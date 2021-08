In den USA hat der Covid-19-Impstoff von Biontech und Pfizer die vollständige Zulassung erhalten +++ Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat sich offenbar darauf verständigt, den Inzidenzwert zur Beurteilung der Pandemie abzuschaffen +++ Neuseeland hat den landesweiten Corona-Lockdown ein weiteres Mal verlängert +++ Mehr in unserem Newsblog.

Montag, 23. August

+++ In den USA hat der Covid-19-Impstoff von Biontech und Pfizer die vollständige Zulassung erhalten. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA gab dafür am Montag grünes Licht. Bislang hatte der Impfstoff in den USA nur eine Notfallzulassung, die im vergangenen Dezember erteilt worden war. In der Europäischen Union hat er bislang nur eine bedingte Markzulassung. Die vollständige Meldung lesen Sie hier.

+++ Künftig sollen keine Einschränkungen wegen Corona ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mehr greifen. Stattdessen soll unter anderem die Belastung in den Krankenhäusern als ein neuer Maßstab im Infektionsschutzgesetz eingeführt werden. Das Corona-Kabinett mit Kanzlerin Merkel und den Fachministerinnen und -ministern habe erstmals seit der Sommerpause wieder getagt und man sei sich einig, dass Gesundheitsminister Spahn zügig einen entsprechenden Vorschlag machen und das Bundeskabinett diesen dann beschließen solle, teilte Regierungssprecher Seibert in Berlin mit. Den genauen Zeitplan ließ Seibert vorerst offen.

Eine Intensivpflegerin im Schutzanzug richtet auf der Covid-19 Intensivstation in der VAMED Klinik Schloss Pulsnitz einen Beatmungsschlauch ein. (picture alliance/dpa/Robert Michael)

+++ Die deutsche Möbelindustrie erholt sich nur langsam von der Corona-Krise. In diesem Jahr erwartet die Branche einen Umsatz auf dem Niveau des ersten Corona-Jahres von rund 17,2 Milliarden Euro, wie die Verbände der Deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK) mitteilten. Damit werde das Umsatzniveau des Vorkrisen-Jahres 2019 um rund 4 Prozent verfehlt. Erschwert wird die wirtschaftliche Erholung der Möbelindustrie aktuell durch Engpässe bei wichtigen Vormaterialien wie Polsterschäumen, Holzwerkstoffen und elektronischen Bauteilen.

+++ Durch Hackerangriffe auf Homeoffice-Arbeitsplätze sind den deutschen Unternehmen im letzten Jahr Schäden in Höhe von 52 Milliarden Euro entstanden. Das teilte das Institut der Deutschen Wirtschaft auf Grundlage einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom mit. Das Homeoffice sei ein Geschenk für jeden Cyberkriminellen, erklärte ein Sprecher des Insituts. Wer von zuhause aus arbeite, nutze Verbindungen, die oft leichter angegriffen werden könnten als das Firmennetzwerk.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich dafür ausgesprochen, in der Corona-Pandemie den Inzidenzwert von 50 aus dem Infektionsschutzgesetz zu streichen. Der CDU-Politiker sagte im ZDF, die 50er-Inzidenz habe ausgedient. Der Wert habe für eine ungeimpfte Bevölkerung gegolten. Im Infektionsschutzgesetz sind besondere Maßnahmen vorgesehen, die auf regionaler Ebene in Kraft treten müssen, wenn bestimmte Inzidenz-Zahlen überschritten werden. Einige Bundesländer sind aber bereits jetzt davon abgerückt, allein auf diesen Wert zu schauen.

+++ Der erste Lockdown während der Corona-Krise hat die Familienplanung der Deutschen kaum beeinflusst. Von Januar bis Mai 2021 kamen rund 315.000 Kinder zur Welt und damit 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Eine Frau hält den Kopf eines Neugeborenen in ihren Händen. (Getty Images / Cavan Images)

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist auf 56,4 gestiegen. Gestern hatte der Wert bei 54,5 gelegen, vor einer Woche betrug er 36,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 3.668 Neuinfektionen; das sind rund 1.500 mehr als am vergangenen Montag. Vier weitere Todesfälle wurden in Verbindung mit dem Coronavirus verzeichnet.

+++ Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist wieder dreistellig und damit so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Das Robert Koch-Institut gab sie mit 103,3 an. Am Vortag waren es noch 99,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gewesen, vor einer Woche hatte der Wert noch 57,2 betragen. Der Bundesschnitt lag bei 56,4 und damit wesentlich niedriger als im bevölkerungsreichsten Bundesland. Den zweithöchsten Wert unter den Bundesländern hat laut RKI Hamburg mit einer Inzidenz von 71,6.

+++ Die Tochter des norwegischen Kronprinzenpaares, Prinzessin Ingrid Alexandra, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Königshaus mit. Die 17-Jährige werden nun zu Hause auf Gut Skaugum isoliert. Der Rest der Familie sei bislang nicht positiv getestet worden.

+++ Neuseeland hat den landesweiten Corona-Lockdown ein weiteres Mal verlängert. Er gilt nun bis Freitag um Mitternacht. Ministerpräsidentin Ardern sagte, angesichts der Delta-Variante des Corona-Virus brauche man mehr Sicherheit. Sie glaube nicht, dass der Höhepunkt des Ausbruchs schon erreicht sei.

Überall in Neuseeland hängen wie am Eingang dieses Supermarkts QR-Codes, um seinen Besuch zu registrieren. (Hope Duncan)

+++ Die Bundesärztekammer hat für eine stärkere Einbindung von Sportvereinen und Religionsgemeinschaften in die Corona-Impfkampagne geworben. Kulturorganisationen sollten ebenfalls mit ins Boot geholt werden, um die Impfquote zu steigern, sagte der Präsident der Ärztekammer, Reinhardt, der Funke-Mediengruppe. Wenn demnächst die meisten Impfzentren geschlossen würden, sollte es als Ersatz mobile Impfstellen etwa vor Kirchen, Moscheen oder Freizeiteinrichtungen geben.

+++ China meldet erstmals seit dem jüngsten Ausbruch im Juli keine neuen bestätigten Fälle. Die Zahl der neuen lokalen Ansteckungen war in der vergangenen Woche bereits in den einstelligen Bereich gesunken, nachdem sie Anfang August einen Höchststand erreicht hatte. Im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Nanjing und Yangzhou in der Provinz Jiangsu nahe der Finanzmetropole Shanghai verzeichnete China insgesamt mehr als 1200 Infektionen und keine Todesopfer.

+++ Der thailändische Badeort Pattaya muss seinen für den 1. September geplanten Neustart für den Tourismus voraussichtlich weiter verschieben. Als Grund nannte die Tourismusbehörde die weiterhin sehr hohen Corona-Infektionszahlen in der Provinz Chon Buri am Golf von Thailand, in der Pattaya liegt. Vorgesehen war zudem, 70 Prozent der Bevölkerung der Region bis Ende August zu impfen, um eine Herdenimmunität zu erzielen. Bislang sind aber nur 33 Prozent der Bürger geimpft.

