Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die Corona-Pandemie im kommenden Jahr weitgehend unter Kontrolle sein wird. FDP-Chef Lindner fordert mehr Anstrengungen für eine Wiederöffnung von Kitas und Schulen. Die Zahl der neu festgestellten Infektionen mit dem Coronavirus sinkt weiter. Diese und weitere Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 30. Januar

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die Corona-Pandemie im kommenden Jahr weitgehend überwunden sein wird. "Einen zweiten Jahrestag wird es in dieser Form nicht geben", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Im Lauf des Jahres werden wir die Pandemie weitestgehend unter Kontrolle bekommen - durch die Impfungen und durch die Möglichkeit, das Vakzin an Mutationen anzupassen."

+++ Wegen der Corona-Pandemie gilt in Tschechien seit heute ein fast völliger Einreisestopp für Ausländer. Feste Kontrollposten an den Grenzübergängen zu den Nachbarstaaten sind indes nicht geplant, wie das Polizeipräsidium in Prag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Streifenbeamten würden die Einhaltung der neuen Beschränkungen stichprobenartig kontrollieren. "Wir werden wissen wollen, was die Gründe für die Fahrt sind", sagte der Sprecher. Nicht erlaubt seien in jedem Fall Einkaufsfahrten. Es gibt einen Ermessensspielraum der Beamten.

+++ In Portugal, wo die britische Corona-Variante stark verbreitet ist, gibt es nach Daten des Gesundheitsministeriums nur noch sieben freie Betten für die Intensivpflege. Von 850 solcher Betten auf dem Festland, die für Covid-19-Patienten bereitstehen, seien 843 belegt. Für die zehn Millionen Einwohner gebe es zudem 420 Intensivpflege-Betten, die aber für andere Krankheitsfälle reserviert seien, hieß es weiter. Nach Angaben des Ministeriums wurden binnen 24 Stunden 12.435 Neuinfektionen und 293 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

+++ Rund eine Woche nach dem Aufnahmestopp am Berliner Vivantes Humboldt-Klinikum wegen einer Virusmutation ist die Corona-Lage nach Angaben des Krankenhauses unter Kontrolle. "Es ergibt sich kein Hinweis auf eine unkontrollierte Ausbreitung von Sars-CoV-2, insbesondere nicht von Virusvarianten", teilte die Klinik am Samstag mit. Es gebe keine aktiven Infektionskette mehr. Die Klinik verwies dabei auf umfangreiche Untersuchungen von Personal und Patienten sowie weitere Nachforschungen des Gesundheitsamts und des Robert Koch-Instituts.

+++ FDP-Chef Lindner fordert mehr Anstrengungen für eine Wiederöffnung der wegen Corona geschlossenen Kitas und Schulen in Deutschland. Es drohe, dass viele Kinder und Jugendliche den Anschluss im Bildungssystem verlieren, sagte Lindner am Samstag während einer digitalen Klausur seiner Bundestagsfraktion.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat eine Überarbeitung der Impfverordnung und der dort festgelegten Priorisierungen angekündigt. Hintergrund ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, das Präparat von Astrazeneca nur bei unter 65-Jährigen einzusetzen, weil die Wirksamkeit bei Älteren nicht hinreichend belegt sei. Spahn sagte bei einer Digital-Veranstaltung, man werde generell an einer Priorisierung festhalten, aber die Alterskomponente für den Astrazeneca-Impfstoff aufgreifen.

+++ Eltern haben sich mit dem Homeschooling ihrer Kinder einer Studie zufolge inzwischen recht gut eingerichtet. Die meisten Eltern seien mit dem Homeschooling ganz zufrieden gewesen, sagte die Psychologin Ilka Wolter, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Sie leitete eine Befragung des Bamberger "Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe" unter Familien. Der Austausch mit den Schulen habe aus Sicht der Familien relativ gut funktioniert: "Die meisten fühlten sich ausreichend informiert und unterstützt."

+++ Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich für eine staatliche Steuerung der Impfstoffproduktion ausgesprochen. Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", es gebe wegen der Corona-Pandemie eine Notlage, die die Marktwirtschaft auf längere Sicht fundamental beschädigen könne. Deshalb sollte es eine – Zitat – "Not-Impfstoffwirtschaft" geben, in der der Staat klare Vorgaben mache. Man brauche mehr Produktionskapazitäten und schnellere Genehmigungsverfahren.

