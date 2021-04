Die Gesundheitsämter haben dem RKI innerhalb von 24 Stunden rund 8.500 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Der Städte- und Gemeindebund fordert mehr Einheitlichkeit bei den Schutzmaßnahmen in den Ländern. In NRW sind die Impftermine für über 60-Jährige mit dem Vakzin von Astrazeneca fast komplett vergeben. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 5. April

+++ Großbritannien will in den nächsten Wochen testen, ob Großveranstaltungen wieder möglich sind. Im April und im Mai gibt es beispielsweise Versuche in einem Club und in einem Fußballstadion. Dort sollen die Besucherinnen und Besucher vorher und nachher getestet werden. Außerdem wird die Belüftung untersucht und es werden unterschiedliche Konzepte des Abstandhaltens ausprobiert. Auch gibt es den Plan, einen sogenannten Corona-Ausweis einzuführen.

In Berlin und Barcelona gab es schon Test-Konzerte. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

+++ Fast zwei Drittel der Deutschen glauben nicht daran, dass die Bundesregierung wie angekündigt allen Bürgerinnen und Bürgern bis zum 21. September eine Corona-Impfung anbieten kann. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur erwartet nur knapp ein Viertel (23 Prozent), dass das Ziel eingehalten wird. 62 Prozent rechnen nicht damit. 15 Prozent machten keine Angaben.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hat mehrfach angekündigt, bis zum 21. September allen Erwachsenen in Deutschland, die geimpft werden wollen, ein Angebot machen zu wollen.

+++ Die Bürgerinnen und Bürger in England sollen sich bald zweimal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Schnelltests sollen künftig neben Schulen und Arbeitsplätzen auch großflächig für alle an lokalen Teststationen angeboten werden, wie die britische Regierung mitteilte. Bislang waren frei verfügbare Schnelltests auf besonders gefährdete Gruppen beschränkt.

+++ In Nordrhein-Westfalen sind die Impftermine für über 60-Jährige mit dem Vakzin von Astrazeneca fast komplett vergeben. Insgesamt seien mehr als 369.000 Termine im Buchungssystem eingetragen worden, teilte das Landesgesundheitsministerium in Düsseldorf mit. Rund 80.000 weitere Termine mit Astrazeneca würden über kommunale Strukturen oder Hausärzte vergeben, hieß es.

In Deutschland wird der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca nur noch Menschen ab 60 Jahren empfohlen. So lautet die Entscheidung der Gesundheitsminister nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Der Beschluss sorgt für viele Fragen. Wir haben für Sie zusammengefasst, was er für unterschiedliche Gruppen und die Impfkampagne bedeutet.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 8.497 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.375 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche. Außerdem sind 50 weitere Menschen an oder mit dem Krankheitserreger gestorben. Das RKI weist darauf hin, dass rund um die Osterfeiertage weniger Tests durchgeführt und gemeldet würden und dass weniger Menschen einen Arzt aufsuchten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 128.

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu Infektionszahlen in Deutschland, der Intensivbettenbelegung und dem Stand der Impfungen.

+++ In Portugal gibt es ab heute weitere Lockerungen der Corona-Regeln. Straßencafés, kleinere Geschäfte und Museen dürfen wieder öffnen. An weiterführenden Schulen geht der Unterricht wieder los. Die Regel, wonach die Menschen an Wochenenden ihren Heimatlandkreis nicht verlassen dürfen, fällt weg. Nach fast 16.500 Corona-Neuinfektionen täglich Ende Januar hat sich die Lage in Portugal deutlich verbessert. Gestern registrierten die Behörden 193 Neuinfektionen binnen 24 Stunden sowie vier Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Das Land hat zehn Millionen Einwohner.

+++ In Indien steigt die Zahl der Neuinfektionen erstmals über 100.000 an einem Tag. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden binnen 24 Stunden 103.558 Ansteckungsfälle nachgewiesen. Seit Ausbruch der Pandemie sind es damit mehr als 12,59 Millionen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um 478 auf 165.101.

