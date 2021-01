Bundesfinanzminister Scholz geht davon aus, dass der deutsche Staat für einen weiteren Lockdown finanziell gewappnet ist. Das RKI meldet rund 21.000 Neuinfektionen und mehr als 1.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Bund-Länder-Beschlüsse zur Bekämpfung der Pandemie stoßen teils auf Kritik. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 6. Januar

+++ Bundesfinanzminister Scholz hat die gestern beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verteidigt. Im ARD-Fernsehen betonte der SPD-Politiker, das Land befinde sich ja nicht in einem kompletten Lockdown. Vielmehr werde in der Industrie und in den Firmen gearbeitet, oft eben auch im Homeoffice. Finanziell könne der Staat dies noch lange durchhalten. Voraussichtlich werde die Staatsverschuldung geringer sein als nach der weltweiten Finanzkrise durch die Lehman-Pleite 2008.

Mit Blick auf die Impfstrategie der Bundesregierung wies Scholz den Eindruck zurück, die SPD habe mit ihrer Kritik an Gesundheitsminister Spahn einen Vorwahlkampf eingeläutet. Es gehe vielmehr um die Frage, wie genügend Impfstoff beschafft werden könne. Darüber wolle man heute im Kabinettsausschuss beraten.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 21.237 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1.019 neue Todesfälle registriert, damit stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Virusinfektion auf 36.537. Eine Interpretation der aktuellen Daten bleibt allerdings schwierig, weil um die Weihnachtstage und den Jahreswechsel die Corona-Fälle nur verzögert erfasst und übermittelt wurden.

+++ In den USA ist bei der Zahl der täglichen Corona-Todesopfer ein neuer Höchststand erreicht worden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore starben innerhalb von 24 Stunden 3.936 weitere Menschen an oder mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Toten liegt in den Vereinigten Staaten nun bei mehr als 357.000. Das sind die meisten weltweit. In Bezug auf die Bevölkerungszahl liegen die USA hier an fünfter Stelle.

+++ In den Kommunen stoßen die neuen Corona-Regelungen teilweise auf Kritik. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er befürchte, dass mit den Kontaktverboten zu mehr als einer Person außerhalb des eigenen Haushalt der Bogen überspannt werde. Man bringe damit große Teile der Bevölkerung in Schwierigkeiten, auf deren Mitmachen man angewiesen sei.



Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßte den bis Ende Januar verlängerten Lockdown grundsätzlich. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", er frage sich jedoch, wie der Beschluss, dass sich Menschen in besonderen Risikogebieten nur noch in einem Radius von 15 Kilometern von ihrem Wohnsitz bewegen dürften, in der Praxis umgesetzt werden könne.

+++ Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit den zuständigen Ministern darüber, wie mehr Impfstoff gegen das Coronavirus produziert werden kann. Teilnehmen wollen Bundesgesundheitsminister Spahn, Wirtschaftsminister Altmaier, Kanzleramtschef Braun und Finanzminister Scholz. Mehrere Bundesländer und die Opposition, aber auch die Regierungspartei SPD hatten zuletzt eine nicht ausreichende und zu langsame Versorgung mit Impfstoff kritisiert.

Dienstag, 5. Januar

+++ Die Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden wegen der weiter hohen Infektionszahlen verschärft. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen in Berlin verständigt.

Kontaktbeschränkungen

Private Treffen sind wie schon im Frühjahr nur noch mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes erlaubt. Diese Regelung ist nicht an eine bestimmte Inzidenzzahl geknüpft. Bisher waren Treffen mit bis zu fünf Personen gestattet.

Bewegungsfreiheit

In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner können Länder nach dem Infektionsschutzgesetz zur Einschränkung den Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort anordnen. Dies gilt, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Einkaufen, Reisen und tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar. Nach aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts überschreiten derzeit 67 Landkreise in Deutschland den Schwellenwert von 200. Spitzenreiter sind die Landkreise Meißen (493), Altenburger Land (463) und Vogtland (435), die in Sachsen und Thüringen liegen.

Schulen und Kitas

Im Beschluss heißt es: Die von den Ländern ergriffenen Maßnahmen müssten "bis Ende Januar verlängert werden". Was das im Einzelnen bedeutet, war auch im Laufe des Dienstagabands nicht ganz klar. Das nordrhein-westfälische Kabinett will etwa am Mittwoch in einer Sondersitzung entscheiden, wie es an Kitas und Schulen weitergeht. In Baden-Württemberg will die grün-schwarze Landesregierung auf Basis neuer Zahlen in der kommenden Woche entscheiden, ob Kitas und Grundschulen ab 18. Januar öffnen dürfen.

Arbeit

Arbeitgeber werden dringend gebeten, Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Betriebskantinen werden geschlossen, wo immer die Arbeitsabläufe es zulassen. Zulässig bleibt die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken. Ein Verzehr vor Ort ist untersagt.

Handel und Gastronomie

Der Einzelhandel, Bars und Restaurants bleiben mindestens bis zum Ende des Monats geschlossen. Die Maßnahmen waren bisher bis zum 10. Januar befristet. Seit dem 16. Dezember gelten eine Schließung von weiten Teilen des Handels und der Gastronomie.

Impfungen

Allen Bewohnerinnen und Bewohnern von stationären Pflegeeinrichtungen soll noch im Januar ein Impfangebot gemacht werden. Aus Regierungskreisen hieß es, man wolle die Produktionskapazitäten von Impfstoff in Deutschland wie etwa bei der Firma Biontech ausbauen - geplant ist das in Marburg. Insgesamt sollen bis Mitte Februar weitere 2,7 Millionen Impfdosen von Biontech ausgeliefert werden.

Kinderbetreuung

Eltern sollen sich in diesem Jahr doppelt so lange für Kinder krankschreiben lassen dürfen wie üblich. Das sogenannte Kinderkrankengeld pro Elternteil wird von 10 auf 20 Tage erhöht. Alleinerziehende können es demnach für 40 statt 20 Tage erhalten. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird, weil die Schule oder der Kindergarten beziehungsweise die Klasse oder Gruppe pandemiebedingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt wurde.

Reisen

Die Regeln für Einreisende aus Corona-Risikogebieten im Ausland werden noch einmal verschärft. Ab dem 11. Januar müssen sie nicht nur für zehn Tage in Quarantäne, sondern sich auch 48 Stunden vor oder unmittelbar nach Einreise zwingend auf das Virus testen lassen. Bei Einreisen aus Gebieten, in denen mutierte Virusvarianten vorkommen, wird die Bundespolizei die Einhaltung der besonderen Einreisebestimmungen verstärkt kontrollieren. Die Länder stellen sicher, dass die Kontrolle der Quarantäne in solchen Fällen ebenfalls verstärkt mit besonderer Priorität wahrgenommen wird, ebenso die Nachverfolgung von Fällen beim Auftreten solcher Virusvarianten in Deutschland.

