In Vietnam hat die Regierung die Touristenhochburg Danang für Urlauber gesperrt. Die Weltgesundheitsorganisation hat am Wochenende erneut einen Höchststand an Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst. Die Bundesregierung rechnet nicht mit Engpässen, sobald ein Impfstoff produziert werden kann. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Sonntag, 26. Juli

+++ In Vietnam setzt die Regierung in der Touristenhochburg Danang Abstands-Regelungen wieder in Kraft. Zuvor hatten Behörden innerhalb von zwei Tagen vier Neufälle registriert, die auf örtliche Übertragung zurückzuführen sind. Touristen dürfen die nächsten 14 Tage die Stadt nicht besuchen. Sportliche und kulturelle Veranstaltungen werden abgesagt. Zudem besteht ab sofort eine Maskenpflicht und das Verbot von Versammlungen mit mehr als 30 Menschen.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat am Wochenende erneut einen Höchststand an Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst. Bis Freitag- und Samstagabend wurden jeweils Fallzahlen in Höhe von rund 284.000 registriert. Seit Beginn der Pandemie sind nach Angaben der WHO weltweit mehr als fünfzehn einhalb Millionen Infektionen durch einen Labortest bestätigt worden. An oder mit dem Virus starben demnach mehr als 635.000 Menschen.

Mehr als die Hälfte der jüngsten offiziellen Ansteckungen geht auf die USA, Brasilien und Indien zurück.

Nach dem erneuten Anstieg der Fallzahlen in mehreren Ländern und lokalen Corona-Ausbrüchen auch in Deutschland haben etliche Menschen Sorge vor einer sogenannten "zweiten Welle". Sind diese Sorgen begründet? Steigt die Gefahr durch die Urlaubssaison? Und was heißt "zweite Welle" überhaupt? Darüber herrscht unter Expertinnen und Experten keine Einigkeit.

+++ Der Bundeselternrat und der Deutsche Lehrerverband sehen die geplante Rückkehr zum Regelunterricht nach den Sommerferien mit Skepsis. Der Elternratsvorsitzende Wassmuth sagte der "Bild am Sonntag", es sei völlig blauäugig, so zu tun, als sei Corona nach den Ferien einfach vorbei. Dass die Schulen in den Regelbetrieb wechseln sollten, liege nur daran, dass es einen Mangel an Personal und Räumen gebe. Der Präsident des Lehrerverbandes, Meidinger, sieht die Schulen weder für einen Normalbetrieb noch für den Fernunterricht gerüstet.

+++ Der Historiker Kiran Klaus Patel hat die Kritik am milliardenschweren Corona-Hilfsfonds der EU zurückgewiesen. Noch vor zehn Jahren wäre ein derart gewaltiges Hilfspaket zur Unterstützung von besonders von der Pandemie betroffenen Mitgliedsstaaten undenkbar gewesen, sagte der Professor für Europäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Deutschlandfunk. Die neuen Formen des Schuldenmachens zugunsten der Gemeinschaft seien "historisch einmalig".

+++ Im österreichischen Touristenort St. Wolfgang steigt die Zahl der Corona-Infizierten immer weiter an. Bis Samstagabend wurden 44 Fälle bestätigt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Behörden des Bundeslands Oberösterreich berichtete. Unter den Infizierten seien Mitarbeiter von einer ganzen Reihe von Tourismus-Betrieben, bislang sei aber nur ein Urlauber betroffen.

+++ Die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Lisa Herzog hat angesichts der Corona-Krise dafür plädiert, die Homeoffice-Möglichkeiten auch nach der Pandemie auszubauen und den Wert von Arbeit neu zu bewerten. "Das Vorurteil, dass Homeoffice nicht funktioniert, ist durch die Erfahrungen in der Corona-Krise weitgehend widerlegt", sagte die Professorin für Philosophie an der Universität Groningen im Deutschlandfunk. Flexible Arbeitsmodelle seien auf einmal verbreiteter, die zudem auch Produktivitätsgewinne für die Unternehmen ermöglichten. Arbeitnehmer seien teilweise deutlich schneller von zuhause als am Arbeitsplatz im Unternehmen. Für Herzog könnte dieser Gewinn auf Dauer womöglich zu einer 4-Tage-Woche führen.

