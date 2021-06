Die Versorgung mit Corona-Impfstoff wird sich laut Bundesgesundheitsminister Spahn von Juli an deutlich verbessern. Hausärzte beobachten, dass immer mehr Impftermine abgesagt werden. Die Delta-Variante dominiert inzwischen das Infektionsgeschehen in Südafrika. Mehr in unserem Newsblog.

Samstag, 26. Juni

+++ Die Versorgung mit Covid-19-Impfstoff wird sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn von Juli an deutlich verbessern. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, dass etwa das Unternehmen Moderna im Juli und August doppelt so viel Impfstoff liefern werde wie erwartet. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind allein für Juli mehr als 1,33 Millionen Dosen pro Woche geplant - statt wie bislang rund 730.000. Spahn sagte, hinzu kämen noch eine Million Dosen von Johnson&Johnson, die sich kurzfristig ergeben hätten. Überdies stehe eine große Lieferung von Astrazeneca und Biontech/Pfizer an.

+++ Die Delta-Variante des Coronavirus scheint das Infektionsgeschehen in Südafrika inzwischen zu dominieren. Diese Einschätzung äußern Wissenschaftler bei ein Pressekonferenz in Johannesburg. Die amtierende Gesundheitsministerin Mmamoloko Kubayi-Ngubane rechnet damit, dass der Höchststand der derzeitigen dritten Welle in ihrem Land den der zweiten Welle im Januar übertreffen wird.

Coronavirus - Südafrika (AP/Jerome Delay)

+++ Die Hausärzte in Deutschland beobachten, dass immer mehr Impftermine abgesagt werden. "Absagen nehmen auch in den Hausarztpraxen zu", sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Weigeldt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine allgemeine Impfmüdigkeit könnten die niedergelassenen Allgemeinmediziner jedoch nicht feststellen. Bei Absagen könnten die Hausärzte anderen Patienten Impfungen anbieten, sodass keine Impfstoffdosen vergeudet werden müssten. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, forderte größere Anstrengungen bei der Impfstoffbeschaffung, um die Kampagne in Praxen und Impfzentren mit hoher Geschwindigkeit weiterzuführen.

+++ In Spanien endete nach mehr als einem Jahr die Pflicht, im Freien einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Sieben-Tagen-Inzidenz beträgt in Spanien derzeit gut 46 und mehr als die Hälfte der rund 47 Millionen Einwohner hat zumindest eine Impfung gegen Corona erhalten.

+++ In Deutschland sind inzwischen mehr als 32 Millionen digitale Corona-Impfnachweise erstellt worden. In Impfzentren und Arztpraxen waren es 5,9 Millionen und in Apotheken 11,9 Millionen, teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nachträglich per Post versandt wurden demnach mittlerweile 14,5 Millionen Zertifikate. Der EU-weit vereinbarte digitale Nachweis zum Vorzeigen auf dem Handy ist eine freiwillige Ergänzung zum weiter gültigen gelben Impfheft aus Papier. Er kann als Beleg eines vollen Impfschutzes bei gelockerten Corona-Beschränkungen dienen und soll auch Reisen erleichtern.

+++ Nach einer Reihe von Großveranstaltungen als Pilotprojekte für mögliche Lockerungen in der Corona-Pandemie haben Forscher in Großbritannien eine erste Zwischenbilanz veröffentlicht. In dem Bericht kritisieren die Wissenschaftler unter anderem, dass die Infrastruktur für Tests und die Ermittlung von Kontaktpersonen bei Großereignissen nicht ausreichend sei. Auch habe es erhebliche Probleme beim Abgleich von Buchungen mit Daten zur öffentlichen Gesundheit gegeben. Zu den Pilotprojekten zählten unter anderem drei Fußballspiele im Wembley-Stadion mit insgesamt 21.000 Fans und die Verleihung der Brit-Awards in der Londoner O2-Arena mit 4.000 Gästen.

Menschen, die im Club tanzen (picture alliance / Photoshot)

+++ In St- Petersburg sind nach offiziellen Zahlen so viele Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben wie noch nie seit Beginn der Pandemie: 107 an einem Tag. In der russischen Metropole steigen auch die Infektionszahlen deutlich. Am Freitag soll dort ein Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft stattfinden. Nach zwei Vorrundenspielen in der Stadt waren zuletzt zahlreiche finnische Fans nach ihrer Rückkehr aus St. Petersburg positiv getestet worden.