+++ Israels Regierung will mit einem härteren Corona-Lockdown die Infektionsdynamik bremsen. Nach einer erneuten Zunahme der Fälle beschloss das Kabinett eine Verschärfung der geltenden Restriktionen. Diese soll nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag um Mitternacht in Kraft treten und zwei Wochen andauern.

+++ In mehreren europäischen Ländern gibt es Kritik an den Impfstrategien der Regierungen.

In Italien bemängelte der nationale Ärzteverband, es stünden 60.000 Mediziner bereit, die täglich mehr als eine Million Menschen impfen könnten. Von staatlicher Seite habe sich aber noch niemand beim Verband gemeldet.

In Lettland trat die Gesundheitsministerin zurück, nachdem Regierungschef Karins ihr das Misstrauen ausgesprochen hatte. Er begründete das mit dem Fehlen eines klaren Impfplans.

Der niederländische Ministerpräsident Rutte räumte angesichts des späten Impfstarts Fehler ein.

+++ Der Deutsche Pflegerat hat an die Pflegekräfte appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das diene dem eigenen Schutz und dem Schutz der von ihnen betreuten Menschen, erklärte Ratspräsident Wagner in Berlin. Auch der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, hatte im Deutschlandfunk an das Pflegepersonal appelliert, sich immunisieren zu lassen.

+++ Der Epidemiologe Michael Meyer-Hermann fordert eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen. Meyer-Hermann sagte im Deutschlandfunk, die Kontrolle über die Pandemie sei verloren gegangen. Unser Land verzeichne dramatische Todeszahlen von zwischen 500 und 1.000 am Tag. Die anlaufende Impfung helfe noch nicht gegen das epidemische Geschehen. Die wiederholt verlängerten bisherigen Lockdowns machten die Menschen fertig und ruinierten die Wirtschaft. Um dem ein schnelles Ende zu setzen, sei jetzt ein effektiverer Lockdown nötig.

+++ Der Medizinstatistiker Gerd Antes sieht wegen der hohen Corona-Infektionszahlen keine schnelle Rückkehr in die Normalität.

Dadurch dass es an den Feiertagen einen "totalen Einbruch" der Testaktivitäten gegeben habe, könne man derzeit gar nicht sagen, wie sich das Infektionsgeschehen in Deutschland entwickele, sagte Antes im Deutschlandfunk. Zudem kritisierte er generell die Verlässlichkeit der Datenerhebung. Anstatt auf die tägliche Zahl der Neuinfizierten zu achten, müssten die Daten viel differenzierter betrachtet werden.

+++ Der Apotheker im US-Bundesstaat Wisconsin, der absichtlich hunderte Dosen Corona-Impfstoff zerstört hat, tat dies aufgrund eines Verschwörungsmythos.

Das Aurora Medical Center Grafton in Wisconsin. (www.imago-images.de)

Die örtliche Bezirksstaatsanwaltschaft erklärte, der Mann sei der Überzeugung, dass das Vakzin der Firma Moderna die menschliche DNA verändern könne. Der Apotheker hatte in der vergangenen Woche zugegeben, zahlreiche Ampullen mit dem Impfstoff absichtlich aus der Kühlung eines Krankenhauses im Ort Grafton genommen und dadurch unbrauchbar gemacht zu haben. Da er sie später wieder zurückstellte, wurden Dutzende Menschen mit dem unwirksamen Mittel geimpft. Der Mann wurde nach dem Vorfall entlassen und verhaftet.

+++ Bundeskanzlerin Merkel will morgen mit den zuständigen Ministern darüber beraten, wie mehr Impfstoff gegen das Coronavirus produziert werden kann.

Teilnehmen werden Bundesgesundheitsminister Spahn, Wirtschaftsminister Altmaier, Kanzleramtschef Braun und Finanzminister Scholz. Aus Spahns Ministerium verlautete, bei dem Treffen solle erörtert werden, ob und wie eine zusätzliche Produktion von Impfstoffen in Deutschland koordiniert und unterstützt werden könne. Mehrere Bundesländer und die Opposition, aber auch die Regierungspartei SPD hatten zuletzt eine nicht ausreichende und zu langsame Versorgung mit Impfstoff kritisiert.

+++ In England könnte der dritte harte Lockdown bis März aufrechterhalten werden.

Staatssekretär Gove sagte dem Sender "Sky News", vor dem Land lägen "sehr, sehr schwierige Wochen". Es sei nicht "mit Sicherheit" vorherzusagen, ob die Einschränkungen, die bisher für sechs Wochen angeordnet sind, Mitte Februar aufgehoben werden könnten. Im März sollte es möglich sein, einige der Beschränkungen aufzuheben, sagte Gove - "aber nicht zwangsläufig alle". Mit Hilfe des Lockdowns soll die Ausbreitung der neuen Virus-Mutante eingedämmt werden. Schulen werden geschlossen, und es gilt eine Ausgangssperre.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat mit dem russischen Präsidenten Putin über eine mögliche Zusammenarbeit beider Länder bei der Impfstoffproduktion gesprochen. Dies teilte der Kreml in Moskau mit. Bei dem Telefonat seien weiterführende Gespräche der Gesundheitsministerien vereinbart worden. Details wurden nicht genannt. Russland hatte Mitte August den Impfstoff "Sputnik V" für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben. Mittlerweile wurde ein zweiter Impfstoff registriert.

Inzwischen sind weltweit mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. Doch die Entwicklung geht weiter. Hier haben wir den aktuellen Stand zusammengefasst.

+++ Nach heftiger Kritik am schleppenden Start der Corona-Impfkampagne in Frankreich hat die Regierung Verbesserungen versprochen. Frankreich werde "in den kommenden Tagen unsere Nachbarn einholen", versicherte Gesundheitsminister Véran im Sender RTL. Die Impf-Strategie werde "verstärkt, beschleunigt und vereinfacht". Bis zum 1. Januar wurde das Vakzin von Biontech-Pfizer in Frankreich 516 Menschen verabreicht - gegenüber rund 200.000 Impfungen in Deutschland im gleichen Zeitraum. Kritiker sprachen von einem "Skandal".

Doch auch in Deutschland steht die Impf-Strategie der Regierung in der Kritik.

