Schweden begrenzt die Teilnehmerzahl bei Versammlungen deutlich. Mit Moderna meldet ein weiteres Forschungsprojekt einen Erfolg bei der Bemühung um einen Corona-Impfstoff. Bund und Länder streiten über weitere Beschränkungen in der Coronakrise. Die Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 16. November

+++ Das Robert Koch-Institut will herausfinden, wie viele Menschen in Deutschland schon Antikörper gegen das neue Corona-Virus im Blut haben. Dazu gibt es eine Studie in Berlin-Mitte. Der Stadtteil gilt momentan als Corona-Hotspot. Drei Wochen lang sollen insgesamt bis zu 2.000 Menschen untersucht werden. Sie werden zufällig ausgewählt, die Teilnahme ist aber freiwillig.

+++ Die AfD darf wie geplant heute Abend in Halle mit 300 Personen gegen die staatlichen Corona-Auflagen demonstrieren. Das Verwaltungsgericht gab einem Eilantrag der Partei gegen die Teilnehmerbeschränkungen statt.

+++ Das bislang für seine moderaten Corona-Beschränkungen bekannte Schweden beschränkt die Teilnehmerzahl für Versammlungen deutlich. Statt bisher 50 bis 300 Menschen je nach Anlass dürften vom 24. November an höchstens noch acht Menschen zusammenkommen, sagte Regierungschef Löfven in Stockholm. Dies sei zur Eindämmung der Pandemie notwendig.

+++ Bundeskanzlerin Merkel berät seit Stunden mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über die Coronakrise. Die Bundesregierung hatte einen ganzen Katalog von neuen Beschränkungen vorgelegt, um die hohe Zahl an Neuinfektionen zu begrenzen. Nun liegt unserem Hauptstadtstudio auch die Reaktion der Bundesländer vor - und sie haben die Vorlage des Bundes drastisch zusammengestrichen. Viele Vorschläge werden nur noch als Appell formuliert. Nicht mehr enthalten ist etwa der Vorstoß, dass man sich bei jedem Erkältungssymptom, insbesondere bei Husten und Schnupfen, unmittelbar bis zum Abklingen der Symptome für fünf bis sieben Tage zuhause in Quarantäne begeben solle.

+++ In den weltweiten Bemühungen um einen Corona-Impfstoff hat ein weiteres Forschungsprojekt einen Erfolg gemeldet. Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte laut einer heute vorgestellten Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Das Serum war in der Phase-III-Studie insgesamt 30.000 Probanden verabreicht worden. 95 von ihnen erkrankten, wobei auf die geimpften Personen fünf Fälle entfielen und auf die nicht geimpften 90 Fälle.

Der renommierte US-Immunologe und Corona-Experte Fauci reagierte positiv: "Das sind offensichtlich sehr aufregende Ergebnisse", sagte er nach Angaben des TV-Senders CNN. "Besser wird es nicht - 94,5 Prozent sind wirklich hervorragend."

Der Impfstoff von Moderna wurde an 30.000 Probanden getestet. (dpa / AP Photo / Hans Pennink)

Moderna will in den kommenden Wochen die Zulassung des Wirkstoffs in den USA beantragen. Dies ist auch in anderen Ländern geplant. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA startete ein Verfahren, das eine rasche Zulassung zum Ziel hat. Die EU-Kommission verhandelt mit dem US-Unternehmen über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen. Vor einer Woche hatten das Mainzer Unternehmen Biontech und der Pharmakonzern Pfizer für ihren Impfstoff-Kandidaten ähnliche Zwischenergebnisse vorgelegt.

+++ In den USA hat die Zahl der positiven Corona-Tests die Schwelle von elf Millionen überschritten. In weniger als einer Woche kamen eine Million neue Fälle hinzu, wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden in den USA zudem mehr als 246.100 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Ein Coronatest in den USA (Imago)

Seit Anfang November hat sich der Anstieg der Infektionszahlen massiv beschleunigt. Zuletzt wurden jeden Tag mehr als 100.000 neue Ansteckungen registriert. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben zuletzt mehrere Städte und Bundesstaaten ihre Maßnahmen verschärft. In New York gilt seit Freitag eine Sperrstunde für Bars und Restaurants. In der drittgrößten Stadt Chicago sollen die Menschen das Haus nur noch in Ausnahmefällen verlassen.

Der designierte Präsident Biden hat den Kampf gegen die Pandemie zu seiner dringlichsten Aufgabe erklärt. Mehr zur Lage nach der US-Wahl in unserem Newsblog.

