In den USA steigt die Zahl der Neuinfektionen, mit rund 50.000 an einem Tag waren es so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der Bundestag will heute den zweiten Nachtragshaushalt beschließen, mit dem das Konjunkturpaket finanziert werden soll. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 2. Juli

+++ Nach dem Rückgang der Infektionen mit dem Coronavirus vielerorts haben nun viele Menschen Sorge vor einer sogenannten Zweiten Welle. Ein Blick in andere Staaten zeigt, dass es dafür gute Gründe gibt.

+++ Solidarität in Indien: medizinische Hilfskräfte werden mit Blüten geschmückt.

+++ Der SPD-Politiker Lauterbach hat die USA wegen des massenhaften Aufkaufs des Corona-Medikaments Remdesivir kritisiert. Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, dies sei ein "sehr unfreundlicher Akt".

+++ Angesichts einer Reihe von neuen Coronavirus-Infektionen nimmt Luxemburg einen Teil seiner Lockerungen wieder zurück. Für Treffen von mehr als 20 Menschen sollten die bisher geltenden Abstandsempfehlungen durch verbindliche Vorschriften ersetzt werden, teilte Premierminister Bettel mit. Heute habe es bei knapp 6.000 Tests 46 Neuinfektionen gegeben. Diese Zahlen seien zwar nicht alarmierend, aber es müsse verhindert werden, dass sich die Lage verschlechtere. Bei den Neuinfektionen handele es sich vor allem um jüngere Leute, betonte Bettel.

+++ Die Sommerferien sind in den ersten Bundesländern bereits gestartet. Doch welcher Urlaub ist in diesem Sommer während der Corona-Pandemie möglich? Innerhalb der EU ist fast alles möglich. Am sichersten ist es nach Einschätzung des Virologen Schmidt-Chanasit wohl in Deutschland. Hier können Sie nachlesen, was der Stand der Dinge ist.

Urlaub in Deutschland ist nach jetzigen Stand möglich. (imago / A. Friedrichs)

+++ In den USA hat es die meisten nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gegeben. Je nach Quelle wird deren Zahl mit 48.000 bis 53.000 angegeben. Einen besonders deutlichen Anstieg verzeichneten demnach die Bundesstaaten Arizona, Kalifornien und Texas. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle liegt in den USA nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität inzwischen bei fast 2,7 Millionen. Die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen wird mit über 128.000 angegeben.

+++ Die Gesundheitsbehörden haben dem Robert Koch-Institut 503 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Deutschland 195.228 Menschen positiv getestet worden. Die Zahl der Toten stieg um 9 auf 8.994 Menschen. Die Zahl der Genesenen wird auf 180.300 Personen geschätzt, das sind 500 mehr als gestern. Damit sind aktuell etwa 5.930 Menschen an Covid-19 erkrankt.

+++ Der Bundestag will heute den Nachtragshaushalt beschließen, mit dem das Konjunkturpaket wegen der Corona-Krise finanziert werden soll. Die Bundesregierung plant für 2020 nun insgesamt mit Rekordschulden von rund 218 Milliarden Euro. Mit dem Geld werden Hilfen für die Wirtschaft und die Kommunen, aber auch Erleichterungen für Verbraucher und besonders Familien bezahlt. Unter anderem fällt beim Einkaufen für ein halbes Jahr weniger Mehrwertsteuer an. Familien bekommen mit dem Kindergeld einen Bonus von 300 Euro pro Kind ausgezahlt.

Mittwoch, 1. Juli

+++ Auf der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus sind das Mainzer Biopharma-Unternehmen Biontech und der US-Konzern Pfizer nach eigenen Angaben einen Schritt vorangekommen. Bei Tests in den USA entwickelten Probanden wirksame Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2, teilten Biontech und Pfizer gemeinsam mit. Unklar ist noch, ob diese Antikörper tatsächlich vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 schützen. Das sollen nun Tests mit bis zu 30.000 Probanden zeigen. Diese könnten – sofern sie von den Behörden genehmigt werden – im späten Juli 2020 beginnen.

