Das Medikament Remdesivir wird in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen. In den USA ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf den neuen Rekordwert von 53.000 gestiegen. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 3. Juli

+++ Die spanische Regierung hat wegen der Corona-Krise ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 50 Milliarden Euro zur Stärkung der Wirtschaft des Landes aufgelegt. 40 Milliarden seien als staatliche Kreditgarantien vorgesehen, um Investitionen in umweltgerechte Techniken sowie die Digitalisierung zu fördern, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press. Ein Fonds mit zehn Milliarden Euro solle Unternehmen helfen, die wegen Corona in Zahlungsschwierigkeiten geraten.

+++ Die Zahl der Fälle in den Notaufnahmen ist seit Mitte März zwischenzeitlich um bis zu 40 Prozent gesunken. Das geht aus dem jüngsten Epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts hervor. Anschließend sei die Zahl der Fälle in den Notaufnahmen bis Mitte Juni wieder langsam gestiegen, erreichte aber nicht das Niveau von vor der Corona-Krise.

+++ Das Medikament Remdesivir wird in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen. Es gilt als eines von wenigen wirksamen Mitteln bei der Lungenkrankheit und kann Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt um einige Tage verkürzen. Mehr zu dem Medikament.

+++ In England öffnen am Samstag wieder die Pubs nach langer Corona-Pause - und die Polizei befürchtet Hygiene-Chaos, Gewalt und Schnapsleichen.

+++ Wieder Zuschauer in die Fußball-Stadien lassen? Die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Freitag, ist dagegen.

+++ Im US-Bundesstaat Texas ist wegen der vielen Neuinfektionen die Maskenpflicht eingeführt worden, und zwar für etwa ein Drittel der Bezirke. Gouverneur Abbott sagte, man müsse sich wieder darauf konzentrieren, die Ausbreitung zu stoppen, ohne Texas zu schließen.

+++ In den USA ist die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus auf einen neuen Rekordwert gestiegen: Es wurde erstmals die Marke von 50.000 Ansteckungen überschritten. Nach Angaben der "New York Times" sind es rund 53.000.

+++ In Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 446 Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. Insgesamt sind es damit 195.674 Menschen, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Zahl der Toten stieg um neun auf 9.003 Menschen. Die Zahl der Genesenen wird auf 181.000 Personen geschätzt, das sind 700 mehr als gestern.

Donnerstag, 2. Juli

+++ Angesichts eines Rekordwerts von Corona-Neuinfektionen verhängt Israel neue Einschränkungen. In Festhallen, Bars und Clubs dürften nur noch bis zu 50 Menschen zusammenkommen. Vorher waren es bis zu 250 gewesen. An anderen geschlossenen Orten, darunter auch Gebetshäuser, dürfen sich nur noch bis zu 20 Menschen versammeln. Zuletzt waren in Israel binnen 24 Stunden 966 neue Infektionsfälle registriert worden.

+++ Im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus werden inzwischen 17 Impfstoffkandidaten an Menschen getestet. Am weitesten fortgeschritten ist ein Impfstoff, den die Universität Oxford entwickelt hat, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach einer zweitägigen Corona-Forschungskonferenz berichtete. Hier können die ausführliche Meldung dazu.

Wie weit die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus derzeit ist, können Sie hier nachlesen.

+++ Nach den USA will sich auch die Europäische Union ausreichende Mengen des Corona-Mittels Remdesivir sichern. Darüber werde mit dem Hersteller "Gilead Sciences" verhandelt, teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit. Er bekräftigte zugleich, dass das Mittel voraussichtlich Ende dieser Woche für den europäischen Markt zugelassen werden soll.

+++ Die für das kommende Jahr geplante Volkszählung soll wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben werden.

+++ Die Innenkommissarin der Europäischen Union, Johansson, verlangt, Ehe- und Lebenspartner aus Nicht-EU-Ländern von den aktuellen Einreisebeschränkungen auszunehmen.

