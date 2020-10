Die US-Impfstoffbehörde FDA will die Testdauer nicht verkürzen - aus Sicht von Präsident Trump ein "politischer Anschlag" im Wahlkampf. In Deutschland sind die Neuinfektionen auf dem höchsten Wert seit April. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

+++ Die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA schließt die schnelle Zulassung eines Corona-Impfstoffes aus. Impfstoffe sollen weiter mindestens zwei Monate lang an Probanden getestet werden, bevor ein Schnellverfahren zur Zulassung beginnen kann. Damit ist es unwahrscheinlich, dass es noch vor der US-Präsidentschaftswahl einen Impfstoff geben könnte. Präsident Trump hatte mehrfach spekuliert, dass bis zur Wahl am 3. November ein Serum zur Verfügung stehen könnte. Die Regeln der FDA bezeichnete er in einem Tweet als "politischen Anschlag".

Donald Trump hat selbst seine Corona-Erkrankung noch nicht überstanden. Seine Ärzte verabreichen ihm eine Reihe von Medikamenten - hier ein Überblick über die Mittel und deren Wirkung.

+++ In Deutschland sind am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.828 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das sind etwa 200 mehr als vorgestern. Es ist der der höchste Wert seit April.

+++ In der Coronavirus-Pandemie kommt die Digitalisierung der 375 Gesundheitsämter in Deutschland nur schleppend voran. Dies berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf Angaben des Bundesgesundheitsministeriums. Bislang haben demnach nur wenige Bundesländer bereitstehende Fördergelder beantragt.

+++ Der deutsche Einzelhandel befürchtet eine größere Welle von Insolvenzen. Gründe seien die Corona-Krise und der boomende Online-Handel, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Genth, dem Portal "Merkur.de". Mit den zum Jahreswechsel auslaufenden gesetzlichen Lockerungen sei von einer schlagartig höheren Rate von Insolvenzen auszugehen.