+++ Die Schweiz verlängert die Kurzarbeits-Regelung bis Ende kommenden Jahres. Ab September können Arbeitnehmer maximal 18 Monate Kurzarbeitergeld beziehen, teilte die Regierung mit. Bis August gilt eine Bezugsfrist von 12 Monaten. Zudem ordnete die Regierung angesichts zunehmender Coronavirus-Neuinfektionen das Tragen von Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln an. In der Schweiz haben sich die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen in etwa verdoppelt.

+++ Angesichts einer Reihe von neuen Coronavirus-Infektionen nimmt Luxemburg einen Teil seiner Lockerungen wieder zurück. Für Treffen von mehr als 20 Menschen sollen die bisher geltenden Abstandsempfehlungen durch verbindliche Vorschriften ersetzt werden. Heute gab es bei knapp 6.000 Tests 46 Neuinfektionen. Diese Zahlen seien zwar nicht alarmierend, aber es müsse verhindert werden, dass sich die Lage verschlechtere, hieß es.

+++ Die WHO ruft zu einem konsequenten Kampf gegen das Coronavirus auf. Länder, die nicht entschlossen genug vorgingen, dürften Schwierigkeiten haben, das Virus zu besiegen, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Online-Pressekonferenz. Einige Staaten hätten kein einheitliches Konzept verfolgt. "Diese Länder haben einen langen, harten Weg vor sich."

+++ Die neue Saison in der Fußball-Bundesliga soll wegen der Turbulenzen in der Corona-Krise erst am 18. September beginnen. Die 2. Bundesliga könnte schon am 28. August starten, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mitteilt. Der Terminplan wird absehbar eng: Die Profi-Vereine sollen nun gefragt werden, ob sie eine kürzere Winterpause oder mehr "Englische Wochen" mit Wochentage-Spielen bevorzugen würden.

+++ Spanien und Portugal haben ihre bilateralen Grenzen nach dreimonatiger Schließung wieder geöffnet. "Unser aller Wohlstand und gemeinsames Schicksal in diesem europäischen Projekt hängt davon ab, dass diese Grenze geöffnet ist", twittert Portugals Ministerpräsident Antonio Costa.

+++ Das Bundeskabinett hat der erleichterten Einreise von Bürgerinnen und Bürgern aus mehreren Drittstaaten zugestimmt.

Man habe eine entsprechende Empfehlung der EU-Kommission für elf Länder umgesetzt, in denen sich die Corona-Lage zuletzt verbessert habe, teilte das Bundesinnenministerium mit. Das gilt für Australien, Georgien, Japan, Kanada, Montenegro, Neuseeland, Südkorea, Thailand, Tunesien, Uruguay und China. für Die Freigabe für China, Südkorea und Japan ist allerdings daran geknüpft, dass auch diese Staaten den EU-Bürgerinnen und -Bürgern wieder die Einreise gewähren.

Keine Freigabe gibt es dagegen für die USA, die Türkei, Russland und Brasilien. Die türkische Regierung zeigte sich enttäuscht. Ein Sprecher des Außenministeriums bezeichnete die Entscheidung in Berlin als "Irrtum".

+++ Österreich hat eine Reisewarnung der höchsten Stufe für die Westbalkanstaaten Serbien, Kosovo, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro ausgesprochen. Der österreichische Außenminister Schallenberg begründete die Entscheidung mit steigenden Corona-Infektionszahlen in diesen Ländern.

+++ Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni wegen der Folgen der Corona-Krise erneut gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren bundesweit 2,853 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 40.000 mehr als im Mai und 637.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent. Normalerweise sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Juni saisonbedingt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf die BA berichtet, ist im April der bisher höchste Stand an Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht worden. Demnach waren im April 6,83 Millionen Menschen in Kurzarbeit, nach 2,49 Millionen, die noch im März gemessen wurden. Insgesamt sei in der Corona-Krise mittlerweile von Seiten der Betriebe für mehr als 12 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet worden.

