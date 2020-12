Briten melden offenbar Zweifel an Biontech/Pfizer Impfstoff an. Innerhalb eines Tages hat das Robert Koch-Institut 20.815 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert - etwa 3.500 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor einer Überlastung der Kliniken durch immer mehr Corona-Patienten. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 9. Dezember

+++ In Großbritannien wird Menschen mit bekannten erheblichen allergischen Reaktionen zunächst von einer Impfung mit dem von Biontech und Pfizer entwickelten Vakzin abgeraten. Das berichten mehrere britische Medien und verweisen dabei auf die Regulierungsbehörde für Arzneimittel- und Gesundheitsprodukte MHRA. Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem am Dienstag zwei Menschen nach ihrer Impfung eine allergische Reaktion gezeigt hätten. Die beiden seien Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS gewesen, bei denen erhebliche allergische Reaktionen in der Vergangenheit bekannt gewesen seien. Beide erholten sich gut, hieß es. Großbritannien hatte als erster Staat der Welt den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen und am Dienstag mit der Massenimpfung begonnen. Die schnelle Notfallzulassung sorgte international für Kritik.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat sich für weitreichende Schließungen nach Weihnachten ausgesprochen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Sie sagte im Bundestag, sie stimme Empfehlungen zu, die Geschäfte nach den Feiertagen bis zum 10. Januar zu schließen und auch den Unterricht an den Schulen zu minimieren. Hotelöffnungen über Weihnachten halte sie nicht für sinnvoll ebenso wenig wie Glühweinstände. Die Zahl der Neuinfektionen sei viel zu hoch. Die Kontakte müssten weiter eingeschränkt werden. Die Kanzlerin betonte in einem eindringlichen Appell wörtlich: "Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und es anschließend das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben."

Zum Auftakt der Generaldebatte im Rahmen der Haushaltsberatungen warf AfD-Fraktionschefin Weidel der Kanzlerin einen planlosen und grotesken Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Die Bundesregierung sperre die Bürger ein und vernichte ganze Branchen.

FDP-Chef Lindner warf der Bundesregierung Unberechenbarkeit in der Corona-Politik vor. Die Halbwertszeit der Erklärungen, Ankündigungen und Verhaltensregeln werde immer kürzer, sagte er im Bundestag. Lindner kritisierte außerdem die hohe Neuverschuldung im Etat 2021.

Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali warf der Bundesregierung eine falsche Prioritätensetzung bei den Staatsausgaben vor. "Ihre Politik, die treibt seit Jahren den Keil der sozialen Spaltung immer tiefer in unsere Gesellschaft, und so machen Sie auch in dieser Pandemie weiter", sagte sie. Sie erneuerte die Forderung der Linken für eine einmalige Vermögensabgabe für "Superreiche, Multimillionäre und Milliardäre" in der Corona-Krise. Zudem müsse es anständige Löhne und Arbeitsbedingungen in Kliniken, Pflegeeinrichtungen, für Paketzusteller, LKW-Fahrer und Beschäftigte im Einzelhandel geben.

Grünen-Chefin Baerbock forderte, die Corona-Krise und die notwendigen Hilfspakete für ein Umsteuern in der Politik zu nutzen. "Mit den Milliardenpaketen muss jetzt auch der Grundstein dafür gelegt werden, dass es in Zukunft besser wird", sagte Baerbock. Sie plädierte dafür, im Gesundheitssystem stärker auf Vorsorge zu setzen und Milliardenhilfen für die Wirtschaft zu nutzen, um sie auf den Weg zur Klimaneutralität zu bringen, also eine drastische Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Den Wandel zu blockieren, gehe in der globalisierten Welt zulasten des Industriestandorts.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 20.815 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das sind etwa 3.500 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg den Angaben zufolge binnen 24 Stunden um 590. Das ist ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Insgesamt sind inzwischen 19.932 Menschen in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorben. Der Sieben-Tage-R-Wert betrug laut RKI-Lagebericht zuletzt 1,02. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 102 weitere Menschen anstecken.

+++ Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat vor einer Überlastung der Kliniken durch immer mehr Corona-Patienten gewarnt. Die Zahl der Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen steige immer weiter und liege inzwischen 40 Prozent über dem Höchststand vom Frühjahr, sagte der Präsident der Gesellschaft, Gaß, im Deutschlandfunk. Wenn jetzt nichts passiere, werde diese Situation wahrscheinlich bis in den März hinein anhalten.

