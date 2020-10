Das Robert Koch-Institut warnt vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus. Österreich will "Face Shields" verbieten. Die Veranstaltungs- und Tourismusbranche will kommenden Mittwoch wieder in Berlin demonstrieren. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 22. Oktober

+++ Die Veranstaltungs- und die Tourismusbranche planen für nächsten Mittwoch eine zweite Großdemonstration in Berlin, um passgenauere Hilfsprogramme der Regierung in der Corona-Krise einzufordern. Die Veranstaltung soll nach Angaben mehrerer Verbände auf dem Alexanderplatz stattfinden. Bei der ersten Großdemo dieser Branchen Anfang September nahmen 15.000 Personen teil.

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat angekündigt, die Überbrückungshilfen für Selbstständige und mittelständische Unternehmen bis Mitte 2021 zu verlängern. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, Ziel sei eine möglichst große Planungssicherheit für Betriebe. Zur genauen Höhe der Hilfen ab Januar äußerte er sich nicht. Die große Koalition stimmt sich zu den Details momentan ab. Altmaier stellte zudem Freiberuflern und Selbstständigen einen so genannten "Unternehmerlohn" in Aussicht.

+++ Der Bund wird am Wochenende nach Worten von Innenminister Seehofer "massiv Bundespolizei zur Verfügung stellen auf Bitten des Landes Berlin, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten". Die Politik könne die Bevölkerung nur immer wieder bitten, die Regeln einzuhalten. Es sei angesichts der steigenden Infektionszahlen "sehr sichtbar, dass wir in einer wirklich ernsten und dramatischen Lage sind", sagt der CSU-Politiker am Rande der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam.

+++ Angesichts der stetig steigenden Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat das Robert Koch-Institut vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus gewarnt. Das Infektionsgeschehen nehme vielerorts rasant zu, sagte RKI-Präsident Wieler in Berlin. In den vergangenen zwei Wochen habe sich die Zahl der Intensivpatienten verdoppelt. Noch habe man aber die Chance, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Voraussetzung sei aber eine konsequente Einhaltung der Hygieneregeln.

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat angekündigt, die Überbrückungshilfen für Selbstständige und mittelständische Unternehmen bis Mitte 2021 zu verlängern. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, Ziel sei eine möglichst große Planungssicherheit für Betriebe. Zur genauen Höhe der Hilfen ab Januar äußerte er sich nicht. Die große Koalition stimmt sich zu den Details momentan ab. Altmaier stellte zudem Freiberuflern und Selbstständigen einen so genannten "Unternehmerlohn" in Aussicht.

+++ Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist einem Medienbericht zufolge wegen der Corona-Welle abgesagt worden. Nach Angaben der Stadt solle es aber Konzerte und andere Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit geben, berichtet der Saarländische Rundfunk. Auch der große Weihnachtsbaum im Stadtzentrum werde aufgestellt. Die rund 300 traditionellen Stände würden diesmal aber nicht aufgebaut; das lasse die Pandemie nicht zu. Den Straßburger Weihnachtsmarkt gibt es den Angaben zufolge seit 450 Jahren, seit 1570. Abgesagt worden sei er bislang nur in Kriegszeiten.

+++ Das Land Rheinland-Pfalz hat angesichts steigender Corona-Infektionen in Städten und Landkreisen die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern auf maximal 25 begrenzt. Diese Regel gilt unabhängig davon, ob einzelne Kommunen oder Städte unter dem kritischen Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen liegen, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag nach einer Schaltkonferenz mit Vertretern von Städten und Kommunen sagte. Die Regel trete am Montag in Kraft. Bisher liegt die landesweite Obergrenze für private Feiern bei 75 Menschen. In Städten und Kommunen mit hohen Inzidenzwerten wurden private Partys bereits auf maximal 25 Teilnehmer beschränkt.

