Im Freizeitbereich sollten häufiger nur noch Geimpfte und Genese an Veranstaltungen teilnehmen dürfen, fordert Städtetagspräsident Jung +++ Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 61,0 +++ SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach ist gegen eine Impfpflicht für bestimmte Berufe +++ Mehr im Newsblog

Mittwoch, 29. September

+++ Der Präsident des Deutschen Städtetages, Jung, will dass im Freizeitbereich häufiger die 2G-Regel angewandt wird. Man müsse alles tun, um noch mehr Menschen fürs Impfen zu motivieren und die Impfquote zu steigern. Er appelliere an alle Bundesländer, für den Freizeitbereich eine Regelung zu treffen, so dass häufiger nur Geimpfte oder Genese Zutritt erhalten. Gebraucht würde das beispielsweise fürs Kino, Clubs, Konzerte oder Fitnessstudios. Dies könne auch die Gefahr für Infektionen bei Kindern reduzieren, die unter 12 Jahren noch nicht geimpft werden könnten.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Institus liegt der Wert jetzt bei 61,0 – nach gestern 60,3. Das RKI registrierte 11.780 Neuinfektionen und 67 weitere Todesfälle.

+++ SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach lehnt eine Impfpflicht für Lehrkräfte, Pflegepersonal und Erzieherinnen und Erzieher ab. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" wies er damit eine Forderung von Kinder- und Jugendärztepräsident Fischbach zurück. Lauterbach sagte, die Impfquote bei Lehrkräften und Kita-Personal sei sehr hoch. Das Problem in den Schulen und Kitas seien nicht die nicht geimpften Erzieher und Lehrer, sondern dass sich Kinder und Jugendliche gegenseitig ansteckten.

SPD-Gesundheitsexperte will keine Impfpflicht für Beschäftigte in Schulen und Kitas. (Deutschlandradio / Anke Petermann)

+++ Trotz eines seit fast zwei Monaten geltenden Lockdowns steigen die Corona-Zahlen im australischen Bundesstaat Victoria weiter. Die Behörden in der Region mit der Millionenmetropole Melbourne melden aktuell 950 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der Bundesstaat im Osten Australiens befindet sich bereits zum sechsten Mal im Lockdown. Australiens Impfkampagne, die zunächst schleppend angelaufen war, schreitet derweil voran: Mittlerweile ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft.

+++ Dänemark hat zum Schutz vor dem Coronavirus das Verbot der Nerzzucht um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte Landwirtschaftsminister Prehn in Kopenhagen mit. Der Nerz ist das einzige Tier, bei dem bisher mit Sicherheit festgestellt werden konnte, dass es sich sowohl mit Covid-19 infizieren als auch den Menschen anstecken kann. Dänemark war einst weltgrößter Exporteur von Nerzen. Im vergangenen November dann ordnete die Regierung eine Notschlachtung aller 15 Millionen Tiere im Land an.

+++ Lettlands Regierung setzt eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen um. Beschäftigte in medizinischen, sozialen und pädagogischen Einrichtungen müssen ab dem 15. November ein Impfzertifikat vorweisen. Auch andere Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern dann unter bestimmten Voraussetzungen eine verbindliche Impfung auferlegen, wie die Staatskanzlei in Riga mitteilte. Die Impfquote in dem osteuropäischen EU-Staat ist vergleichsweise niedrig. Aktuell sind 44 Prozent gegen das Coronavirus geimpft.