+++ Der Iran bescheinigt dem im eigenen Land hergestellten Impfstoff eine hohe Wirksamkeit gegen das Corona-Virus. Der iranischen Corona-Krisenstab erklärte laut der Nachrichtenagentur INSA, das Mittel namens "Coviran Barekat" zeige auch eine hohe Effektivität gegenüber den neuartigen Virus-Mutationen. Ein weiterer Impfstoff befinde sich in der Entwicklung.

+++ Die FDP hat die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel zur Unterstützung von Familien in der Pandemie kritisiert. Fraktionsvize Theurer sprach von "Durchhalteparolen" und "lebensfremder Elfenbeinturm-Politik aus dem Kanzleramt". Den Familien mit Kindern bringe dies im Alltag nichts. Nötig sei stattdessen ein klarer Fahrplan.

+++ In Bolivien ist die Impfkampagne gegen das neuartige Coronavirus angelaufen. Als erste wurde eine Krankenpflegerin in der Stadt Santa Cruz geimpft. Bolivien nutzt zunächst den russischen Sputnik-Impfstoff, später soll auch Astrazeneca dorthin liefern.

+++ Eine Krankenpflegerin aus Schweden ist ausgewählt worden, beim Filmfestival von Göteborg als einziger Gast alle Filme in einem Leuchtturm zu sehen. Die 41-jährige Lisa Enroth wird dazu eine Woche lang in einen Leuchtturm auf einer kleinen Schäreninsel ziehen. Das Konzept des Ein-Personen-Festivals ist die Antwort der Göteborger auf die Coronakrise. 12.000 Filmfans hatten sich beworben. Isolierte Vorführungen gibt es noch an zwei weiteren Orten, für das restliche Publikum gibt es eine Digitalausgabe.

+++ Mitten im Lockdown ein Café zu eröffnen, klingt riskant. Einige junge Gründer versuchen es trotzdem. Wie sie nun wirtschaften und worauf sie hoffen, berichtet der Hessische Rundfunk.

+++ Erstmals seit Mai 2020 ist ein Todesfall in Taiwan nach einer Corona-Infektion registriert worden. Damit seien in der Inselrepublik mit knapp 24 Millionen Einwohnern seit dem Beginn der Pandemie insgesamt acht mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben, teilten die Behörden mit.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat die Anstrengungen von Familien in der Coronakrise gewürdigt. In ihrem Video-Podcast sagte die Kanzlerin, Familien leisteten derzeit einen gewaltigen Kraftakt. Die Regierung werde alles daran setzen, Kitas und Schulen als erstes wieder öffnen zu können.

+++ Etwas später als üblich hat das Robert Koch-Institut die neuen Corona-Zahlen für Deutschland berichtet. Die Zahl der in Deutschland registrierten Infektionen geht demnach weiter zurück: Rund 12.300 neue Fälle wurden in die Statistik aufgenommen. Das sind gut 4.000 weniger, als am Samstag vor einer Woche gemeldet worden waren. Die Inzidenz der Neuansteckungen je 100.000 Einwohnern binnen einer Woche ist demnach ebenfalls weiter gesunken und wird jetzt bundesweit mit rund 91 angegeben. Seit gestern wurden in Deutschland 794 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland:

+++ In den USA gilt ab der kommenden Woche eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Taxis und bei Mitfahrdiensten. Auch an Haltestellen und auf Bahnhöfen und Flughäfen müssen Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

+++ Das Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien kann wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter mit. Das Musik- und Kunstfestival war vom April 2020 zuerst auf Oktober 2020 und dann auf April 2021 verschoben worden.

+++ Bundesinnenminister Seehofer appelliert an die Bevölkerung, auf sämtliche Reisen ins Ausland zu verzichten. Ohne zwingenden Grund in Corona-Mutationsgebiete zu reisen, sei seiner Ansicht nach "töricht".

+++ Auch Tschechien und Frankreich verschärfen Reisebeschränkungen. Ausländer dürfen seit Mitternacht nur noch in notwendigen Fällen nach Tschechien einreisen. Ausnahmen gelten unter anderem für Dienstreisen, unerlässliche Familienbesuche. Frankreich lässt ab morgen keine Einreisen mehr aus Nicht-EU-Staaten zu. Ausnahmen solle es nur bei triftigem Grund geben.