+++ In Belgien läuft nach einer einwöchigen Testphase die großflächige Impfaktion gegen das Coronavirus an. Wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet, sollen ab heute wöchentlich rund 87.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer im ganzen Land verabreicht werden. Zunächst sind Mitarbeiter und Bewohner von Pflegeheimen an der Reihe. Anschließend folgen Beschäftigte im Gesundheitswesen. In der Testphase waren nur rund 700 Freiwillige in einigen Pflegeheimen geimpft worden.

+++ Die dänische Regierung will die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus nach Medienberichten verschärfen. Die Zeitung "Jyllands-Posten" schreibt, die Maßnahme solle im Laufe des Tages verkündet werden. Demnach sollen künftig nur noch Treffen von fünf Personen erlaubt sein. Bisher sind es zehn.

+++ Die Maßnahmen gegen den Ansturm von Schnee-Touristen in der Eifel-Gemeinde Hellenthal scheinen zu wirken.

Die Lage sei etwas entspannter, erklärte ein Vertreter der 8.000-Einwohner-Gemeinde am Dienstag. Der Ausflugsort war am Wochenende trotz Corona-Pandemie von Tausenden Ausflüglern besucht worden und hatte ein Verkehrschaos erlebt. Daraufhin sperrte die Stadt die Parkplätze an Ausflugszielen ab. Lifte am Skigebiet und Schneewanderwege waren bereits vorher gesperrt. In Winterberg im Sauerland sind Pisten und Parkplätze seit Sonntag gesperrt.

+++ Die Corona-Warnapp wird laut einer Studie vor allem von Menschen aus Risikogruppen und von jüngeren Menschen genutzt. Männer nutzten sie zudem eher als Frauen, erläuterten Forscher der Ruhr-Uni Bochum und der Humboldt-Universität Berlin. Menschen, die die Warnapp nicht nutzen, sind ihren Untersuchungen zufolge im Durchschnitt älter, weiblich und gesünder. Sie vertrauten zudem anderen Menschen im Allgemeinen weniger. Insgesamt wurden 1.972 Deutsche im Alter von 18 bis 88 Jahren befragt.

+++ Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 11.897 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 944 weitere Todesfälle verzeichnet. Damit sind die Fallzahlen im Vergleich zu gestern wieder gestiegen. Im Vergleich zum Dienstag vor einer Woche sanken sie jedoch um rund eintausend Fälle. Um Weihnachten und den Jahreswechsel hatten die Daten weniger Aussagekraft, weil Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrug 134,7. Ziel der Bundesregierung ist es, den Wert auf unter 50 zu drücken.

+++ In Brasilien sind die nach offiziellen Angaben ersten beiden Fälle der in Großbritannien entdeckten und besonders ansteckenden Variante des Coronavirus in dem Land aufgetreten. Dies teilte das Gesundheitssekretariat des Bundesstaates São Paulo mit. Brasilien ist einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Mehr als 7,75 Millionen Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, 196.500 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. São Paulo ist einer der am meisten betroffenen Bundesstaaten des Landes.

+++ Auch Mexiko hat den Coronavirus-Impfstoff des Pharmakonzerns Astrazeneca und der Universität Oxford zugelassen. Die staatliche Kommission zum Schutz vor Gesundheitsrisiken erteilte am Montag nach eigenen Angaben eine Notfallzulassung des Vakzins. In Lateinamerika hatten vor Mexiko bereits Argentinien und El Salvador das Präparat zugelassen. Der Impfstoff von Astrazeneca wies in Studien eine geringere Wirksamkeit auf als das Präparat von Biontech/Pfizer auf, kann aber mit weniger Aufwand gelagert werden und ist deutlich günstiger. Er wird derzeit von den europäischen Zulassungsbehörden geprüft.

Montag, 4. Januar

+++ Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen hat die britische Regierung erneut einen Lockdown für ganz England angeordnet. Die Schulen bleiben generell geschlossen und sollen nur noch Fernunterricht anbieten. Die Arbeitnehmer sollen von zu Hause aus arbeiten und die Bevölkerung nur noch für Arztbesuche oder andere notwendige Aktivitäten das Haus verlassen. Premierminister Johnson sagte in einer Fernsehansprache, man müsse mehr tun, um die sich schnell ausbreitende Virus-Mutation unter Kontrolle zu bringen. Am Montag wurden in Großbritannien 59.000 Neuinfektionen sowie 407 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

+++ Die europäische Arzneimittel-Agentur EMA wird nun doch nicht mehr heute über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Konzerns Moderna entscheiden. Die Beratungen seien noch nicht abgeschlossen und würden am Mittwoch fortgesetzt, teilte die in Amsterdam ansässige Behörde am Abend mit. Zuvor hatte es noch geheißen, die Entscheidung könnte noch am Montag fallen.

+++ Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, fordert einen Corona-Sonderurlaub zur Kinderbetreuung. "Es ist Eltern nicht zuzumuten, jetzt schon ihren Jahresurlaub zur Betreuung der Kinder zu nehmen, der dann in den Ferien fehlt", sagt Schneider dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Wenn Arbeitgeber die Möglichkeiten zu Homeoffice nicht bieten oder dies in Unternehmen nicht möglich ist, schauen Eltern in die Röhre." Für diese Familien müsse die Politik nun etwas tun.

+++ Wer aus der Pandemie wirtschaftlichen Vorteil zieht, sollte nach Ansicht von Bundesentwicklungsminister Müller einen Beitrag für Impfkampagnen in ärmeren Ländern leisten. Er denke an Konzerne wie Amazon, Google, Facebook oder Apple und andere, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Diese machten derzeit hohe Milliardengewinne. Deswegen fände er es angemessen, wenn sie sich an der Bewältigung der Krise beteiligten und die internationale Plattform Covax mitfinanzierten. Covax soll weltweit für eine faire Verteilung der Impfstoffe sorgen.

+++ Die Bundesregierung verteidigt die Impfstoff-Beschaffung über die EU gegen Kritik. "Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg war und ist", sagt Regierungssprecher Seibert. Zwar habe Deutschland zunächst mit drei anderen EU-Ländern eine Impf-Allianz gestartet, die aber offen für weitere Staaten gewesen sei. Da sich daran immer mehr beteiligen wollten, habe man das Vorhaben dann der EU insgesamt übergeben. Diese habe auch mehr Verhandlungsmacht.

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben begonnen (dpa)

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn lässt Möglichkeiten prüfen, um die Impfungen gegen das Coronavirus zu beschleunigen. Dabei geht es um die Frage, ob sich der zeitliche Abstand zwischen den beiden vorgesehenen Impfdosen des Vakzins von Biontech und Pfizer vergrößern lässt. In der Folge könnten dann mehr Menschen mit der ersten Dosis geimpft werden.