+++ Ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne in Deutschland ist mehr als die Hälfte der Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, über ein Drittel hat auch schon die zweite Spitze erhalten. Bei den Erstgeimpften liege Deutschland bei der absoluten Zahl erstmals vor Großbritannien, schrieb Bundesgesundheitsminister Spahn auf Twitter.

+++ Bundestagsvizepräsidentin Roth hat die UEFA für die Organisation der Fußball-Europameisterschaft kritisiert. Die Grünen-Politikerin sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, sie selbst sei riesengroßer Fußball-Fan. Aber man könne in der jetzigen Situation eine Europameisterschaft nicht so durchführen, wie sie derzeit durchgeführt werde. Konkret kritisierte Roth, dass beim Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England in London mehr als 40.000 einheimische Fans ins Stadion dürfen. Dies sei angesichts hoher Corona-Inzidenzwerte unverantwortlich.

+++ Urlaubsrückkehrer sollen sich nach dem Willen der SPD-Politiker Manuela Schwesig und Karl Lauterbach künftig zweimal auf das Coronavirus testen lassen müssen. Sie schlagen vor, dass Reiserückkehrer einen Test zu Beginn ihrer Rückkehr machen und einen weiteren nach fünf Tagen Quarantäne. Der Bund solle seine Verordnung entsprechend ändern oder die Länder selbst entscheiden lassen. Doppelt Geimpfte oder Genesene würden solche Tests nicht benötigen.

+++ Der US-Hersteller Moderna wird Deutschland im dritten Quartal deutlich mehr Corona-Impfstoff zur Verfügung stellen als zunächst angekündigt. Laut dem Bundesgesundheitsministerium sind im Juli pro Woche nicht 733.000, sondern 1,33 Millionen Dosen zu erwarten. Im August würden pro Woche mehr als 2,5 Millionen Dosen erwartet, im September fast drei Millionen.

+++ In Deutschland ist die Zahl der innerhalb eines Tages registrierten Corona-Infektionen weiter zurückgegangen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 592 Ansteckungen. Vor einer Woche waren es 1.108. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI jetzt mit bundesweit 5,9 an. Gestern lag sie bei 6,2 und vor einer Woche bei 9,3. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 68 auf insgesamt 90.746. Das Infektionsgeschehen lässt weiter nach.

+++ Wegen der drohenden Ausbreitung der hochinfektiösen Delta-Coronavirus-Variante wird der harte Lockdown in der australischen Stadt Sydney ausgeweitet. Wie die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Berejiklian, mitteilte, umfassen die Maßnahmen nun auch die umliegenden Regionen Blue Mountains, Central Coast und Wollongong.

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ansteckung mit dem Coronavirus in Australien (picture alliance/AA/Steven Saphore)

+++ Die Europäische Kommission fordert von den Mitgliedstaaten mehr Einsatz im Kampf gegen die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. "Für die Ungeimpften und nur teilweise Geimpften ist die Delta-Variante eine Bedrohung", sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides der Zeitung "Die Welt". Solange kein höheres Niveau bei den Zweitimpfungen erreicht sei, müsse alles getan werden, um die Übertragungskette der Delta-Variante zu unterbrechen. Die EU-Gesundheitskommissarin erklärte auch, dass weitere politische Maßnahmen ergriffen werden müssten, falls dies erforderlich sei.

+++ Honduras wird 1,5 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs aus den USA erhalten. Wie das US-Präsidialamt mitteilte, sei dies der erste Teil einer Lieferung für das Land im Rahmen des internationalen Impfstoffprogramms Covax.

+++ Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Beipackzettel zu den Impfstoffen von Pfizer und Biontech sowie Moderna um eine Warnung ergänzt, die auf das seltene Risiko einer Herzentzündung hinweist. Das Entscheidung folgt einer umfangreichen Überprüfung durch die US-Gesundheitsbehörde CDC. Nach Angaben der Behörde war es zuvor bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders nach der zweiten Dosis unerwartet oft zu Herzmuskelentzündungen gekommen.

Hier geht es zu unserem Archiv.