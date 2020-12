Immer mehr Politikerinnen und Politiker stimmen die Bevölkerung auf einen längeren Lockdown ein. Das Robert-Koch-Institut meldet mehr als 32.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 964 Todesfälle. China lässt den landesweit ersten Corona-Impfstoff offiziell zu. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 31. Dezember

+++ Aus Politik und Medizin mehren sich Forderungen, den Lockdown über den 10. Januar hinaus zu verlängern. SPD-Co-Chefin Esken sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", sie glaube nicht, dass die Zahlen Lockerungen im Januar erlauben würden. Der saarländische Ministerpräsident Hans (CDU) äußerte sich ähnlich. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) sagte, größere Lockerungen seien erst dann möglich, wenn die Inzidenzwerte über einen längeren Zeitraum deutlich unter 50 lägen.

+++ In ihrer letzten Neujahrsansprache hat Bundeskanzlerin Merkel die Bürgerinnen und Bürger auf weitere Belastungen in der Corona-Krise eingestimmt. Der Winter werde hart, und jeder müsse seinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten, heißt es in dem vorab verbreitetem Redetext.

Was ist am heutigen Silvesterabend erlaubt - und was nicht? Wie können wir feiern und sollten wir das überhaupt tun? Fragen und Antworten dazu haben wir hier für Sie zusammengestellt.

+++ Die Zahl der Neuinfektionen in Tschechien hat einen neuen Höchststand erreicht. Binnen eines Tages stieg sie auf 16.939, teilte das Gesundheitsminiserium in Prag mit. 11.580 Personen sind bislang an den Folgen ihrer Infektion gestorben.

+++ Auch die japanische Hauptstadt Tokio meldet mit mehr als tausend Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand. Die Situation sei "extrem ernst", sagte Gouverneurin Koike vor Journalisten. Der mit der Eindämmung der Pandemie beauftragte Minister Nishimura warnte, bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen müsse die Regierung erneut den Ausnahmezustand ausrufen. Das japanische Gesundheitssystem könne andernfalls "nicht überleben".

+++ Deutschland hat die Coronavirus-Krise nach Ansicht der sogenannten Wirtschaftsweisen bisher gut gemeistert. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Feld, sagte im Deutschlandfunk, dadurch dass die Politik mit einem umfassenden Konjunkturpaket und arbeitsmarktpolitischen Instrumenten wie dem Kurzarbeitergeld gleich reagiert habe, sei ein massiver Wirtschaftseinbruch verhindert worden.

+++ Die Coronavirus-Pandemie hat die sozialen Ungleichheiten in Deutschland nach Einschätzung der Soziologin Allmendinger verstärkt. Die Präsidentin des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung sagte im Deutschlandfunk, besonders deutlich sei dies an den Schulen geworden. Kinder aus bildungsschwachen Familien seien hierzulande die mit am stärksten benachteiligte Bevölkerungsgruppe.

Homeschooling ist für alle Familien eine Herausforderung. Bildungsferne Kinder haben es besonders schwer. (picture alliance / dpa / Mascha Brichta)

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben 32.552 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind rund 10.000 mehr als gestern. Wie das Robert-Koch-Institut weiter mitteilte, gab es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weitere 964 Todesfälle. Am Vortag waren es 1.129. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nahezu unverändert gegenüber dem Vortag bei 139,8. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

+++ In der CDU gibt es unterschiedliche Ansichten über mögliche Privilegien für Corona-Geimpfte. Bundestagspräsident Schäuble sprach sich gegen eine Vorzugsbehandlung aus. Diese würde die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft bergen, sagte Schäuble der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dagegen meinte der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Merz, man könne einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe von Geimpften, Gesunden und Genesenen nicht pauschal die Grundrechte vorenthalten, weil eine immer kleinere Gruppe nach wie vor durch das Virus gefährdet sei.