+++ In den USA ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Innerhalb eines Tages gab es Reuters-Daten zufolge mehr als 47.000 neue Infektionen. Kalifornien, Texas und Arizona haben sich zu neuen Epizentren entwickelt. Es sei eindeutig, dass es momentan keine wirkliche Kontrolle gebe, sagt US-Seuchenexperte Anthony Fauci vor einem Senatsausschuss. Er befürchtet, dass die tägliche Zahl an Neuinfektionen bis zu 100.000 betragen könnte, sollte nicht gegengesteuert werden.

Der US-Mediziner und Präsidentenberater Anthony Fauci (www.imago-images.de)

Warum die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den USA so stark steigt, analysieren wir in einem ausführlichen Artikel.

+++ Die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland steigt um 466 auf 194.725, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle steigt um zwölf auf 8985. In einer regelmäßig aktualisierten Meldung blicken wir auf die Entwicklung hierzulande: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland.

+++ Südkorea beginnt mit der Verabreichung des Medikaments Remdesivir bei Covid-19-Patienten. Die erste Versorgung im Juli werde vom Hersteller Gilead zur Verfügung gestellt, teilt das Kontrollzentrum für Krankheiten und Prävention mit. Die Gesundheitsbehörden würden mit Gilead über den Preis verhandeln, um den Einsatz ab August sicherzustellen. Remdesivir gilt als Hoffnungsträger in der Behandlung von Covid-19-Patienten und ist bereits in einigen Ländern, darunter den USA, in Notfällen zur Behandlung zugelassen.

Die USA haben nach einem Bericht des britischen "Guardian" nahezu die kompletten weltweiten Remdesivir-Bestände gekauft. Dadurch könnte das Mittel für Covid-19-Patienten dem Rest der Welt weitestgehend erst ab Oktober zur Verfügung stehen.

Mit Remdesivir und weiteren Mitteln befassen wir uns in diesem ausführlichen Artikel: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+++ Deutschland übernimmt von heute an bis zum Jahresende die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Erwartet wird, dass die Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen den deutschen Vorsitz unter Kanzlerin Merkel prägen werden. Mehr dazu: Deutschlands Ziele, Europas Erwartungen.

+++ VW stoppt die Pläne für den Bau eines neuen Werks in der Türkei. Hintergrund sei der durch die Corona-Krise erfolgte Einbruch der globalen Automobilnachfrage, erklärte das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg. Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur war das Projekt für die Fabrik in Manisa bei Izmir eigentlich so gut wie beschlossen, hatte aber zuletzt auf Eis gelegen.

+++ Slowenien wird von einem mutmaßlichen Korruptionsskandal um die Beschaffung von Schutzkleidung und Beatmungsgeräten für Corona-Patienten erschüttert. Die Polizei nahm am Dienstag den für den Ankauf mutmaßlich verantwortlichen Wirtschaftsminister Pocivalsek für mehrere Stunden fest. Unmittelbar darauf traten Innenminister Hojs und Landespolizeichef Travner von ihren Ämtern zurück.

Laut Berichten slowenischer Medien soll Wirtschaftsminister Pocivalsek bei der Beschaffung des medizinischen Materials bestimmte Firmen favorisiert haben, obwohl ihr Material nicht geeignet gewesen sei.