+++ In Österreich sollen die halb-offenen Plastikvisiere vor dem Gesicht verboten werden. Gesundheitsminister Anschober sagte in Wien, die Face-Shields genannten Masken böten keinen ausreichenden Schutz vor dem Coronavirus. Sie könnten daher die enganliegenden Mund-Nasen-Bedeckungen nicht ersetzen. Gesichtsvisiere werden vor allem von Menschen getragen, die in Restaurants oder Geschäften arbeiten und stundenlang Maske tragen müssen. Vor einem Verbot soll es noch eine Übergangsfrist geben.

+++ Dem an Covid-19 erkrankten Bundesgesundheitsminister Spahn geht es "den Umständen entsprechend gut". Er habe weiterhin kein Fieber, zeige aber Erkältungssymptome, erklärte Spahns Sprecher in Berlin. Alle Beschäftigten aus dem engeren Umfeld des Ministers wurden demnach inzwischen auf das Corona-Virus untersucht und negativ getestet. Auch der CDU-Politiker selbst ist dem Vernehmen nach arbeitsfähig.

+++ Die Corona-Pandemie treibt erneut den Absatz von Hygiene-Artikeln in die Höhe. Das Statistische Bundeamt schrieb auf Twitter, die Hamsterkäufe gingen wieder los.

Demnach verkaufte der Einzelhandel in der vergangenen Woche 90 Prozent mehr Toilettenpapier als vor der Pandemie üblich. Bei Desinfektionsmitteln lag das Plus bei fast 73 Prozent und bei Seife bei fast 62 Prozent. Auch bestimmte Lebensmittel sind angesichts der steigenden Neuinfektionszahlen wieder stärker nachgefragt - etwa Reis, Hefe und Mehl.

+++ Insgesamt sinkt die Konsumlaune der Verbraucher aber: Das Marktforschungsinstitut GfK prognostiziert einen Wert von minus 3,1 Punkten für November, das sind 1,4 Punkte weniger als im Oktober. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartungen als auch die Anschaffungsneigung gingen zurück.

+++ Die Bundesregierung hat weitere Länder als Corona-Risikogebiete eingestuft. Sie rät nun unter anderem auch von Reisen nach Großbritannien, Irland, Polen sowie in die Schweiz ab. Große Teile Italiens sowie ganz Österreich - mit Ausnahme des Bundeslandes Kärnten - wurden ebenfalls zum Risikogebiet erklärt. Die damit verbundenen Regeln gelten ab dem kommenden Samstag. Aufgehoben hat das Auswärtige Amt seine Warnung für die Kanarischen Inseln.

+++ Die an Covid-19 erkrankte belgische Außenministerin und frühere Regierungschefin Wilmès wird auf der Intensivstation behandelt. Ihr Zustand sei aber "nicht besorgniserregend", sagte eine Sprecherin. Wilmès sei bei Bewusstsein. Die 45-Jährige war am Mittwochabend ins Krankenhaus gekommen. Wilmès war Ministerpräsidentin, als Belgien im Frühjahr von der ersten Corona-Welle heimgesucht wurde.

+++ Das Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein bleibt vorerst bestehen. Das Bundesverfassungsgericht nahm den Eilantrag einer Familie aus Tübingen gegen das Verbot nicht zur Entscheidung an. Der Eilantrag sei unzureichend begründet, erklärte das Gericht. Die Familie habe nicht dargelegt, warum es ihr nicht möglich sei, einen Corona-Test zu erhalten. Ob das Beherbergungsverbot grundsätzlich rechtens ist, entschieden die Karlsruher Richter nicht. Demnach dürfen Touristen aus Risikogebieten wie Tübingen nur dann in Schleswig-Holstein übernachten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.

+++ Einer Studie zufolge hält gut die Hälfte der 16- bis 26-Jährigen in Deutschland die Corona-Maßnahmen für angemessen. 52 Prozent der Teilnehmer äußerten sich in der Untersuchung im Auftrag der TUI Stiftung entsprechend. Für 18 Prozent könnten die Regeln sogar noch strenger sein, sieben Prozent finden die Corona-Maßnahmen übertrieben. Der Studie zufolge gaben 33 Prozent der Befragten an, sich an alle Maßnahmen und Empfehlungen zur Eindämmung der Pandemie zu halten. Für die Studie wurden 1.011 junge Frauen und Männer befragt.