+++ In Großbritannien sind schärfere Corona-Maßnahmen im Kampf gegen die rasch steigenden Infektionszahlen laut Premierminister Boris Johnson unvermeidlich. "Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann ist es keine Frage, dass wir härtere Maßnahmen ergreifen müssen, und wir werden diese zu gegebener Zeit bekanntgeben." Die Regierung werde alles unternehmen, um das Virus unter Kontrolle zu halten. "Vor uns liegen harte Wochen."

In Großbritannien und Südafrika haben sich Mutationen des Coronavirus verbreitet. Vor allem die britische Variante ist inzwischen in vielen weiteren Ländern nachgewiesen worden. Politik und Wissenschaft sind aufmerksam bis alarmiert – doch wie gefährlich sind die Virus-Varianten überhaupt? Darüber gibt es inzwischen mehr Erkenntnisse.

+++ In Großbritannien wird seit heute auch mit dem Vakzin des Unternehmens AstraZeneca und der Universität Oxford gegen das Coronavirus geimpft. Es hatte in der vergangenen Woche die Zulassung der Gesundheitsbehörde erhalten. Als erstem wurde einem 82-jährigen Dialyse-Patienten an der Oxforder Universitätsklinik der Impfstoff gespritzt. Zunächst stehen nach Regierungsangaben 530.000 Dosen dieses Vakzins zur Verfügung. Insgesamt hat Großbritannien 100 Millionen Dosen bei AstraZeneca bestellt. Das Mittel aus Oxford kann bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden, was die Logistik deutlich vereinfacht. In der EU ist es noch nicht zugelassen.

Die Impfungen mit dem Serum von Biontech und Pfizer sind schon vor einigen Tagen angelaufen - auch in Deutschland. Viele haben darauf gewartet, doch die verhältnismäßig hohe Geschwindigkeit der Zulassung verunsichert auch. Es stellt sich unter anderem die Frage nach möglichen Nebenwirkungen. Mehr dazu hier.

+++ Österreich verlängert den landesweiten Lockdown nach Angaben aus Regierungskreisen um eine weitere Woche. Ursprünglich sollten die strengen Einschränkungen bis zum 18. Januar aufrecht erhalten bleiben, nun gelten sie bis zum 24. Januar. Die Opposition hatte sich gegen eine probeweise Lockerung durch sogenanntes Freitesten gestellt. Damit sollten alle, die einen negativen Corona-Test vorweisen können, ab dem 18. Januar in die dann wieder geöffneten Geschäfte gehen dürfen. Für alle ohne Test sollte dies erst eine Woche später erlaubt sein.

+++ Zum Schutz vor der Corona-Pandemie insbesondere während des chinesischen Neujahrsfestes werden in der Volksrepublik derzeit massenhaft Menschen geimpft. In Peking standen tausende Menschen für das Vakzin des chinesischen Herstellers Sinopharm Schlange, wie auf Bildern des staatlichen Fernsehsenders CCTV zu sehen war. Seit der Zulassung des Impfstoffs am Freitag seien bereits mehr als 73.000 Menschen geimpft worden, berichteten Staatsmedien am Sonntag.

Das Foto zeigt Impfungen in Peking. (imago)

Wie hoch liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland? Wie ist die Infektionslage in den einzelnen Bundesländern? Wie viele Menschen werden auf Intensivstationen behandelt? Diese und andere Zahlen aktualisieren wir täglich. Sie finden Sie hier.

+++ Der Gesundheitsausschuss des Bundestages trifft sich heute zu einer Sondersitzung, um über die Impfstrategie gegen das Coronavirus in Deutschland zu beraten. Der gesundheitspolitische Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion, Kessler, wirft der Bundesregierung und den Bundesländern schwere Versäumnisse vor. Er sprach im Deutschlandfunk wörtlich von "völligem Staatsversagen". Die Impfungen liefen nur schleppend an und kein Mensch wisse, wieviele Impfdosen tatsächlich zur Verfügung stünden. Kessler forderte bundeseinheitliche Maßnahmen. Bundesregierung und Bundestag müssten genaue Grenzwerte festlegen, damit die Bevölkerung verlässlich wisse, wann sie womit zu rechnen habe.

+++ Der US-Virologe Fauci warnt vor einer Verschlechterung der Corona-Lage.

+++ Die Corona-Krise macht aus Sicht des Grünen-Kovorsitzenden Habeck die Dringlichkeit einer Digitalsteuer deutlich. Habeck sagte der Deutschen Presse-Agentur, die lokalen Geschäfte schlössen zugunsten des Pandemieschutzes, und die Innenstädte drohten auszusterben. Die großen Online-Händler dagegen machten das Geschäft des Jahrhunderts. Doch sie zahlten im Vergleich zum Buchladen um die Ecke viel weniger Steuern, kritisierte der Grünen-Vorsitzende. Sie nutzten Infrastruktur wie Breitband-Internet und Straßen, beteiligten sich aber kaum an der Finanzierung.

+++ Das vergangene Jahr mit den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie war nach Ansicht der Verfassungsrechtlerin Markard in bestimmter Hinsicht ein gutes Jahr für die Grundrechte. Markard sagte im Deutschlandfunk, bei harten Einschnitten und Maßnahmen, die die Freiheitsrechte eingrenzten, hätten Gerichte schnell reagiert. Im Rückblick auf das vergangene Jahr habe der Rechtsstaat funktioniert. Zudem sei viel über Grundrechte diskutiert worden. Die Mehrheit der Bevölkerung habe verstanden, dass es bei diesen Fragen immer um eine Abwägung gehe.

Die Kultusministerinnen und -minister der Bundesländer beraten heute darüber, wie und in welcher Unterrichtsform es an den Schulen weitergehen soll. Zuletzt war die Skepsis gegenüber einer Rückkehr zum Präsenzunterricht nach dem 11. Januar gewachsen. Ein Überblick.

+++ Die Gesundheitsbehörden haben dem Robert-Koch Institut innerhalb von 24 Stunden 9.847 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg im gleichen Zeitraum um 302. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 139,4. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, fallen die Zahlen zu Beginn der Woche erfahrungsgemäß geringer aus.

+++ In der Diskussion über die deutsche Impfstrategie sieht der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, den Föderalismus an seinen Grenzen. Er sagte der Zeitung "Die Welt", in besonderen Krisefällen müsse der Bund den Rahmen vorgeben.

s+++ In Japan erwägt die Regierung nach den Worten von Ministerpräsident Suga, wegen steigender Infektionszahlen erneut den Notstand auszurufen. Von April bis Mai vergangenen Jahres galt diese Regelung bereits. Die Menschen wurden etwa vor zu vielen Kontakten gewarnt und aufgerufen, von zu Hause aus zu arbeiten. Einen harten Lockdown gab es in Japan noch nie.