+++ China hat dem vom Pharmakonzern Sinopharm entwickelten Corona-Impfstoff eine vorläufige Zulassung erteilt. Damit hat das erste Präparat in der Volksrepublik grünes Licht für eine breite Verwendung erhalten. Die Daten hätten gezeigt, dass der Impfstoff die Standards der Weltgesundheitsorganisation und der Nationalen Behörden erfülle, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Der Impfstoff des chinesischen Unternehmens Sinopharm. (JOEL SAGET / AFP)

+++ Der Bundesverband der Freien Berufe sieht infolge der Corona-Krise rund 140.000 Arbeitsplätze bedroht. "Die Krise geht an die Substanz", sagte Präsident Wolfgang Ewer. Hintergrund ist eine Umfrage unter Freiberuflern. Demnach bewerten 20,3 Prozent ihre momentane Geschäftslage als schlecht. 14,2 Prozent der Freiberufler erwarteten, in zwei Jahren weniger Mitarbeiter zu haben.

+++ Die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht sich angesichts der drohenden Überlastung der Kliniken für eine Verlängerung des derzeitigen Lockdowns aus. Man verzeichne weiterhin eine steigende Belegung der Krankenhäuser mit Patienten, die an Covid-19 erkrankt seien. Mittlerweile seien es etwa doppelt so viele wie in der ersten Welle, sagte DKG-Präsident Gaß den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Zahlen würden frühestens ab Mitte Januar zurückgehen, wenn der Lockdown wirke, warnte der DKG-Chef.

Mittwoch, 30. Dezember

+++ In Irland hat die Regierung wegen der Corona-Pandemie einen Lockdown von mindestens einem Monat verhängt. Wie Regierungschef Martin in Dublin bekanntgab, sind ab sofort private Besuche ebenso verboten wie öffentliche Versammlungen. Ausnahmen gibt es nur für Hochzeiten und Beerdigungen. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch für die Arbeit, die Ausbildung und andere notwendige Zwecke wie Einkäufe oder Arztbesuche verlassen. Martin begründete die Maßnahme mit dem starken Anstieg der Neuinfektionen und der neuen Virus-Variante.

+++ Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat von AstraZeneca zusätzliche Informationen zu seinem Corona-Impfstoff angefordert. Für eine bedingte Zulassung des Impfstoffes in der Europäischen Union seien weitere Informationen zu dessen Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit nötig, erklärt die Behörde. Ein AstraZeneca-Sprecher sagte, der Konzern habe ein volles Datenpaket bei der EMA eingereicht.

Großbritannien hatte als erstes Land weltweit grünes Licht für das Vakzin von AstraZeneca und der Universität Oxford gegeben.

Im Labor der Firma AstraZeneca (picture alliance / abaca press / Raphael Lafargue)

+++ Die britische Regierung hat die schärfsten ihrer Coronavirus-Einschränkungen auf drei Viertel der englischen Bevölkerung ausgeweitet. Die höchste Warnstufe wegen Infektionen werde über London und den Südosten von England hinaus auf weite Teile der Mitte, des Nordens und des Südwestens von England ausgeweitet, teilte der britische Gesundheitsminister Hancock mit. Der Regierung zufolge hat eine neue, sich schnell ausbreitende Version des Coronavirus den Großteil des Landes erfasst.

+++ Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Senat in Rom dem italienischen Haushaltsgesetz für 2021 zugestimmt. Damit machten die Politiker auch den Weg frei für eine Reihe von Maßnahmen, die dem Ausgleich von Schäden durch die Corona-Pandemie dienen sollen. Der Senat, die kleinere von zwei Parlamentskammern, billigte mit klarer Mehrheit das Gesetz der Mitte-Links-Regierung von Giuseppe Conte.

+++ Kurz nach dem offiziellen Start der Corona-Impfkampagne kommt aus mehreren Bundesländern Kritik an der Verteilung der Wirkstoffe. Neben Berlin und Brandenburg klagte auch Bayern über abgesagte Lieferungen für Anfang Januar. Die bayerische Gesundheitsministerin Huml sagte, sie habe eine Nachricht aus dem Bundesgesundheitsministerium erhalten, dass mehr als 100.000 bereits zugesagte Impfdosen nicht mehr geliefert werden könnten. SPD-Generalsekretär Klingbeil sprach von "Chaos rund um den Impfstart". Er sagte der "Rheinischen Post", Bundesgesundheitsminister Spahn habe für die Vorbereitung Monate Zeit gehabt. Spahn wiederum bat um Verständnis für die organisatorischen Schwierigkeiten.

