Bundespräsident Steinmeier hat bei einem Treffen mit Polizisten deren Einsatz bei den Corona-Protesten gewürdigt. Italien steckt wegen der Pandemie in einer Wirtschaftskrise. In Berlin soll der Reichstag besser vor Demonstrierenden geschützt werden. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 31. August

+++ Das Bundesgesundheitsministerium prüft die Ausweitung der Corona-Testkapazitäten. Einige Bundesländer verwendeten bereits veterinärmedizinische Labore, sagt eine Sprecherin. Man prüfe, "ob und wie" man diesen Weg gehen könne. Derzeit gebe es eine wöchentliche Testkapazität von 1,2 Millionen Tests pro Woche.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat bei einem Treffen mit Polizisten deren Einsatz bei den Corona-Protesten und der rechtsextremen Eskalation am Reichstagsgebäude gewürdigt. Man werde solche Ausschreitungen nicht hinnehmen; auch antidemokratische Hetze und eine Herabwürdigung der Bundesrepublik Deutschland am Bundestag würden nicht geduldet, sagte Steinmeier.

+++ Der Anteil der deutschen Unternehmen mit Kurzarbeit ist auf 37 Prozent gesunken. Im Juli waren es nach Angaben des Münchner Ifo-Instituts noch 42 Prozent. Diese Entwicklung wird von den Wirtschaftsforschern als Hinweis für ein Ende der coronabedingten Rezession gewertet.

+++ Zwei Tage nach der Besetzung der Berliner Reichstagstreppe zieht die Politik erste Konsequenzen. Berlins Innensenator Geisel sagte im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses, die Bilder seien beschämend gewesen. Klar sei aber, dass der Deutsche Bundestag durch die Polizei zu keiner Zeit ungeschützt gewesen sei. Zukünftig werde man aber in Absprache mit der Bundestagspolizei die Sicherheitsvorkehrungen verschärfen.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). (imago images / Christian Ditsch)

+++ Die Corona-Pandemie trifft Italien heftiger als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt sank zwischen April und Juni um 12,8 Prozent zum Vorquartal und schrumpfte damit in Rekordtempo, wie das nationale Statistikamt amitteilte. Die Corona-Krise mit den vielen Einschränkungen belastete vor allem Verbraucher, Unternehmen und Außenhandel. Die Exporte brachen um 26,4 Prozent ein.

+++ Nicht überall endet heute in Nordrhein-Westfalen die Maskenpflicht im Unterricht: Einzelne Schulen haben erklärt, sie vorerst beizubehalten, weil der Mindestabstand in den Klassenzimmern nicht eingehalten werden kann.

+++ Die Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen werden bisher offenbar nur wenig in Anspruch genommen. Bislang wurde nach Angaben der Bundesregierung nur ein Prozent der eingeplanten Mittel in Höhe von rund 25 Milliarden Euro ausbezahlt.

+++ Weltweit hat es einer Erhebung zufolge inwischen mehr als 25 Millionen registrierte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Die Nachrichtenagentur Reuters hat errechnet, dass mittlerweile mehr als 842.600 Personen an den Folgen von Covid-19 oder im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind.

+++ Bundespräsident Steinmeier empfängt heute Polizisten, die beim Vordringen Demonstranten auf die Treppe des Reichstagsgebäudes am Samstag im Einsatz waren. Dort hatten zunächst lediglich drei Einsatzkräfte die Demonstrierenden vom Eingang ins Plenargebäude ferngehalten.

+++ Berlins Innensenator Geisel, SPD, und die dortige Polizeiführung müssen heute im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses erklären, warum Demonstranten die Treppe vor dem Reichstagsgebäude besetzen konnten. Auch im Bundestag wird der Vorfall ein parlamentarisches Nachspiel haben.

Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen stehen auf den Stufen zum Reichstagsgebäude, zahlreiche Reichsflaggen sind zu sehen. (dpa / NurPhoto / Achille Abboud)

+++ In Deutschland haben die Gesundheitsbehörden von gestern auf heute 610 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle nach Berechnung des Robert Koch-Instituts innerhalb von 24 Stunden auf insgesamt 242.381. Drei Personen seien mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 9.298.

Am Wochenende melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Testergebnisse an das RKI, deshalb kommt es zu Wochenbeginn regelmäßig zu geringeren Neuinfektionszahlen.

Sonntag, 30. August

+++ Die US-Arzneimittelbehörde FDA will bei der künftigen Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs keine Zeit verlieren. FDA-Chef Stephen Hahn sagt der "Financial Times", die Behörde sei darauf vorbereitet, bereits vor Abschluss einer Erprobung in der dritten klinischen Phase grünes Licht zu geben. Normalermale muss ein neues Medikament drei Phasen der klinischen Erprobung am Menschen überstehen, bevor es zugelassen wird. Die dritte Phase ist dabei üblicherweise entscheidend vor einer Zulassung. Diese kann aber auf Beschluss der FDA abgekürzt werden.

Eine Hand in Gummihandschuhe gehüllt hält eine Einwegspritze mit Impfstoff zur Injektion mit einer Kanüle - Symbolbild Corona-Impfstoff (imago/Sven Simon)

+++ In Indien haben die Behörden 78.761 Corona-Neuinfektionen gemeldet. So viele Fälle binnen eines Tages sind seit Beginn der Pandemie noch in keinem anderen Land nachgewiesen worden. Ingesamt stieg die Zahl der Menschen in Indien, die sich infiziert haben, auf über 3,5 Millionen. Nur in den USA und Brasilien sind die Zahlen noch höher.

Wie Indien mit der Corona-Pandemie und den steigenden Zahlen umgeht, haben wir hier zusammengestellt.

Weltweit stieg die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen auf mehr als 25 Millionen, wie die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters auf Grundlage offizieller Angaben melden.

+++ In Israel sind rund 2.000 Angestellte öffentlicher Labore in den Streik getreten, weil sie sich durch die zahlreichen Corona-Tests überfordert fühlten. Im Rahmen des Streiks werden bis auf Weiteres nur noch lebenswichtige Tests ausgewertet und nur Corona-Infizierte informiert - nicht aber Menschen, deren Tests negativ ausfallen.

--------------------------------