Sonntag, 3. Januar

+++ In Norwegen hat Ministerpräsidentin Solberg weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus angekündigt. Damit die Epidemie nicht außer Kontrolle gerate, müsse das Sozialleben in den nächsten zwei Wochen heruntergefahren werden, erklärte Solberg auf einer Pressekonferenz in Oslo. Restaurants und Bars dürften landesweit keinen Alkohol mehr ausschenken. Auch werde es untersagt, Gäste nach Hause einzuladen. Zuvor hatte die Regierung bereits eine Aussetzung der Vorlesungen an Universitäten bis zum 18. Januar angekündigt.

+++ Papst Franziskus hat im Anschluss an das wöchentliche Mittagsgebet Kritik an denjenigen geübt, die trotz geltender Corona-Lockdowns über die Feiertage Urlaub im Ausland gemacht haben. Er verweist auf Medienberichte, wonach zahlreiche Menschen mit Flugreisen den Einschränkungen entkommen wollten, um anderswo ihren Spaß zu haben. Diese Leute hätten nicht an diejenigen gedacht, die zu Hause geblieben seien, wirtschaftliche Probleme hätten oder krank seien. Das habe ihn sehr traurig gemacht, betonte der Papst. Aber alle könnten sich dafür einsetzen, gemeinsam etwas mehr füreinander da zu sein, auch wenn es die Versuchung gebe, sich nur um die eigenen Interessen zu kümmern.

Papst Franziskus besucht in der Sixtinischen Kapelle immer die extra aufgestellte Grippe. (picture alliance / AP Photo / L'Osservatore Romano)

+++ Angesichts der Corona-Lage in England hat der britische Premier Johnson in einem BBC-Interview die Einführung verschärfter Maßnahmen ins Gespräch gebracht. "Möglicherweise gibt es Dinge, die wir in den nächsten Wochen tun müssen, die härter sein werden". Darunter könne etwa auch eine Schließung der Schulen sein. Die vollständige Meldung finden Sie hier.

Boris Johnson während einer Fernsehansprache zur Bekanntgabe der Einigung auf ein Post-Brexit-Handelsabkommen (picture alliance / DPR | DPR)

In Großbritannien breitet sich eine neue Variante des Coronavirus aus, die Experten zufolge ansteckender ist als die ursprüngliche Variante. Das Land verzeichnete am Samstag mit 57.000 neuen Infektionen einen Höchstwert. Insbesondere in London und im Süden Englands geraten die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen.

Lese-Tipp:

Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus?

+++ Der Virologe Christian Drosten hat die Europäische Union und die Regierungen der Mitgliedsstaaten in der Debatte über mögliche Versäumnisse bei der Impfstoffbeschaffung in Schutz genommen.

Christian Drosten berichtet über den Unterschied zwischen Wissenschafts- und Politik-Journalismus (Deutschlandradio / Simon Detel)

"Man musste den Impfstoff mit Monaten Vorlauf bestellen – und wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob der betreffende Impfstoff auch funktionieren würde", sagte Drosten der "Berliner Morgenpost". Es sei daher nun praktisch unmöglich, das im Nachhinein zu bewerten. Drosten forderte die EU auf, schnell den Impfstoff der Firma Astrazeneca zuzulassen, da dieser – anders als das Vakzin von Biontech und Pfizer – nicht aufwändig gekühlt werden müsse. Er könne deshalb in Arztpraxen verimpft werden.

In Deutschland war zuletzt verstärkt Kritik an der Impfstoff-Beschaffung durch die Bundesregierung aufgekommen.

Weiterführende Informationen:

Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später?

Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen?

Was über die Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer bekannt ist

+++ Auch in der Schweiz gibt es Kritik an einem nur schleppend anlaufenden Impfprozess. Wie die "NZZ am Sonntag" berichtet, mangele es zurzeit vor allem an Impfstoff. Die Schweiz habe drei Millionen Dosen des Vakzins von Biontech und Pfizer bestellt - der bis jetzt einzige, der zugelassen sei. Geliefert worden seien aber erst rund 100.000 Dosen. Erschwerend komme hinzu, dass der Bund sein nationales IT-System für Anmeldungen zur Impfung erst Mitte Dezember in Auftrag gegeben habe. Das sorge für eine Verzögerung bei der Einführung. Kritik werde vor allem aus der Wirtschaft laut, so die "NZZ am Sonntag".

+++ Auch am Sonntag sind wieder viele Tagesausflügler nach Winterberg im verschneiten Sauerland gefahren. Die Polizei riegelte daraufhin wichtige Zufahrtsstraßen ab.

Polizisten sperren Zufahrt zum Skigebiet in Winterberg. (dpa / Henning Kaiser)

Es komme jetzt praktisch niemand mehr rein, sagte eine Sprecherin der Stadt Winterberg in einem dpa-Bericht. Man habe gestern Abend noch ein Betretungsverbot ausgesprochen, aber die Leute seien trotzdem wieder gekommen. .

+++ Angesichts der Schwierigkeiten bei den Impfungen gegen das Coronavirus fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz eine neue Impfverordnung.

Der Vorsitzende Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse genauer festlegen, welche Bevölkerungsgruppe wann geimpft werden solle. Bund und Länder seien gefordert, in ihren Beratungen am Dienstag, dem "Impf-Wirrwarr" ein Ende zu setzen. Bundesgesundheitsminister Spahn habe bei der Priorisierung versagt. Es sei sein Fehler gewesen, in der ersten Phase gleichberechtigt acht Millionen Menschen auf eine Stufe zu stellen, meinte Brysch.

Mehrere Bundesländer hatten die verzögerte Versorgung mit Impfstoff kritisiert und das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, eine erhöhte Impfstoffproduktion zu prüfen, um allen Impfbereiten das Vakzin verabreichen zu können.

+++ Die indischen Behörden haben neben dem Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Unternehmens AstraZeneca auch dem Vakzin des indischen Unternehmens "Bharat Biotech" eine Notfallzulassung erteilt.

Impfkampagne in Indien gestartet (www.imago-images.de)

Diese seien für den "eingeschränkten Gebrauch" zugelassen worden, teilte demnach die Arzneimittelaufsichtsbehörde mit. Damit könnte in dem Land mit seinen rund 1,3 Milliarden Einwohnern bald eine der größten Impfkampagnen der Welt beginnen. Wie der Probelauf verlief und warum Kritiker eine unfaire Verteilung fürchten, erläutern wir hier.