+++ Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist binnen eines Tages auf 11.287 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Institut heute früh mit. Der bisherige Rekordwert hatte bei 7.830 Infektionen gelegen. Gestern betrug die von den Gesundheitsämtern registrierte Zahl 7.595. Das RKI meldete heute früh außerdem 30 neue Todesfälle. Damit sind in Deutschland 9.905 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Etwa 80.000 Menschen sind rein rechnerisch derzeit infiziert. Nach aktuellen Zahlen des DIVI-Intensivregisters befinden sich derzeit 964 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, das sind 21 mehr als gestern. 430 Menschen auf der Intensivstation werden beatmet.

+++ Viele Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen sind mit der Nachverfolgung von Corona-Ansteckungsketten inzwischen überfordert. Das hat eine WDR-Recherche ergeben. Demnach wurden Kontaktpersonen häufig zu spät informiert. Eine Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes wird anonym mit den Worten zitiert, das System drohe zu kollabieren. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages bestätigte im ZDF, die Kommunen seien "am Limit und zum Teil darüber hinaus".

+++ Das Jerichower Land ist Sachsen-Anhalts erstes Corona-Risikogebiet. Die landesgrößten Städte Magdeburg und Halle hatten in den vergangenen Tagen einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Der Burgenlandkreis im Süden des Landes hatte am Mittwoch mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 47 die Risiko-Marke von 50 nur knapp verpasst. Spätestens, wenn ein Landkreis diesen Wert erreicht, muss die Verwaltung die Corona-Regeln verschärfen.

+++ Nach dem Erfolg mehrerer Gastronomen vor dem Berliner Verwaltungsgericht haben weitere Betriebe dort Eilanträge gegen die vom Senat erlassene Sperrstunde eingereicht. Beim Gericht seien aktuell 20 neue Eilverfahren anhängig, hinter denen rund 35 Gastro-Unternehmen stünden, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Wann über diese Fälle entschieden wird, blieb zunächst offen.

+++ In der italienischen Region Lazio, zu der die Hauptstadt Rom gehört, wird wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Das entsprechende Dekret wurde am Abend von Gesundheitsminister Speranza und Regionalpräsident Zingaretti unterzeichnet. Die Ausgangssperre tritt morgen Abend in Kraft und gilt für 30 Tage. Zwischen 23 und 5 Uhr ist das Verlassen des Hauses oder der Wohnung nur in Ausnahmefällen erlaubt. Lazio ist bereits die dritte italienische Region, in der es eine nächtliche Ausgangssperre gibt.

+++ Der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Gendarmenmarkt fällt in diesem Jahr aus. Das sagte Veranstalter Helmut Russ der "Welt". Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken seien angesichts steigender Neuinfektionen unkalkulierbar geworden. Den wirtschaftlichen Schaden schätzte Russ auf 22 bis 25 Millionen Euro. 2019 besuchten rund 900 000 Menschen den Markt, darunter viele Touristen.

+++ Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im September deutlich gesunken. "Die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise belasteten weiterhin das Steueraufkommen", heißt es im aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums. Die Steuereinnahmen fielen demnach um 12,8 Prozent auf 63,52 Milliarden Euro. Im Zeitraum Januar bis September 2020 betrug das Minus gut acht Prozent - bei Einnahmen von rund 496 Milliarden Euro.

