Der UNO-Sonderberichterstatter für Nordkorea äußert sich besorgt über die humanitäre Lage in dem Land. In Thüringen werden die rechtlich vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen am 13. Juni aufgehoben. Krankenhäuser in Pakistan haben nicht mehr genügend Betten, um alle Corona-Patienten zu behandeln. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Dienstag, 9. Juni

+++ Der UNO-Sonderberichterstatter für Nordkorea, Ojea Quintana, hat sich besorgt über die humanitäre Lage in dem Land geäußert. Die Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung würden durch die Corona-Krise weiter verschärft, heißt es in einer in Genf verbreiteten Erklärung. Laut Berichten seien bereits Menschen verhungert und viele Familien müssten die Nahrungsaufnahme drastisch einschränken.

+++ Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Felbermayr, erwartet, dass die deutsche Exportwirtschaft mit Verzögerung wieder auflebt. Felbermayr sagte im Deutschlandfunk, zwar erhole sich der Binnenmarkt inzwischen, wichtige Absatzmärkte wie die USA und China steckten jedoch noch in der Corona-Krise. Der Export laufe entsprechend dieser Entwicklung etwas nach. Nach den Worten Felbermayrs könnte der Juni erste Zeichen von Erholung für die deutschen Ausfuhren bringen.

+++ Die Film- und Kinobranche hat in der Corona-Krise moralische Unterstützung von Bundespräsident Steinmeier bekommen. Steinmeier sagte nach einem Treffen mit Vertretern der Branche in Berlin, er hoffe, dass das Gefühl des Stillstands bald überwunden werden könne. Die pandemiebedingten Einschränkungen hätten die Kulturwelt existenziell getroffen. Die im Konjunkturpaket vorgesehenen Maßnahmen im Umfang von einer Milliarde Euro zeigten aber, dass die Politik die bedrohliche Lage der Branche erkannt habe.

+++ Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus wird noch dauern, und so richten sich einige Hoffnungen darauf, die Krankheit Covid-19 künftig wenigstens besser behandeln zu können. Noch in diesem Sommer werden Studienergebnisse erwartet.

+++ Eine Studie der US-Universität Harvard legt nahe, dass sich das Coronavirus Sars-CoV-2 möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet hat. Die Wissenschaftler haben Satellitenbilder von Krankenhausparkplätzen ausgewertet und ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen bereits vor Dezember 2019 erkannt. Damals wurden erste Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 bekannt. Zudem haben sie festgestellt, dass die Begriffe "Husten" und "Durchfall" schon seit August verstärkt in Suchmaschinen eingegeben wurden. Auch Durchfall zählt zu den Covid-19-Symptomen. Die Forscher betonen, dass ihre Erkenntnisse keinen eindeutigen Beweis darstellten.

Die Grafik zeigt drei Varianten eines Coronavirus wie des 2020 zur Pandemie gewordenen SARS-CoV-2. (dpa / picture alliance / Maximilian Schönherr)

+++ Das neue Coronavirus wird unter anderem über die Tröpfcheninfektion verbreitet – da ist sich die Wissenschaft einig. Neue Erkenntnisse rücken aber auch sogenannte Aerosol-Partikel, kleine Schwebeteile in der Luft, in den Fokus. Der Berliner Virologe Christian Drosten vermutet, dass diese bei der Verbreitung von Viren eine genauso große Rolle spielen wie die Tröpfchen. Das Robert-Koch-Institut äußert sich da verhaltener.

+++ In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen, rechtlich vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen am kommenden Samstag aufgehoben. Gesundheitsministerin Werner (Linke) teilte nach einer Kabinettsitzung mit, Polizei und Ordnungsämter würden ab dem 13. Juni nicht mehr kontrollieren, ob Gruppen aus zwei, drei oder vier Haushalten bestünden. Eine neue, vom Kabinett beschlossene Grundverordnung setze "auf mehr Eigenverantwortung" der Bürger. In der neuen Verordnung wird lediglich empfohlen, einen Mindestabstand einzuhalten und sich mit maximal zehn Personen zu treffen. Die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr bleibt bestehen. Dorf- und Volksfeste werden in Einzelfällen erlaubt.

+++ In Deutschland sind rein rechnerisch derzeit rund 5.600 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, wurden innerhalb eines Tages weitere 350 Personen mit dem Erreger registriert. Die Gesamtzahl stieg damit auf rund 185.000. An oder mit der Infektion starben 8.711 Erkrankte. Die Zahl der Genesenen schätzt das Institut auf 170.200. Weltweit sind nach Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität inzwischen über sieben Millionen Corona-Kranke registriert worden.

+++ Die Corona-Pandemie überfordert das Gesundheitssystem in Pakistan. Wie der Generalsekretär der pakistanischen Ärztevereinigung, Qasier, der Deutschen Presse-Agentur sagte, sind viele Krankenhäuser überfüllt und haben angefangen, Corona-Patienten abzuweisen, weil ihnen Betten und Personal fehlen. Pakistan hat rund 220 Millionen Einwohner. 108.000 Menschen wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 2.172 Infizierte sind an oder mit dem Virus gestorben. Zwischenzeitlich vorgenommene Lockerungen der Corona-Beschränkungen wurden zum Teil wieder zurückgenommen. Inzwischen gilt eine Maskenpflicht.

+++ Frankreich will die Luftfahrtindustrie mit Maßnahmen im Wert von 15 Milliarden Euro unterstützen. Das Hilfspaket umfasse Investitionen, Kredite und Garantien, teilte die Regierung in Paris mit. Unter anderem sollten mittelständische Zulieferer unterstützt und die Entwicklung umweltfreundlicherer Technologien gefördert werden. Auch das schon vor längerem aufgelegte Rettungsprogramm für die Fluggesellschaft Air France im Volumen von sieben Milliarden Euro sei Teil des Schutzschirms. Mit dem Paket sollen die Folgen der Virus-Pandemie für den Sektor abgefedert werden. Er ist ein wichtiger Industriezweig in Frankreich - knapp 200.000 Menschen sind in diesem Bereich beschäftigt, davon allein 48.000 bei Airbus.

+++ Wer von einer Schweden-Reise zurückkehrt, muss in Deutschland gegebenenfalls in eine zweiwöchige Quarantäne. Die Regelung gilt für Menschen, die in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Die Landesregierungen in Kiel und Schwerin haben sich entschlossen, dem Vorbild Niedersachsens zu folgen, das diese Maßnahme bereits am Sonntag angekündigt hatte.

+++ Touristen aus Deutschland dürfen nach Medienberichten bereits ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen. Das wäre zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen. Die spanische Zeitung "El Pais" meldet, 6.000 Touristen dürften einreisen, um auszuprobieren, ob alle Corona-Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen und Hotels funktionierten.

Weil die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland vergleichsweise niedrig ist, lässt Mallorca einige Urlauber schon frühzeitig auf die Insel. (dpa)

