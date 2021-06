Die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta hat ihren Anteil an den Neuinfektionen in Deutschland binnen einer Woche deutlich gesteigert. Frankreich will das Maskentragen im Freien angesichts sinkender Corona-Fallzahlen nicht länger vorschreiben. Ein Viertel der sehr schwer an Covid-19 Erkrankten entwickelt später eine posttraumatische Belastungsstörung. Mehr im Newsblog.

Mittwoch, 16. Juni

+++ Die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta hat ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen in Deutschland binnen einer Woche deutlich gesteigert. Mit 6,2 Prozent in der Kalenderwoche 22 (31. Mai bis 6. Juni) bleibe sie aber weiter relativ selten, heißt es im jüngsten Bericht des Robert Koch-Instituts zu den als besorgniserregend eingestuften Mutanten vom Mittwochabend. In der Woche zuvor hatte der Anteil der Delta-Variante an den untersuchten Proben demnach noch bei 3,7 Prozent gelegen.

+++ Viele Kinos in Deutschland fordern einheitliche Regelung in der jetzigen Phase der Corona-Pandemie und beklagen wörtlich einen "föderalen Flickenteppich". Während einige Filmtheater schon wieder geöffnet haben, peile die Mehrheit der Häuser den 1. Juli an, beklagt der Dachverband der Kinobetreiber in Deutschland. In mehreren Bundesländern fehlten noch "verbindliche Planungsparameter", hieß es. Zudem gebe es unterschiedliche Ideen bei Abständen, Test- und Maskenpflicht, Lüftungsanlagen sowie Besucherobergrenzen.

+++ Frankreich will das Maskentragen im Freien angesichts sinkender Corona-Fallzahlen nicht länger vorschreiben. Am 20. Juni werde zudem die seit acht Monaten bestehende nächtliche Ausgangsbeschränkung aufgehoben, teilte Premierminister Jean Castex mit. Im Schnitt zählen die Behörden inzwischen rund 3.900 Corona-Fälle pro Tag.

+++ Flugreisende werden sich auch künftig vor der Rückkehr aus dem Ausland auf das Coronavirus testen lassen müssen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben bei einem Treffen in München vereinbart, vorerst an der generellen Testpflicht festzuhalten. Im Straßen- und Bahnverkehr soll an den Grenzen verstärkt kontrolliert werden, um ein Wiederansteigen der Infektionszahlen nach der Urlaubszeit zu verhindern. Rückkehrer aus Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten müssen weiterhin in Quarantäne.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und in vielen Bundesländern werden die Corona-Regeln gelockert. Doch was ist angesichts bundesweit niedriger Inzidenzen schon wieder erlaubt?

+++ Die Verkehrsminister der Länder haben sich dafür ausgesprochen, trotz der stark gesunkenen Corona-Inzidenzwerte die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) beizubehalten. In einer Videokonferenz sprach sich die Ministerrunde für eine bundeseinheitliche Regelung aus. "Das verbindliche Tragen einer medizinischen Maske ist ein wesentlicher Grund dafür, den ÖPNV bei Beachtung der Corona-Regeln nutzen zu können", sagte die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, die Bremer Senatorin Maike Schaefer (Grüne). Die Länder seien übereinstimmend der Auffassung gewesen, dass für das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste und deren Vertrauen in den ÖPNV sowie zum Schutz vor Infektionen weiterhin die Notwendigkeit zum Tragen medizinischer Masken bestehe.

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sinken und die Sehnsucht nach Normalität wächst. Während etliche Beschränkungen wegfallen, bleibt die Maskenpflicht bisher bestehen. In der Politik gibt es Bestrebungen, sie aufzuheben. In der Forschung herrscht Skepsis.

+++ Die Gesundheitsminister der Länder planen nach Worten des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) "Impfzentren 2.0". In zwei Wochen soll ein Konzept vorgelegt werden, wie Impfzentren über die bisher geplante Schließung Ende September weiter geöffnet bleiben können, sagt Holetschek. Dabei geht es auch um die Frage, ab wann Nachimpfungen etwa bei Älteren nötig werden. Ein Streitpunkt zwischen Bund und Länder ist derzeit noch die Finanzierung der Zentren.