Mittwoch, 21. Oktober

+++ In Brasilien ist ein Teilnehmer einer Studie zu einem Corona-Impfstoff gestorben. Nach Angaben der brasilianischen Gesundheitsbehörde, Anvisa, hatte der Proband an einem Test des britisch-schwedischen Pharmakonzerns "AstraZeneca" teilgenommen. Der Pharmakonzern erklärte, der Fall werde derzeit geprüft, die Tests sollen jedoch fortgesetzt werden. Bei dem Verstorbenen soll es sich um einen 28 Jahre alten Mann aus Rio de Janeiro handeln. Möglicherweise habe der Freiwillige nicht den Impfstoff, sondern ein Placebo erhalten, berichten Medien in Brasilien. "AstraZeneca" hatte bereits im September und im Juli nach der Erkrankung von Probanden die Tests aussetzen müssen.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, bislang hätten sich bei ihm lediglich Erkältungssymptome gezeigt, teilte sein Sprecher mit. Kanzlerin Merkel wünschte Spahn eine schnelle Genesung. Der CDU-Politiker ist das erste Kabinettsmitglied, das sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Am Vormittag hatte er noch an der wöchentlichen Kabinettssitzung teilgenommen. Die Runde der Ministerinnen und Minister muss dennoch nicht gesammelt in Quarantäne. Ein Regierungssprecher erklärte in Berlin, man tage unter Einhaltung entsprechender Hygiene- und Abstandsregeln.

Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet. (Kay Nietfeld/dpa)

+++ Spanien ist das erste EU-Land mit mehr als einer Million Coronafälle. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 im Zusammenhang stehen, erhöhte sich auf mehr als 34.000. Mehrere Gebiete mit besonders vielen Neuinfektionen sind abgeriegelt worden, um ein Übergreifen auf das ganze Land zu verhindern.

Das Auswärtige Amt hat Reisewarnungen für zahlreiche Regionen in Europa ausgesprochen, die regelmäßig aktualisiert werden. Dabei orientiert es sich an der Einschätzung des Robert Koch-Instituts, das in diesen Regionen die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus für besonders hoch hält. Wir haben die wichtigsten Informationen zu den Risikogebieten zusammengestellt und erklären, was das aktuell für das Reisen bedeutet.

+++ In Nordrhein-Westfalen wird die Maskenpflicht im Unterricht wieder eingeführt. Schüler ab der 5. Klasse müssen nach den Herbstferien auch an ihrem Sitzplatz im Klassenraum wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Regelung gelte bis zu den Weihnachtsferien, teilte das Schulministerium in einer Mail an alle Schulen mit.

+++ Der kritische Wert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist bezogen auf ganz Deutschland überschritten worden. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl mit 51,3 an, am Vortag lag sie bei 48,6. Der Wert gilt als eine wichtige Schwelle für strengere Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Bei den Kreisen und Städten liegen derzeit knapp ein Drittel über dem Schwellenwert von 50 Neuinfektionen. Bei rund 30 Kreisen und Städten beträgt der Wert sogar über 100.

+++ Tschechien verhängt strikte Beschränkungen des Alltags. Nachrichtenagenturen berichten, die Maßnahmen kämen einem Lockdown gleich. Demnach müssen ab morgen früh die meisten Geschäfte schließen – mit Ausnahme von Lebensmittelläden, Drogerien und Apotheken. Außerdem sollen die Menschen ihre Kontakte auf die absolut notwendige Zeit beschränken und ihre Wohnungen nur noch für die Arbeit sowie für Arzt- und Familienbesuche verlassen. Erlaubt sind auch Spaziergänge in Parks und der freien Natur.

+++ Bayerns Ministerpräsident Söder warnt vor dem Erstarken antisemitischer und rechtsradikaler Kräfte in der Corona-Krise. Angesichts der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie dürften sich Politiker davon nicht beeindrucken lassen, sagt der CSU-Chef in einer Regierungserklärung im Landtag.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.595 neue Coronavirus-Infektionen registriert. Gestern hatte die Zahl bei 6.868 gelegen. Gemeldet werden außerdem 39 neue Todesfälle. Damit sind in Deutschland 9.875 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Etwa 72.500 Menschen sind rein rechnerisch derzeit infiziert. Laut Lagebericht des RKI von gestern befinden sich 879 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, das sind 24 mehr als tags zuvor und 261 mehr als vor einer Woche. 411 Menschen auf den Intensivstationen werden beatmet.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat die strengen Ausgangsbeschränkungen im bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land begrüßt. Spahn sagte im ZDF, für die Bevölkerung seien das zwar harte Wochen. Die Maßnahme helfe aber, die Infektion effizient unter Kontrolle zu bringen. Das sei besser, als mit innerdeutschen Einreisebeschränkungen zu agieren, meinte der CDU-Politiker. Im Berchtesgadener Land ist wegen hoher Infektionszahlen das Verlassen der eigenen Wohnung nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Schulen und Kitas wurden geschlossen.