+++ Aus Sicht der Europäischen Zentralbank ist eine zügige Impfkampagne gegen das Coronavirus entscheidend für eine wirtschaftliche Erholung. EZB-Direktorin Schnabel sagte im Deutschlandfunk, angesichts der sich weiter verschärfenden gesundheitlichen Lage in vielen Ländern sei für den Euroraum zunächst mit einem sehr schwachen ersten Quartal 2021 zu rechnen.

+++ In Deutschland gilt seit Mitternacht eine Einreisesperre für Personen aus Portugal und Irland, Großbritannien, Südafrika und Brasilien. In diesen Ländern sind derzeit besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark verbreitet. Zunächst bis zum 17. Februar gilt ein grundsätzliches Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen. Wer in Deutschland lebt, darf aber zurückkehren. Mehr Informationen

Freitag, 29. Januar

+++ Der Gesundheitsberater von US-Präsident Biden, Fauci, hat Corona-Impfungen für Kinder ab dem späten Frühling oder Frühsommer in Aussicht gestellt. In den nächsten Monaten würden Studien beginnen, um herauszufinden, ob bereits für Erwachsene zugelassene Impfstoffe auch für Jüngere sicher seien, sagte Fauci.

Ebenso wie in den USA dürfen auch in der EU die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer vorerst nicht an Kinder verabreicht werden, weil sie bisher nicht dafür getestet wurden.

+++ In Deutschland hat die Bereitschaft, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, offenbar stark zugenommen. Wie aus den Zahlen einer Bevölkerungsstudie der Mainzer Universitätsmedizin hervorgeht, erhöhte sich der Anteil der Impfbefürworter in der Altersgruppe der 44- bis 88-Jährigen inzwischen auf rund 87 Prozent.

Nach den Weihnachtsfeiertagen wurde mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Mittlerweile sind mehr als 1,6 Millionen Menschen in Deutschland geimpft, mehr als 900.000 laut Robert-Koch-Institut aus beruflichen Gründen. Dazu zählen unter anderem Ärzte und Krankenpfleger. Eine weitere große Gruppe ist die der über 80-Jährigen. Mit wem geht es entsprechend der Impfverordnung danach weiter? Eine Übersicht.

+++ Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, sieht den Arbeitsmarkt trotz der Coronakrise in einer robusten Verfassung. Er verwies darauf, dass die Arbeitslosenzahl im Januar nicht stärker als für die Jahreszeit üblich gestiegen sei. Dazu habe die Kurzarbeit beigetragen, die mit Beginn des Lockdowns im November wieder gestiegen sei. In diesem Monat sei für 745.000 Beschäftigte neu Kurzarbeit angezeigt worden. Als bitter bezeichnete es Scheele, dass sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich erhöht habe. Im Januar sei sie um rund 60.000 auf 990.000 gestiegen.

+++ Der Umgang mit der Corona-Pandemie hat nach Ansicht des scheidenden Siemens-Chefs Kaeser Deutschlands Schwächen bei der Digitalisierung deutlich aufgezeigt. Deutschland sei im Vergleich zu anderen Industriestaaten zurückgefallen, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Das Corona-Jahr 2020 habe schonungslos offengelegt, was Digitalisierung bedeute - und auch ihr Fehlen, sagte der Manager. Deutschland sei in wesentlichen Fragen am Anspruch gescheitert, eine Technologienation ersten Ranges zu sein.

In Deutschland wird seit Wochen debattiert, ob zur Eindämmung der Pandemie mehr von zu Hause gearbeitet werden kann. In Berufen, in denen das nicht möglich ist, geht es um sichere Arbeitsbedingungen vor Ort. Wie ist der Status Quo, und was wäre möglich und sinnvoll?

+++ Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Ausfuhrbeschränkungen für Corona-Impfstoffe kritisiert. Mariangela Simao, zuständig für Medikamente und Impfstoffe, sagte in Genf: "Das ist weder der öffentlichen Gesundheit noch irgendeinem Land zuträglich." Vielfach kämen Bestandteile von Impfstoffen aus mehreren Ländern. Solche Beschränkungen könnten am Ende für alle Länder Nachteile bringen.

Nach dem Streit mit der Pharmafirma Astrazeneca über den Umfang der Impfstoff-Lieferung hat die EU heute per Verordnung eine strenge Kontrolle von in der Union produzierten Corona-Impfstoffen angeordnet.

