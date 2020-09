In mehreren europäischen Ländern steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Finnland hat Einreisebeschränkungen für deutsche Urlauber erlassen. In Marseille gibt es Proteste gegen die Schließung von Restaurants und Bars. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 25. September

+++ Die Bundesregierung hat ganz Tschechien, Luxemburg und das österreichische Bundesland Tirol wegen rasant steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts wurde am Freitag entsprechend aktualisiert.

+++ Dänemark hat einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen erreicht und weitet seine gegen die Virusausbreitung ergriffenen Beschränkungen aus. Die landesweit ergriffenen Maßnahmen werden nun um zwei Wochen bis zum 18. Oktober verlängert.

+++ In einer freikirchlichen Christengemeinde in Westertimke bei Bremen gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Bisher wurden in der Gemeinde und ihrem Umfeld nach Angaben des Landkreises Rotenburg 26 Infektionen registriert. Der Ausbruch wird mit einem Gottesdienst, in dem gesungen wurde, in Verbindung gebracht. Bis auf weiteres seien der Gemeinde alle Zusammenkünfte untersagt. Von dem Ausbruch sind nach Angaben des Landkreises auch drei Kindergärten und vier Schulen betroffen. Behauptungen, die Gemeinde habe kein Hygienekonzept gehabt und wolle nicht mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeiten, wies der stellvertretende Vorsitzende der Gemeinde, Gaydacz, als Verleumdung zurück.

+++ Nach dem Corona-Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Emsdetten mit 26 Infizierten hat ein Massentest begonnen. Teams des Kreises Steinfurt wollen bei allen rund 300 Mitarbeitern Abstriche nehmen, außerdem bei rund 200 Kontaktpersonen vorwiegend aus dem häuslichen Umfeld der Beschäftigten. Der Fleischbetrieb geht bislang davon aus, dass die Infektionen im Betrieb auf zwei Familienfeiern zurückgehen.

+++ Der Bund fördert einen neuen Corona-Schnelltest, bei dem ein Ergebnis bereits nach weniger als 40 Minuten vorliegen soll. Forschungsministerin Karliczek sagte in Berlin, der von der Firma Bosch entwickelte Schnelltest sei besonders geeignet für den dezentralen Einsatz etwa in mobilen Testzentren an Autobahn-Raststätten oder in Flughäfen. Patienten sollen direkt vor Ort ein zuverlässiges Ergebnis erhalten, ein Transport zu Speziallabors ist nicht erforderlich. Nach Angaben von Bosch ist der Test ab sofort europaweit verfügbar.

+++ Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen hat Finnland Einreisebeschränkungen für deutsche Urlauber verhängt. Ab Montag seien "nicht notwendige, touristische Reisen" nach Finnland nicht mehr gestattet, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Deutsche Staatsbürger, die dennoch nach Finnland einreisen dürfen, müssen sich ab Montag in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die Quarantäne-Dauer kann durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden.

+++ Mehrere europäische Länder melden neue Höchststände, was die Zahl der täglich registrierten Corona-Neuinfektionen angeht. Polen registrierte binnen 24 Stunden so viele Ansteckungen wie noch nie seit Beginn der Pandemie - nämlich 1.587 (bei 38 Millionen Einwohnern). In den Niederlanden waren es 2.777 (bei gut 17 Millionen Einwohnern). In der Slowakei mit ihren knapp 5,5 Millionen Einwohnern waren es 419. Das entsprach dem dritten Rekordtagesanstieg in Folge. Tschechien (10,7 Millionen Einwohner) meldete 2.913 Neuinfektionen und damit den zweithöchsten Tagesanstieg bisher. In Frankreich (rund 67 Millionen Einwohner) wurden binnen 24 Stunden knapp 16.100 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Coronavirus: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern?

+++ In der französischen Hafenstadt Marseille demonstrieren hunderte Menschen gegen die verschärften Corona-Auflagen. Sie versammelten sich vor dem Handelsgericht, um gegen die erneute Schließung von Restaurants und Bars in der Stadt zu protestieren. Nach dem Willen der Zentralregierung in Paris sollen die Gaststätten ab morgen für zwei Wochen nicht mehr öffnen dürfen.

In Marseille demonstrieren Menschen gegen die erneute Schließung von Bars und Restaurants. (AP/Daniel Cole)

+++ Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bleibt in Deutschland über der 2.000er-Marke. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 2.153 neue Fälle. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus starben, stieg um 15 auf 9.443. Damit sind rechnerisch derzeit etwa 22.280 aktive Infektionsfälle bekannt.

+++ Angesichts gestiegener Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat Moskaus Bürgermeister Sobjanin Ausgangsbeschränkungen für ältere Menschen angeordnet. Ab Montag sollen Einwohner über 65 Jahren daheim bleiben und am besten so selten wie möglich Einkaufen gehen. Spaziergänge bleiben laut Sobjanin jedoch erlaubt.

+++ UNO-Generalsekretär Guterres beklagt Versäumnisse bei der internationalen Zusammenarbeit in der Corona-Krise. Die Pandemie sei ein Test, der im Wesentlichen nicht bestanden worden sei, erklärte Guterres in New York. Das Virus sei mit weltweit mehr als 30 Millionen bestätigten Infektionen und annähernd einer Million Toten außer Kontrolle geraten. Grund dafür sei, dass es weltweit an Vorbereitung, Kooperation, Einigkeit und Solidarität gefehlt habe.

