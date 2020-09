Die aktuellen RKI-Zahlen haben für Irritationen gesorgt. Die Politik diskutiert über eine Verkürzung der Quarantäne auf fünf Tage. In Österreich startet heute ein Corona-Warnsystem in Form einer vierfarbigen Ampel. Tagestouristen dürfen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern fahren. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 4. September

+++ Von der jüngsten Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern sind rund 10.000 Menschen betroffen. Das sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums in München. Die fraglichen Personen seien zwischen Samstag und Dienstag an bayerischen Flughäfen auf das Virus getestet worden und hätten nicht innerhalb der versprochenen Frist von 48 Stunden ein Ergebnis bekommen. Grund sei ein EDV-Problem beim privaten Dienstleister Ecolog gewesen. Die neuerliche Panne war gestern abend durch das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit eingestanden worden.

+++ RKI räumt nun doch Fehler bei täglichen Corona-Neuinfektionen ein: circa 650 Fälle zu wenig gemeldet. Die Gesamtzahl läge damit bei rund 1.400 Fällen und damit über der vom Vortag. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks korrigierte das Institut inzwischen die Angaben nach oben. Eine Sprecherin teilte mit, aufgrund technischer Probleme seien die Meldungen der zuständigen Landesbehörden nur unvollständig eingelesen worden. Die detaillierten Zahlenangaben im Dashboard wurden nicht angepasst, dafür wurde inzwischen ebenso wie auf der Seite ein Hinweis auf die Problematik gesetzt.

+++ Die heute Morgen vorgelegten deutschen Zahlen zu den neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden sind widersprüchlich, wir versuchen das derzeit zu klären. RKI-Sprecherin Glasmacher bestätigte dem Deutschlandfunk die Zahlen im Grundsatz. Ein Fehler sei derzeit nicht zu erkennen. Allerdings gebe es bei Schleswig-Holstein und Sachsen noch Klärungsbedarf, um den man sich noch kümmern müsse. Das Landesgesundheitsministerium in Schleswig-Holstein erklärte bereits auf Nachfrage des DLF, dass es gestern 17 Corona-Neuinfektionen gegeben habe und nicht Null, wie es heute Morgen von der RKI-Seite angegeben wird. In Sachsen liegt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen nach Angaben des zuständigen Ministeriums bei 32 und nicht bei Null. Kleinere Fehler bei Messungen sind zwar durchaus üblich, in dieser Größenordnung bleiben jedoch Fragen offen. Auf der Seite des RKI wird eine Zahl von 782 Corona-Neuinfektionen gemeldet, das wären nur fast halb so viele wie am Vortag (1.311). Die Zahl der Todesfälle wird um zwei nach unten korrigiert. auf 9.319.

+++ Die in Deutschland inzwischen fast 18 Millionen Mal heruntergeladene Corona-Warn-App soll bald mit anderen Anwendungen in anderen europäischen Ländern kompatibel sein. Die Pilotphase mit ersten Ländern beginne noch im September, heißt es in Regierungskreisen. "Wir hoffen, dass wir dann im Oktober die Interoperabilität zwischen den ersten Staaten erreicht haben."

+++ In Österreich startet heute ein Corona-Warnsystem in Form einer vierfarbigen Ampel. Die Infektionslage in jeder Region soll wöchentlich bewertet werden und im Internet in einer Farbstufe von Grün (niedriges Risiko) über Gelb und Orange bis Rot (sehr hohes Risiko) erscheinen. Für jede Stufe sollen konkrete Maßnahmen gelten.

Ein Kriterium ist dabei wie bei der Corona-Obergrenze in Deutschland die Entwicklung der Fallzahlen in den vorherigen sieben Tagen, zusätzlich wird aber die Auslastung der Krankenhäuser, die Nachverfolgbarkeit der Ansteckungsketten und das Verhältnis durchgeführter Tests zur Zahl der positiven Nachweise berücksichtigt. Nachdem eine Expertenkommission wöchentlich die Lage bewertet, soll die tatsächliche Entscheidung über die Ampelfarbe aber bei der Regional- und Bundespolitik liegen.

+++ Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen kritisiert die anhaltende Schließung von Bordellen wegen der Corona-Pandemie. Dadurch werde eine ganze Branche systematisch ausgeblutet, warnte die Organisation in Berlin. Gestern war bekannt geworden, dass Europas größtes Bordell, das "Pascha", insolvent ist.

+++ Von heute an dürfen Tagestouristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Wegen der Corona-Pandemie waren seit Mitte März Gäste meist aus den umliegenden Bundesländern nicht mehr willkommen. Solche Ausflüge galten als illegal und konnten mit Bußgeldern von bis zu 2000 Euro belegt werden.

Wie die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland sind, können Sie hier nachlesen.

Am Ostseestrand von Sellin auf Rügen haben sich Badegäste in den Strandkörben niedergelassen. (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

+++ Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, dass Weihnachtsmärkte in diesem Jahr bei entsprechenden Vorkehrungen trotz Corona-Pandemie möglich sein könnten. Für eine gute Planung sei noch genug Zeit, sagte der CSU-Chef den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man könne zum Beispiel einheitliche Laufwege mit Ein- und Ausgang organisieren.

+++ Australien hält seine Grenzen weiter geschlossen. Gesundheitsminister Hunt kündigte an, die Einreisesperre für Besucher aus dem Ausland um drei Monate bis zum 17. Dezember zu verlängern. Man folge damit einer Empfehlung der Behörde für den Gesundheitsschutz.

+++ In Brasilien steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen auf über vier Millionen. In den letzten 24 Stunden gab es den Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge 43.773 neue Fälle. 834 weitere Personen starben an der von dem Virus ausgelösten Krankheit. Damit gibt es insgesamt 124.614 Todesfälle.