+++ Die Elbphilharmonie in Hamburg nimmt am 1. September ihren Spielbetrieb wieder auf.

+++ Die Kommunen kümmern sich einer Umfrage zufolge zu wenig um die Hygiene an Schulen in Deutschland. Mehr als 70 Prozent der Befragten waren der Ansicht, dass die Hygiene an Schulen schon vor der Corona-Pandemie durch die Politik vernachlässigt worden sei. Die Umfrage unter 5.000 Personen war von der Bildungsgewerkschaft GEW in Auftrag gegeben worden. Deren Vorsitzende Tepe sagte, die Pandemie habe letztlich die Hygienemängel an Schulen aufgezeigt und Versäumnisse deutlich gemacht. Allein bei den Kommunen gebe es im Bildungsbereich einen Investitionsstau von 43 Milliarden Euro.

+++ Zum Start der Bundesliga im September könnte der Fußball-Bundesligist RB Leipzig wieder vor Zuschauern spielen. Der Verein bestätigte die Genehmigung des Gesundheitsamts, dass etwa 50 Prozent der Plätze belegt werden dürfen. Zwischen jedem Fan soll ein Platz frei bleiben, es besteht Maskenpflicht. Gäste-Fans sollen nicht zugelassen werden. Zur Verringerung des Infektionsrisikos soll die Anreise zum Stadion nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erfolgen. Die letzte Entscheidung liegt nun bei der Politik.

+++ Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist ungeachtet der Corona-Krise nur geringfügig gestiegen. Wie das Europäische Statistikamt in Luxemburg mitteilte, stieg die Quote im Mai auf 7,4 Prozent nach 7,3 Prozent im April. Analysten hatten mit einem Wert von 7,7 Prozent gerechnet. Insgesamt waren damit im Mai gut zwölf Millionen Menschen in der Eurozone als arbeitslos registriert. Besonders hoch blieb die Jugenderwerbslosigkeit. Bei Personen bis 25 Jahren lag die Quote bei 16 Prozent.

+++ Auch Schottland führt nun eine Maskenpflicht in Geschäften ein.

+++ Das dänische Pokalfinale in Esbjerg musste für 13 Minuten unterbrochen werden, weil sich einige Zuschauer nicht an die Corona-Regeln hielten. Bei dem Spiel zwischen Aalborg BK und Sonderjyske standen einige Fans zu dicht zusammen. Nach mehreren vergeblichen Aufforderungen des Stadionsprechers, einen Meter Abstand voneinander zu halten, brach der Schiedsrichter das Spiel dann vorübergehend ab. Mehr als 40 Personen wurden von der Polizei aus dem Stadion eskortiert und in einem Bus wegfahren. Nach Angaben Aalborgs hatte das Spiel rund 1750 Zuschauer.

+++ Die Corona-Krise belastet den Ausbildungsmarkt in Deutschland. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages werden Betriebe in diesem Jahr voraussichtlich weniger ausbilden. Im Branchendurchschnitt gebe es derzeit gut sieben Prozent weniger Lehrstellen als im Vorjahr. Als einziger Wirtschaftszweig melde die Bauindustrie mit einem Zuwachs von zwei Prozent ein Plus. Die Bewerbungsprozesse in den Unternehmen seien wegen der Corona-Pandemie ins Stocken geraten, Einstellungen verzögerten sich vielerorts. Die Übernahmeperspektiven für ausgebildete Fachkräfte seien aber auch in diesem Jahr gut. Der DIHK befragte rund 15.000 Firmen.

Umfragen zufolge planen viele Unternehmen wegen der Coronakrise, ihr Engagement bei der Ausbildung zu reduzieren. (mago / Rupert Oberhäuser)

+++ Bundesaußenminister Maas hat der Türkei eine Prüfung der wegen der Corona-Pandemie weiterhin bestehenden Reisewarnung der EU zugesichert. Es werde regelmäßige Beratungen im Zwei-Wochen-Takt geben, sagte er bei einem Besuch des türkischen Außenministers Cavusoglu in Berlin.