+++ Das nordkoreanische Regime hat nach eigener Darstellung wegen eines Corona-Verdachtsfalls die Stadt Kaesong mit 200.000 Einwohnern abgeriegelt. Staatliche Medien berichteten, trotz strengster epidemiologischer Maßnahmen könnte das, Zitat, "bösartige Virus" eingeschleppt worden sein. Darum habe man für die Region Kaesong nahe der Grenze zu Südkorea den Notstand verhängt.

+++ Bundesarbeitsminister Heil (SPD) will nach den geplanten strengen Vorschriften gegen Missstände in der Fleischindustrie auch andere Branchen überprüfen. "Wir werden uns Branche für Branche angucken und dann für die jeweilige Branche geeignete Maßnahmen ergreifen, wenn es nötig ist", sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischriesen Tönnies in Nordrhein-Westfalen will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch ein Gesetz von Heil beschließen. Großschlachtereien sollen bei Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung kein Fremdpersonal mehr einsetzen dürfen. Dazu soll der Einsatz von Werkvertrags- sowie Leiharbeitnehmern dort verboten werden.

+++ Mindestens 174 Erntheelfer haben sich in einem landwirtschaftlichen Betrieb im bayerischen Mamming mit dem Corona-Virus infiziert. Wie der Landkreis Dingolfing-Landau mitteilte, wurde der gesamte Betrieb unter Quarantäne gestellt. Zuvor sei dort eine Reihenuntersuchung erfolgt. Ein Sicherheitsdienst überwache die Einhaltung der Quarantäne-Regelungen.

Gestern erst hatten Bund und Länder vereinbart, dass sich zurückkehrende Reisende an Flug- und Seehäfen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können – allerdings freiwillig. Heute nun sagt Gesundheitsminister Spahn, dass nun doch verpflichtende Tests geprüft werden. Ein Virologe und ein Infektiologe halten Pflicht-Tests für sinnvoll.

+++ Das Bundesinnenministerium wird von mehreren Politikern für den Umgang mit Spätaussiedlern in der Corona-Pandemie kritisiert. Seit Mitte Juni waren im Grenzdurchgangslager Friedland, das die Spätaussiedler im Aufnahmeprozess durchlaufen müssen, 63 Menschen an Covid-19 erkrankt. Nach Angaben der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen waren darunter 53 Spätaussiedler, drei Asylsuchende und sieben Mitarbeiter des Lagers.

+++ Die Bundesregierung erwartet im Fall der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus keinerlei Engpässe bei der Bereitstellung. Wenn ein Impfstoff gefunden sei, werde jeder Deutsche, der es wolle, auch geimpft werden können, sagte Forschungsministerin Karliczek der Zeitung "Bild am Sonntag". Sie dämpfte zugleich Erwartungen an eine schnelle Entwicklung.

+++ Bundesbank-Präsident Weidmann hat zentrale Beschlüsse des EU-Sondergipfels zu den Hilfen in der Corona-Krise kritisiert. Gemeinschaftsverschuldung für umfangreiche Transfers halte er grundsätzlich für bedenklich, sagte Weidmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er forderte einen Kontrollmechanismus, damit die Mittel sinnvoll und effizient verwendet würden. Auch müssten die Corona-Hilfen zeitlich begranzt werden.

+++ In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts im Vergleich zu den gestern vorgelegten Zahlen 305 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

+++ Mehr als ein halbes Jahr nach Beginn der Pandemie hat Nordkorea einen ersten Corona-Verdachtsfall eingeräumt. Das geht aus einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA hervor. Es handele sich um einen nordkoreanischen Staatsbürger, der illegal die Grenze überquert habe. Er stehe nach seiner Rückkehr unter dem Verdacht, mit dem bösartigen Virus infiziert zu sein.

+++ In Großbritannien sollen alle Urlauber, die aus Spanien zurückkehren, für zwei Wochen in Quarantäne. Der Grund: die steigende Zahl der Infektionen in Spanien.

Samstag, 25. Juli

+++ Die Entwickler der deutschen Corona-Warn-App haben eine neue Version der Anwendung veröffentlicht. Damit sollen die technischen Probleme auf dem iPhone von Apple beseitigt werden. Das teilten der Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom mit. Auf dem Apple-Betriebssystem iOS hatte die Warn-App zwar wie versprochen ständig anonyme Codes mit anderen Nutzern ausgetauscht. Die Warnung vor gefährlichen Begegnungen erfolgte allerdings nicht im Hintergrund, sondern nur wenn die App aktiv geöffnet war.