+++ Barcelonas weltberühmte Kirche Sagrada Familia wird wegen der Corona-Pandemie definitiv nicht wie geplant zum 100. Todestag ihres Architekten Antoni Gaudi 2026 fertig. Das teilte am Mittwoch die Sagrada-Familia-Stiftung in Barcelona mit. Wegen Corona und der Ausgangssperren mussten die Arbeiten bereits 2020 über Monate unterbrochen werden. Da durch die Pandemie aber auch die Eintrittsgelder der Besucher ausblieben, mit denen der monumentale Kirchenbau finanziert wird, werden die Arbeiten nun ausgesetzt - mit Ausnahme des 128 Meter hohen Maria-Turms. Mit einem Weiterbau sei erst für 2024 wieder zu rechnen, so die Stiftung.

Die Sagrada Familia in Barcelona (Unsplash / Angela Compagnone)

+++ Die Deutsche Logistikbranche hat im Corona-Jahr 2020 einen neuen Höchststand bei den Paketlieferungen verzeichnet. Wie der Bundesverband Paket und Expresslogistik mitteilte, wurden gut vier Milliarden Sendungen transportiert. Das ist ein Plus von 400 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz der Branche nahm um 10,5 Prozent zu und stieg auf 23,5 Milliarden Euro.

+++ Ein Viertel der sehr schwer an Covid-19 Erkrankten entwickelt später eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ergab eine Studie der Universität Duisburg-Essen, für die von April 2020 bis März 2021 mehr als 30.000 Menschen untersucht wurden, wie anlässlich des Deutschen Kongresses für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mitgeteilt wurde. Demnach stieg bei diesen Menschen, die auf der Intensivstation behandelt wurden, im Schnitt am hundertsten Tag nach ihrer Entlassung die Traumasymptomatik an.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem RKI innerhalb eines Tages 1.455 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.799 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI jetzt mit bundesweit 13,2 an nach 15,5 am Vortag. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 20,8. Zudem wurden deutschlandweit den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 137 neue Todesfälle verzeichnet.

Impffortschritt, Intensivbetten, Infektionen - alle relevanten Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+++ In den USA ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus auf über 600.000 gestiegen. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore ist dies die mit Abstand höchste Zahl von Todesopfern im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung weltweit, noch vor Brasilien und Indien. US-Präsident Biden sprach von einem "traurigen Meilenstein".

+++ Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über die Corona-Maßnahmen. Im Zentrum der Videoschalte sollen unter anderem Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie stehen. Beraten wird auch über "Long-Covid", also verschiedenartige Langzeitfolgen einer Erkrankung, die bei einem Teil der Infizierten auftreten.

Dienstag, 15. Juni

+++ Mallorca nähert sich immer mehr der Normalität. Die Sperrstunde für Gastronomiebetriebe und Nachtlokale wird ab Samstagabend auf der spanischen Insel und den anderen Balearen Ibiza, Menorca und Formentera von bisher Mitternacht auf zwei Uhr morgens verlegt. Die neuen Regeln wolle man am Freitag offiziell beschließen, sagte der Sprecher der Regionalregierung, Iago Negueruela, in Palma.

+++ Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wollen die Bundesländer einem Bericht zufolge strengere Einreisevorschriften durchsetzen. In einem Beschlussentwurf für die morgige Gesundheitsministerkonferenz werden insbesondere die Regeln für Einreisen aus sogenannten einfachen Risikogebieten kritisiert, wie das Magazin "Business Insider" berichtet. Wer aus einem einfachen Risikogebiet einreist, kann die häusliche Quarantäne umgehen, indem er sich unmittelbar auf Corona testen lässt und das negative Testergebnis über ein zentrales Portal meldet. Dies führe zu einer lückenhaften Früherkennung möglicher Infektionen, heißt es dem Bericht zufolge in dem Papier.

+++ Auch zehn Jahre nach der Verabschiedung einer UNO-Schutzkonvention müssen Millionen Hausangestellte Ausbeutung und schlechte Arbeitsbedingungen erdulden. Die Corona-Krise habe die prekäre Lage der Kinder, Frauen und Männer noch verschlimmert, teilte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in Genf mit. Generalsekretär Ryder erklärte, derzeit hätten mehr als ein Drittel der weltweit 76 Millionen Hausangestellten keinerlei Schutz. Betroffen seien besonders Asien und die arabischen Staaten.