+++ Sachsens Einzelhandelsverband hat die geplante Schließung eines Großteils der Geschäfte im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen kritisiert. Hauptgeschäftsführer Glaser sagte dem MDR, das führe zu Frust und Verzweiflung. Das Weihnachtsgeschäft sei wichtig, um das Geld für die schwierigen Monate ab Januar zu verdienen. Er forderte, die bisherigen Hilfen für Gastronomie auf den Einzelhandel zu erweitern.

Der Landeselternrat in dem Bundesland verlangte einen Lohnersatz für diejenigen, die von der Kita- und Schulschließung betroffen sind. Die stellvertretende Vorsitzende Eichhorn führte aus, am Ende des Jahres hätten viele Menschen kaum noch Urlaub, um Kinderbetreuung und Beruf unter einen Hut zu bringen. In Sachsen werden von Montag an Schulen, Kitas sowie große Teile des Einzelhandels geschlossen.

+++ In den USA breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Die Behörden meldeten binnen eines Tages fast 216.000 bestätigte Neuinfektionen, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Das sind 36.000 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung wird mit 2.534 angegeben. Nach dem Feiertag Thanksgiving Ende November befürchten Experten eine deutliche landesweite Zunahme der Infektionen.

+++ Die Bundeswehr wird einen Teil der künftigen Impfstoffe gegen das Coronavirus in ihren Kasernen zwischenlagern. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte der Funke-Mediengruppe, der Amtshilfeantrag des Gesundheitsministeriums liege bereits vor. Die Bundeswehr kann nach den Worten der CDU-Politikerin darüber hinaus im Auftrag der Länder mit bis zu 26 Impfzentren und ebensovielen mobilen Impfteams helfen. Die Bundeswehr hatte Ende November erstmals an der regelmäßigen Telefonkonferenz zwischen Robert Koch-Institut und den Gesundheitsministern von Bund und Ländern teilgenommen und dargelegt, wo eine Unterstützung bei den geplanten Massenimpfungen möglich ist.

+++ Der Virologe Drosten hält schärfere Corona-Auflagen und einen baldigen Lockdown in Deutschland für dringend geboten. Er sagte im NDR-Podcast "Coronavirus-Update", die Wahrscheinlichkeit sei sehr groß, dass die Zahl der Infektionen in den Weihnachtsferien steige. Wenn man jetzt nicht handle, drohe dann Ende Januar und im gesamten Februar ein Lockdown, der die Wirtschaft massiv schädige. Drosten ist einer der Experten, die an der jüngsten Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina mitgewirkt haben. Sie plädieren dafür, die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown zu nutzen.

+++ Nach der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina plädieren immer mehr Politiker dafür, im Kampf gegen die hohen Infektionszahlen nach Weihnachten einschneidende Einschränkungen zu erlassen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte der Deutschen-Presse-Agentur, man brauche einen echten Jahreswechsel-Lockdown, um eine Perspektive hin zu mehr Normalität zu erarbeiten. Von Weihnachten bis zum Ende der Ferien im neuen Jahr könne das Land am ehesten komplett heruntergefahren werden. Die Schäden für Bildungschancen von Kindern sowie für Wirtschaft und Arbeitsplätze seien so gering wie in keiner anderen Zeit des Jahres. Auch der Deutsche Städtetag hält die Zeit nach den Feiertagen für ideal.

Der Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Hofreiter, betonte, spätestens nach Weihnachten müsse es fast überall einen sehr harten Lockdown geben. Aber auch schon vor Weihnachten brauche es zusätzliche Maßnahmen", zitiert RTL/ntv Hofreiter.

Dienstag, 8. Dezember

+++ Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert ein Verzicht auf Lockerungen der Schutzmaßnahmen zu Weihnachten und zu Silvester. Die Infektionszahlen seien viel zu hoch, sagt Hauptgeschäftsführer Landsberg dem "Handelsblatt" einem Vorabbericht zufolge. "Wenn es Erleichterungen über Weihnachten und Silvester gibt, wird das zu Reiseaktivitäten führen, damit steigt das Infektionsrisiko."