+++ Unbekannte haben ein neu eingerichtetes Corona-Impfzentrum im sächsischen Vogtlandkreis sowie vier dafür aufgestellte Wegweiser mit Farbe besprüht. Die Schilder und das Gebäude waren nach Angaben der Polizei jeweils mit dem Wort "Gift" versehen - in gelb und in schwarz, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete.

+++ In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen 24 Stunden 10.315 neue Coranavirus-Infektionen registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 312 auf 34.272. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 139,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen neu anstecken. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, fallen die Zahlen erfahrungsgemäß geringer aus als werktags.

Mehr zum Thema:

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig?

+++ In einer Freikirche im nordrhein-westfälischen Herford hat die Polizei einen Gottesdienst mit mehr als 100 Teilnehmenden aufgelöst.

Bei der Messe am Samstagabend trugen die Teilnehmer keine Mund-Nasen-Bedeckung und sangen, wie ein Polizei-Sprecher mitteilte. Die Gäste und den Veranstalter erwarteten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

+++ Der amerikanische Talkshow-Moderator Larry King ist an Covid-19 erkrankt und muss stationär im Krankenhaus behandelt werden.

US-Talklegende Larry King (AFP)

Der 87-Jährige sei schon vor gut einer Woche in die Klinik in Los Angeles gebracht worden, berichtete sein langjähriger Arbeitgeber CNN unter Berufung auf das Umfeld der Familie. Über die Schwere seiner Erkrankung war zunächst nichts bekannt.

King wurde mit seiner Show "Larry King Live" bekannt, die von 1985 bis 2010 bei CNN zu sehen war. In der Sendung interviewte der Journalist Hollywoodstars, Sportler und Spitzenpolitiker.

+++ Der Lockdown in Deutschland wird voraussichtlich über den 10. Januar hinaus verlängert. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung haben die Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer sich bereits grundsätzlich darauf geeinigt. Kein Einvernehmen gibt es demnach darüber, ob die Coronabeschränkungen zwei oder drei Wochen länger gelten sollen. Strittig war auch der Umgang mit den Kitas und Schulen. Länder mit hohen Fallzahlen wollten sie weiter geschlossen halten.

+++ Nach den Daten der Seuchenbehörde CDC sind in den USA inzwischen mehr als 20 Millionen Infektionen bekannt. Die CDC meldet nun 168.637 Neuinfektionen und 2.428 weitere Todesfälle - und damit insgesamt 346.925 Tote. 4,2 Millionen Menschen wurden nach Angaben der Behörde in den USA inzwischen gegen das Coronavirus geimpft.

+++ Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig fordert von der Bundesregierung mehr Anstrengungen bei der Bereitstellung von Corona-Impfstoff. "Wir könnten deutlich mehr Menschen impfen, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung stehen würde", sagt die SPD-Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Deutschland dürfe im Vergleich zu anderen Ländern bei der Bereitstellung des Impfstoffs nicht hinterherhinken.

+++ Der Kandidat für den Vorsitz der CDU, Röttgen, hat Kritik am schleppenden Start der Corona-Impfungen in Deutschland zurückgewiesen. Er finde es richtig, dass die deutsche Politik einem Impf-Nationalismus eine klare Absage erteilt habe, sagte Röttgen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Virologe Drosten betonte in der Berliner Morgenpost, es sei unmöglich die Bestellung von Impfstoffen im Nachhinein zu kritisieren. Man habe den Impfstoff mit Monaten Vorlauf ordern müssen - und habe zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob der betreffende Impfstoff auch funktionieren würde.

Thema: Covid 19 Impfstoff Bonn Deutschland *** Topic Covid 19 Vaccine Bonn Germany Copyright: xUtexGrabowsky/photothek.n (imago images / photothek)

Samstag, 2. Januar

+++ In Frankreich hat die Polizei beim Auflösen der illegalen Massen-Party fünf Personen festgenommen. Nach Angaben von Innenminister Darmanin, wurden zudem gegen mehr als 1.200 Teilnehmende Bußgelder verhängt. Derzeit liefen noch Ermittlungen, wer für die Organisation verantwortlich war. Trotz Corona-Auflagen hatten sich rund 2.500 Menschen aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem Ausland in einem Ort in der Nähe von Rennes in der Bretagne versammelt.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn geht nach eigenen Angaben davon aus, dass alle Bewohner von Pflegeheimen in Deutschland noch im Laufe des Januars geimpft werden können. Dieses Ziel könne und wolle man gemeinsam mit den Ländern erreichen, sagte der CDU-Politiker dem Fernsehsender RTL. Wenn dies gelinge, mache es einen entscheidenden Unterschied im Pandemieverlauf. In den Einrichtungen schlage das Virus besonders brutal zu.

+++ Ungeachtet des Corona-Lockdowns haben die deutschen Wintersportgebiete an diesem Wochenende erneut einen Ansturm von Ausflüglern verzeichnet. Nach Angaben der Stadt Winterberg im Sauerland mussten Polizei und Ordnungsbehörden Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße gegen die Coronaschutzmaßnahmen schreiben. In den Ortschaften der Region bildeten sich Verkehrsstaus. Lifte und Pisten sowie Restaurants sind allerdings bis zum 10. Januar geschlossen. Auch rund um den Feldberg im Taunus waren viele Straßen verstopft.

+++ Italiens Wintersportgebiete dürfen nach einer langen Corona-Sperre ihre Ski-Lifte ab dem 18. Januar wieder für Freizeitsportler öffnen. Eine entsprechende Anordnung gab Gesundheitsminister Speranza in Rom heraus. Ursprünglich war der Neustart der Wintersportsaison schon nach der ersten Januarwoche vorgesehen gewesen.

+++ Bis heute früh sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts insgesamt mehr als 188.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft worden. Das seien gut 21.000 mehr als am Vortag. Dieser Wert könnte allerdings auch Nachmeldungen enthalten und spiegele deswegen nicht unbedingt die Zahl der an einem Tag tatsächlich Geimpften wider, erklärte das RKI. Unter ihnen seien etwa 83.000 Bewohner von Pflegeheimen und annähernd 87.000 Personen, die die Impfung aus beruflichen Gründen erhalten hätten. Darunter fallen medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko und Personal in der Altenpflege.

Bis Sonntag früh wurden in Deutschland 188.000 Menschen geimpft. (dpa)

+++ Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, erwartet für das laufende Jahr Einnahme-Einbußen der Kommunen bei der Gewerbesteuer von knapp sieben Milliarden Euro. Diese Prognose beruhe auf einem Lockdown bis zum 10. Januar, sagte Dedy im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Das wirke sich auf die Investitionsplanung aus. Die Städte benötigten ein Signal von Bund und Ländern, dass sie nicht im Regen stehengelassen würden.

