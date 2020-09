In Deutschland wurden gestern 1.821 neue Corona-Infektionen registriert. In Großbritannien werden die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus wieder verschärft. Der Corona-Impfstoff-Allianz "Covax" fehlen noch mindestens 700 Millionen Dollar. Mehr dazu in unserem Newsblog.

Dienstag, 22. September

+++ In Deutschland haben die Gesundheitsämter binnen 24 Stunden 1.821 neue Corona-Infektionen gemeldet. Wie das Robert Koch-Institut weiter bekanntgab, stieg die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus starben, um zehn auf 9.396. Bundesgesundheitsminister Spahn am Abend im ARD-Fernsehen, Deutschland sei im Kampf gegen den Krankheitserreger inzwischen besser gerüstet als im Frühjahr. Das gelte beispielsweise für den Umgang mit den Intensivkapazitäten, die man nun zielgenauer steuern könne, sagte der CDU-Politiker.

+++ Die 800.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sollen möglichst zügig mit Dienst-Laptops ausgerüstet werden. Bei einem Treffen in Berlin verabredeten Bundeskanzlerin Merkel, Bildungsministerin Karliczek, SPD-Chefin Esken und die Kultusminister der Länder entsprechende Schritte zur Finanzierung. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, begrüßte, dass die Beschaffung der Geräte noch in diesem Jahr ermöglicht werde.

Die Lehrer in Deutschland sollen mit Dienst-Laptops ausgestattet werden, um besser mit ihren Schülern zu kommunizieren (picture alliance / IPA / Riccardo Giordano)

+++ In Großbritannien werden angesichts stark steigender Infektionszahlen die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus wieder verschärft. Von Donnerstag an müssen alle Restaurants, Pubs und Bars spätestens um 22 Uhr schließen, wie die Regierung in London mitteilte. Premierminister Johnson will sich heute mit einer Rede an seine Landsleute wenden, um weitere Einschränkungen bekannt zu geben.

+++ Für die Corona-Impfstoff-Allianz "Covax" unter Führung der Weltgesundheitsorganisation fehlen noch mindestens 700 Millionen Dollar. Die bisher gemachten Zusagen im Volumen von 1,4 Milliarden Dollar für die Forschung und Entwicklung eines Impfstoffs reichten nicht aus, erklärte die WHO. Bislang beteiligen sich den Angaben zufolge 156 Länder. Ziel der Initiative ist es, dass reichere Länder gemeinsam einen Impfstoff kaufen, um ihn dann auch an ärmere Staaten weiterzugeben.

Montag, 21. September

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn will Deutschland mit Fieber-Ambulanzen und einer Ausweitung der Corona-Schnelltests für den Winter wappnen. Er sagte im DLF, Deutschland sei deutlich besser auf alles vorbereitet als man das im Frühjahr war.

+++ Regierungssprecher Seibert hat angesichts steigender Infektionszahlen zu "höchster Achtsamkeit" aufgerufen. Es komme aktuell vermehrt zu Ansteckungen und Übertragungen innerhalb Deutschlands, sagte er. Politik und Bürger hätten es jetzt in der Hand, ob sich das Virus wiedcer unkontrolliert ausbreite. Deutschland sei in einer Phase der Pandemie, "in der sich entscheiden wird, wie wir in diese Winter- und Herbstmonate hineingehen".

+++ Bundeskanzlerin Merkel will kommende Woche mit den Bundesländern über Maßnahmen gegen die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen beraten. Hintergrund sei der besorgniserregende Umstand, dass mehrere große Städte den wichtigen Grenzwert von 50 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche überschritten hätten, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

+++ München führt eine Maskenpflicht auf bestimmten öffentlichen Plätzen und Straßen der Innenstadt ein. Das beschloss der Krisenstab. Die Regelung soll ab Donnerstag gelten. Zudem soll es wieder Beschränkungen im öffentlichen und privaten Leben geben."Es dürfen sich dann nur noch fünf Personen treffen, oder zwei Haushalte oder Verwandte in direkter Linie", sagt Oberbürgermeister Reiter.

--------------------------------



Hier geht es zu unserem Archiv.