+++ Auf die Slowakei kommt ein neuerlicher Lockdown zu, weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt wieder rasch angestiegen ist. Das bestätigte Innenminister Mikulec nach einer sechsstündigen Beratung des Nationalen Krisenstabes in Bratislava. Weitere Details wolle die Regierung erst am Mittwoch bekannt geben. Schon bisher waren in der Slowakei die Schulen für alle über zehn Jahre alten Schüler geschlossen, Restaurants durften Speisen und Getränke nur zum Mitnehmen oder für den Konsum im Freien verkaufen. Experten empfahlen seit Tagen einen "echten Lockdown" mit Schließung aller Geschäfte mit Ausnahme jener für Lebensmittel und andere unentbehrliche Güter.

+++ Frankreich meldet einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium zählte 13.713 neue Coronafälle im Vergleich zu 8.083 vergangene Woche. Es wurden 831 weitere Todesfälle gemeldet. Nach dem Wochenende lagen die Zahlen deutlich niedriger mit 3.411 neuen Fällen und 366 Todesfällen.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn spricht sich für verschärfte Restriktionen nach Weihnachten aus. "Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber meine ruhigste Zeit ist tatsächlich die um Weihnachten bis Anfang Januar", sagt er "Bild live". "Und mir fiele fast keine bessere Zeit im Jahr ein, in der Gesellschaft weiter runterzukommen, Kontakte zu reduzieren."

+++ Die Niederlande verlängern angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen die Restriktionen über die Feiertage. Seine Regierung habe mehr erhofft, sagt Ministerpräsident Rutte, "aber es läuft nicht gut" mit Blick auf Neuinfektionen und die Auslastung der Krankenhäuser. Zugleich werde eine höhere finanzielle Unterstützung für Restaurants und Bars erwogen. In der Woche bis Dienstag steckten sich nach Angaben der Gesundheitsämter 43.103 Menschen mit dem Coronavirus an, gut ein Viertel mehr als in der Vorwoche. In den Niederlanden gilt seit dem 13. Oktober ein teilweiser Lockdown.

+++ Die Schweizer Regierung will angesichts wieder steigender Ansteckungszahlen landesweit strengere Beschränkungen durchsetzen. Derzeit fallen Eindämmungs-Maßnahmen in die Kompetenz der Kantone und unterscheiden sich stark. Ab 12. Dezember sollen Gastronomiebetriebe, Einkaufsläden und Märkte sowie Freizeitbetriebe bereits um 19.00 Uhr schließen. Öffentliche Veranstaltungen mit Ausnahme von religiösen Feiern sollen verboten und jegliche Aktivität im Kulturbereich untersagt werden.

+++ Die Türkei meldet mit 211 neuen Todesfällen einen Höchststand. Zudem wurden nach den Daten des Gesundheitsministeriums 33.198 Neuinfektionen verzeichnet, ebenfalls die höchste bislang bekannte Zahl. Die Türkei hatte vier Monate lang nur Fälle verzeichnet, bei denen Symptome vorlagen. Seit dem 25. November werden wieder alle Fälle gezählt.

+++ Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland hat sich der Virologe Drosten für eine rasche Verschärfung der Maßnahmen ausgesprochen. "Es ist schon so, dass wir jetzt unbedingt etwas tun müssen", sagte der Charité-Wissenschaftler im "Coronavirus-Update" bei NDR-Info. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass die Weihnachtszeit zu einem Anstieg der Fallzahlen führe. Werde jetzt nicht nachreguliert, drohe "Ende Januar und über den gesamten Februar hinaus" ein Lockdown mit massiven Folgen für die Wirtschaft.

+++ Trotz sinkender Corona-Infektionszahlen in Italien äußern sich Experten des Gesundheitsministeriums beunruhigt über die vielen Todesfälle. Die Ansteckungszahlen fallen zwar langsam, aber die Totenzahlen bleiben weiter hoch, wie der Experte des Gesundheitsministeriums, Rezza, sagte. Es brauche nicht viel, und der Trend könne sich wieder umkehren, warnte er.

+++ Die ersten Impfungen in Großbritannien sind auch in den Sozialen Medien ein großes Thema. So wurde etwa das CNN-Interview mit einem 91-jährigen Mann, der spontan in ein Londoner Krankenhaus fuhr, um sich impfen zu lassen, bereits kurz nach der Veröffentlichung tausendfach geteilt. "Es wäre sinnlos, jetzt zu sterben, wo ich doch nun schon so lange lebe", sagt der alte Mann dem CNN-Reporter. Er habe sich impfen lassen, damit er endlich seine Enkelkinder wieder umarmen könne.