+++ In Großbritannien haben die Krankenhäuser Lieferungen des Impfstoffs von Astra Zeneca erhalten. Anders als in der EU ist das Serum dort bereits zugelassen.

In Großbritannien und Südafrika haben sich Mutationen des Coronavirus verbreitet. Vor allem die britische Variante ist inzwischen in vielen anderen Ländern nachgewiesen worden. Politik und Wissenschaftler sind alarmiert – doch wie gefährlich sind die Virus-Varianten überhaupt? Dazu gibt es neue Erkenntnisse.

+++ Der SPD-Politiker Lauterbach hält den Lockdown in Deutschland für geboten, bis die Inzidenzzahl auf 25 gesunken ist. Lauterbach schrieb auf Twitter, der jetzige Zielwert von 50 sei zu hoch, um die neue Variante des Coronavirus abzuwehren, die sich zurzeit vor allem in England ausbreitet.

Die Inzidenzzahl gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infizieren. In Deutschland liegt sie zurzeit bei 141,2.

+++ Nach Kritik an der Corona-Impfstrategie wollen die Niederlande den Beginn nun doch vorziehen. Wie das Gesundheitsministerium in Den Haag mitteilte, sollen ab der nächsten Woche 30.000 Mitarbeiter in Krankenhäusern geimpft werden. Die Niederlande sind das einzige Land der EU, in dem bisher noch nicht geimpft wird. Ursprünglich sollte nach einem symbolischen Start am 8. Januar ab dem 18. Januar landesweit in 25 Zentren geimpft werden.

+++ Die groß angelegten Corona-Schutzimpfungen in Deutschland haben bereits vor einigen Tagen begonnen. Bisher wird vor allem in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen geimpft. Termine in den Impfzentren lassen sich derzeit noch nicht überall ausmachen.

Eine Auswertung der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion zeigt, wie unterschiedlich die Vergabe in den einzelnen Bundesländern läuft. In Hessen sollen Bürgerinnen und Bürger, die "zu einer priorisiert zu impfenden Bevölkerungsgruppe zählen", über "die Möglichkeit und Terminierung der Impfung zeitnah informiert" würden – sobald zugelassene Impfstoffe in ausreichender Anzahl verfügbar seien und die Impfzentren in Betrieb gingen. Auch weitere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen wollen die Menschen informieren, die zunächst mit höchster Priorität geimpft werden sollen. Baden-Württemberg verfolgt dagegen einen anderen Weg. Hier sollen sich die Bürgerinnen und Bürger selbst erkundigen bzw. an die entsprechenden Informationen aus Medien und anderen öffentlich verfügbaren Quellen gelangen. Termine lassen sich bereits ausmachen.

In Bayern erfolgt die Terminvergabe laut Gesundheitsministerium über die direkte Telefonnummer des jeweiligen Impfzentrums. Eine Online-Anmeldung soll im Laufe des Januars verfügbar sein. In Thüringen ist das Terminvergabe-Portal schon gar nicht mehr freigeschaltet. Man habe bereits mehr als 20.000 Erst- und Folgetermine vergeben. Weitere seien derzeit nicht möglich.

Wie die Terminvergabe für eine Corona-Schutzimpfung in Ihrem Bundesland abläuft, entnehmen Sie unserer aktualisierten Übersicht.

+++ Indien hat dem von der Universität Oxford und dem britisch-schwedischen Unternehmen Astrazeneca entwickelten Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung erteilt.

Symbolbild eines Corona Impfstoffs mit Logo des Pharmaunternehmens AstraZeneca. Forschern der Universität Oxford scheint (www.imago-images.de)

Das teilte die Regierung mit. Es ist der erste Impfstoff, der in Indien eingesetzt werden darf. Damit ist der Weg frei für eine breit angelegte Impfaktion in dem Land, das mit 1,35 Milliarden Einwohnern die zweitgrößte Bevölkerung weltweit hat. In den ersten sechs bis acht Monaten sollen 300 Millionen Menschen geimpft werden. Mindestens drei weitere Impfstoffe warten laut der Regierung noch auf ihre Zulassung. Indien verzeichnet mehr als zehn Millionen nachgewiesene Ansteckungsfälle. Das ist weltweit der zweithöchste Wert. Die meisten Ansteckungen registrierten die USA.

+++ Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen werden unter Ärztevertretern, Wirtschaftsexperten und in der Politik Forderungen nach einer Verlängerung der Einschränkungen laut. Niedersachsens Gesundheitsministerin Reimann rechnet mit einer Verlängerung des Lockdowns bei den am Dienstag anstehenden Bund-Länder-Beratungen.

Im Deutschlandfunk sagte die SPD-Politikerin, die Zahlen für die Krankenhäuser sprächen eine deutliche Sprache. Im Lichte der aktuellen Zahlen müsse man gegebenenfalls auch andere Maßnahmen wählen. Sie schloss Ausgangsbeschränkungen nicht aus. Man wolle das aber vermeiden und setze auf die Einsicht der Bürger.

Link-Tipp:

Was bringen nächtliche Ausgangssperren?

+++ Wie ist die Corona-Lage auf den Intensivstationen in Deutschland? Aus den Ländern werden ganz unterschiedliche Zahlen gemeldet. In Rheinland-Pfalz ist mit 26,9 % mehr als jedes vierte Intensivbett frei. In Schleswig-Holstein liegt der Wert mit 25 % etwas darunter. In Berlin sind dagegen nur noch 10 % der Intensivbetten frei. Damit verzeichnet die Hauptstadt im Ländervergleich den derzeit niedrigsten Wert. Mehr zur Lage in den Kliniken lesen Sie hier.

+++ Die illegale Rave-Party in der Bretagne ist beendet.

Illegale Rave-Party in Frankreich (AFP / Jean-Francois Monier)

Laut einem ARD-Bericht haben zahlreiche Teilnehmer das Gelände verlassen. Trotz einer Ausgangssperre und weiterer durch die Corona-Pandemie bedingten Auflagen hatten rund 2.500 Teilnehmern aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem Ausland in einem kleinen Ort in der Nähe von Rennes gefeiert.

Als die Polizei die Party beenden wollte, wurde sie angegriffen und vertrieben. Innenminister Darmanin berief wegen der Lage eine Sondersitzung ein. Verschiedene Politiker kritisierten die Regierung und die Sicherheitsbehörden dafür, dass die Party weder verhindert noch zügig aufgelöst wurde.

+++ Australiens bevölkerungsreichste Stadt Sydney reagiert mit weiteren Maßnahmen auf den Anstieg bei neuen Corona-Fällen.

