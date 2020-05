Die Bundesregierung will sich in Europa für einheitliche Quarantäne-Bestimmungen einsetzen. +++ Als erstes europäisches Land hat Slowenien die Coronavirus-Epidemie nach eigenen Angaben unter Kontrolle. +++ Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal dieses Jahres um 2,2 Prozent geschrumpft. +++ Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 15. Mai

+++ Außenminister Maas kündigt an, dass er in der kommenden Woche mit den Nachbarländern über einheitliche Quarantäne-Bestimmungen verhandeln wird. Anschließend solle es dann auch Gespräche mit beliebten Reiseländern wie Spanien, Italien und Kroatien geben. Ziel sei es, bis Mitte Juni Vereinbarungen zu haben, erklärte der SPD-Politiker im Interview der Woche des Dlf.

Krise überwunden: Gäste in einem Café in Slowenien (STA)

+++ Als erstes Land in Europa hat Slowenien die Coronavirus-Pandemie auf seinem Gebiet für beendet erklärt. Die Regierung teilte in Ljubljana mit, die Ausbreitung von Covid-19 sei unter Kontrolle. In den vergangenen 14 Tagen wurden nach offiziellen Angaben lediglich 35 Neuansteckungen verzeichnet. Vorsichtsmaßnahmen wie etwa die Abstandsregeln, die Maskenpflicht und das Verbot von öffentlichen Versammlungen bleiben aber weiter bestehen.

+++ Der Ökonom Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht keinen Grund zur Besorgnis, wenn die Staatsschulden wieder steigen. Auf Twitter erklärt er, entscheidend für die Belastung seien die Zinszahlungen - und diese seien derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau.

+++ Die 3. Fußball-Liga verschiebt ihren Spielbetrieb nun doch noch einmal. Bisher war eine Wiederaufnahme der Spiele am 26. Mai geplant. Der Sportausschuss der Deutschen Fußball-Liga erklärte jetzt aber, dies sei nicht zu halten, weil immer noch keine behördliche Freigabe vorliege. Die Vereine sollten aber eine ähnlich lange Vorbereitungszeit wie in der ersten und zweiten Liga haben.

+++ Die Stadt Köln unterstützt das Literaturfestival Lit.Cologne, das in diesem Jahr wegen der Coronakrise abgesat wurde, mit bis zu 500.000 Euro. Geschäftsführer Osnowski erklärte, damit sei die Grundlage geschaffen worden, um das Festival ins Jahr 2021 zu führen.

+++ Lehrerinnen und Lehrer sind in der Coronakrise längst nicht mit allen Kindern in Kontakt, zeigt eine Bildungsstudie zur Situation während der Schulschließungen. In Deutschland ist die Lage nach Angaben der Lehrkräfte deutlich schlechter als in Österreich oder der Schweiz.

+++ Hier unser Hintergrund zur kontroversen Frage, was Schulschließungen in der Coronakrise bringen.

+++ Beim Schutz der Bevölkerung vor dem Corona-Virus fordert der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, ein Umdenken und einen Fokus auf die Risikogruppen. Es gehe nicht darum, "alle" Maßnahmen zu ergreifen, sondern "die richtigen", sagte Brysch der "Rheinischen Post". Um Alte und Kranke zu schützen, müsse weder das komplette öffentliche Leben lahmgelegt werden noch die Wirtschaft stillstehen. Es sei aber unabdingbar, dass sich Politik und Bevölkerung darüber verständigen, wer geschützt werden solle.

+++ Die Kinderschutzhotline des Bundes registriert eine stark steigende Zahl von Anrufen. Teamleiter Berthold sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", medizinisches Personal habe in den ersten beiden Mai-Wochen in über 50 Verdachtsfällen Kontakt aufgenommen. Das sei fast so viel gewesen wie im gesamten April. Dabei sei es um Verletzungen wie etwa Knochenbrüche oder Schütteltraumata gegangen. Besonders betroffen gewesen seien Kleinstkinder, die noch nicht laufen könnten. Berthold, der selbst Kinderarzt ist, sieht einen klaren Zusammenhang zu den Alltagsbeschränkungen in der Coronakrise.

