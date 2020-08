US-Präsident Trump wirft der Arzneimittelbehörde FDA vor, die Entwicklung eines Impfstoffes zu verzögern. In Italien ist die Zahl der Neuinfektionen wieder auf mehr als 1.000 am Tag gestiegen. Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat einen Film über die Stadt Wuhan veröffentlicht. Diese und weitere Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 22. August

+++ US-Präsident Trump hat Mitarbeitern der Arzneimittelbehörde FDA vorgeworfen, die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zu verzögern. Ihm feindlich gesinnte Beamte erschwerten es den Pharmakonzernen, Probanden für Medikamente und Impfstoffe zu finden, schrieb Trump auf Twitter. Dies könnte ihn seinen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl am 3. November kosten.

+++ In Italien sind erstmals seit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen Mitte Mai wieder mehr als 1.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Innerhalb einesTages stieg die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, um 1.071, wie das Gesundheitsministerium in Rom mitteilte. Seit Juli steigen die Zahlen wieder an.

+++ Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat einen Dokumentarfilm über die Stadt Wuhan im Lockdown veröffentlicht. Das Projekt hat der in Cambridge in Großbritannien lebende Ai aus der Ferne und heimlich verwirklicht. Der Film heißt "Coronation" und besteht laut Pressemitteilung aus Clips gewöhnlicher Bürgerinnen und Bürger. Wuhan ist die Stadt, in der das Virus nach heutigem Stand der Erkenntnisse zum ersten Mal nachgewiesen wurde - und die in der Folge besonders streng abgeriegelt wurde.

+++ Der Leipziger Großversuch zum Coronarisiko bei Konzerten ist abgeschlossen. Der Studienleiter zeigte sich zufrieden, die Qualität der gewonnenen Daten sei gut. Für die Auswertung werde man nun sechs Wochen benötigen.

Experiment - Konzert unter Corona-Bedingungen (dpa-Bildfunk / Hendrik Schmidt)

+++ Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kann derzeit wegen der Corona-Beschränkungen von Regelbetrieb an den Schulen keine Rede sein. Der Berliner GEW-Landesvorsitzende Erdmann sagte auf einem Landesparteitag der Linken, Unterricht finde nur frontal statt.

Frankreich gehörte zu dem am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder in der Europäischen Union. Nach einem strengen Lockdown und der Eindämmung des Virus steigen die Zahlen nun wieder deutlich. Warum? Wir haben nach Antworten gesucht.

+++ Die steigende Zahl von Corona-Infektionen in Kroatien trifft den dortigen Tourismussektor schwer. Ausländische Gäste fingen an, das Land zu verlassen oder ihre Reservierungen zu stornieren, berichtete der staatliche Rundfunk HRT. Österreich, Italien und Slowenien haben Reisewarnungen für das gesamte Urlaubsland an der Adria verhängt, das Auswärtige Amt in Deutschland warnt vor Reisen in zwei Regionen.

Das Foto zeigt Menschen am Hafen von Split in Kroatien im August 2020. (imago)

+++ China hat einen möglichen Coronavirus-Impfstoff zur Erprobung an Menschen zugelassen, der in Insektenzellen kultiviert wird. Die Nutzung von Insektenzellen zur Züchtung von Proteinen für den Impfstoff sei ein Novum in China und könne eine Massenproduktion beschleunigen, teilt die Stadtverwaltung von Chengdu im Südwesten des Landes mit. Das Mittel sei von der Universität Sichuan in Chengdu entwickelt worden und habe die Genehmigung für eine klinische Studie erhalten. Bei Tests an Affen habe sich gezeigt, dass der Impfstoff Infektionen mit dem neuartigen Virus ohne offensichtliche Nebenwirkungen verhindere.

+++ Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat die Schwelle von 2.000 überschritten. Das Robert Koch-Institut teilte mit, es gebe 2.034 neue Fälle. Das ist der höchste Wert seit Ende April. Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der Anstieg bei den Fallzahlen aber nicht zu. Ein Grund dafür ist, dass die Zahl der Tests deutlich gestiegen ist. Im gestrigen Lagebericht des RKI heißt es zudem, bundesweit gebe es eine große Anzahl kleinerer Ausbruchsgeschehen, die beispielsweise mit größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis in Verbindung stünden. Mehr dazu finden Sie hier.