+++ Die Zahl der Corona-bedingt geschlossenen Schulen in Deutschland ist leicht gesunken. Nach aktuellen Zahlen der Kultusministerkonferenz (KMK) waren in der vergangenen Woche 109 Schulen in Deutschland ohne Präsenzunterricht. Das waren 48 weniger als in der Vorwoche. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 32.000 allgemeinbildende Schulen und rund 9.000 Berufsschulen. Deutlich mehr Schulen meldeten allerdings eingeschränkten Präsenzbetrieb. Nach der am Dienstag veröffentlichten KMK-Statistik waren an 4.389 von rund 25.000 Schulen, zu denen entsprechende Daten vorlagen, einzelne Klassen oder Lerngruppen im sogenannten Distanzunterricht, also zu Hause. In der Vorwoche waren es 3.712 Schulen.

+++ Auch Mecklenburg-Vorpommern reagiert mit verschärften Schutzmaßnahmen auf die gestiegene Zahl von Corona-Infektionen. Das Kabinett beschloss in Schwerin, die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen zu erweitern und Schüler ab der 7. Klasse nach den Weihnachtsferien zunächst per Internet zu Hause zu unterrichten. Die Regelung für die Schüler der oberen Klassenstufen gilt laut Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) zunächst für die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien, also vom 4. bis 8. Januar. Der Unterricht für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 soll demnach weiterhin in der Schule stattfinden und am 4. Januar nach Ende der Ferien beginnen. Lehrer sollen dort auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

+++ Bei Kontrollen an Bahnhöfen und im Zugverkehr zur die Einhaltung der Corona-Maßnahmen hat die Bundespolizei seit September 200.000 Reisende ohne Mund-Nase-Schutz registriert. Das teilte die Behörde in Potsdam mit. Die überwiegende Mehrheit halte sich aber an die Eindämmungsverordnung der Länder, hieß es. Bundesweit seien rund 3.700 Verstöße festgestellt worden, die den Behörden übermittelt wurden. In rund 500 Fällen erteilte die Polizei Platzverweise.

+++ Wenige Tage vor der erwarteten Entscheidung über eine Notfallzulassung in den USA hat die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer ein erstes gutes Zeugnis ausgestellt. Schon rund zehn Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffes liege ein starker Schutz gegen die Krankheit Covid-19 vor, geht aus Dokumenten hervor, die die FDA am Dienstag veröffentlichte. Größere Sicherheitsbedenken gebe es keine.

+++ Sachsen geht am kommenden Montag, dem 14. Dezember, in einen "harten Lockdown". Laut Ministerpräsident Kretschmer (CDU) soll er bis zum 10. Januar gelten. Am Freitag wolle das Kabinett die Maßnahme formell beschließen. Schulen, Kitas und nicht lebensnotwendige Geschäfte bleiben während des Lockdowns geschlossen. Grund seien die sehr hohen Infektionszahlen.

+++ Baden-Württemberg will hartnäckige Corona-Quarantäneverweigerer zwangseinweisen. Dies erklärte Landessozialminister Lucha (Grüne) nach einer Kabinettssitzung in Stuttgart. Die Maßnahme trifft Menschen, die sich trotz Corona-Infektion nicht in Quarantäne begeben und auf andere Sanktionen nicht ansprechen. Sie sollen von der Polizei in zentrale Krankenhäuser gebracht werden können. Die Regierung setzt damit eine Forderung des baden-württembergischen Innenministers Strobl (CDU) um. Er sei froh, dass nun Einigkeit darüber herrsche, "dass uneinsichtige Quarantänebrecher abzusondern sind", sagte Strobl in Stuttgart. Dies sei die "Ultima Ratio für Menschen, die nicht bußgeldempfindlich sind".

+++ In Griechenland herrscht Empörung über Corona-Beschränkungen zu Weihnachten. Grundsätzlich will die griechische Regierung den geltenden Lockdown über die Feiertag zwar lockern - allerdings mit strengen Maßnahmen für die Einreise. So müssen Heimkehrer oder Touristen vom 18. Dezember bis zum 7. Januar vor Reiseantritt einen Corona-Test absolvieren und direkt nach der Ankunft auf griechischem Boden noch einmal. Auch bei negativem Ergebnis sollen sie danach zehn Tage in Quarantäne. Hintergrund ist die Absicht der Regierung, die zahlreichen Auslandsgriechen davon abzuhalten, in die Heimat zu reisen.