+++ Wie geht es weiter mit Kitas und Kindergärten? Ein Überblick.

+++ Die Europäische Union fordert China auf, seine Rolle und Verantwortung in der Corona-Pandemie wahrzunehmen. Der Außenbeauftragte Borrell schrieb in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Peking müsse bei der Bekämpfung des Virus, der Suche nach Impfstoffen und dem Ankurbeln der Weltwirtschaft helfen. Zum Schutz der Welt vor künftigen Pandemien sei auch eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung des Ursprungs dieser Pandemie nötig, betonte Borrell. China verweigert eine solche bisher. Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm die Pandemie in der chinesischen Stadt Wuhan ihren Ausgang.

+++ Die Bundesregierung will die Lohnfortzahlung für Eltern in der Coronakrise nun doch nicht verlängern. Das Bundesarbeitsministerium erklärte auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung", angesichts der zunehmenden Öffnungen von Schulen und Kitas werde die Regelung auslaufen. Elternteile, die wegen der Pandemie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen und deshalb nicht arbeiten können, haben seit dem 30. März Anspruch darauf, vom Staat sechs Wochen lang 67 Prozent ihres entgangenen Nettoeinkommens zu erhalten. Diese Anspruchszeit endet nun nach und nach.

"Wann geht es endlich wieder in die Kita?", fragen sich derzeit viele Kinder und Eltern (Picture Alliance / Christoph Soeder)

+++ Die Zahl der offiziell registrierten Corona-Infektionen in Deutschland ist laut den neusten Angaben des Robert Koch-Instituts auf 173.152 gestiegen. Das ist eine Zunahme von 913 Ansteckungen innerhalb der letzten 24 Stunden. Die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen beträgt 7.824, das sind 101 Todesfälle mehr gegenüber dem Vortag. Von der Lungenkrankheit genesen sind nach Schätzungen des Instituts inzwischen 151.700 Menschen. Die neue Virus-Reproduktionszahl, der "7-Tage-R" liegt derzeit bei 0,88 und damit weiter unter dem kritischen Wert von 1,0.

+++ In Russland hat die staatliche Aufsichtsbehörde für Telekommunikation eine Untersuchung gegen die britische "Financial Times" und die "New York Times" aus den USA eingeleitet. Anlass sind Berichte der beiden Blätter, wonach die russischen Behörden die Zahl der Corona-Toten schönen. Ein Sprecher der Behörde erklärte, es werde geprüft, ob die Zeitungen damit gegen das russische Gesetz zum Schutz vor Desinformation verstoßen hätten.

+++ Die dänische Regierung ist jetzt offenbar doch bereit, über eine Öffnung der Landesgrenzen zu reden. Ministerpräsidentin Frederiksen sagte in einer TV-Debatte, es sei denkbar, dass Touristen mit einem Mietvertrag für ein Ferienhaus oder einer Hotelreservierung ins Land dürften. Man müsse aber erst mit den anderen Parteien im Land darüber reden.

+++ Nordrhein-Westfalen hat die Quarantäne-Vorschrift für Rückkehrer aus den europäischen Nachbarstaaten aufgehoben. Die Neuregelung trat um 0 Uhr in Kraft. Auch die Regelungen in den anderen Bundesländern sollen in den kommenden Tagen fallen. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Bisher mussten sich Rückkehrer aus dem Ausland wegen der Corona-Pandemie für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

+++ Weltweit gibt es Berichte über Kinder, bei denen entzündete Blutgefäße, Hautausschläge und Fieber auftreten. Die Fälle könnten womöglich im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. In einigen Fällen ähnelt die Erkrankung dem sogenannten Kawasaki-Syndrom. Eine direkte Verbindung zu Covid-19 wurde noch nicht belegt. Der Berliner Virologe Drosten warnte im NDR vor Alarmismus. Einen Überblick über die Erkenntnisse von Forschenden aus Bergamo finden Sie hier.