+++ Bundesentwicklungsminister Müller (CSU) verlangt von der Europäischen Union (EU) mehr Unterstützung für Entwicklungs- und Schwellenländer in der Corona-Krise. "Brüssel hat zwar Geld für Hilfsmaßnahmen umgeschichtet, aber bisher keinen einzigen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt, um die dramatische Notlage zu bekämpfen. Das ist beschämend", sagte Müller dem Reaktionsnetzwerk Deutschland. Natürlich richte sich die Aufmerksamkeit in so einer Krise zuerst auf das eigene Land. "Aber es ist doch bei einer Pandemie nicht wirklich schwer zu verstehen, dass wir in einem globalen Dorf wohnen", sagte Müller. "Besiegen wir das Virus nicht weltweit, kommt es zurück wie ein Bumerang. Dann werden auch unsere Erfolge bei der Corona-Bekämpfung wieder zunichtegemacht, ganz zu schweigen von neuen Flüchtlingswellen."

+++ Der Ausbruch der Corona-Pandemie wird nach einer Prognose des Technik-Dienstleisters DNV GL den langfristigen Energiebedarf dämpfen. Im Vergleich zur Prognose vor der Krise werde der Energiebedarf der Menschheit im Jahr 2050 um acht Prozent niedriger sein, hieß es im "Energy Transition Outlook" des norwegischen Unternehmens, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Haupttreiber für den Rückgang der Nachfrage werde vermutlich weiter sein, dass die Nutzung von Energie immer effizienter werde. Die DNV GL erwartet aber auch, dass sich mit der Pandemie die Reise-, Pendel- und Arbeitsgewohnheiten der Menschen langfristig ändern werden. Das werde nicht nur der Transportsektor zu spüren bekommen. Weil weniger Bürogebäude gebaut würden, werde auch die Nachfrage nach Eisen- und Stahlprodukten sinken, so die Autoren.

Unser Archiv:

Die Entwicklungen von Samstag, 27. Juni bis Dienstag, 30. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Montag, 22. Juni bis Freitag, 26. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Freitag, 19. Juni bis Sonntag, 21. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Mittwoch, 17. Juni bis Donnerstag, 18. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Montag, 15. Juni bis Dienstag, 16. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Samstag, 13. Juni bis Sonntag, 14. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Donnerstag, 11. Juni bis Freitag, 12. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Dienstag, 9. Juni, bis Mittwoch, 10. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Sonntag, 7. Juni, bis Montag, 8. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Freitag, 5. Juni bis Samstag, 6. Juni können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Montag, 1. Juni bis Dienstag, 2. Juni können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Samstag, 30. Mai bis Sonntag, 31. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Donnerstag, 28. Mai bis Freitag, 29. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Dienstag, 26. Mai bis Mittwoch, 27. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Sonntag, 24. Mai bis Montag, 25. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Freitag, 22. Mai, bis zum Samstag, 23. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Dienstag, 19. Mai, bis zum Donnerstag, 21. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Sonntag, 17. Mai und Montag, 18. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 15. Mai und Samstag, 16. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Entwicklungen von Mittwoch, 13. Mai und Donnerstag, 14. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 11. Mai, bis Dienstag, 12. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vo, Sonntag, 10. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vomn Freitag, 8. Mai, und Samstag, 9. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 6. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 4. Mai und Dienstag, 5. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vom Freitag, 1. Mai , bis Sonntag, 3. Mai, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 29. April, und Donnerstag, 30. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 27. April, und Dienstag, 28.April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 24. April, bis Sonntag, 26.April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Donnerstag, 23. April, und Mittwoch, 22. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vom Dienstag, 21. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vom Montag, 20. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vom Sonntag, 19. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Samstag, 18. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 17. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Donnerstag, 16. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 15. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Dienstag, 14. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Samstag, 11. April, bis Montag, 13. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 10. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Donnerstag, 9. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 8. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Dienstag, 7. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 6. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Sonntag, 5. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 3. April, bis Samstag, 4. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 1. April, bis Donnerstag, 2. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 30. März, bis Dienstag, 31. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Samstag, 28. März, bis Sonntag, 29. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Donnerstag, 26. März, und Freitag, 26. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Dienstag, 24. März, und Mittwoch, 25. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Sonntag, 22. März, und Montag, 23. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklung von Freitag, 20. bis Samstag, 21. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19.