Spanien meldet einen rapiden Rückgang der Infektionszahlen. In der Türkei ist eine landesweite Ausgangssperre in Kraft getreten. Nach Großbritannien hat auch der arabische Golfstaat Bahrain den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 4. Dezember

+++ Der einstige Corona-Hotspot Spanien feiert im Kampf gegen das Virus beachtliche Erfolge. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen blieb erstmals nach zwei Monaten unter der Marke von 100. Diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrage jetzt 98,56, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Zum Vergleich: Dieser Wert betrug in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag knapp 135. Spanien habe inzwischen eine der niedrigsten Inzidenzen Europas, schrieb die Zeitung "El País". Der Wert konnte demnach innerhalb eines Monats mehr als halbiert werden.

+++ Für Menschen in der Türkei gilt jetzt coronabedingt eine landesweite Ausgangssperre. Sie trat am um 19.00 Uhr MEZ (21.00 Uhr Ortszeit) in Kraft. Bis Montagmorgen dürfen Menschen nur zwischen 10.00 und 17.00 Uhr vor die Tür, um im nächstgelegenen Laden einzukaufen, wie es in einer Verfügung des Innenministeriums heißt. In der gleichen Zeit dürfen auch Lieferdienste ausliefern. Restaurants und Imbisse ist die Lieferung zwischen 10.00 und 20.00 Uhr gestattet.

+++ Nach Großbritannien hat auch der arabische Golfstaat Bahrain den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Die zuständige nationale Genehmigungsbehörde habe die Entscheidung gefällt, nachdem alle verfügbaren Daten ausgewertet worden seien, meldete die staatliche bahrainische Nachrichtenagentur BNA. Es handele sich dabei um eine Notfallgenehmigung.

+++ Im Kampf gegen das Virus will Bulgarien als erste Risiko-Gruppe Klinikpersonal, Zahnärzte und Apotheker impfen lassen. Diese Gruppe umfasst fast 250.000 Menschen, wie aus einem von der Regierung in Sofia gebilligten Impfplan mit fünf Phasen hervorgeht. Die Impfungen sollten freiwillig und kostenlos sein, versicherte Gesundheitsminister Angelow. Die ersten Corona-Impfungen sollen in Bulgarien erst dann erfolgen, wenn der Impfstoff von Pfizer-Biontech von der Europäischen Arzneimittel-Agentur zugelassen wird.

Die Jüngeren verbreiten das Virus schneller als alte Menschen: Deswegen könnte es aus epidemiologischer Sicht angesagt sein, sie zuerst zu impfen. (imago images / Mario Aurich)

+++ Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird auch in Teilen von Rheinland-Pfalz eine nächtliche Ausgangssperre angeordnet. In der Stadt Ludwigshafen darf sich bereits von Samstag an im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens niemand mehr ohne wichtigen Grund im öffentlichen Raum aufhalten. Die Städte Speyer und Frankenthal sowie der angrenzende Rhein-Pfalz-Kreis würden die gleichen Ausgangsbegrenzungen spätestens zum kommenden Dienstag einführen, teilte das Mainzer Gesundheitsministerium mit.

+++ Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, dass Kita- und Hort-Erzieherinnen und Erzieher mit zu den Ersten gehören sollen, die eine Corona-Impfung bekommen können. "Weil sie systemrelevant sind, weil es Priorität ist, dass wir hier keinen Ausfall von Personal haben", sagte Giffey nach Beratungen mit dem sogenannten Corona-Kita-Rat.

+++ Die Skigebiete in Tschechien dürfen vom 18. Dezember an öffnen. Das gab Gesundheitsminister Blatny bekannt. "Wir glauben, dass die meisten Menschen wirklich zum Sport in die Berge fahren und nicht wegen der abendlichen Unterhaltung", sagte der Mediziner. Mit den Einzelheiten zum Hygienekonzept und dem Warteschlangen-Management werde sich das Kabinett am Montag befassen.