Äthiopische Haushaltshilfe im libanesischen Beirut (dpa / Grace Kassab)

+++ Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wollen die Bundesländer einem Bericht zufolge strengere Einreisevorschriften durchsetzen. Kritisiert werden in einem Beschlussentwurf für die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) insbesondere die Regeln für Einreisen aus einfachen Risikogebieten, wie das Magazin "Business Insider" berichtete. Wer aus einem einfachen Risikogebiet einreist, kann die häusliche Quarantäne umgehen, indem er sich unmittelbar auf Corona testen lässt und das negative Testergebnis über ein zentrales Portal meldet. "Die umfassende Freitestmöglichkeit für alle Einreisen aus einfachen Risikogebieten führt zu einer lückenhaften Früherkennung möglicher Infektionen", heißt es dem Bericht zufolge dazu in dem Papier.

+++ Nach der erneuten Absage des Heavy-Metal-Festivals in Wacken ist vom 16. bis 18. September eine kleinere Veranstaltung geplant. Unter dem Titel "Bullhead City" werden unter anderem die Bands "Blind Guardian" und "Doro" erwartet. Man wolle mit der verkleinerten Ausgabe von Wacken einen Lichtblick in einem weiteren Jahr voller Absagen setzen, sagte Festival-Mitbegründer Holger Hübner. Die Kapazität des dreitägigen Festivals in Schleswig-Holstein soll zu einem späteren Zeitpunkt mit den Behörden festgelegt werden.

+++ Die Diskotheken in Sachsen-Anhalt können wieder öffnen. Voraussetzung für den Einlass sei ein negativer Coronatest, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Außerdem müssten die Diskotheken ihre Auslastung auf 60 Prozent begrenzen. Die landesweit stabile Inzidenz im einstelligen Bereich ermögliche diese und weitere Lockerungen. So dürften beispielsweise auch Saunen oder Spielplätze in Hallen unter Auflagen wieder öffnen, hieß es. Die entsprechende Verordnung tritt zum Wochenende in Sachsen-Anhalt in Kraft.

Die Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene wurden gelockert. Was bedeuten die Erleichterungen genau und wie werden sie umgesetzt?

+++ Israel hebt wegen der anhaltend niedrigen Zahl von Corona-Neuinfektionen die Maskenpflicht bis auf wenige Ausnahmen auf. Die Bürgerinnen und Bürger müssen künftig auch in geschlossenen Räumen keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, wie die Regierung mitteilte. Demnach müssen nur noch ungeimpfte Besucher und Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Masken tragen. Auch Personen, die sich auf dem Weg in ihre Quarantäne befinden, sowie Passagiere und Personal in Flugzeugen müssen weiter Masken tragen.

+++ Eine neue Studie konnte keinen Beweis dafür erbringen, dass eine Covid-19-Antikörpertherapie von Astrazeneca Menschen, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten, vor der Krankheit schützt. Das Ergebnis ist ein Rückschlag für die Bemühungen von Astrazeneca, Alternativen zu Impfstoffen zu finden. Die Studie untersuchte, ob die Therapie mit zwei Arten von Antikörpern Erwachsene, die in den letzten acht Tagen mit dem Virus in Kontakt gekommen waren, vor der Entwicklung von COVID-19-Symptomen schützen kann.

Nach dem Ende des Lockdowns wurden viele Babys gezeugt. (picture-alliance / dpa / imageBROKER / uwe umstätter)



+++ Die Zahl der Geburten in Deutschland ist im März 2021 so hoch gewesen wie in keinem anderen März seit über 20 Jahren. Insgesamt kamen 65.903 Kinder zur Welt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Mehr als 65.000 Geburten in einem März gab es demnach zuletzt 1998. Im Vergleich zum März 2020 stieg die Zahl der Geburten 2021 um rund zehn Prozent. Laut den Statistikern steht der Anstieg in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Ende des ersten Lockdowns und dem Abflachen der ersten Welle ab Anfang Mai 2020. Während des ersten Lockdowns wurden demnach nicht mehr Kinder gezeugt als sonst.

+++ Der Oberbürgermeister von Halle, Wiegand, ist vorläufig seines Amtes enthoben worden. Das teilte das Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt mit. Mit Verfügung vom 7. Juni dürfe der parteilose Politiker vorläufig keine Aufgaben mehr ausüben, die sich aus seiner Funktion als Hauptverwaltungsbeamter ableiten ließen. Wiegand hatte sich im Januar frühzeitig gegen das Coronavirus impfen lassen. Ihm wird vorgeworfen, für diese und weitere Verstöße gegen die vom Bund erlassene Impfreihenfolge verantwortlich zu sein.

