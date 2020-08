Die Zahl der neu registrierten Corona-Infektionen in Deutschland steigt auf den höchsten Wert seit Ende April. Auch in anderen europäischen Ländern sind die Infektionszahlen zum Teil deutlich gestiegen. Gesundheitsminister Spahn spricht sich erneut dafür aus, den Karneval nicht zu bevorzugen. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 20. August

+++ Die Zahl der Menschen in Deutschland, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus neu registriert wurde, ist auf den höchsten Stand seit Ende April gestiegen. Nach angaben des Robert-Koch Instituts stieg die Zahl binnen einen Tages um 1.707. Die Gesamtzahl der Fälle liegt damit bei 228.621. An oder mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind bisher in Deutschland 9.253 Menschen.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt seit kurzem deutlich an. Zahlen vom Robert Koch-Institut und aus den Bundesländern zeigen: Nicht wenige Menschen bringen das Virus aus dem Urlaub mit. Wir haben die Lage hier zusammengefasst.

+++ Der bayerische Ministerpräsident Söder zieht weitere Konsequenzen aus der Corona-Test-Panne bei den Reiserückkehrern. Neben den bereits beschlossenen Änderungen wechselt der bisherige Bau- und Verkehrsstaatssekretär Holetschek ins Gesundheitsministerium. Nach dpa-Informationen soll er die in die Kritik geratene Ministerin Huml beim Krisenmanagement der Corona-Pandemie unterstützen.

+++ Wegen der anhaltenden Corona-Krise fordern Gewerkschaften und Wirtschaftsvertreter eine Verlängerung der Kurzarbeit. Insbesondere im Luftverkehr und im Tourismus, im Kulturbereich sowie im Veranstaltungswesen sei die Situation für die Beschäftigten unverändert schwierig, sagte Verdi-Chef Werneke der "Augsburger Allgemeinen".

+++ Auch in mehreren europäischen Staaten ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus deutlich angestiegen. Frankreich meldete mehr als 3.700 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Spanien und Italien meldeten beide die höchste Zahl an Neuinfektionen seit drei Monaten: In Spanien sind es 3.715, in Italien 642. Allerdings wurde auch mehr getestet.

+++ Über eine mögliche Absage des Karnevals in Deutschland wird diskutiert. Während viele der Brauchtumsvereine dagegen sind oder eine Entscheidung jetzt noch für verfrüht ansehen, hat Gesundheitsminister Spahn klar gemacht, dass Kita und Schule Vorrang vor dem Karneval haben. Spahn sagte, auch Wirtschaft und Handel müssten vorrangig unterstützt werden.

Mittwoch, 19. August

+++ Schweden hat in der ersten Hälfte des Jahres so viele Todesfälle verzeichnet wie seit 150 Jahren nicht mehr. Bis Ende Juni starben rund 4.500 Menschen an Covid-19. Insgesamt gab es 51.405 Todesfälle, wie die Statistikbehörde mitteilte. Das ist mehr als in jedem Jahr seit 1869. Damals starben unter anderem wegen einer Hungersnot 55.431 Menschen. Schweden hatte im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie deutlich weniger Kontaktbeschränkungen erlassen als viele andere europäische Staaten.

+++ Reiserückkehrer oder Partygänger? Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt seit kurzem deutlich an. Wir haben für Sie zusammengefasst, was die Hauptgründe für diese Entwicklung sind.

+++ Die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg hat die Bußgelduntergrenze für Verstöße gegen die Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr vervierfacht. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Mund-Nase-Bedeckung trägt, muss demnach ab sofort mit mindestens 100 Euro Strafe rechnen. Grund sei die zunehmende Nachlässigkeit und bisweilen "mutwilligen Disziplinlosigkeit" beim Befolgen der Maskenpflicht im ÖPNV, hieß es in Stuttgart. Bisher wurden Verstöße mit mindestens 25 Euro gehandet. Der maximale Betrag von 250 Euro bleibt bestehen.

+++ Auch Schleswig-Holstein hat nun eine Maskenpflicht in Schulen eingeführt. Sie gilt sie ab Montag. Schüler und Lehrer müssen dann auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, nicht aber im Unterricht. Bislang galt in Schleswig-Holstein nur eine dringende Empfehlung.

Auch in Schleswig-Holstein gilt ab Montag Maskenpflicht in Schulen. (imago/Westend61)

+++ Angesichts steigender Corona-Zahlen sollen die Bundestagsabgeordneten ab September möglichst eine Maske tragen. In einem Schreiben von Bundestagspräsident Schäuble an die Fraktionen heißt es, er empfehle dringend, in allen Parlamentsgebäuden einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Wie "Der Spiegel" weiter berichtet, verweist der CDU-Politiker auf die zahlreichen Urlaubsrückkehrer unter den Abgeordneten sowie auf die Vorbildfunktion gegenüber der Öffentlichkeit.