+++ Die Zahl der Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen hat erstmals die Schwelle von 4.000 überschritten. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) meldete 4.011 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung. Das waren 31 mehr als am Vortag, wie aus dem Divi-Tagesbericht hervorgeht. 60 Prozent der Patienten werden invasiv beatmet. Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle war laut Robert Koch-Institut (RKI) die dritthöchste seit Beginn der Pandemie.

+++ Nachdem die ersten Impfdosen in Großbritannien eingetroffen sind, will der britische Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) am Dienstag mit dem Impfen beginnen. Das sagte NHS-Providers-Geschäftsführer Chris Hopson am Freitag im BBC-Fernsehen. Premierminister Boris Johnson sprach von der größten Massenimpfung in der Geschichte Großbritanniens.

+++ Niedergelassene Ärzte wenden sich gegen selbstdurchgeführte Corona-Schnelltests und warnen vor Gefahren. Durch Selbsttests erhöhen sich die Rate an falsch-negativen Tests und die Gefahr von Superspreadern, hieß es in einer Mitteilung des Virchowbundes, der die Interessen der Haus- und Fachärzte vertritt. Abstriche auf das Coronavirus könnten nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. "Es wäre fatal, wenn Menschen nach einem fehlerhaften Selbstabstrich ein falsch-negatives Ergebnis erhalten und sich dadurch in trügerischer Sicherheit wiegen. Das gefährdet Menschenleben, anstatt sie zu schützen."

+++ Der Kölner Dom verzeichnet in diesem Jahr ein Finanzdefizit von zwei Millionen Euro. Der Grund seien die ausbleibenden Touristenströme in der Corona-Krise, sagte Dom-Sprecher Frädrich der Katholischen Nachrichten-Agentur. "Führungen sind aktuell nicht möglich, die Turmbesteigung ist zum zweiten Mal in diesem Jahr über Wochen geschlossen, Spenden und Kollekten sind deutlich zurückgegangen und die Domläden haben deutlich weniger eingenommen als üblich." Für 2021 rechnet das Domkapitel mit einem Defizit von einer Millionen Euro. Der WDR hatte zuerst über die Finanzlage berichtet.

Tannenbaum am Kölner Rheinufer (dpa/Horst Ossinger)

+++ Die bayerische Stadt Passau verlängert die Ausgangsbeschränkungen um eine Woche bis 11. Dezember. Da beschloss Oberbürgermeister Dupper nach Abstimmung mit den Fraktionschefs und dem Krisenstab. Nach angaben des RKI liegt die Inzidenz in Passau bei 482,9.

+++ Die Bremer "Querdenker"-Demonstration morgen bleibt verboten - das Oberverwaltungsgericht (OVG) der Hansestadt bestätigte ein Verbot der Großveranstaltung. Es gebe kein milderes Mittel als das Versammlungsverbot, hieß es zur Begründung.

+++ Die Bundesregierung schließt einen weiteren Corona-Gipfel vor Weihnachten nicht aus.

+++ In der ersten Novemberwoche sind in Deutschland fünf Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Das geht aus vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach starben in der 45. Kalenderwoche (2. bis 8. November 2020) mindestens 18.483 Menschen. Der Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 liegt bei 17.654.

+++ Eine Corona-Impfung wird nach den Worten der Bundesregieurng kostenlos für die Bürgerinnen und Bürger sein.

Mehr zum Thema Impfen finden Sie hier.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat die Bedeutung des Ehrenamtes auch in der Corona-Pandemie hervorgehoben. Der Tag sei Anlass dafür, "Danke zu sagen den vielen Millionen Menschen, die sich einsetzen für andere, die mit Herzblut und Tatkraft dabei sind, wenn es um Angelegenheiten ihrer Gemeinde, ihrer Stadt, ihres Stadtteils, ihrer Region geht", sagte Steinmeier. Der Tag des Ehrenamtes wird am Samstag begangen.

+++ Schulen und Kitas sollen in der Corona-Pandemie weitgehend geöffnet bleiben. Dabei gilt: Präsenzunterricht hat Vorrang vor digitalem oder Hybrid-Unterricht. Um mögliche Infektionen in den Klassenräumen zu vermeiden, können sich LehrerInnen und ErzieherInnen ab heute selber testen. Mehr dazu hier.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat für eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen je nach örtlicher Lage plädiert. Man habe zu viele Landkreise und Regionen, wo es noch zusätzliche Maßnahmen brauche, sagte Spahn im ZDF. Eine pauschale, bundesweite Verschärfung des derzeit geltenden Teillockdowns lehnte er aber ab.

