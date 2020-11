Die SPD-Bundestagsfraktion hält Verschärfungen der Corona-Maßnahmen für wahrscheinlicher als Lockerungen. Die Verwaltungsgerichte bestätigen die Corona-Politik der Bundesregierung weitgehend. Das RKI meldet gut 17.500 Neuinfektionen - ein leichter Rückgang gegenüber vergangenem Mittwoch. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 18. November

+++ Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, hat Hoffnungen auf eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen gedämpft. Jetzt eher auf lange Sicht zu fahren, sei sinnvoller als ein ständiges Hin und Her, sagte Schneider in Berlin. Man sollte sich darauf einstellen, dass die Strecke bis März gehe. Statt Erleichterungen sei es mit Blick auf die Infektionslage eher so, dass über weitere Verschärfungen gesprochen werde, stellte er mit Blick auf den laufenden Abstimmungsprozess zwischen Bund und Ländern klar.

+++ Die seit Anfang des Monats geltenden Einschränkungen des Teil-Lockdowns haben nach Angaben des Deutschen Richterbunds in den meisten Fällen vor Gericht Bestand. In etwa neun von zehn Eilverfahren hätten Verwaltungsgerichte die staatlichen Maßnahmen bestätigt, teilte der Richterbund nach einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit.

+++ In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 17.561 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind gut 900 Fälle weniger als vor einer Woche. Auch gestern und vorgestern war der Wert im Vergleich zur Vorwoche niedriger. Genauere Angaben zu den Corona-Zahlen in Deutschland finden Sie hier.

Die Gründerin des Vereins "Digitale Bildung für alle e.V", Pausder, hat vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine nicht ausreichende Digitalisierung an den Schulen bemängelt. Bisher habe sich hier nicht viel getan; es gebe nach wie vor zu wenig mobile Geräte, sagte Pausder im Deutschlandfunk. Auch ein schnelles Internet sei an den Schulen ein rares Gut.

+++ Kinderschutzverbände haben den Appell von Bund und Ländern kritisiert, die Kontakte von Kindern und Jugendlichen weiter zu begrenzen. Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Hofmann, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, soziale Interaktion sei für die Entwicklung von Jugendlichen sehr wichtig. Es sei völlig unverhältnismäßig und kinderfeindlich, dies auf eine einzige Kontaktperson zu beschränken. Auch der Deutsche Kinderschutzbund sieht den Vorstoß mit Sorge.

+++ In den USA wurde erstmals ein Corona-Schnelltest zugelassen, der komplett von zu Hause aus durchgeführt werden kann. Die Arzneibehörde FDA bestätigte das Testkit des kalifornischen Herstellers Lucira Health im Eilverfahren. Es soll binnen 30 Minuten ein Ergebnis liefern. Wie treffgenau das Produkt eine Covid-19-Infektion erkennt, teilte die FDA nicht mit.

+++ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, künftige Corona-Impfstoffe mit ärmeren Ländern zu teilen. Deutschland und Europa sollten ein politisches Signal senden, dass sie bereit seien, von Beginn an einen Teil der Kontingente abzugeben, schrieb der Bundespräsident in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel".

Maske und Desinfektionsmittel gehören in Nigeria zum Corona-Alltag. Ob auch der Impfstoff den afrikanischen Kontinent in ausreichendem Maße erreicht? (PIUS UTOMI EKPEI / AFP)

+++ Als erstes europäisches Land hat Frankreich die Schwelle von zwei Millionen Coronafällen überschritten. Bislang sind dort mehr als 46.000 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

+++ Australien reagiert nach einem erneuten Auftreten von Corona-Fällen in der Metropole Adelaide mit einem sechstägigen Lockdown. Damit bleiben ab Mitternacht Schulen, Restaurants und Fabriken geschlossen. Die Menschen sind aufgefordert, Zuhause zu bleiben. Zuvor waren mindestens 17 Virusfälle in Verbindung mit einem Quarantäne-Hotel gemeldet worden. Um den Ausbruch einzudämmen, wurden hunderte Menschen isoliert.

+++ Bundestag und Bundesrat stimmen heute über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ab. Mit den von den Regierungsfraktionen eingebrachten Vorschlägen sollen die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie auf eine sichere rechtliche Grundlage gestellt werden.

+++ Zur nächsten Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel wollen die Länder einen eigenen Vorschlag für das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie vorbereiten. Aus Berliner Senatskreisen hieß es, man wolle sich am Montag darüber abstimmen.