+++ In Deutschland gilt ab morgen eine Einreisesperre für Personen aus Ländern, in denen die besonders ansteckenden Varianten des Coronavirus stark verbreitet sind. Das Bundeskabinett beschloss ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen, das zunächst bis zum 17. Februar gelten soll. Betroffen sind Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien, und ab Sonntag auch die kleinen afrikanischen Staaten Lesotho und Estwani. Es gibt jedoch zahlreiche Ausnahmen - etwa für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie für Transitpassagiere und den Warenverkehr.

+++ Der italienische Fußballverband FIGC reagiert auf die corona-bedingten Liquidätsprobleme vieler Vereine der ersten Liga. Er hat den Clubs deshalb erlaubt, die Zahlung noch ausstehender Gehälter an die Spieler zu verschieben. Voraussetzung ist, dass die Spieler zustimmen.

+++ Weltweit leiden wegen der Corona-Pandemie offenbar viele Menschen an psychischen Problemen wie Schlaflosigkeit, Depressionen, Angstzuständen oder posttraumatischem Stress. Laut einer Meta-Studie von Forschenden aus Singapur ist etwa einer von drei Menschen wegen der Krise übermäßig psychisch belastet. Für die Untersuchung wurden Daten von insgesamt fast 290.000 Personen aus 19 Ländern ausgewertet. Demnach treten psychische Belastungen in bestimmte Gruppen eher auf – etwa bei unter-35-Jährigen und Frauen. Stärker belastet seien außerdem Menschen auf dem Land, Risiko-Patienten, Menschen mit geringem Einkommen und Bildungsstand sowie Personen mit einem hohen Medienkonsum.

+++ Die EU-Staaten haben sich auf gemeinsame Empfehlungen für Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verständigt. Sie nahmen entsprechende Vorschläge der EU-Kommission an. Demnach sollen Reisen in und aus Hochrisikogebieten nur noch in unbedingt notwendigen Fällen und in Verbindung mit strengen Auflagen möglich sein. Menschen, die dennoch aus Hochrisikogebieten ausreisen, müssen sich vorher testen lassen und anschließend in Quarantäne begeben. Die Mitgliedstaaten sollen bei ihren Regeln zudem keinen Unterschied zwischen grenzüberschreitendem und inländischem Reiseverkehr machen.

Die Bundesregierung will bereits ab morgen weitgehende Einreisesperren verhängen. Sie sollen für Menschen gelten, die aus Gebieten kommen, in denen die besonders gefährlichen Varianten des Coronavirus verbreitet sind. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, mit dem sich das Kabinett noch heute befasst.

+++ Einem Medienbericht zufolge hegen Virologen der Münsteraner Universitätsklinik die Hoffnung, ein wirksames Medikament gegen das Coronavirus entwickeln zu können. Als die Coronavirus-Pandemie begann, arbeitete der Mediziner Stephan Ludwig mit seinem Team gerade an der Erforschung eines Medikamentes gegen Grippeviren. Wie der WDR berichtet, entdeckten die Wissenschaftler dabei, dass ein Bestandteil des Medikamentes offenbar auch gegen das Coronavirus wirkt. Stephan Ludwig sagte dem Sender: "Unser Medikament hat eine besondere Wirkweise: Es wirkt nicht direkt gegen die Viren, sondern hemmt einen Faktor in der Zelle, die alle Viren brauchen, um sich zu vermehren". Auf diese Weise entziehe die Arznei dem Coronavirus die Grundlage für seine Vermehrung.

+++ Nach Biontech/Pfizer und AstraZeneca hat offenbar auch der US-Hersteller Moderna Probleme bei der Lieferung seines Corona-Impfstoffs. Italien gab bekannt, dass Moderna seine für Anfang Februar angekündigte Lieferung um 20 Prozent reduzieren wolle. Der Corona-Beauftragte der italienischen Regierung, Arcuri, sagte in Rom, man habe die Nachricht mit Sorge und Entmutigung aufgenommen. Moderna selbst wollte sich nicht zu einem möglichen Engpass im Februar äußern. Man gehe davon aus, die Lieferverpflichtungen für die jeweiligen Quartale zu erfüllen, erklärte der Konzern.

+++ Beim sogenannten Impfgipfel am kommenden Montag sind nach den Worten von Regierungssprecher Seibert keine konkreten Ergebnisse zu erwarten. Es gehe um einen Austausch zwischen den Beteiligten, sagte Seibert in Berlin. Ziel sei es, eine gemeinsame Informationsbasis zu schaffen. An dem Gespräch sollen neben Bund und Ländern Vertreter von Impfstoffherstellern und der EU-Kommission teilnehmen.