+++ Der FDP-Politiker und Vorsitzende des Digital-Ausschusses im Deutschen Bundestag, Höferlin, hat die Corona-Warn-App gegen Kritik verteidigt. Technisch sei die App gelungen, sagte er im Deutschlandfunk. Problematisch sei vielmehr, dass viele Labore ihre Daten noch analog übermittelten und die Applikation nicht auf älteren Smartphones laufe. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Politiker eine Überarbeitung der Warn-App gefordert.

+++ Deutschland sagt Nato Hilfe zu. Deutsche Soldaten könnten während der zweiten Welle der Corona-Pandemie zu Kriseneinsätzen in andere Nato- und Partnerländer geschickt werden. Das Verteidigungsministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Bundesregierung der Nato Unterstützung für einen entsprechenden Notfallplan zugesagt hat. Demnach würden bei Bedarf medizinisches Personal, Pioniere und Experten für die Abwehr von atomaren, biologischen oder chemischen Gefahren für Auslandseinsätze bereitgestellt.

Dienstag, 20. Oktober

+++ In jeder zweiten besonders von der Pandemie betroffenen Kommune in Deutschland können die Gesundheitsämter einem Medienbericht zufolge eine Mehrzahl der Ansteckungen nicht mehr auf ein Ausbruchsszenario zurückführen. Das ergab eine Umfrage der "Welt" unter den 20 Kommunen, die zu Wochenbeginn die höchste Inzidenz aufwiesen. Aus besonders betroffenen Landkreisen und Städten heiße es, das Infektionsgeschehen sei diffus. Wo sich eine Person angesteckt habe, sei oft nicht nachzuvollziehen.

+++ Der britische Premierminister Johnson hat strengere Regeln für Manchester und Umgebung angekündigt. Ab Freitag würden im Ballungsraum der nordenglischen Stadt die schärfsten Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie gelten, sagt Johnson. Demnach müssen u.a. Pubs schließen, die kein Essen anbieten. Manchesters Bürgermeister Burnham hatte sich heftig gegen die Maßnahmen gewehrt und eine finanzielle Entschädigung für seine Stadt verlangt.

+++ Zwischen den Regalen oder an der Kasse – in manchem Supermarkt wird es schon mal laut, wenn die Maskenpflicht verletzt wird. Aus Sicht der Gewerkschaft ver.di sind die Betreiber der Geschäfte hier gefordert. REWE bemerkt derzeit keine Eskalation in seinen Läden und verweist darauf, dass es sich um eine behördliche Anordnung handelt.

+++ In der Debatte über eine stärkere Beteiligung des Bundestages an Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke vor Alarmismus gewarnt. Das Parlament sei in Deutschland nicht ausgehebelt worden, sagte von Lucke im Deutschlandfunk. Der Bundestag sei noch immer die Herzkammer der Demokratie. Sollte es aber in naher Zukunft beispielsweise um die Einführung einer Impfpflicht gehen, müsse der Bundestag darauf drängen, eine entsprechende Gesetzgebungskompetenz ins Parlament zurückzuholen.

+++ Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat die strengen Corona-Vorschriften für Menschen, die nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen teilweise außer Vollzug gesetzt. Es sei nicht mit höherrangigem Recht vereinbar, wenn Einreisende aus Risikogebieten einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, während dies von Studierenden oder Berufspendlern aus Risikogebieten nicht verlangt werde. Ein sachlicher Grund für diese Ungleichbehandlung sei nach Ansicht des Gerichts nicht überzeugend dargelegt worden. Der Beschluss sei unanfechtbar. Geklagt hatten zweit Hoteliers.