+++ Der Bund unterstützt Musikfestivals und Livemusik-Veranstalter in der Corona-Krise mit bis zu 80 Millionen Euro. Weitere Hilfen sind für Livemusik-Spielstätten, Musikverlage und den Musikfachhandel geplant. Insgesamt soll die Branche mit rund 150 Millionen Euro unterstützt werden.

Kulturstaatsministerin Grütters sagte, seit Beginn der Pandemie fänden nahezu keine Konzerte mehr statt. Dadurch seien viele kleine und mittelständische Unternehmen der Live-Branche in ihrer Existenz bedroht. Ziel der Förderung sei, die immense Vielfalt des Musiklebens in den Metropolen, den Städten und auf dem Land abzusichern.

+++ Australiens Premierminister Morrison hat sich für eine Corona-Impfpflicht in seinem Land ausgesprochen. Der Regierungschef sagte, dass die Impfung kostenlos und so obligatorisch wie möglich sein solle. Ausnahmen soll es nur geben, wenn medizinische Gründe vorlägen. Morrison sagte, das Risiko sei zu hoch, um die Krankheit weiter unkontrolliert zu lassen. Es sei eine Pandemie, die die Weltwirtschaft zerstöre und Hunderttausende getötet habe. Ob die Corona-Impfflicht tatsächlich kommt, habe seine Regierung aber noch nicht entschieden. Die australischen Behörden haben bisher mehr als 400 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

+++ Das Paul-Ehrlich-Institut hält eine Impfung gegen Covid-19 für erste Bevölkerungsgruppen bereits Anfang 2021 für möglich. Vielversprechende Impfstoffe könnten zu Jahresbeginn zugelassen sein, sagte Institutspräsident Cichutek den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Aktuell zeigten die Daten aus Prüfungen der ersten und zweiten Phase, dass einige der getesteten Impfstoffe eine Immunreaktion gegen das Virus auslösten. Aufgrund der von den Herstellern gemachten Zusagen werde es zu Jahresbeginn erste Dosen für Verbraucher in Deutschland geben, meinte Cichutek.

Es werde nicht den einen Impfstoff gegen COVID-19 geben, sondern mehrere, sagte Sebastian Ulbert vom Fraunhofer-Institut im Deutschlandfunk. Im Frühjahr 2021 könne es bereits soweit sein, doch die ersten Impfstoffe würden vermutlich keinen hundertprozentigen Schutz vor Ansteckung für alle bieten können.

Mehr zum aktuellen Stand der Impfstoffforschung lesen Sie hier.

+++ Die Zahl der Menschen, die im Iran an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, ist auf mehr als 20.000 gestiegen. Wie die Regierung in Teheran weiter mitteilte gibt es mehr als 350.000 bestätigte Infektionen. Die US-amerikanische Johns-Hopkins-Universität nannte zuletzt 347.837 Infektionen und 19.972 Tote (Stand: 19.8., 12 Uhr).

+++ In Deutschland haben die Gesundheitsämter im Vergleich zum Vortag 1.510 neue Corona-Infektionsfälle registriert. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge haben sich damit seit Beginn der Pandemie 226.914 Menschen nachweislich mit dem Krankheitserreger angesteckt. Innerhalb von 24 Stunden wurden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Insgesamt sind damit 9.243 Patienten verstorben. Die Zahl der Genesenen wird vom RKI auf 203.900 geschätzt.

+++ Finnland führt wegen Corona seine Auflagen für Reisende unter anderem aus Deutschland wieder ein. Wie die Regierung in Helsinki mitteilte, gelten ab Montag an für Reisende aus Deutschland, Griechenland und Malta sowie Norwegen, Dänemark und Island wieder Beschränkungen. Das bedeutet, dass Finnland für diese Länder wieder Grenzkontrollen einführt und Reisende aus diesen Staaten aufgerufen werden, für 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Kontakte mit anderen Menschen sollen vermieden werden. Finnland hat europaweit eine der niedrigsten Zahlen an Neuinfektionen.

Finnland führt wieder Reisebeschränkungen für Deutsche ein. (dpa / Lehtikuva / Markku Ulander)

+++ Nach einem starken Anstieg an Corona-Fällen hat der Libanon erneut strikte Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Das Innenministerium teilte mit, dass das öffentliche Leben ab Freitag für zwei Wochen weitgehend stillgelegt werde, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Bis zum 7. September soll zudem eine nächtliche Ausgangssperre gelten.