+++ In Thüringen sollen die Corona-Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage und Silvester nicht gelockert werden. Das sieht ein Vorschlag der rot-rot-grünen Landesregierung vor, über den noch mit den Kommunen beraten werden soll. Auch der Landtag soll sich demnach mit dem Thema beschäftigen. Die saarländische Landesregierung teilte mit, für Heiligabend sowie jeweils am Silvester- und Neujahrstag werde ein Alkoholverbot auf belebten Plätzen und Straßen gelten. An den gelockerten Kontaktbeschränkungen über die Feiertage wolle man festhalten.

+++ Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina plädiert dafür, die Feiertage und den Jahreswechsel für einen "harten Lockdown" zu nutzen. In einer Ad-hoc-Stellungnahme empfehlen die Mitglieder ein zweistufiges Verfahren. Zunächst soll die Schulpflicht ab dem 14. Dezember aufgehoben werden, und möglichst viele Beschäftigte sollen im Homeoffice arbeiten. Von Weihnachten bis mindestens 10. Januar solle dann das öffentliche Leben weitgehend ruhen. Zu diesem verschärften Lockdown gehöre, dass wieder alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs schlössen.

+++ Als erstes westeuropäisches Land hat Großbritannien heute mit Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Als erste wurde eine 90-Jährige in einem Krankenhaus in Coventry geimpft. Gesundheitsminister Hancock sagte, er hoffe, dass noch vor Weihnachten in Alters- und Pflegeheimen geimpft werden könne. Insgesamt sollen in einer ersten Phase 800.000 Impfdosen des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer verabreicht werden. Großbritannien hatte den Wirkstoff in der vergangenen Woche als erstes Land weltweit zugelassen. Eine Herausforderung ist die Tatsache, dass der Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden muss. 50 Kliniken sollen als Impfzentren dienen.

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hat eine weitere Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie angemahnt. Man müsse die Weihnachtsferien nutzen, um in dieser Zeit über einen drastischen Shutdown wieder die Kontrolle zu gewinnen, sagte Lauterbach der "Passauer Neuen Presse". Lockerungen zu Silvester bezeichnete er als "völlig unvertretbar". Lauterbach plädierte für eine Verlängerung der Weihnachtsferien auf vier Wochen, um die Zahl der täglichen Neuinfektionen zu senken.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte dem Fernsehsender Phoenix, sollten die Zahlen bis Weihnachten nicht sinken, müsse man über eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen diskutieren. Auch eine erneute Schließung des Einzelhandels könne erforderlich sein, betonte der CDU-Politiker.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 14.054 neue Coronavirus-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet, das sind 450 mehr als vor einer Woche. Außerdem gab es 423 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert betrug laut RKI-Lagebericht gestern Abend 1,06. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken.

+++ Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung zur Abfederung der Corona-Krise zeigt einer Studie zufolge Wirkung. Es stabilisiere bereits jetzt die Wirtschaftslage und dürfte mittelfristig das Wachstum anschieben, heißt es in einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag des Finanzministeriums. Die Koalition hatte sich im Sommer auf ein mehr als 130 Milliarden Euro schweres Paket unter anderem mit geringerer Mehrwertsteuer, Hilfen für Kommunen und Zuschüssen für Familien verständigt.

+++ Rund 320 Millionen Kinder haben nach UNO-Angaben zu Anfang dieses Monats wegen der Corona-Pandemie keinerlei Schulunterricht erhalten. Das seien nahezu 90 Millionen mehr als noch Anfang November, teilte das Kinderhilfswerk Unicef in New York mit. Damals seien es 232 Millionen Mädchen und Jungen gewesen. Die Lernerfolge der Kinder seien durch die Schulschließungen gefährdet, zudem leide ihr physisches und mentales Wohlbefinden, hieß es. Weiter warnte Unicef, dass die Betroffenen unter dem Wegfall der Schulspeisung litten. Das gelte besonders für arme Länder.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat sich gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. Vorschriften seien besonders bei dieser Impfung nicht der richtige Weg, sagte die Impfexpertin der WHO, O'Brien, am Abend in Genf. Eine Impfung gegen das Virus vorzuschreiben oder nachdrücklich zu empfehlen, könne in bestimmten Berufsfeldern wie der Intensivmedizin sinnvoll sein. Es gebe aber Beispiele, in denen eine Impfpflicht den gegenteiligen Effekt gehabt und nicht zu einer höheren Immunisierungsrate in der Bevölkerung geführt habe.