+++ Rechtsextremisten nutzen laut Bundesinnenminister Seehofer die Corona-Proteste für ihre Zwecke. Der CSU-Politiker sagte bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes in Berlin, die Corona-Pandemie habe die von Rechtsextremismus und Antisemitismus ausgehende Gefahr noch verstärkt. Rechtsextremisten hätten sich bemüht, über die Proteste gegen die staatlichen Schutzmaßnahmen Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden. Sie hätten wiederholt dem Protestgeschehen ihren Stempel aufgedrückt, obwohl sie deutlich in der Minderheit gewesen seien.

Mehr zum Verfassungsschutzbericht

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 652 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert der Neuansteckungen bei gut 1.200 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit bundesweit 15,5 an, nach 16,6 am Vortag. Vor einer Woche betrug die Inzidenz noch 22,9. Weitere 93 Menschen starben.

+++ In der Europäischen Union sind mittlerweile mehr als 300 Millionen Corona-Impfungen verabreicht worden. Das gab EU-Kommissionpräsidentin von der Leyen auf Twitter bekannt. Damit rücke das Ziel immer näher, bis in den Juli ausreichend Impfdosen zu liefern, um 70 Prozent der Erwachsenen in den Mitgliedstaaten zu immunisieren.

+++ In Berlin können sich Studierende von den Betriebsärzten der Universitäten gegen das Coronavirus impfen lassen. Unter anderem die Freie Universität Berlin richtete innerhalb der Hochschule eine Impfstelle ein. Die Hochschulrektorenkonferenz fordert bereits seit längerem, dass die Universitäten in die deutsche Impfkampagne einbezogen werden.

Ist die Maske noch sinnvoll oder nicht? (unsplash / Daniel Tafjord)

+++ In der Diskussion über die Dauer der Maskenpflicht mehren sich die Warnungen vor einer zu frühen Aufhebung. Unions-Fraktionsvize Stracke betonte, die Gefahr sei aufgrund der ansteckenderen Virus-Mutationen noch nicht gebannt. Die Grünen-Politikerin Schulz-Asche meinte, das Tragen einer Masken sei neben dem Abstand halten weiter wichtig, um jene zu schützen, die noch keinen vollständigen Impfschutz hätten. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, warnte vor allem vor einer übereilten Aufhebung in Pflegeeinrichtungen. Nicht alle Pflegekräftem Bewohner und Besucher seien geimpft. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, meinte, gegen eine Aufhebung der Maskenpflicht im Freien spreche generell nichts. In Innenräumen sollte sie aber weiterhin gelten.

Montag, 14. Juni

+++ Die globale wöchentliche Zahl an Corona-Fällen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sieben Wochen in Folge gesunken – der längste Rückgang seit Beginn der Pandemie.

Dieser Trend verdecke jedoch die beunruhigende Zunahme von Krankheits- und Todesfällen in vielen einzelnen Ländern, warnte WHO-Chef Tedros in Genf. Der Anstieg in Afrika sei besonders alarmierend, da der Kontinent weltweit am wenigsten Impfdosen, Tests und Sauerstoff für Patienten zur Verfügung habe. Laut Tedros sterben täglich mehr als 10.000 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

+++ Wegen der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus werden die Pandemie-Maßnahmen in England um vier Wochen verlängert.

Großbritanniens Premier Boris Johnson (dpa / Jonathan Buckmaster / Pool Photo via AP)

Wie der britische Ministerpräsident Johnson in London mitteilte, gelten die derzeitigen Auflagen weiter bis zum 19. Juli. Ursprünglich war geplant, die Maßnahmen am kommenden Montag aufzuheben. Sollte sich die Lage in England schnell verbessern, könnte es laut Johnson schon nach zwei Wochen erste Änderungen geben. In Großbritannien stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder an. Die Landesteile Schottland, Wales und Nordirland haben eigene Corona-Regeln, die sich jedoch nur geringfügig von denen in England unterscheiden.

Mehr zum Thema: Wie gefährlich ist die Delta-Variante?

Trotz der Ausbreitung der Delta-Variante erlaubt Großbritannien bei mehreren Sport-Events in den kommenden Wochen Zehntausende Zuschauer. So dürfen beim Finale der Fußball-EM am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion rund 40.000 Zuschauer dabei sein, wie Kultur- und Sportminister Dowden der Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte.

