ Der Aerosolforscher Gerhard Scheuch hält Public Viewing draußen für eine gute Idee.

Seine Disziplin wisse jetzt seit anderthalb Jahren, dass die allermeisten Infektionen in Innenräumen stattfänden, sagte Scheuch dem WDR. Deshalb sei Public Viewing "absolut die bessere Alternative zum Fußballgucken vorm eigenen Fernsehen mit fünf, sechs Kumpels zu Hause". Der Forscher hält sogar einen kurze Torjubel draußen für ungefährlich. Er hat auch Tipps, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden.

Mitfiebern bei der Fußball-EM in Pandemie-Zeiten? Besser beim Public Viewing draußen als zu Hause auf der Couch, meint der Aerosolforscher Scheuch. (Daniel Bockwoldt/dpa )

+++ Bundesfamilienministerin Lambrecht hat die Doppelbelastung vieler Frauen im Homeoffice kritisiert.

Hier hätten Frauen viel stärker die Verantwortung übernommen für das Homeschooling, wenn die Kinder auch zu Hause gewesen seien. Es müsse aber auch in Pandemie-Zeiten eine faire Verteilung der Aufgaben geben. Homeoffice dürfe nicht so verstanden werden, dass Frauen "nebenbei noch etwas machen könnten". Die SPD-Politikerin betonte, das mobile Arbeiten müsse als Chance für die Gleichstellung gesehen werden. Ideen, wie diese vorangetrieben werden könnte, stellte sie im dritten Gleichstellungsbericht vor, den das Kabinett heute verabschiedete.

+++ Die Ministerpräsidenten der Länder beraten morgen laut ihrem Vorsitzenden, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin Müller unter anderem über künftige Corona-Regelungen für Großveranstaltungen in Deutschland.

Außerdem soll es um die anstehenden Impfstofflieferungen sprechen und über Impfangebote insbesondere für Kindern und Jugendliche.

+++ Der starke Rückgang der Infektionszahlen hat die Physikerin Viola Priesemann teils überrascht.

Sie habe versucht, in ihren Modellierungen eine Art realistische Einschätzung zu machen, aber durchaus Faktoren unterschätzt, sagte sie im Deutschlandfunk. Zum Beispiel steckten sich Menschen mit einem Impftermin schon vor ihrer Impfung ganz wenig an, "weil man in den zwei, drei Wochen nicht jetzt auf die letzten Meter noch mal krank werden möchte". Dieser Effekt bringe die Fallzahlen zusätzlich runter.

+++ Der Bundestag hat in einer Aktuellen Stunde über den Umgang mit Corona-Schutzmasken debattiert, die nicht nach EU-Standards getestet wurden.

Die Opposition dringt weiter auf Aufklärung. Rednerinnen und Redner der Koalitionsfraktionen warfen sich gegenseitig unfaire Methoden und Unaufrichtigkeit vor.

+++ Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Schramm, hat vor einem Test- und Prüfungsmarathon vor den Sommerferien gewarnt.

Man müsse jetzt den Schülerinnen und Schülern Raum geben und die Möglichkeit, anzukommen, sagte Schramm im Deutschlandfunk. Die Schule könne der Raum sein, wo sich junge Menschen wieder austauschten. Viele Schülerinnen und Schüler seien mit der Corona-Situation überfordert. Da dürfe jetzt nicht die große Gedichtsanalyse im Vordergrund stehen.

Seit heute sind auch die Berliner Schulen wieder im Präsenzunterricht mit vollen Klassen. In NRW wie hier in Düsseldorf lernen die Kindern schon länger wieder gemeinsam. (imago/Political Moments)

+++ Forscher der Berliner Charité haben eine mögliche Begründung für die Corona-Ausbrüche in Altenheimen auch nach der vollständigen Impfung der Bewohner gefunden.

Wie die Klinik unter Verweis auf eigene Studien mitteilte, reagiert das Immunsystem von älteren Menschen weniger effizient auf die Impfung als das von jüngeren. So sei die Immunantwort verzögert und erreiche nicht das Niveau von jüngeren Geimpften. Die Forscher betonten, deshalb sei es besonders wichtig, dass Pflegepersonal und Besucher von Alten- und Pflegeheimen immunisiert seien. Darüber hinaus blieben Hygienemaßnahmen und Tests wichtig.

+++ Das traditionsreiche Volksfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart wird auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Anstelle des Festes im Herbst werden sich Schausteller und Marktkaufleute von Juli bis September mit Ständen und Fahrgeschäften in der Stuttgarter Innenstadt präsentieren, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) sprach von einer schmerzhaften Entscheidung.

+++ Die Niederlande nehmen die Einstufung Deutschlands als Corona-Hochrisikogebiet zurück.

Damit entfällt von morgen an für Einreisende aus Deutschland die Pflicht eines negativen PCR-Testes. Wer nach mehr als 24 Stunden Aufenthalt in den Niederlanden etwa nach Nordrhein-Westfalen einreist, muss sich über das Einreiseportal der Bundesregierung anmelden, einen negativen Test, eine Impfung oder Genesung nachweisen oder in eine zehntägige Quarantäne gehen. Für Berufspendler, Durchreisende oder Verwandtschaftsbesuche gelten Ausnahmen. In den Niederlanden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei etwa 83.

