Sonntag, 15. August

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen steigt weiter. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt sie nun bei 35,0 - nach 32,7 am Vortag und 22,6 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4.728 Corona-Neuinfektionen. Das waren 1.601 mehr als am vergangenen Sonntag. Zudem wurden drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert.

+++ Wegen steigender Corona-Zahlen hat die Bundesregierung die USA als Hochrisikogebiet eingestuft. Einreisende, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen von heute an für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Gleiches gilt für Israel, Kenia, Montenegro, Vietnam sowie zwei französische Überseegebiete. Auch die Türkei gilt als Hochrisikogebiet, hier greifen die neuen Bestimmungen aber erst am Dienstagabend.

Die aktuelle Liste aller Hochrisikogebiete finden Sie hier.

+++ New York City hat Behörden zufolge die Marke von einer Million Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie überschritten. Die Gesundheitsbehörde der Millionenmetropole an der US-Ostküste veröffentlichte am Samstag dementsprechende Zahlen. Die meisten Fälle waren durch PCR-Tests nachgewiesen worden, die Statistik enthält aber auch "wahrscheinliche" Infektionen, die etwa durch Antigen-Tests oder anhand von Krankheitssymptomen erfasst worden waren. Seit Februar 2020 sind demnach 33.645 Menschen in New York City an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

+++ FDP-Chef Lindner hat sich dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht im Einzelhandel für Geimpfte und Genesene aufzuheben. Von diesen gehe grundsätzlich keine Gefahr mehr aus, sagte Lindner dem "Tagesspiegel". Es sei Zeit, dass wieder das Prinzip der gesundheitlichen Eigenverantwortung zum Tragen komme. Ausnahme sei etwa der öffentliche Verkehr, wo es aus praktischen Gesichtspunkten nicht möglich sei, sich von jedem einen Impfnachweis zeigen zu lassen.

+++ Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin appelliert an die Ständige Impfkommission, in der Debatte um Covid-Vakzine für Zwölf- bis 17-Jährige auch psychosoziale Probleme dieser Altersgruppe zu berücksichtigen. Präsident Fischbach sagte der Funke Mediengruppe, die Stiko orientiere sich allein am individuellen Nutzen der Wirkstoffe im Verhältnis zur Gefährlichkeit einer Erkrankung. Es gehe aber auch darum, Kinder und Jugendliche vor weiteren Schäden im Falle neuer Corona-Maßnahmen oder eines weiteren Lockdowns zu bewahren, etwa im Bildungsbereich. Diesen Gesichtspunkt habe die Stiko leider bisher nicht im Blick.

Ein zwölfjähriges Mädchen wird in einer Arztpraxis gegen das Coronavirus geimpft. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

+++ Im Laufe der Pandemie hat sich in Deutschland die Zahl der Selbstständigen versechsfacht, die für ihren Lebensunterhalt finanzielle Unterstützung aus der staatlichen Grundsicherung beziehen mussten. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man habe zwischen April 2020 und Juli dieses Jahres einen "deutlichen Corona-Effekt" gesehen. So hätten etwa 134.000 Selbstständige Bedarf auf Grundsicherung angemeldet. Üblicherweise wären es in diesem Zeitraum Scheele zufolge lediglich rund 22.000 gewesen. Von den abhängig Beschäftigten seien 328.000 neu in die Grundsicherung gekommen verglichen gegenüber rund 190.000 in normalen Zeiten. Laut BA handelt es sich dabei entweder um Menschen, die wegen zu niedrigen Kurzarbeitergeldes ergänzendes Hartz-Vier beantragen oder so genannte Aufstocker, die einen geringen Lohn beziehen und auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