+++ Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat dazu aufgefordert, die Langzeitfolgen von Covid-19 stärker in den Blick zu nehmen. Lauterbach sagte Deutschlandfunk Nova, es sei davon auszugehen, dass etwa jeder zehnte Infizierte davon betroffen sei. Die Probleme seien vielfältig, von anhaltender Luftnot bis zu einer Irritation der Immunabwehr, die sich gegen gesunde Zellen richte. Dies bedeute für hunderttausende Menschen in Deutschland Leid, betonte Lauterbach. Zugleich seien die mit dem Begriff "Long Covid" bezeichneten Spätfolgen aber auch eine Herausforderung für das Gesundheitssystem und dürften hohe gesellschaftliche Kosten nach sich ziehen.

+++ Baden-Württemberg hat sich beim Nachbarland Rheinland-Pfalz über zunehmenden "Impftourismus" beschwert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums melden sich viele Menschen aus der rheinland-pfälzischen Grenzregion in Baden-Württemberg zum Impfen an, weil das bei ihnen noch nicht möglich sei. In Baden-Württemberg können die Bürger bereits seit dem 27. Dezember einen Impftermin vereinbaren, in Rheinland-Pfalz soll die Terminvergabe erst am 4. Januar starten.

+++ Bei rund einem Drittel der Menschen haben durch die Corona-Pandemie Gefühle wie Einsamkeit, Wut und Stress einer Erhebung zufolge deutlich zugenommen. Das zeigen Zwischenergebnisse einer Onlinebefragung der "COH-FIT"-Studie unter rund 100.000 Menschen aus über 100 Ländern. Der Studienleiter und Direktor der Klinik für Psychiatrie an der Berliner Charité, Correll, erklärte im Deutschlandfunk, Frauen seien davon häufiger betroffen – insbesondere wenn sie sich neben dem Job um Kinder und Haushalt kümmerten. Auch Jüngere gaben vergleichsweise oft an, diese Gefühle zu erleben.

+++ Ungeachtet verstärkter Kontrollen und Einschränkungen bei Parkangeboten hat sich der Ansturm von Tagesausflüglern auf das verschneite Winterberg im Sauerland nur leicht verringert. "Es sind nur etwas weniger als am Dienstag", sagte eine Stadtsprecherin. Die Stadt erneuerte ihre Aufforderung, wegen der Corona-Pandemie auf Besuche zu verzichten. Appelle kamen auch aus der Städteregion Aachen: Besucher sollten auf Ausflüge an die Pisten in der Eifel verzichten.

Besucheransturm im verschneiten Winterberg (dpa)

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn und das Robert Koch-Institut haben die Bevölkerung erneut dazu aufgerufen, auch zum Jahreswechsel Kontakte zu vermeiden. Spahn sagte in einer Pressekonferenz, es sei notwendig, dass es das wahrscheinlich ruhigste Silvester werde, an das sich Deutschland erinnere. RKI-Präsident Wieler betonte, das Virus sei in der Bevölkerung weiter stark verbreitet. Auch bei Freunden und Verwandten könne man sich anstecken.

+++ Der Tageshöchststand bei den gemeldeten Corona-Todesfällen in Deutschland ist aus Sicht des Robert Koch-Instituts (RKI) wohl auch durch Nachmeldungen bedingt. "Die plausibelste Erklärung ist die, dass es eben verzögerte Meldungen sind von Todesfällen", sagte RKI-Chef Wieler in Berlin. Über die Feiertage seien die Zahlen von Neuinfektionen und Gestorbenen relativ gering gewesen. Wieler bekräftigte, eher auf Wochenwerte zu blicken statt auf den Stand an einzelnen Tagen.

+++ Infolge der Corona-Pandemie steigt die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland. Im November starben nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes mindestens 84.480 Menschen. Das waren elf Prozent beziehungsweise 8.186 Personen mehr als in den Jahren 2016 bis 2019 durchschnittlich im November starben, wie die Behörde am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Mehr als 8.000 Sterbefälle in einem November gab es zuletzt im Jahr 1974. Damals wurden 81.006 Verstorbene gezählt.

+++ Drei Tage nach dem offiziellen Impfstart haben in Deutschland mehr als 78.000 Menschen die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 37.000 mehr als gestern. Die meisten Impfungen seien von mobilen Teams in Senioren- und Pflegeheimen verabreicht worden.