+++ Die Bundesregierung plant laut einer Beschlussvorlage, die auch dem Deutschlandfunk vorliegt, die Kontaktbeschränkungen wegen der anhaltend hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen weiter zu verschärfen. Kanzlerin Merkel berät heute in einer Videokonferenz darüber mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Mund-Nase-Maske am 2.11.2020 in der Bundespressekonferenz (dpa/Kay Nietfeld)

Demnach soll der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und maximal zwei Personen eines weiteren gestattet sein. Derzeit sind maximal zehn Personen aus zwei Hausständen erlaubt. Mehr zu den geplanten Schritten lesen sie in unserer ausführlichen Meldung.

+++ Keine schärferen Schritte sollen nach einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zunächst für die Schulen beschlossen werden. Die ursprüngliche Beschlussvorlage sei geändert worden, meldet die Agentur. Demnach sollten die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie das Ansteckungsrisiko im Schulbereich reduziert werden könne.

In der vorangegangenen Fassung war unter anderem eine generelle Maskenpflicht an Schulen vorgesehen. Weiter hieß es in der Vorlage, Schulen müssten die Gruppengrößen in Klassenräumen gegenüber dem Regelbetrieb halbieren. Ausnahmslos dürfe es nur noch feste Gruppen von Schülern geben.

+++ Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, fordert eine genaue Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Bartsch sagte im Deutschlandfunk, es müsse mittel- und langfristig klar festgelegt werden, was bei welchen Zahlen passiere und wie man wieder öffnen könne. Zudem müsse man dafür werben, dass die Bevölkerung mitziehe. Mit der jetzigen Strategie werde Vertrauen verspielt. Dies sei das Schlechteste, was eine Regierung tun könne.

Dietmar Bartsch im Bundestag. (dpa-Bildfunk / Kay Nietfeld )

+++ Die Folgen einer Corona-Infektion machen vielen Patienten auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus noch lange zu schaffen. Das zeigt auch eine Analyse der Versichertendaten der zweitgrößten deutschen privaten Krankenkasse, DKV. Die Behandlungskosten liegen demnach bei Menschen, die nach dem Klinik-Aufenthalt als genesen gelten, im Schnitt um 50 Prozent höher als vor der Erkrankung.

Die DKV hat die Daten mehr als 5.700 Kunden ausgewertet, bei denen bis Anfang November eine Corona-Infektion diagnostiziert wurde. Mehr als jeder zehnte von ihnen musste ins Krankenhaus. Dabei hatten 15 Prozent der stationär behandelten Patienten vorher mindestens zwei Jahre lang keine Rechnungen bei der Krankenkasse eingereicht.

Besonders gefährlich ist Corona den DKV-Daten zufolge für Menschen mit Herzerkrankungen und Bluthochdruck. Bei mehr als zwei Drittel der an Covid-19 Leidenden wurde vor oder während der Behandlung eine der beiden Erkrankungen festgestellt. Auch Personen mit Atemwegserkrankungen seien überproportional häufig vertreten.

+++ Der Mikrobiologe Kekulé hat in der Corona-Krise einen besseren Schutz der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gefordert. Kekulé sagte im Deutschlandfunk, es könne nicht sein, dass man dies noch nicht hinbekommen habe. Besucher müssten konsequent mit Schnelltests getestet werden. Beim Personal seien regelmäßige PCR-Tests sinnvoll, weil man hier nichts übersehen dürfe.

+++ Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher hat sich für ein zeitweises Verbot großer Demonstrationen in Innenstädten ausgesprochen. Kundgebungen mit Tausenden Teilnehmern auf engen Straßen und Plätzen sollten unter den derzeitigen Pandemiebedingungen nicht genehmigt werden, sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post".

Großes Polizeiaufgebot bei Querdenken-Demo in Frankfurt (dpa / Boris Roessler )

Am Wochenende hatten in mehreren Städten insgesamt tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. In Frankfurt am Main setzte die Polizei Wasserwerfer ein – zunächst gegen Gegendemonstranten, dann zur Auflösung einer sogenannten "Querdenker"-Kundgebung mit rund 600 Personen.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 10.824 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Der Eingang des Robert Koch-Instituts (www.imago-images.de)

An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem, weil am Wochenende weniger getestet wird. Der Wert von heute liegt aber auch niedriger als am vergangenen Montag, als knapp 13.400 neue Fälle registriert wurden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg den Angaben von heute zufolge um 62 auf insgesamt 12.547.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wird im gestrigen Lagebericht des Robert Koch-Instituts mit 1,03 angegeben. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch gut 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab.

