Schweden hebt Ende September fast alle Corona-Einschränkungen auf. +++ Angesichts stark steigender Infektionszahlen will US-Präsident Biden neue Maßnahmen im Kampf gegen das Virus ergreifen. +++ Der Bundestag hat mehrere Corona-Neuregelungen beschlossen. +++ Mehr im Newsblog.

Dienstag, 7. September

+++ Schweden hebt Ende September so gut wie alle Corona-Einschränkungen auf. Ab dem 29. September gelten in dem Land nur noch Empfehlungen, etwa für Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln im öffentlichen Raum. Für Großereignisse erwägt die Regierung, einen Gesundheitspass einzuführen, wie er bereits in zahlreichen anderen Ländern genutzt wird. Die schwedische Regierung hatte in der Corona-Krise keine Lockdowns verhängt. Stattdessen empfahl Stockholm, Möglichkeiten zum Homeoffice zu nutzen und begrenzte die Teilnehmerzahl bei Versammlungen. Für Restaurants und Cafés galten Beschränkungen der Öffnungszeiten, die zum Teil noch in Kraft sind. Die jüngste Aufhebung der Beschränkungen ist Teil eines im Mai veröffentlichten Plans mit fünf Etappen.

+++ Angesichts stark steigender Infektionszahlen will US-Präsident Biden neue Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ergreifen. Biden werde seine "Sechs-Punkte-Strategie" am Donnerstag in einer Rede vorstellen, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Es gehe darum, die Ausbreitung der Delta-Variante zu stoppen und die Zahl der Impfungen zu steigern.

Fahrgäste in der New Yorker U-Bahn mit Mundschutz. (picture alliance / STRF / STAR MAX / IPx)

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach warnt vollständig gegen Corona geimpfte Personen davor, sich mit dem Virus zu infizieren. "Es ist richtig, dass eine Corona-Infektion nach einer doppelten Impfung die Immunität abrundet", sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Aber auch vollständig Geimpfte können mit schweren Verläufen ins Krankenhaus kommen. Außerdem gibt es das Risiko von Long Covid auch bei Geimpften", so Lauterbach. "Und drittens vergrößert eine solche Praxis die Gefahr für alle Ungeimpften auf eine riskante Art und Weise."

+++ Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken soll künftig die wesentliche Messlatte zur Beurteilung der Pandemielage sein. Das sieht eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor, die der Bundestag beschlossen hat. Dies soll die bisherige Orientierung an den Infektionszahlen ablösen, die angesichts der Impfungen nicht mehr als so aussagekräftig gelten. Berücksichtigt werden sollen aber auch "weitere Indikatoren". Genannt werden die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, verfügbare Intensivkapazitäten und die Zahl der Geimpften. Die Länder sollen dann jeweils festlegen können, wo kritische Schwellen liegen, ab denen weitergehende Alltagsbeschränkungen greifen. Außerdem sollen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden können, ob sie geimpft sind.

+++ Schleswig-Holstein will die Maskenpflicht in vielen Bereichen abschaffen. Ministerpräsident Günther sagte nach einer Kabinettssitzung in Kiel, künftig greife das sogenannte 3G-Prinzip, wonach nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang erhalten. Den Plänen zufolge gibt es ab dem 20. September dann bei Veranstaltungen, im Kino, beim Sport oder in der Gastronomie keine Kapazitätsbeschränkungen mehr. Überall dort, wo die 3G-Regel nicht praktikabel sei wie im Einzelhandel oder im öffentlichen Nahverkehr bleibe es bei den bestehenden Regeln, sagte der CDU-Politiker.

+++ Der Biontech-Impfstoff schützt auch Schwangere gut vor einer Corona-Infektion und vor einer Einweisung ins Krankenhaus. Die Wirksamkeit sei in etwa vergleichbar mit der in der Allgemeinbevölkerung, berichten Forschende aus Israel und den USA im Fachmagazin "Nature Medicine". Sie hatten Daten von mehr als 21.000 geimpften und nicht-geimpften Schwangeren aus Israel ausgewertet.

Impfung gegen Covid-19 auch für Schwangere? (IMAGO / photothek / Ute Grabowsky)

+++ Kuba hat mit der Impfung von Kindern im Alter zwischen zwei und elf Jahren gegen das Coronavirus begonnen. Die ersten Kinder dieser Altersgruppe seien in einem Kindergarten in Cienfuegos im Zentrum der Karibikinsel mit dem in Kuba entwickelten Impfstoff Soberana 02 geimpft worden, teilten die örtliche Gemeindevertretung und das staatliche Pharmaunternehmen BioCubaFarma mit.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat Versäumnisse in ihrer Amtszeit bei der Digitalisierung eingeräumt. Es habe sich gezeigt, dass man noch nicht auf dem Niveau sei, auf dem man sein könne, sagte sie auf einer Parteiveranstaltung der CDU in Berlin. Die Versäumnisse zeigten sich in der Coronakrise etwa beim Online-Schulunterricht zuhause oder beim Arbeiten von zuhause aus. Die Pandemie habe aber auch deutlich gemacht, wie lernbereit viele Menschen seien, wenn es darauf ankomme, führte Merkel aus.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist leicht gesunken. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 83,8. Am Vortag betrug der Wert 84,3. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 6.700 neue Ansteckungen. Den Angaben zufolge starben 59 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Der Philosoph Martin Booms im warnt im WDR-Gespräch vor einer Art "Impfprostitution" durch Geldanreize und fordert vielmehr Überzeugungsarbeit.

+++ Bei der Verbreitung des Coronavirus auf der Karnevalssitzung in Heinsberg am 15. Februar 2020 spielte die Belüftung eine wichtige Rolle. Das geht aus einer jetzt als Vorveröffentlichung publizierten Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck und anderer Wissenschaftler hervor. An dem Abend hatte die Lüftung dem Saal, dessen Fenster geschlossen waren, offenbar nur 30 Prozent Frischluft zugeführt. Dadurch habe die Lüftung das Virus verbreitet, sagte Streeck.

+++ Bundesbildungsministerin Karliczek hat die Vereinbarung der Gesundheitsminister der Länder zu Quarantäne-Regeln in Schulen begrüßt. Dies werde die Akzeptanz der Regeln erhöhen, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Zahl der Betroffenen und die Dauer seien maßvoll eingeschränkt worden. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass künftig bei Infektionen nur noch die direkten Sitznachbarn in einer Schulklasse in Quarantäne geschickt werden. Nach fünf Tagen soll es zudem die Möglichkeit geben, sich "freitesten" zu können. Voraussetzung ist, dass es Lüftungs-, Masken- und Testkonzepte in den Schulen gibt.

Schulkinder waren in der Corona-Pandemie von vielen Auswirkungen und Maßnahmen betroffen (picture alliance/dpa | Bernd Thissen)

+++ Die Vereinten Nationen haben mangelnde Bildungschancen für Flüchtlingskinder angeprangert. Rund ein Drittel der vertriebenen Mädchen und Jungen könnten keine Grundschule besuchen, erklärte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf. Und sogar nur jedes dritte Kind erhalte Unterricht an einer weiterführenden Schule. Die Corona-Pandemie habe die Bildungschancen weiter verschlechtert, da viele Länder Schulen geschlossen hätten. Dies betreffe auch Bildungseinrichtungen für Flüchtlinge in und außerhalb von Lagern.