+++ In Italien sind mehrere Großtransporte des Corona-Impfstoffes der Unternehmen Pfizer und Biontech für eine breit angelegte Impfkampagne eingetroffen. Die erwarteten Frachtflieger seien am Morgen etwa in Rom und Mailand gelandet, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Insgesamt würden aktuell an mehreren Flughäfen im ganzen Land etwa 470 000 Dosen des Impfstoffs erwartet. Von den Flughäfen werden die Behälter mit den Fläschchen nach Angaben von Ansa an rund 200 Standorte in die Regionen verteilt.

+++ In Litauen und Estland nehmen die Corona-Neuinfektionen trotz strenger Beschränkungen weiter zu. In den beiden baltischen EU-Staaten wurden am Mittwoch die höchsten Tageswerte seit Beginn der Pandemie registriert: In Litauen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde 3.934 positive Tests binnen 24 Stunden gemeldet, in Estland waren es 968. Bisher hatten die Rekordwerte bei 3812 und 760 neuen Fällen gelegen.

+++ Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, bleibt bei seiner Einschätzung, dass es nach den Weihnachtsferien zunächst keinen Normalbetrieb an den Schulen geben wird. Allen sei klar, dass das im Januar nach den Ferien nicht möglich sein werde, sagte er bei ntv. "Die Infektionslage wird das nicht zulassen." Deswegen müsse man sich nach wie vor entweder auf Distanzunterricht oder bestenfalls Wechselbetrieb vorbereiten.

"Bitte Mundschutz tragen" steht am Eingang zu einer Grundschule in Berlin-Friedrichshain (picture alliance/ dpa/ Annette Riedl)

+++ Die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx hat Kritik am Verlauf des Corona-Impfstarts zurückgewiesen. Es sei "schade, dass wir, kaum dass die ersten Impfungen angelaufen sind, schon wieder zu möglichen Problemen und Herausforderungen springen", sagte die Ärztin und Medizinethikerin dem Berliner "Tagesspiege". Dadurch werde unsichtbar, "was für eine enorme Menschheitsleistung" es sei, dass innerhalb von weniger als einem Jahr in weltweiter Kooperation Impfstoffe von hoher Qualität und Sicherheit entwickelt worden seien.

+++ Der Medizinjournalist Werner Bartens hat Bedenken, ein Impfstoff auf RNA-Basis könne das menschliche Erbgut verändern, als unbegründet zurückgewiesen. Bartens sagte im Deutschlandfunk, die RNA integriere sich ins Zellplasma und nicht in den Zellkern, in dem sich das DNA-Erbgut befindet. Die beiden Substanzen kämen gar nicht miteinander in Kontakt. Der Journalist der "Süddeutschen Zeitung" bezeichnete die neue Impfmethode als "viel eleganter und viel spezifischer" im Vergleich zu konventionellen Impfungen, bei denen abgeschwächte Viren verabreicht werden.

+++ Nach den Weihnachtsfeiertagen spitzt sich die Corona-Situation in Tschechien zu. Die Behörden meldeten 16.329 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Mehr als 5.700 Menschen befinden sich aktuell im Krankenhaus in Behandlung. Seit Pandemiebeginn gab es mehr als 700.000 betätigte Infektionen und mehr als 11.400 Todesfälle. Seit dem Wochenende gilt in Tschechien die höchste Corona-Warnstufe der Regierung. Damit müssen nicht lebensnotwendige Geschäfte geschlossen bleiben. Die Impfungen laufen mangels Impfstoffs nur zögerlich an.

+++ Der vom britischen Hersteller AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelte Corona-Impfstoff hat in Großbritannien die Zulassung bekommen.

Symbolbild eines Corona Impfstoffs mit Logo des Pharmaunternehmens AstraZeneca. Forschern der Universität Oxford scheint (www.imago-images.de)

Das teilte das Gesundheitsministerium in London mit. Der britische Premier Johnson sprach von fantastischen Nachrichten. Man werde nun so viele Menschen wie möglich so schnell wie möglich impfen. Das Unternehmen erklärte, geplant sei ein Beginn der Impfungen für den Jahresanfang. In vielen Ländern weltweit habe man die Zulassung ebenfalls beantragt.

Großbritannien hat damit neben dem von Biontech und Pfizer hergestellten Produkt einen zweiten Impfstoff zur Verfügung.

+++ In den USA sind so viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden wie noch nie binnen eines Tages. Die Behörden meldeten 3.725 Tote, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Mehr dazu hier.