+++ Mit einem Jahr Verspätung startet am Freitag die Fußball-Europameisterschaft. Anders als sonst sind wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine großen Public-Viewing-Veranstaltungen etwa in den Innenstädten geplant, dafür wollen viele gastronomische Betriebe die Spiele zeigen. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki forderte mit Blick auf die deutschlandweit sinkenden Inzidenzen eine Aufhebung der Beschränkungen fürs Public Viewing.

Mehr zum Thema:

+++ Wegen sinkender Infektionszahlen sind in Frankreich und Belgien weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten.

In beiden Ländern dürfen Cafés und Restaurants auch in ihren Innenräumen seit heute wieder Gäste bedienen. Ein negativer Corona-Test ist nicht erforderlich. In Frankreich gilt noch bis Ende des Monats eine nächtliche Ausgangssperre, die um 23 Uhr beginnt. In Belgien hatte die Regierung die Ausgangsbeschränkungen bereits vor rund einem Monat aufgehoben.

Vollständig geimpfte EU-Bürger brauchen bei der Einreise nach Frankreich ab sofort keinen Corona-Test mehr. Für alle anderen reicht ein Antigen-Schnelltest.

+++ In Deutschland sind inzwischen 46,5 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Vollständig geimpft sind laut den Zahlen des Robert Koch-Instituts nun knapp 23 Prozent. Gestern wurden rund 985.000 Impfdosen verabreicht.

+++ Das EU-Parlament hat für ein europaweit gültiges Impfzertifikat gestimmt, das Reisen im Sommer erleichtern soll.

Ein europaweit anerkannter Nachweis soll Geimpften bald weitgehende Freiheiten ermöglichen. (Symbolfoto) (dpa / Sven Simon)

In Straßburg votierte eine große Mehrheit der Abgeordneten für den digitalen Impfpass. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten dem mit dem Parlament ausgehandelten Kompromiss abschließend zustimmen, damit das Zerifikat kommen kann. Dies soll bis Ende der Woche erfolgen.

Mehr zum Thema: Grünes Zertifikat - So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen

+++ Die Genehmigung staatlicher Corona-Hilfen für die deutsche Fluggesellschaft Condor ist von einem EU-Gericht gekippt worden.

Die Genehmigung der Beihilfe sei von der EU-Kommission nicht ausreichend begründet worden, erklärte das Gericht in Luxemburg. Die Wirkung der Entscheidung wurde jedoch solange ausgesetzt, bis die Brüsseler Behörde einen neuen Beschluss erlassen hat.

Der Staat hatte Condor im vergangenen Jahr mit 550 Millionen Euro Krediten zu vergünstigten Zinssätzen gestützt. Hintergrund waren Einbußen durch Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie. Daraufhin zog die irische Fluggesellschaft Ryanair vor das EU-Gericht.

+++ Der Petitionsausschuss des Bundestags hat sich im vergangenen Jahr mit mehr Bürger-Anliegen beschäftigt als im Vorjahr.

Wie der Ausschussvorsitzende, der CDU-Abgeordnete Wendt, in Berlin mitteilte, gingen insgesamt rund 14.300 Petitionen ein. Das waren fast 800 mehr als im Jahr 2019. Auch in den Vorjahren waren die Zahlen gestiegen. Jede achte eingereichte Petition befasste sich mit Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie.

+++ Angesichts der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen sehen sich weniger Betriebe akut in ihrer Existenz bedroht.

Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage mitteilte, sank die Zahl der Unternehmen mit Existenzängsten von 13 Prozent im April auf acht Prozent im Mai. Bei Dienstleistern halbierte sich demnach der Anteil auf sieben Prozent. Bei Betrieben im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen gebe es einen deutlichen Rückgang von fünf auf 0,5 Prozent. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung berichteten vor allem Kleinstbetriebe mit bis zu neun Beschäftigten wegen des Abflauens der Pandemie von deutlich geringeren Existenzängsten.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat Verständnis dafür gezeigt, dass afrikanische Länder über eine mangelhafte Versorgung mit Corona-Impfstoffen klagen.

Viele Menschen in Afrika empfänden das als ungerecht, und er teile dieses Empfinden, sagte Steinmeier bei einer Video-Konferenz zur europäisch-afrikanischen Zusammenarbeit. Bis heute würden keine Impfstoffe gegen Covid-19 in Afrika produziert.

+++ Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber hat seine Regierung davor gewarnt, die geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen aufzuschieben.

Komponist Andrew Lloyd Webber (Caroline Seidel / dpa )

Auf die Frage, was er tun werde, wenn die Lockerungen verschoben würden und er seine Theater nicht wieder bei voller Auslastung öffnen dürfe, antwortete der 73-Jährige dem "Telegraph": "Kommt zum Theater und nehmt uns fest".

In England ist für den 21. Juni laut Stufenplan der Regierung die Aufhebung der noch verbliebenen Corona-Beschränkungen geplant. Für viele Theater ist dieser Schritt bedeutsam, da es sich bei nur halber Auslastung - wie sie derzeit bereits erlaubt ist - für sie nicht lohnt, Großproduktionen auf die Bühne zu bringen.