+++ Der Städte- und Gemeindebund dringt in der Corona-Pandemie auf mehr Einheitlichkeit der Schutzmaßnahmen in den Ländern. Die Menschen könnten die unterschiedlichen Regelungen sonst kaum nachvollziehen, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Ein Bundesgesetz für einheitliche Maßnahmen, wie es Bundesinnenminister Seehofer vorgeschlagen hatte, käme aber für die dritte Welle der Pandemie wohl zu spät.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW hat sich dafür ausgesprochen, wegen der Corona-Pandemie die Abiturprüfungen in diesem Jahr notfalls ausfallen zu lassen. Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen, wie die dritte Welle in europäischen Nachbarstaaten befürchten lasse, müssten die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen, sagte GEW-Chefin Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dann könnten die Leistungen aus dem Unterricht zur Grundlage der Notengebung gemacht werden. Sollten Prüfungen pandemiebedingt ausfallen, müssten die Abschlüsse trotzdem von den Bundesländern gegenseitig anerkannt werden.

+++ Ungarn schränkt die journalistische Berichterstattung über die laufende Impfkampagne gegen das Coronavirus ein. Nur noch die staatliche, regierungsnahe Medienholding MTVA dürfe in den Krankenhäusern und Arztpraxen, in denen geimpft wird, filmen und fotografieren, heißt es in einem am Sonntag in Budapest bekannt gewordenen internen Rundbrief der Krankenhaus-Aufsichtsbehörde. MTVA dürfe die Bilder und Videos aber anderen Journalisten kostenlos zur Verfügung stellen.

Sonntag, 4. April

+++ Indiens Bundesstaat Maharashtra und seine als Finanzmetropole bekannte Hauptstadt Mumbai schränken das öffentliche Leben weiter ein. Aufgrund stark gestiegener Infektionszahlen werden von Montag an Einkaufszentren und Gaststätten geschlossen und an Wochenenden ein kompletter Lockdown verhängt, wie der zuständige Staatsminister Nawab Malik nach einer Kabinettsitzung ankündigt. In dem Bundesstaat gelten zudem nächtliche Ausgangssperren.

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach befürwortet den Vorstoß von Gesundheitsminister Spahn, Geimpften mehr Freiheiten zurückzugeben. Es habe sich gezeigt, dass sich Geimpfte nur noch selten ansteckten und dass sie im Fall einer Infektion wahrscheinlich nicht mehr ansteckend für andere seien, sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kritik kam von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Die Botschaft von mehr Freiheiten löse sich bei genauem Hinschauen schnell in Rauch auf, erklärte der Stiftungsvorstand Brysch. Unklar bleibe etwa, ab welchem Inzidenzwert die dritte Welle gebrochen sei und mit welchem Ausweis eine Impfung dokumentiert werden könne.

+++ Die Bundesregierung stuft jetzt auch die Niederlande wegen der Corona-Infektionszahlen als sogenanntes Hochinzidenzgebiet ein. Wie das Robert Koch-Institut weiter mitteilte, müssen von dort Einreisende ab Dienstag einen negativen Coronatest vorweisen. Die Quarantänepflicht von zehn Tagen mit der Möglichkeit, sich nach fünf Tagen mit einem zweiten Test zu befreien, bleibe unverändert. Für Pendler gebe es Ausnahmeregelungen. Die Niederlande mit rund 17 Millionen Einwohnern befinden sich seit Mitte Dezember in einem Lockdown. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 300 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

+++ Die britische Regierung will Impfnachweise nach israelischem Vorbild einführen, um Stadien, Kinos und Nachtclubs wieder öffnen zu können. Staatsminister Gove schreibt in einem Gastbeitrag für den "Sunday Telegraph", das Nachtleben und die Unterhaltungsbranche hätten im vergangenen Jahr einen Schlag hinnehmen müssen. Deshalb müsse man über alles nachdenken, was den Betrieben helfen könne, früher zu öffnen. In Israel habe sich mit den sogenannten grünen Pässen gezeigt, wie das öffentliche Leben wieder Fahrt aufnehmen könne, so Gove.

Der "Grüne Pass" in Israel ermöglicht den Besuch von Konzerten und anderen Veranstaltungen. (dpa)

+++ Nach den Protesten der sogenannten Querdenken-Bewegung in Stuttgart kommt Kritik von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Während in anderen Teilen des Landes die Versammlungsbehörden und die Polizei hart und konsequent reagiere und agiere, scheine es so, als sei in Stuttgart alles möglich, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft in Baden-Württemberg, Kusterer. Solche Demonstrationen könnten verboten werden. Die Zuständigkeit dafür liege bei der Stadt; die Polizei werde aber kritisiert, weil sie nicht eingeschritten sei.