+++ Das Robert Koch-Institut hat 1.129 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus innerhalb eines Tages registriert. Es handelt sich um einen neuen Höchststand. Außerdem wurden in Deutschland 22.459 Neuinfektionen gemeldet. Beide Werte können auch Nachmeldungen von den Weihnachtstagen enthalten.

+++ Das Landeskriminalamt Berlin ermittelt derzeit in rund 100 Fällen wegen mutmaßlich gefälschter Atteste, die von der Maskenpflicht befreien sollen. Einige der Fälle habe man an andere Bundesländer abgegeben, weil die ausstellenden Ärzte nicht in Berlin praktizierten, erklärte die Behörde.

+++ Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Radek, hat konsequente Kontrollen der pandemiebedingten Einschränkungen zu Silvester angekündigt.

Das neue Jahr wird eingeläutet. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Sebastian Kahnert)

Im ZDF sagte Radek, man könne natürlich nicht überall präsent sein. Es könne in der letzten Nacht des Jahres aber nicht darum gehen, -Zitat- Schlupflöcher für Knallfrösche zu finden. Das werde der Ernsthaftigkeit der Situation nicht gerecht. Der Deutsche Städtetag rief mit Blick auf die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie dazu auf, auf jegliches Feuerwerk zu verzichten. Dass die Bundesregierung den Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten habe, sei richtig, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Das Zünden von Feuerwerk ist nicht verboten, die Bundesregierung rät aber dringend davon ab. Am Silvester- und Neujahrstag gilt bundesweit ein Versammlungsverbot. Private Treffen sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt zu beschränken – und auf maximal fünf Personen, die älter als 14 Jahre alt sind.

+++ Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat sich pessimistisch über Chancen geäußert, die coronabedingten Einschränkungen nach dem 10. Januar wieder zu lockern. Auf die Frage, ob er Anlass sehe, Schülern, Eltern oder Geschäftsinhabern Hoffnungen auf ein Ende des Lockdowns zu machen, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur, man müsse ehrlich und realistisch bleiben. Diese Hoffnung könne niemand seriös wecken.

+++ Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, fordert Sonderrechte für Corona-Geimpfte: Sobald gesichert sei, dass von ihnen keine Ansteckungsgefahr ausgehe, gebe es verfassungsrechtlich keine Legitimation mehr, sie in ihren Grundrechten weiterhin zu beschränken, sagte er der "Bild"-Zeitung.

+++ In China hat ein weiterer Hersteller eines Corona-Impfstoffs die vorläufige Zulassung beantragt. Das teilte die Firma in Peking mit, die zum Staatskonzern Sinopharm gehört. In der noch laufenden Phase-Drei-Studie habe der Impfstoff bisher eine Wirksamkeit von rund 79 Prozent gezeigt. Dies zeige eine Zwischenauswertung.

Der Impfstoff des chinesischen Unternehmens Sinopharm. (JOEL SAGET / AFP)

+++ In der deutschen Politik wird diskutiert, ob nach dem 10. Januar wieder Präsenz-Unterricht in den Schulen stattfinden kann. Die rheinland-pfälzische Kultusministerin Hubig, SPD, sagte der "Rheinischen Post", bis Mitte Januar blieben in ihrem Bundesland alle Schulen im Fernunterricht. Sie habe aber das Ziel, Unterricht so schnell wie möglich wieder vor Ort zu ermöglichen, sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat die Sieben-Tage-Inzidenz bei der Entscheidung über eine Verlängerung des Lockdowns in Frage gestellt. Bund und Länder müssten die Zielmarke von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche überdenken, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ob man sich strikt an diesem Wert orientiere, müsse man mit Blick auf andere wichtige Faktoren wie psychosoziale Folgen von Schulschließungen genau abwägen.

+++ Die zuerst in Großbritannien beschriebene ansteckendere Variante des Corona-Virus ist nun auch in den USA nachgewiesen worden. Die Mutation wurde bei einem 20-jährigen Patienten im Bundesstaat Colorado diagnostiziert.

+++ In Deutschland haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts bislang etwa 42.000 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Erfasst werden derzeit Impfungen mit der ersten Dosis. Bei den Immunisierungen ist die zweite Spritze etwa drei Wochen später fällig.

Lesen Sie hier unseren Hintergrund: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen?

Hier geht es zu unserem Archiv.