Fischerboote am Strand auf Rügen (Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / dpa)

+++ Ein britisches Forscherteam will für eine Impfstoffstudie gesunde Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Die Vorbereitungen für den Versuch seien angelaufen, teilte das Londoner Imperial College mit. Die Wissenschaftler erhoffen sich davon nach eigenen Angaben eine Beschleunigung der Suche nach einem Impfstoff gegen den Erreger. Die Teilnehmer seien zwischen 18 und 30 Jahre alt, hieß es weiter. Die Herangehensweise sei riskant, verspreche aber, schneller Ergebnisse zu liefern als eine Studie, bei der man darauf warte, dass vorbehandelte Probanden zufällig erkrankten, argumentieren Befürworter.

Als wirksamstes Mittel gegen Sars-CoV-2 und die von dem Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19 gilt ein Impfstoff. Weltweit wird daran geforscht, auch von deutschen Firmen. Welche Perspektiven gibt es? Ein Überblick zum Stand der Forschung.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Pläne verteidigt, seine Sonderbefugnisse in der Corona-Pandemie zu verlängern. Die Existenz dieser Regelungen entspringe nicht Willkür oder Zufall. Die Pläne hatten viel Kritik ausgelöst, auch beim Koalitionspartner SPD und zuletzt auch bei Bundestagsvizepräsidentin Roth (Bündnis90/Die Grünen).

+++ Die corona-bedingten Einschränkungen im bayerischen Landkreis Berchtesgaden haben hunderte Feriengäste zur Abreise gezwungen. Hinzu kommen nach Angaben des örtlichen Tourismusverbands mehrere tausend Gäste, die in der Region die Herbstferien verbringen wollten und dies wegen der angeordneten Schließung der Hotels nun nicht können.

+++ Die Stadt Oberhausen ist mit 52,7 laut Robert Koch-Institut (RKI) über den Inzidenzwert von 50 gekommen, womit nun das gesamte Ruhrgebiet als Risikogebiet gilt. Auf einer Karte des RKI zieht sich ein durchgehender roter Streifen von Aachen bis Bielefeld. Die Städteregion Aachen sowie Solingen, Gelsenkirchen und Herne sind sogar dunkelrot markiert - sie liegen über dem Wert von 100 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Stadt Köln liegt mit dem Wert 97,8 noch knapp unter der 100.

Coronakrise in Deutschland: Die Zahl der Neuinfektionen treibt auch den #Inzidenzwert in die Höhe: Immer mehr Städte und Kreise überschreiten den Grenzwert von 50. Wir erklären, welche Aussagekraft die Werte haben.

+++ Im Iran ist die Zahl der Menschen, deren Tod mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung gebracht wird, offenbar deutlich höher als bislang angegeben. Aus dem Krisenstab heißt es, die amtliche Statistik müsse mit 2,5 multipliziert werden, um an die realen Zahlen zu kommen. Die Nachrichtenagentur ISNA zitiert ein Mitglied des Krisenstabs. Nach dieser Berechnung läge die Zahl der Corona-Todesfälle bei mehr als 840 pro Tag - und nicht wie vom Gesundheitsministerium angegeben bei 337. Dass es im Iran eine hohe Dunkelziffer - auch bei der Zahl der Infektionen - gibt, war schon länger vermutet worden. Als Grund wird auch angeführt, dass vergleichsweise wenig getestet wird. Seit Ausbruch der Pandemie wurden mehr als 30.000 Tote gemeldet.

+++ Der Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser profitiert in der Corona-Pandemie weiter von einem starken Absatz seiner Hygieneprodukte und Desinfektionsmittel. Die Briten erhöhten daher ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das Unternehmen strebt für 2020 ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an.

+++ Die norditalienische Region Lombardei verhängt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eine nächtliche Ausgangssperre. Ab Donnerstag müssen die Menschen von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr zu Hause bleiben, wie die Behörden mitteilten. Ausnahmen sind aus medizinischen oder beruflichen Gründen möglich. Die Maßnahme soll bis zum 13. November dauern.