+++ Die Silvesterparty an der Copacabana ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Feier mit bis zu drei Millionen Besuchern in der Bucht von Rio de Janeiro könne in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden, berichteten Medien am Samstag unter Berufung auf die städtische Tourismusagentur Riotur. Bürgermeister Marcelo Crivella werde in den kommenden Tagen einen Plan für den Jahreswechsel vorlegen. Denkbar sei beispielsweise eine virtuelle Feier. Sollte bis dahin kein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen, könnte auch der Karneval 2021 abgesagt werden.

+++ Die Zahl der Corona-Infektionen in mehreren Tourismusbetrieben in St. Wolfgang in Oberösterreich ist auf 29 gestiegen. Bei den Betroffenen handelt es sich Medienberichten zufolge um Mitarbeiter, bei Urlaubern sei das Virus zunächst nicht nachgewiesen worden. Die meisten Infizierten sind demnach Praktikanten. Ob sie sich in ihren Unterkünften oder beim Ausgehen angesteckt haben, sei unklar. Zwei Bars seien geschlossen worden. Weitere Tests liefen. Der Ausbruch weckt Erinnerungen an den österreichischen Ski- und Partyort Ischgl in Tirol, der in der Anfangsphase der Pandemie ein Zentrum der Corona-Ausbreitung in ganz Europa war.

+++ In China hat die Saison der Fußball-Super-League wieder begonnen - mit 154 Tagen Verspätung und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Das Eröffnungsspiel vor leeren Rängen gewann Titelverteidiger Guangzhou Evergrande in Dalian mit 2:0 gegen Pokalsieger Shanghai Shenhua. In der zweiten Partie in Suzhou im Osten des Landes standen sich Wuhan Zall und Qingdao Huanghai gegenüber. Das Team aus Wuhan - der Stadt, von der die Coronapandemie nach bisherigen Erkenntnissen ihren Ausgang nahm - gewann mit 2:0.

Das Foto zeigt den Fußballer Ming Tian (L) von Wuhan Zall im Zweikampf mit Zhou Junchen von Qingdao Huanghai beim Spiel in Suzhou. (AFP / Str)

+++ Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten können sich seit heute auf mehreren Flughäfen in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dazu zählen Frankfurt am Main, München, Köln/Bonn, Düsseldorf und Dortmund. Teilweise gab es die Möglichkeit zu Tests auch schon zuvor, allerdings mussten die Reisenden dann dafür bezahlen. Nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern von gestern sind sie nun kostenlos. Weitere Flughäfen wollen in den nächsten Tagen nachziehen.



Weltweit sind nach Angaben der Johns Hopkins University mehr als 15 Millionen Menschen nachweislich an einer Coronavirus-Infektion erkrankt. Klar ist, dass die offiziell angegebenen Zahlen die Realität nicht ganz widerspiegeln und es eine Dunkelziffer gibt. Zu deren Höhe gibt es verschiedene Berechnungen.

+++ Der Sender CNN erzählt die Geschichten von einigen der Corona-Toten in den USA. seit die Alltagsbeschränkungen wieder gelockert wurden. Laut CNN sind das ingesamt mehr als 90.000 Menschen. In den USA sind seit Ausbruch der Pandemie inzwischen mehr als 146.000 Menschen gestorben.

+++ Angesichts möglicher neuer Beschränkungen im Zuge der zweiten Corona-Welle haben viele Israelis das Wochenende für Ausflüge und Besuche im Land genutzt. Rund 60.000 Menschen besuchten zum Sabbat die Nationalparks und Naturreservate, teilte die zuständige Park-Behörde am Samstag laut israelischen Pressemeldungen mit. Begehrt waren, trotz Temperaturen um die 37 Grad, das En Gedi-Reservat oberhalb des Toten Meeres mit fast 2.000 Wanderern.

+++ Auch der Christopher Street Day ist dieses Jahr geprägt von der Corona-Pandemie. Die größte Parade in Berlin fiel aus, gefeiert wurde mit digitalen Angeboten. Eine Parade gab es dagegen im Wendland.