+++ Die EU-Kommission hat ihren Rahmenvertrag mit dem Pharmakonzern AstraZeneca über die Lieferung des Corona-Impfstoffs veröffentlicht. Wichtige Passagen des im August unterzeichneten Dokuments wurden allerdings unter Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse geschwärzt. Darunter auch die für das erste Quartal vorgesehenen Liefermengen, über die seit Tagen gestritten wird. Die EU-Kommission begrüßte gleichwohl die Bereitschaft des schwedisch-britischen Unternehmens zu mehr Transparenz. Dies sei wichtig, um Vertrauen aufzubauen und sicherzustellen, dass sich die Europäer auf die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe verlassen könnten. Man hoffe, alle Verträge mit den Herstellern veröffentlichen zu können.

+++ In Hessen haben Beamte der Polizei die Praxis und Wohnräume eines Arztes durchsucht, der falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fand die Razzia in Gersfeld im Landkreis Fulda statt. Gegen den Mediziner wird wegen des Verdachts des Ausstellens falscher Gesundheitszeugnisse ermittelt. Es seien "digitale Beweismittel" beschlagnahmt worden.

+++ Angesichts des Streits um Liefermengen des AstraZeneca-Impfstoffs hat Russland der EU angeboten, mit dem russischen Impfstoff Sputnik V auszuhelfen. Im zweiten Quartal könnten 100 Millionen Dosen davon zur Verfügung gestellt werden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds in Moskau mit, der das Vakzin mitfinanziert und im Ausland vermarktet. Voraussetzung sei, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Wirkstoff zulasse. Ein entsprechender Antrag war in der vergangenen Woche eingereicht worden.

+++ Die deutsche Wirtschaft ist trotz des Corona-Lockdowns im Dezember zum Jahresende leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte.

+++ Durch die Corona-Pandemie ist Frankreich in die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg gerutscht: Die Wirtschaftsleistung brach im Corona-Jahr 2020 um 8,3 Prozent ein, wie das nationale Statistikamt Insee aufgrund erster Berechnungen in Paris mitteilte.

+++ Vietnams Gesundheitsbehörden haben zum ersten Mal nach sechs Monaten wieder einen Corona-Fall in der Hauptstadt Hanoi gemeldet. Ein ganzer Wohnblock in der Metropole sei abgeriegelt worden, berichteten lokale Medien. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich in zwei nahe gelegenen Provinzen Dutzende Menschen infiziert hatten. Insgesamt ist die Zahl der Neuinfektionen in verschiedenen Regionen bis Freitag auf knapp 100 gestiegen. Bislang ist das südostasiatische Land dank strikter Maßnahmen glimpflich durch die Krise gekommen. Es wurden nur rund 1650 Fälle gemeldet, 35 Menschen sind nachweislich in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

+++ Von den als deutlich ansteckender eingestuften Varianten des Coronavirus sind in Deutschland bisher 150 Fälle nachgewiesen worden. Die erstmals in Großbritannien nachgewiesene Mutante B.1.1.7 sei bisher 120 Mal festgestellt worden, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Mit deutlichem Abstand folgt die mutmaßlich in Südafrika entstandene Variante. Sie wurde hierzulande bisher in 27 Fällen nachgewiesen. Bei der zunächst in Brasilien dokumentierten Mutation gab es den Angaben zufolge bisher lediglich drei Fälle. In Deutschland wurde allerdings lange nur sehr vereinzelt nach den Corona-Mutationen gesucht. Seit eineinhalb Wochen gilt eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Demnach sollen je nach Zahl der gemeldeten Neuinfektionen zwischen fünf und zehn Prozent der Proben sequenziert werden.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) sieht in Deutschland einen leicht positiven Trend bei der Entwicklung der Corona-Pandemie. Erstmals seit Oktober sei die 7-Tage-Inzidenz gestern bundesweit wieder auf unter 100 gefallen. Die Entwicklung zeige, dass die geltenden Einschränkungen einen Unterschied machten und wirkten. Das reiche aber noch nicht, die Zahlen müssten weiter sinken.