+++ Die EU-Länder haben sich darauf geeinigt, Reisebeschränkungen koordiniert und schrittweise zu lockern.

Mit Beginn des Sommers werde den Bürgerinnen und Bürgern das Reisen erleichtert, mit nur begrenzten und verhältnismäßigen Reisebeschränkungen, wenn überhaupt, teilte EU-Justizkommissar Reynders mit. So sei vorgesehen, dass vollständig Geimpfte und Genesene keinen Reisebeschränkungen unterliegen sollen.

Touristen in Griechenland: Das Land gilt zu großen Teilen als "einfaches" Risikogebiet. (dpa / Socrates Baltagiannis)

Zudem sollten Menschen aus Regionen mit wenigen Infektionen ebenfalls ohne Beschränkungen reisen können. Grundlage ist eine Einteilung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in mehrere Farben: Grün, Orange, Rot und Dunkelrot - anhand der Fallzahlen und der Positivrate von Tests. In Deutschland ist derzeit Mecklenburg-Vorpommern als einziges Bundesland ein grünes Gebiet. Von Reisenden aus orangen Gebieten könne ein Test verlangt werden, heißt es in der Mitteilung der EU-Kommission. Wer aus einem roten Gebiet kommt, für den könne Quarantänepflicht gelten.

+++ Bei den Spielen der Fußball-EM in München gilt für die zugelassenen Zuschauer eine Maskenpflicht auch am Platz.

Die Fußball-EM findet in 11 Ländern statt- München ist einziger deutscher Austragungsort. (dpa)

Das bestätigte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel der Deutschen. In den anderen EM-Stadien haben die Zuschauer bei den bisherigen Partien an ihren Plätzen zumeist keine Masken getragen.

+++ Die Muttermilch von mit Covid-19 infizierten Frauen enthält keine Spuren des Virus, aber ist Trägerin von Antikörpern. Das ist das Ergebnis einer Studie aus Spanien. Die Forschenden empfehlen demnach das Stillen selbst im Fall einer Infektion.

+++ Zum Auftakt der neuen digitalen Corona-Impfnachweise sind bis zum Mittag bereits 140.000 Zertifikate ausgestellt worden.

Unter anderem die neue CovPass-App soll als digitaler Impfpass dienen. (dpa / Soeren Stache)

Der Deutsche Apothekerverband teilte mit, über 13.000 Niederlassungen und damit gut zwei Drittel aller Apotheken böten diese neue Leistung in der Bundesrepublik an. Auch habe auf einem in Internet freigeschalteten Informationsportal eine extrem hohe Nachfrage bestanden, so dass die Webseite vorübergehend nicht mehr zu erreichen gewesen sei. Seit heute können sich alle Menschen mit vollständigem Impfschutz einen digitalen Nachweis ausstellen lassen. Dieser ist als Ergänzung zu der weiterhin gültigen gelben Papierversion gedacht.

Wie und wo man sich das Impfzertifikat ausstellen lassen kann.

+++ Die EU hat den Weg für das europaweit gültige Impfzertifikat freigemacht. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, und der derzeitige EU-Ratsvorsitzende, Portugals Premierminister Costa, unterzeichneten in Brüssel die entsprechende Verordnung. Die elektronische Plattform für die Überprüfung von Impfzertifikaten soll am 1. Juli europaweit an den Start gehen. Bei Inhabern des Zertifikats sollen die EU-Staaten von Quarantäne- und Testpflichten absehen, sofern dies die Corona-Lage erlaubt. Damit soll vor allem das Reisen innerhalb der EU wieder einfacher werden.

+++ Nach Angriffen auf kommunale Ordnungskräfte und Polizisten am Wochenende in Nordrhein-Westfalen beraten die Behörden über weitere Maßnahmen.

"Stadt und Polizei werten die Geschehnisse im Bereich des Aasees aktuell gemeinsam aus und werden hieraus Schlüsse zum zukünftigen Vorgehen ziehen, teilte die Stadt Münster mit. Die Polizei schloss sich der Aussage an. Die Öffentlichkeit werde zeitnah über das Ergebnis informiert. Die Polizei in Köln will sich nach eigenen Angaben auf den Einsatz während des Spiels der Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend bei der EM konzentrieren. Da werde die Einsatzleitung mit mehr Kräften auf der Straße sein und kurzfristig auch Beamte der Einsatzhundertschaft hinzuziehen. Man werde sehen, wie man sich für das kommende Wochenende aufstelle, heißt es aus der Pressestelle.