+++ In den USA gibt es keinerlei Entspannung in der Coronakrise. Den vierten Tag in Folge verzeichnen die Vereinigten Staaten mehr als 1.000 Tote. Die Zahl der Neuansteckungen liegt nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bei mehr als 70.000 binnen 24 Stunden. Die Zahlen waren im Frühjahr zunächst langsam zurückgegangen, nehmen aber seit Juni wieder massiv zu.

+++ Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat seine Infektion mit dem Coronavirus nach eigenen Angaben überstanden. Ein neuer Test sei negativ ausgefallen, teilte der Staatschef über Twitter mit. Vor zwei Wochen hatte Bolsonaro bekanntgegeben, dass er sich mit dem Erreger infiziert habe. In der Folge waren bislang mehrere Tests positiv ausgefallen. Brasilien ist nach den Vereinigten Staaten derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bolsonaro ist wiederholt kritisiert worden, weil er das Virus verharmlost und immer wieder auf Mund- und Nasenschutz verzichtet hat.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist negativ getestet worden. (Getty Images / Bruna Prado)

+++ Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, macht sich für ein befristetes Grundeinkommen in Entwicklungsländern stark. Um die Folgen der Coronakrise in den ärmsten Ländern zu lindern, brauche man keine Milliardeninvestitionen, sagte UNDP-Chef Achim Steiner dem Deutschlandfunk.

+++ Gut die Hälfte der deutschen Krankenhäuser rechnen laut einer Umfrage damit, in diesem Jahr ihre Kosten nicht decken zu können. 57 Prozent der von der Unternehmensberatung Roland Berger befragten Krankenhaus-Manager erwarten ein Defizit. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatten 32 Prozent der deutschen Krankenhäuser Verluste gemacht. Als Grund werden - besonders in großen Häusern - die leeren Betten angegeben, die vorsorglich für Corona-Patienten freigehalten wurden. Gezahlte Entschädigungen reichten demnach in diesen Fällen nicht aus. Die Krankenhausstudie soll am Montag vorgestellt werden, die Süddeutsche Zeitung berichtet vorab.

+++ Kanzleramtschef Braun (CDU) plädiert für einen Regelbetrieb an den Schulen nach den Sommerferien. Die Zeit für Entscheidungen drängt: Am 3. August sind die Ferien im ersten Bundesland schon vorbei, am 6. und 10. August folgen weitere.

+++ Südkorea meldet einen Neuanstieg der Coronainfektionen. In den meisten Fällen handelt es sich nach Angaben der Behörden um Menschen, die aus dem Ausland eingereist sind. Am heutigen Samstag wurden demnach 113 neue Coronafälle registriert - seit Anfang April hatte es in Südkorea keinen Tag mit mehr als 100 neuen Fällen mehr gegeben.

+++ Nach Einschätzung der Berliner Verkehrsbetriebe tragen in den Bussen und Bahnen der Hauptstadt inzwischen annähernd 100 Prozent der Fahrgäste den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz, zumindest zu Zeiten des Berufsverkehrs. Wie die Maske richtig getragen wird, ist allerdings immer noch nicht allen Menschen klar. Auf einer Straße in London hat ein Fotoreporter für Reuters diese kreative Lösung beobachtet:

+++ Der Christopher Street Day wird heute in Berlin in weiten Teilen digital bestritten. Über Social-Media-Kanäle und den Lokalsender Alex wird ab 14 Uhr ein Live-Programm gesendet. Zusätzlich sind an verschiedenen Stellen in der Hauptstadt kleinere Kundgebungen geplant. Im vergangenen Jahr hatten sich an der Parade sowie anderen Aktionen und Feiern zum Berliner CSD mehr als eine Million Menschen beteiligt.

+++ Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland liegt erneut auf deutlich höherem Niveau als in den vergangenen Wochen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden in 24 Stunden 781 neue Fälle registriert. Im gleichen Zeitraum wurden sieben neue Todesfälle gemeldet.

+++ Bei der deutschen Corona-Warn-App sind einem Medienbericht zufolge weitere technische Probleme aufgetreten. Demzufolge sind auch Besitzer von iPhones betroffen. Wie tagesschau.de meldet, funktioniert auch auf vielen iPhones die Kontaktüberprüfung nur lückenhaft. Zuvor waren bereits Probleme mit der Aktualisierung der App auf bestimmten Android-Geräten bekannt geworden.

--------------------------------