Ab Sonntag gilt laut einem dpa-Bericht eine Maskenpflicht unter anderem in Einkaufszentren und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie für Mitarbeiter im Gastgewerbe. Australien gilt dank rascher und umfassender Maßnahmen als vergleichsweise erfolgreich im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Zuletzt hatte es in Sydney und dem Umland wieder vermehrt lokale Fälle gegeben.

+++ Im Vatikanstaat sollen in der zweiten Januarhälfte die Corona-Impfungen beginnen. Das habe das vatikanische Gesundheitsamt mitgeteilt, berichtet die Nachrichtenagentur KNA. Es sei eine "ausreichende Menge" an Impfdosen bestellt worden. Der Impfplan sehe vor, bei den ansteckungsgefährdetsten Personen zu beginnen, vorrangig Beschäftigte im Gesundheits- und Sicherheitsbereich, Betagte und Mitarbeiter mit häufigem Publikumskontakt. Die Teilnahme an dem Programm sei freiwillig. Ob und wann Papst Franziskus geimpft wird, der vor kurzem sein 84. Lebensjahr vollendete, teilte die Behörde nicht mit.

+++ Wegen steigender Corona-Zahlen haben die Behörden der thailändischen Hauptstadt Bangkok einen Teil-Lockdown verhängt. Wie die NAchrichtenagentur AFP berichtet, wurden Bars und Diskotheken geschlossen, auch der Verkauf von Alkohol in Restaurants ist demnach nicht mehr gestattet. Von den Maßnahmen seien auch Boxstadien und Schönheitssalons betroffen. Zudem seien alle öffentlichen Schulen für zwei Wochen geschlossen worden.

+++ Der Vorstandsvorsitzende des Autoherstellers Audi, Duesmann, lehnt Corona-Hilfen des Staates für seine Branche ab.

Ein Audi auf der Detroit-Auto-Show (dpa)

Die Automobilindustrie weiter zu fördern, hielte er für vermessen, sagt er der "Süddeutschen Zeitung". Die Gewinne fielen zwar komplett weg, aber fast alle Firmen – Hersteller wie Zulieferer – könnten überleben. Anders sei dies etwa in der Gastronomie und im Veranstaltungsbereich, wo viele Unternehmen wohl dauerhaft schließen müssten. Das sei tragisch, betonte der Audi-Chef.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 12.690 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet.

Außerdem wurden 336 neue Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie verzeichnet. Wegen der Feiertage ist ein Vergleich mit Zahlen der Vorwoche nicht aussagekräftig. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei etwa 141. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

Weiterführende Informationen:

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig?

Übersterblichkeit – Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+++ In Russland melden die Behörden rund 26.300 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Allein in der Hauptstadt Moskau sind laut Nachrichtenagentur Reuters fast 5.500 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit haben sich insgesamt mehr als 3,2 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um 447 auf 58.002. Nach den USA, Indien und Brasilien verzeichnet Russland weltweit die meisten Ansteckungsfälle.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat Lücken beim Infektionsschutz in Alten- und Pflegeheime angeprangert.

Die Teststrategie im Personalbereich werde nicht den Regeln entsprechend durchgezogen, sagte Reinhardt der "Bild-Zeitung". Mit Blick auf die Corona-Impfkampagne meinte er, zwar würden mobile Teams vor dem Einsatz getestet. Er kenne aber aus persönlicher Erfahrung Fälle, wo Ärzte vorher keinen Schnelltest in Heimen hätten machen müssen. Hier gebe es eine Differenz zwischen politischen Ankündigungen und der Praxis vor Ort, so Reinhardt.

+++ Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert eine bundesweit einheitliche Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen.

Coronavirus - Intensivstation im SRH Waldklinikum (dpa-Zentralbild)

Die Vorsitzende Johna sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Belastung durch die Versorgung der Patienten mit Covid-19 sei an den Feiertagen weiter angestiegen. Das Gesundheitssystem brauche dringend eine Entlastung, die nur durch eine Verlängerung der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung zu erreichen sei. Auf den Intensiv- und Infektionsstationen müssten immer mehr Patienten mit immer weniger Personal versorgt werden, weil sich auch Krankenhauspersonal mit dem Virus infiziere. Diese extreme Arbeitslast sei dauerhaft nicht zu schultern.

Johna dämpfte zudem die Hoffnung auf eine rasche Entspannung durch den Start der Impfungen. In den ersten drei Monaten des neuen Jahres sei kaum eine Entlastung für das Infektionsgeschehen zu erwarten, meinte sie.

+++ Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat die Corona-Impfstrategie der Europäischen Union verteidigt. Die Kommission habe sehr viel in die Erforschung des Corona-Impfstoffs investiert, sagte Asselborn im RBB-Inforadio. Die Kommission müsse zudem jedem in Europa ein Recht auf Impfung garantieren.

Hintergrund-Informationen:

Spahns Corona-Impfplan: Wer wird zuerst geimpft, wer später?

Was über die Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer bekannt ist

Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen?

+++ Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Genth, rechnet nicht mit einem raschen Ende der coronabedingten Ladenschließungen.

Leere Einkaufszentren deutschlandweit - Einzelhandelsgeschäfte werden ab dem 16. Dezember 2020 geschlossen (picture alliance / SvenSimon)

Er fürchte, dass die Geschäfte am 10. Januar noch nicht wieder öffnen dürften, sagte Genth der Deutschen Presse-Agentur. Denn das Ziel, die 7-Tage-Inzidenz bundesweit auf unter 50 zu senken, werde bis dahin wohl nicht zu erreichen sein. In den nächsten Monaten drohe eine Insolvenzwelle im Einzelhandel, warnte Genth.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier befürwortete angesichts des Online-Booms weitere Finanzhilfen. So müsse es etwa darum gehen, attraktiven, zeitgemäßen Einzelhandel in Innenstädten zu ermöglichen, erklärte der CDU-Politiker. Das werde ohne öffentliche Unterstützung nicht möglich sein.

+++ Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, erwartet in Folge der Corona-Krise eine Zunahme der Unternehmenspleiten.

Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher (imago images / IPON)

Die zweite Welle werde härter, sagte Fratzscher der "Augsburger Allgemeinen". Je länger die Pandemie dauere, desto mehr Unternehmen kämen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Die Frage sei nicht, ob eine Welle an Unternehmensinsolvenzen kommen werde, sondern wann.

Dennoch sei es richtig, den Lockdown zu verlängern, meinte der DIW-Chef. Auch für die Wirtschaft müsse es oberste Priorität haben, dass die zweite Infektionswelle möglichst schnell begrenzt werde. Wirtschaftliche Lockerungen jetzt könnten kurzfristig manchen nutzen, langfristig würden sie jedoch allen schaden.