+++ Der Corona-Impfstoff des US-Pharmaherstellers Novavax hat sich nach dessen Angaben in einer Studie als hochwirksam erwiesen. Der Impfstoff schützte Studienteilnehmer, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf hatten, dem Unternehmen zufolge zu 91 Prozent und zeigte eine Wirksamkeit von 100 Prozent bei der Vorbeugung mittelschwerer und schwerer Covid-19-Fälle. Gegen Varianten, die Novavax nicht identifizieren konnte, sei er zu etwa 70 Prozent wirksam gewesen. An der Studie beteiligten sich fast 30.000 Menschen in den USA und Mexiko. Bis Ende September würden Anträge auf eine Zulassung unter anderem in den USA und Europa gestellt, erklärte das Unternehmen.

Laut Angaben des Herstellers Novavax bietet sein Impfstoff guten Schutz gegen das Coronavirus und eine hochansteckende Variante. (AFP)

+++ Die US-Metropole New York City plant, die am Kampf gegen die Corona-Pandemie beteiligten Menschen mit einer großen Konfettiparade zu feiern. Die "Hometown Heroes Parade" sei für den 7. Juli geplant, teilte Bürgermeister de Blasio mit.

News Yorks Bürgermeister Bill de Blasio: "Die Welt, die wir kannten, ist verloren" (dpa-news / AP / Mark Lennihan)

Bereits im vergangenen April hatte de Blasio auf dem Höhepunkt der Pandemie in New York erklärt, wenn der Tag komme, an dem man "das vibrierende wunderschöne Leben dieser Stadt wieder starten" könne, "dann ist das Erste, was wir machen werden, eine Konfettiparade für unsere Gesundheits- und Rettungskräfte". Man werde diejenigen ehren, "die uns gerettet haben."

+++ Im sechsten Monat nach dem Start der Corona-Impfkampagne in Deutschland hat beinahe die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine erste Dosis erhalten. Die Quote der erstgeimpften Bürgerinnen und Bürger lag nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag bei 48,1 Prozent. 25,7 Prozent haben bereits den vollen Schutz.

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Deutschland sinkt weiter. Sie liegt nun bei 16,6 nach 17,3 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 549 Corona-Neuinfektionen. Es ist das erste Mal seit mehr als acht Monaten, dass die Zahl bei unter 1000 liegt. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge zehn neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich für ein stufenweises Ende der Maskenpflicht ausgesprochen. Bei den fallenden Corona-Inzidenzen könne in einem ersten Schritt die Maskenpflicht draußen entfallen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote könne man nach und nach auch drinnen auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten. Spahn sagte aber zugleich, dass das Tragen von Masken auch ohne Pflicht weiter zu empfehlen sei, etwa auf Reisen oder bei Treffen in Innenräumen.

Mehr zum Thema: Wie lange soll die Maskenpflicht in Deutschland noch gelten?

+++ Die Menschen in Dänemark müssen ab heute kaum noch Mund-Nasen-Schutz tragen. Die seit Monaten im Kampf gegen das Coronavirus geltende Pflicht zum Tragen einer Maske oder eines Visiers ist zum Montag für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufgehoben worden. Darauf hatten sich die Regierung und der Großteil der Parlamentsparteien geeinigt. Einen solchen Corona-Schutz muss man in Dänemark jetzt nur noch im öffentlichen Nahverkehr tragen, wenn man dort nicht sitzt. Bis zum 1. September soll die Maske dann gänzlich verschwinden.

Sonntag, 13. Juni

+++ US-Präsident Biden fordert von China Klarheit über die Herkunft des Virus. Dazu müsse die Volksrepublik den damit betrauten Forschern Zugang verschaffen, sagt er nach dem G7-Gipfel im britischen Cornwall. Es gehe darum herauszufinden, ob das Coronavirus natürlicher Herkunft sei oder das Ergebnis eines "Experiments, das in einem Labor schiefgegangen ist". Fehlende Transparenz könnte zu einer weiteren Pandemie führen.

