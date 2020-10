Das Robert Koch-Institut meldet heute 3.483 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Bayerns Ministerpräsident Söder plädiert für härtere Strafen bei Verstößen gegen Corona-Auflagen. US-Präsident Trump stellt laut seinem Arzt kein Übertragungsrisiko mehr dar. Die Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 11. Oktober

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 3.483 Corona-Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche waren es rund 2.300 Fälle gewesen. Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 gebracht werden, stieg um elf auf 9.615. In den vergangenen Tagen waren jeweils mehr als 4.000 neue Infektionsfälle registriert worden. Allerdings fallen die Daten am Wochenende häufig niedriger aus, weil die Gesundheitsämter oft nicht alle Daten an das RKI melden.

+++ Angesichts weiter steigender Corona-Infektionen in Deutschland hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder für bundesweit schärfere Strafen bei Verstößen gegen Corona-Regeln ausgesprochen. Bei Nichteinhalten der Maskenpflicht schlug der CSU-Chef in der "Bild am Sonntag" ein einheitliches Bußgeld in Höhe von 250 Euro vor.

+++ Neun Tage nachdem US-Präsident Trump positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, ist er nach Angaben seines Arztes Conley nicht mehr ansteckend. Ein weiterer Test habe ergeben, dass er nicht länger ein Übertragungsrisiko für andere darstelle und die Quarantäne beenden könne, erklärte Conley in Washington.

Samstag, 10. Oktober

+++ Brasilien verzeichnet fast 150.000 Tote im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums haben sich 5.082.637 Menschen mit dem Virus infiziert.

+++ In Frankreich hat es innerhalb von 24 Stunden fast 27.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das ist seit Ausbruch der Pandemie der höchste Wert für einen Tag, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Paris hervor geht. In zahlreichen Städten, darunter Paris, Lyon, Lille und Marseille, gilt bereits die höchste Corona-Warnstufe.

+++ Stuttgart hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten, wie die baden-württembergische Landeshauptstadt mitteilte. Man bereite derzeit Einschnitte wie die Einführung einer Sperrstunde, Alkoholkonsum-Beschränkungen und die Maskenpflicht innerhalb des City-Rings vor.

+++ Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband kritisiert das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten, das inzwischen in mehreren Bundesländern gilt. Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte im Deutschlandfunk, sie habe Zweifel, ob die Maßnahme in dieser Form und in dieser Geschwindigkeit verhältnismäßig sei. So seien viele juristische Fragen ungeklärt.