Ausführliche Zahlen zur Lage in Deutschland können Sie außerdem in dieser Meldung nachlesen, die wir jeden Tag aktualisieren.

+++ Die Hamburger Gesundheitsbehörde bereitet sich auf Corona-Impfungen vor: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern seien in einen ersten Austausch eingestiegen, sagte ein Behördensprecher dem "Hamburger Abendblatt". Das Robert Koch-Institut rechnet damit, dass "nach aktuellem Kentnisstand bis Anfang 2021 ein oder mehrere Covid-19-Impfstoff(e) in der Europäischen Union zugelassen und erste Produktionschargen verteilt werden könnten".

+++ In Leipzig hat ein Experiment zu Großveranstaltungen unter Corona-Bedingungen begonnen. Der Sänger Tim Bendzko spielt drei Konzerte mit unterschiedlichen Abstandsregeln. Das Experiment soll unter anderem die Kontakte der Besucherinnen und Besucher in der Arena erfassen.

Einlass zum Konzert-Experiment in Leipzig (dpa/Hendrik Schmidt)

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat neue Richtlinien zum Umgang mit dem Coronavirus vorgelegt. Zusammen mit dem Kinderhilfswerk UNICEF empfiehlt die WHO Kindern ab zwölf Jahren grundsätzlich das Maskentragen zum Schutz vor einer Infektion - sie sollten sich an die gleichen Regeln halten wie Erwachsene, erklärt die WHO. Auch für Kinder zwischen sechs und elf Jahren könne es unter Umständen sinnvoll sein, eine Maske zu tragen. Jüngere bis einschließlich fünf Jahre sollten dies aber nicht tun.

+++ Die Bundesregierung plant, Reiserückkehrer aus Risiko-Gebieten künftig digital registrieren zu lassen. Dadurch solle Urlaubern die Einreise nach Deutschland erleichtert werden, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Bisher müssen Formulare per Hand ausgefüllt und über mehrere Stellen weitergeleitet werden.

+++ Südkorea verschärft die Abstandsregeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das Verbot großer Veranstaltungen und Gottesdienste sowie die Schließung von Nachtclubs, das bisher nur für den Großraum Seoul galt, soll ab Sonntag auf das gesamte Land ausgeweitet werden.

Desinfektion einer Kirche in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul (AP/Ahn Young-joon)

+++ Panama setzt internationale Flüge wegen der andauernden Pandemie für einen weiteren Monat aus. Dies teilt die zivile Luftfahrtbehörde des Landes mit.

+++ Der deutsche Städtetag fordert mehr Corona-Tests bei Bus- und Bahnreisen - schließlich kämen viele Reisende aus Risikogebieten auf diesem Weg zurück. Bisher konzentrierten sich die Tests auf der Heimreise auf Flughäfen.

+++ Wer aus Deutschland nach Lettland oder Litauen einreist, muss sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Wegen der vermehrten Neuinfektionen ist Deutschland in den beiden baltischen Staaten auf eine "Schwarze Liste" gerückt.

+++ Die für heute geplante Demonstration in Hanau zum Gedenken an die Opfer des rechtsextremistischen Angriffs vor einem halben Jahr ist abgesagt worden. Oberbürgermeister Kaminsky verwies zur Begründung auf die steigenden Corona-Neuinfektionen in der Region. Daher sei eine Demonstration mit 3.000 bis 5.000 Menschen leider nicht zu verantworten, sagte er am Abend.

Freitag, 21. August

+++ Die Bundesregierung weitet ihre regionale Reisewarnung für Belgien aus. Zusätzlich zur Provinz Antwerpen wird nun auch von Reisen in die Hauptstadt Brüssel abgeraten.

Die Grenzen in Europa sind weitgehend offen, Sommerurlaube können unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Aber wie sehen die Vorschriften in den einzelnen Ländern für Reisende aus Deutschland aus? Und wie steht es um das Infektionsgeschehen? Eine Übersicht.