+++ Die Stiftung "Off Road Kids" warnt, durch die Pandemie seien mehr Jugendliche von Obdachlosigkeit bedroht. Der Vorstandssprecher der Stiftung, Seidel, sagte der dpa, wo es in Familien brodele, könne es im Lockdown zum totalen Zerwürfnis kommen. "Das endet dann schon mal mit dem Rausschmiss." Betroffen seien vor allem Jugendliche und Heranwachsende ab 17 Jahre. Die Stiftung habe im vergangenen Jahr 2474 Hilferufe bekommen, doppelt so viele wie im Vorjahr.

+++ In Kanada ist die Schwelle von einer Million Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie überschritten worden. Das berichten mehrere kanadische Fernsehsender. Seit Beginn der Pandemie sind in Kanada 23.000 Menschen an Covid-19 gestorben.

+++ Bundesinnenminister Seehofer ist für ein stärkeres Eingreifen des Bundes in der Pandemie. Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", es gebe eine große Sehnsucht in der Bevölkerung nach einheitlichen Regeln. Ein Bundesgesetz sollte nach seinen Worten genau vorschreiben, welche Schritte bei den jeweiligen Inzidenzwerten unternommen werden müssten - von der Verschärfung bis zur Lockerung. Da es von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden müsste, wäre größtmögliche Legitimation hergestellt, so Seehofer. Es bleibe dabei, dass Bund und Länder an einem Strang ziehen müssten.

Bundesinnenminister Seehofer plädiert für bundeseinheitliche Regeln in der Corona-Krise. (dpa)

+++ Vollständig geimpfte Bürger sollen Gesundheitsminister Spahn zufolge künftig mehr Freiheiten zurückbekommen und wie Personen mit negativem Test behandelt werden. Dies solle gelten, wenn die dritte Welle gebrochen und etwa beim Einzelhandel ein Schnelltest-System aufgebaut worden sei, wird der CDU-Politiker in der "Bild am Sonntag" zitiert. Wer geimpft sei, könne dann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. Zudem müssten nach einer neuen Einschätzung des Robert-Koch-Instituts vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne.

Nach Ostern starten die Corona-Impfungen bei den Hausärztinnen und Hausärzten. Wer wann und wo womit geimpft werden kann, haben wir hier zusammengefasst.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 12.196 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 68 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren binnen eines Tages 17.176 Neuinfektionen und 90 neue Todesfälle verzeichnet worden. Das RKI weist darauf hin, dass rund um die Osterfeiertage weniger Tests gemacht und gemeldet werden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag weiter von 131,4 auf 127.

+++ Bundesaußenminister Maas hat die gestrige Kundgebung der so genannten Querdenken-Bewegung mit gut 10.000 Teilnehmern in Stuttgart kritisiert. Alle hätten das Recht zu demonstrieren, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Wenn aber Tausende ohne Maske und Abstand unterwegs seien, verstoße das gegen jede Regel und erst Recht gegen jede Vernunft.

+++ Der Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes, Hilgers, hat mehr Beachtung von Kinderrechten in der Corona-Pandemie angemahnt. Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, immer wenn man die Politik über Grundrechte während der Pandemie reden höre, sei nur von typischen Erwachsenenrechten die Rede: Reisefreiheit, Berufsfreiheit oder Ausgangsfreiheit. Von den Einschränkungen der Kinderrechte spreche niemand. Ihr Recht auf Gesundheit und Bildung werde in der Corona-Politik nicht genügend berücksichtigt.

+++ In der Nacht ist ein neuer landesweiter Lockdown in Frankreich in Kraft getreten. Im Großraum Paris sollen 6.600 Einsatzkräfte die Einhaltung der Regeln überprüfen. Dazu gehört eine nächtliche Ausgangssperre ab 19 Uhr. Die meisten Geschäfte müssen schließen, Bürgerinnen und Bürger dürfen sich grundsätzlich nur zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Schulferien werden landesweit vereinheitlicht und verlängert. Der dritte französische Lockdown ist damit insgesamt deutlich weniger strikt als die vorangegangenen.

Symbolischer Abschied von der Kultur: Demonstration in Besançon gegen Corona-Beschränkungen (AFP/Sébastien Bozon)

Hier geht es zum Archiv.