+++ Auch in Baden-Württemberg lagern einem Bericht zufolge Millionen Corona-Schutzmasken, die nicht der Norm entsprechen. Dabei handle es sich um 15,2 Millionen vom Land beschaffte Masken und 4,6 Millionen Masken vom Bund, berichten die "Stuttgarter Nachrichten" unter Berufung auf das Landessozialministerium. Das Land fordere teils Schadenersatz von den Herstellern und verhandle auch mit dem Bund über eine Kostenerstattung. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie hier.

+++ Vor dem Hintergrund niedriger Coronavirus-Infektionszahlen hat Bundesjustizministerin Lambrecht dazu aufgefordert, die Pflicht zum Tragen von Masken zu überprüfen. Die Länder müssten klären, ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig sei, wenn die Inzidenzzahlen niedrig seien, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung "Bild am Sonntag". Das gelte auch für die Schulen, denn Schülerinnen und Schüler seien von der Maskenpflicht besonders betroffen. Bundestags-Vizepräsident Kubicki forderte ein komplettes Ende der Verpflichtung. Dies wurde wiederum von dem SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach kritisiert:

Mehr zum Thema: In einem ausführlichen Beitrag gehen wir im Detail auf die Debatte über einen möglichen Wegfall der Maskenpflicht ein - auch mit dem Blick von Forscherinnen und Forschern und der Lage in anderen Ländern.

+++ Die Fußball-Nationalmannschaft aus Venezuela hat zum Auftaktspiel der Copa America 15 Spieler nachnominiert.

Der Grund sind mehrere Coronafälle im Team. Wie die südamerikanische Fußball-Konföderation CONMEBOL mitteilte, wurden insgesamt 13 Mitglieder der Delegation positiv getestet. Mindestens acht Spieler und auch Mitglieder des Trainerstabs seien betroffen. Venezuela eröffnet das umstrittene Turnier mit einem Spiel gegen Brasilien. Mehr zu den durch die Corona-Pandemie bedingten Problemen bei der Copa America lesen Sie in unserer Sportmeldung.

+++ Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Sonntag erneut Parks wegen lauter Musik und Verstößen gegen Hygieneauflagen geräumt. Im Vergleich zur Nacht zuvor sei es bei den Einsätzen aber entspannter zugegangen, sagte ein Sprecher. Kollegen seien nicht angegriffen worden.

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz von Ansteckungen mit dem Coronavirus in Deutschland ist weiter gesunken. Sie liegt nun bei 17,3 nach 18 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte.

Das RKI-Logo (dpa/Marijan Murat)

Die Gesundheitsämter haben dem RKI binnen eines Tages 1.489 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 951 weniger als vor einer Woche. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge 18 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

Eine detailliertere Übersicht über die Entwicklungen rund um die Corona-Zahlen

+++ Ganz Österreich sowie zahlreiche andere Länder und Regionen gelten seit heute nicht mehr als Corona-Risikogebiete. Die Bundesregierung strich auch die verbliebenen zwei österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg von der Liste, ebenso wie Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz. Auch die Inseln Madeira in Portugal und Zypern sowie zwölf weitere Länder geltennicht mehr als Risikogebiete, darunter die USA und Kanada. Wer aus einem dieser Gebiete auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten. Flugpassagiere müssen noch einen negativen Test vorweisen.

Fast ein Jahr lang hatte das Auswärtige Amt wegen der Corona-Pandemie eine generelle Reisewarnung für zahlreiche Regionen in Europa ausgesprochen. Ab dem 1. Juli gilt sie erst ab einer Inzidenz von 200 und für Gebiete, in denen sich gefährliche Virusvarianten stark verbreitet haben. Von nicht notwendigen, touristischen Reisen wird dann lediglich "abgeraten". Die Liste der Risikogebiete wird aber weiterhin regelmäßig aktualisiert.

+++ Die große Mehrheit der jungen Europäer fühlt sich einer Studie zufolge in der Pandemie nicht wertgeschätzt. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Verweis auf die repräsentative TUI-Jugendstudie "Junges Europa", die kommende Woche vorgestellt werden soll. Demnach finden mehr als drei Viertel der insgesamt mehr als 6.000 Befragten zwischen 16 und 26 Jahren, dass ihr Verzicht während der Corona-Pandemie von der Gesellschaft nicht anerkannt wird. Für die Studie waren im April 2021 junge Menschen aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Polen befragt worden.