+++ Der Gesundheitszustand des an Covid-19 erkrankten Chefunterhändlers der Palästinenser, Erekat, ist nach Angaben seiner Familie stabil. Der 65-Jährige werde weiter auf der Intensivstation des Hadassah-Krankenhauses in Jerusalem behandelt und künstlich beatmet, berichtete die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO, deren Generalsekretär Erekat ist.

Saeb Erekat ist an Covid-19 erkrankt und wird künstlich beatmet - hier ein Archivbild von 2018. (Deutschlandfunk)

+++ In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts innerhalb eines Tages 6.868 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Am Vortag hatte die Zahl bei 4.325 Fällen gelegen. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle stieg um 47 auf 9.836. Rechnerisch sind aktuell in Deutschland rund 68.500 Menschen infiziert.

Jeden Tag fassen wir aktuelle Zahlen zur Corona-Pandemie in Deutschland zusammen. Dort finden Sie zum Beispiel auch Angaben über die Zahl der belegten Intensivbetten und die Lage in den einzelnen Bundesländern.

+++ Im bayerischen Kreis Berchtesgadener Land gelten wegen extrem gestiegener Corona-Infektionszahlen ab heute Mittag wieder strikte Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen Wohnung sei dann nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt, teilte Agrarministerin Kaniber nach einer Krisensitzung mit dem Landratsamt und der Regierung von Oberbayern in Bad Reichenhall mit. Zudem müssen nach Angaben von Landrat Kern Schulen und Kitas schließen. Die vollständige Meldung lesen Sie hier.

+++ Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa gibt es eine Debatte um Grenzschließungen in Deutschland. Bayerns Innenminister Hermann hält es angesichts der sich zuspitzenden Lage in Europa für möglich, dass man wieder über Grenzkontrollen sprechen muss. "Die Diskussion um verstärkte Grenzkontrollen könnte wieder aufflammen, falls das Infektionsgeschehen in den Nachbarländern außer Kontrolle gerät", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hermann gibt aber auch zu bedenken, dass es enge wirtschaftliche Beziehungen mit intensivem Pendelverkehr von Arbeitnehmern, etwa mit Tschechien und Österreich, gebe. Zuletzt hatte Bundesaußenminister Maas (SPD) vor erneuten Grenzschließungen im Zuge der Corona-Pandemie gewarnt. Man habe im Frühjahr dieses Jahres schlechte Erfahrungen gemacht mit der zu schnellen Schließung von Grenzen.

+++ Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, hat Unterricht mit halben Klassen in Hotspots angemahnt. Obwohl in vielen Städten und Regionen der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten werde, laufe der Regelbetrieb an den Schulen weiter, sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Bei diesem Wert müsste es eigentlich eine Rückkehr zum Wechselbetrieb mit halbierten Klassen geben." Er kenne aber kaum eine Kommune, die entsprechend handele. Er sei besorgt, dass diese Richtwerte für verschärfte Hygieneschutzmaßnahmen an Schulen "komplett ignoriert würden, um Schulen auf Teufel komm raus offen zu halten".

+++ Eine Umfrage zu Open Data in Kommunen zeigt, dass öffentlich zugängliche Daten der Verwaltung hilfreich sein können bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. 212 Kommunen waren von der Bertelsmann Stiftung und dem Institut für Urbanistik befragt, worden. Gut die Hälfte von ihnen sieht Vorteile in der Corona-Krise. Zu offenen Daten rund um Corona gehörten Ansteckungszahlen, Angaben zur Auslastung von Kliniken oder auch etwa zur Koordination von Hilfsmaßnahmen unter Kommunen. Viele Kommunen, die bereits Open Data anbieten, seien in NRW zu finden. Als Vorreiter gelten demnach etwa Köln, Düsseldorf, Bonn, aber auch Moers am Niederrhein sowie Berlin, Hamburg oder Freiburg. Profitieren von offenen Daten könnten Bildungseinrichtungen, Wissenschaftler, Bürger und Organisationen oder auch Unternehmen.

Hier geht es zu unserem Archiv.