+++ Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen, im Vergleich zum Januar 2020 allerdings erheblich. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren Ende Januar dieses Jahres 2,901 Millionen Menschen ohne Arbeit. Das entspricht einer Quote von 6,3 Prozent und einem Anstieg zum Vormonat um 0,4 Prozentpunkte. Im Vergleich zum Januar 2020 stieg die Arbeitslosenzahl deutlich um 475.000. Die Bundesagentur führt dies auf die Corona-Beschränkungen zurück. Die vollständige Nachricht finden Sie hier.

+++ Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Nach dpa-Informationen wird stattdessen die digitale Variante für ein Lesefest vorbereitet. Die Buchmesse war schon im vorigen Frühjahr wegen der Corona-Krise ausgefallen. Für dieses Jahr hatte die Leipziger Messe die Frühjahrsschau der Buchbranche eigentlich retten wollen - und den Termin vom März auf Ende Mai geschoben.

+++ Die EU-Kommission vermisst weiterhin eine "plausible Erklärung", warum der Pharmakonzern AstraZeneca vorerst nicht die erwartete Zahl an Corona-Impfstoff-Dosen liefern wird. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte im Deutschlandfunk: "Wir wollen wissen, was los ist." Sie wies Aussagen des AstraZeneca-Chefs Soriot zum Vertrag mit der EU zurück. Das Papier soll heute - in Teilen geschwärzt - veröffentlicht werden.

+++ Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist laut dem Robert Koch-Institut erneut gesunken. Sie wurde am Morgen mit 94,4 angegeben. Gestern hatte der Wert zum ersten Mal seit drei Monaten wieder unter 100 gelegen. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieses Zeitraums. Ziel der Bundesregierung ist es, den Wert auf unter 50 zu drücken. Zudem meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 14.022 Corona-Neuinfektionen. Das sind fast 4.000 weniger als vergangene Woche. Wie das RKI mitteilte, gab es im Zusammenhang mit dem Virus 839 weitere Todesfälle.

+++ Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will heute darüber entscheiden, ob und für welche Altersgruppen sie den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca empfiehlt. Endgültig über eine Zulassung entscheiden wird dann die Europäische Kommission.

+++ In China kann die Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation zum Ursprung des Coronavirus beginnen. Zwei Wochen nach ihrer Ankunft in der Stadt Wuhan haben die Wissenschaftler ihre Quarantäne beendet. Sie wollen sich nun mit chinesischen Kollegen treffen und Märkte sowie Krankenhäuser in der Stadt besuchen, von der aus sich das Virus nach bisherigen Erkenntnissen ausgebreitet hatte. Die WHO-Experten sollen unter anderem herausfinden, wo genau SARS-CoV-2 erstmals aufgetreten ist und woher es ursprünglich stammt.

+++ Nach den einschränkenden Empfehlungen der Ständigen Impfkommission für das Corona-Vakzin des Unternehmens Astrazeneca wird über Konsequenzen für die deutsche Impfstrategie diskutiert. Die SPD-Kovorsitzende Esken sagte der Funke Mediengruppe, zum einen müsse man für ältere Menschen umgehend alternative Impfstoffe beschaffen und zum anderen die Reihenfolge für die Verabreichung überdenken. Von voraussichtlich frei werdenden Ressourcen solle nun vor allem Klinik- und Pflegepersonal als erstes profitieren. Bundestagsvizepräsident Kubicki von der FDP erklärte hingegen, er sehe keine wesentlichen Auswirkungen auf die Impfreihenfolge. Medizinisches Personal gehöre bereits zur priorisierten Gruppe und sei in der Regel auch jünger als 65 Jahre.

+++ Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im vergangenen Jahr deutlich gesunken, aber nicht so kräftig wie wegen der Folgen der Coronakrise zunächst befürchtet. Wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht mitteilte, nahm der Fiskus 682,3 Milliarden Euro ein. Das seien 53,5 Milliarden Euro und damit 7,3 Prozent weniger gewesen als noch 2019. Allein 23,8 Milliarden Mindereinahmen entfielen demnach auf das Umsatzsteueraufkommen, auf das sich unter anderem der vorübergehend reduzierte Mehrwertsteuersatz auswirkte.

+++ Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Parteien ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im September ausnahmsweise auf elektronischem Weg und per Briefwahl bestimmen. Der Bundestag billigte eine entsprechende Rechtsverordnung des Innenministeriums. Dadurch wird einmalig die sonst übliche Pflicht aufgehoben, die Kandidaten im Rahmen einer Präsenzveranstaltung aufzustellen.