+++ Der Corona-Lockdown in der australischen Millionenmetropole Melbourne wird ab Freitag deutlich gelockert.

Lockdown in Melbourne (IMAGO / AAP)



Unter anderem werden die Schulen wieder geöffnet und die Menschen dürfen sich wieder im Umkreis von 25 Kilometern um ihre Häuser bewegen, teilte der Bundesstaat Victoria mit. Auch kleinere Versammlungen und Feiern wie Hochzeiten mit bis zu zehn Gästen sind dann wieder erlaubt, zudem gilt nur noch in Innenräumen eine Maskenpflicht.

Der gesamte Bundesstaat war am 28. Mai nach mehreren Dutzend Corona-Neuinfektionen zunächst für sieben Tage in einen strikten Lockdown gegangen. Während dieser nach einer Woche im Rest von Victoria weitgehend aufgehoben wurde, wurde er für Melbounre verlängert.

+++ In der chinesischen Millionenstadt Guangzhou wird der Lockdown nach Dutzenden Corona-Fällen noch einmal verschärft.

Unter anderem müssten Kinos, Theater, Nachtclubs und andere Veranstaltungsorte ihre Innenräume schließen, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Einige Viertel der Stadt im Süden Chinas wurden bereits komplett abgeriegelt, das Verlassen des Rests von Guangzhou und der umliegenden Provinz Guangdong ist nur in Ausnahmefällen möglich. Seit dem 21. Mai wurden mehr als 100 Corona-Infektionen in Guangzhou gemeldet.

In China, wo die Pandemie 2020 ihren Ausgang genommen hatte, hat es in den vergangenen Monaten kaum Übertragungen des Virus innerhalb des Landes gegeben.

+++ CDU-Generalsekretär Ziemiak hat der SPD im Streit über womöglich weniger geprüfte Corona-Schutzmasken vorgeworfen, eine Selbstverpflichtung gebrochen zu haben.

Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär (dpa/ Britta Pedersen)

Zimiak sagte in Berlin, wenn die SPD Gesundheitsminister Spahn menschenverachtendes Verhalten vorwerfe, sei dies das Gegenteil von fairem Wahlkampf. Die SPD hatte sich in einem acht Punkte umfassenden Papier zu einem "fairen Wahlkampf im digitalen Raum" verpflichtet.

Mehr zum Thema: Berechtigte Kritik oder Wahlkampf? Die Empörung der SPD über "minderwertige" Masken für Obdachlose

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter zurückgegangen und liegt nun bei 20,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern nach 22,9 am Vortag. Wie das Robert-Koch-Institut unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter weiter meldete, wurden innerhalb eines Tages 3.254 Neuinfektionen registriert. Das sind 1.663 weniger als vor einer Woche.

Zudem wurden deutschlandweit binnen 24 Stunden 107 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Insgesamt sind es nun 89.491.

Wir haben für Sie auch die ausführlichen Zahlen zum Infektionsgeschehen zusammengestellt.

+++ Die Impfungen in rund 20 Bundesbehörden können nicht wie geplant beginnen.

Als Grund gibt das Bundesinnenministerium nicht akzeptable Vertragskonditionen mit dem Bonner Unternehmen "BAD Gesundheitsvorsorge" an, wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten. Konkret sei es um die Stornierungsfristen von Impfterminen gegangen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten nun länger auf ihre betriebliche Impfung warten. Das Ministerium hatte demnach mit rund 70.000 Impfungen kalkuliert. Die Kosten hätten sich auf 36 Euro je Impfung belaufen. Es werde nun nach einer neuen Lösung gesucht, heißt es. Betroffen sind unter anderem der Verfassungsschutz und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

+++ Der Virologe Drosten erwartet für die Zeit nach dem Sommer wieder ansteigende Corona-Fallzahlen. Dies werde im Winter und womöglich auch schon im Herbst geschehen und sich aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahren wiederholen, sagte Drosten in seinem regelmäßigen NDR-Podcast. Allerdings werde eine Art "vierte Welle" nach dem Sommer wahrscheinlich nicht mehr pandemisch sein, sondern eher den Beginn der endemischen Phase markieren. Für mehrere Jahre würden dann wohl regelmäßige Auffrischungs-Impfungen erforderlich werden. Drosten hatte schon zuvor mehrfach erklärt, dass er langfristig damit rechnet, dass sich Sars-CoV-2 eher wie die altbekannten Coronaviren verhalten werde, die Erkältungssymptome auslösen.

+++ Die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma Curevac dauert länger als geplant. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha sagte in Stuttgart, Bundesgesundheitsminister Spahn habe mitgeteilt, dass man nach der derzeitigen Situation erst im August mit der Zulassung rechnen könne. Zuletzt war von Juni die Rede gewesen. Der Grünen-Politiker erklärte, bei der von Curevac durchgeführten klinischen Studie zu dem Vakzin gebe es Komplikationen. Nach Berichten von "Business Insider" gibt es noch nicht genug Teilnehmer.