+++ Auf der Grundlage neuer Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Stadt Hamm bereits drei private Feiern untersagt. Es handele sich um zwei Junggesellinnenabschiede und eine Verlobungsfeier, sagte Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. In Hamm hatte es in der vergangenen Woche einen starken Anstieg der Neuinfektionen gegeben. Ursache war eine Großhochzeit und damit verbundene weitere Feste.

+++ In London sollen einem Bericht zufolge Menschen für Impfstoff-Tests absichtlich mit dem Coronavirus infiziert werden. Gesunde, erwachsene Freiwillige sollen dabei im neuen Jahr unter kontrollierten Quarantäne-Bedingungen dem Coronavirus ausgesetzt werden, nachdem sie einige Wochen zuvor einen potenziellen Impfstoff verabreicht bekommen haben, wie die "Financial Times" unter Berufung auf Projektbeteiligte schreibt. "Human Challenge Trials" sind unter Wissenschaftlern umstritten. Einige betonen den großen Nutzen, weil sie schneller zum Ziel führen können. Andere äußern ethische Bedenken und verweisen auf gesundheitliche Risiken.

+++ Rio de Janeiro verschiebt seinen weltberühmten Karneval wegen der Coronavirus-Pandemie für unbestimmte Zeit. Das kündigte die Stadtverwaltung der brasilianischen Metropole an. Die Sambaschulen teilten mit, die anhaltende Ausbreitung des Virus mache es unmöglich, die traditionellen Paraden auf sichere Weise abzuhalten. Beim Karneval von Rio feiern jedes Jahr Millionen von Menschen in den Straßen und an den Stränden. Brasilien ist eines der Länder, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind.

Rio de Janeiro verschiebt seinen weltberühmten Karneval wegen der Coronavirus-Pandemie für unbestimmte Zeit. (AFP/MAURO PIMENTEL)

+++ Frank Ulrich Montgomery, der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, hat die Austragung des Supercup-Finales des FC Bayern München gegen den FC Sevilla (2:1 n. V.) im Corona-Risikogebiet Budapest kritisiert. "Der Fußball scheint offenbar Narrenfreiheit zu genießen. Das ist kontraproduktiv und ein falsches Signal", sagte Montgomery der "Passauer Neuen Presse". "Wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ihre Ferien im Ausland verbringen können, aber Bosse und Spieler des FC Bayern in Hochrisikogebiete fliegen, ist das ein verheerendes Zeichen", kritisierte der 68 Jahre alte Montgomery. Die Partie wurde trotz hoher Infektionszahlen im Corona-Risikogebiet Budapest vor Publikum ausgetragen. Nach Angaben der UEFA wurden 15.500 Karten verkauft.

+++ Angesichts wieder zunehmender Reisewarnungen in der Corona-Krise sieht die deutsche Tourismusbranche ihr Überleben in Gefahr und äußert Kritik an der Bundesregierung. "Die Situation in der Reisewirtschaft ist existenzbedrohend", sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Fiebig, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Umsätze lägen derzeit lediglich bei einem Viertel der Vorjahreserlöse. Eine Besserung sei nicht in Sicht. "Knapp 70 Prozent der von uns jüngst befragten Reisebüros sehen sich massiv in ihrer Existenz bedroht, bei den Reiseveranstaltern sind es mehr als die Hälfte", führte Fiebig aus. Er sprach angesichts der vermehrten Ausweisung von Risikogebieten von teilweise absurden Vorgaben. "In Spanien beispielsweise gibt es zahlreiche Inseln wie Lanzarote, Formentera und Menorca, auf denen es keinen einzigen Corona-Hotspot gibt, trotzdem werden sie als Risikogebiet geführt", erläuterte der Verbandspräsident. "Finca-Urlaub ist in keiner Weise gefährlicher als eine S-Bahn-Fahrt in Berlin", betonte er.

+++ Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Schweitzer, hat angesichts steigender Infektionszahlen davor gewarnt, dass weiter Produktions- und Geschäftsausfälle Unternehmen in ihrer Existenz gefährden und die Politik zu "Beschränkungen mit Augenmaß" aufgerufen. "Steigende Infektionszahlen machen natürlich auch den Unternehmen Sorge", sagte Schweitzer der "Rheinischen Post". Viele Betriebe stünden schon jetzt mit dem Rücken zur Wand, denn die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen hätten seit März tiefe Spuren in den Bilanzen hinterlassen.

+++ China hat empört auf die Kritik von US-Präsident Donald Trump an seinem Vorgehen in der Corona-Krise reagiert. "Ich muss sagen: Genug ist genug!" sagte Botschafter Zhang Jun in einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Er verwies darauf, dass die USA die höchsten Coronavirus-Infektionszahlen und -Todesopfer der Welt verzeichnen. "Wenn jemand zur Rechenschaft gezogen werden sollte, sollten dies einige US-Politiker selbst sein", sagte Zhang. Trump hatte China am Dienstag in seiner UNO-Debattenrede erneut vorgeworfen, "die Welt infiziert" zu haben.