+++ Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, hat mehr praktische Hilfe für das Personal in Pflegeheimen zur Bewältigung der Corona-Pandemie gefordert. Es müsse dringend geklärt werden, wo Schnelltests zu bekommen seien, wer die Qualität sicherstelle und wer die Tests vornehme, sagte er im ZDF. Brysch sprach sich dafür aus, Pflegeheimen spezielle "Taskforces" an die Seite zu stellen. Die Bundeswehr und freiwillige Sanitätsdienste könnten hier aushelfen.

+++ Österreich setzt bei der Eindämmung der Corona-Pandemie auf freiwillige Massentests der Bevölkerung. In den Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Wien können sich die Menschen heute testen lassen.

Größte Covid 19 Teststrasse in Österreich (dpa / EXPA/ Florian Schroetter)

+++ Das Robert-Koch-Institut meldet 23.449 Neuinfektionen. Das sind etwa 640 mehr als vor einer Woche. 432 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag kaum verändert bei 134,9 pro 100.000 Einwohner. Bund und Länder streben an, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 zu drücken.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat mehr Tempo bei der Zulassung von Corona-Impfstoffen gefordert. Es sei erstaunlich, dass die Prüfung durch die EU-Behörden vier Wochen dauern solle, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk (audio-link). Er verwies darauf, dass die nötigen Zahlen und Daten beim Zulassungsantrag eingereicht werden. Es gehe in dem Zulassungsverfahren ja nur darum, nachzuvollziehen, ob die Daten valide seien, betonte Reinhardt. Das könne man schneller machen.

+++ Der Städtetag Nordrhein-Westfalen hat vor einer zu schnellen Einführung von Corona-Selbstests an Schulen und in Kitas gewarnt. Wenn Lehrer und Erzieher die Tests selbst durchführen sollten, brauchten sie eine fachkundige und praxistaugliche Anleitung, sagte der Geschäftsführer des Städtetags NRW, Dedy, der "Rheinischen Post". Bundesgesundheitsminister Spahn hatte erklärt, Schulen und Kitas könnten "von Freitag an eigenständig Schnelltests beziehen und nutzen". Möglich wird das nach Angaben seines Ministeriums durch die kürzlich beschlossenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und durch eine Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung, die an heute in Kraft.

Kinderbetreuung in der Corona-Pandemie (picture alliance / David Inderlied / Kirchner-Media)

+++ Die Corona-Infektionszahlen in den Kindertagesstätten gehen laut Bundesfamilienministerin Giffey zurück. In der Altersgruppe von null bis fünf Jahren liege die Zahl der Neuinfektionen "im bundesweiten Durchschnitt bei 59 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es war richtig, dass wir darauf gesetzt haben, Kitas offenzuhalten", sagte die SPD-Politikerin. "Kitas sind keine Infektionstreiber."

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier spricht sich trotz hoher Kosten in der Pandemiebewältigung gegen Steuererhöhungen aus. "Jegliche Steuererhöhung wäre Gift in der Krise", sagte der CDU-Politiker der "Wirtschaftswoche". Weder eine Vermögensteuer noch eine andere Verbrauchsteuer dürfe die Last der Unternehmen in der Krise erhöhen.

+++ USA: Angesichts der hohen Corona-Zahlen will der künftige US-Präsident Biden nach seinem Amtsantritt im Januar die Bürger dazu aufrufen, 100 Tage einen Nasen-Mundschutz zu tragen. Er sei überzeugt, dass es dann eine deutliche Reduzierung der Infektionen mit dem Coronavirus geben werde, sagte Biden dem Fernsehsender CNN. Zudem setze er weiter auf die Expertise des US-Chefvirologen Fauci. Der amtierende Präsident Trump hatte sich stets skeptisch über das Tragen der Gesichtsmaske geäußert.

Hier geht es zu unserem Archiv.