+++ Der Bundestag hat mit großer Mehrheit den zweiten Nachtragshaushalt in diesem Jahr beschlossen. Damit steigt die Neuverschuldung des Bundes in diesem Jahr auf 218 Milliarden Euro. Insgesamt hat der Bundeshaushalt ein Volumen von 508 Milliarden Euro. Mit den zusätzlichen Finanzmitteln sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bekämpft werden. Der Nachtragshaushalt sieht Überbrückungshilfen für Unternehmen, Finanzhilfen für Kommunen und Entlastungen für Verbraucher und Familien vor.

+++ Nach dem Rückgang der Infektionen mit dem Coronavirus vielerorts haben nun viele Menschen Sorge vor einer sogenannten Zweiten Welle. Ein Blick in andere Staaten zeigt, dass es dafür gute Gründe gibt.

+++ Solidarität in Indien: medizinische Hilfskräfte werden mit Blüten geschmückt.

+++ Der SPD-Politiker Lauterbach hat die USA wegen des massenhaften Aufkaufs des Corona-Medikaments Remdesivir kritisiert. Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, dies sei ein "sehr unfreundlicher Akt".

+++ Angesichts einer Reihe von neuen Coronavirus-Infektionen nimmt Luxemburg einen Teil seiner Lockerungen wieder zurück. Für Treffen von mehr als 20 Menschen sollten die bisher geltenden Abstandsempfehlungen durch verbindliche Vorschriften ersetzt werden, teilte Premierminister Bettel mit. Heute habe es bei knapp 6.000 Tests 46 Neuinfektionen gegeben. Diese Zahlen seien zwar nicht alarmierend, aber es müsse verhindert werden, dass sich die Lage verschlechtere. Bei den Neuinfektionen handele es sich vor allem um jüngere Leute, betonte Bettel.

+++ Die Sommerferien sind in den ersten Bundesländern bereits gestartet. Doch welcher Urlaub ist in diesem Sommer während der Corona-Pandemie möglich? Innerhalb der EU ist fast alles möglich. Am sichersten ist es nach Einschätzung des Virologen Schmidt-Chanasit wohl in Deutschland. Hier können Sie nachlesen, was der Stand der Dinge ist.

Urlaub in Deutschland ist nach jetzigen Stand möglich. (imago / A. Friedrichs)

+++ In den USA hat es die meisten nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gegeben. Je nach Quelle wird deren Zahl mit 48.000 bis 53.000 angegeben. Einen besonders deutlichen Anstieg verzeichneten demnach die Bundesstaaten Arizona, Kalifornien und Texas. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle liegt in den USA nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität inzwischen bei fast 2,7 Millionen. Die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen wird mit über 128.000 angegeben.

+++ Die Gesundheitsbehörden haben dem Robert Koch-Institut 503 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Deutschland 195.228 Menschen positiv getestet worden. Die Zahl der Toten stieg um 9 auf 8.994 Menschen. Die Zahl der Genesenen wird auf 180.300 Personen geschätzt, das sind 500 mehr als gestern. Damit sind aktuell etwa 5.930 Menschen an Covid-19 erkrankt.

+++ Der Bundestag will heute den Nachtragshaushalt beschließen, mit dem das Konjunkturpaket wegen der Corona-Krise finanziert werden soll. Die Bundesregierung plant für 2020 nun insgesamt mit Rekordschulden von rund 218 Milliarden Euro. Mit dem Geld werden Hilfen für die Wirtschaft und die Kommunen, aber auch Erleichterungen für Verbraucher und besonders Familien bezahlt. Unter anderem fällt beim Einkaufen für ein halbes Jahr weniger Mehrwertsteuer an. Familien bekommen mit dem Kindergeld einen Bonus von 300 Euro pro Kind ausgezahlt.

