Die WHO ruft ihre europäischen Mitgliedsstaaten angesichts einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien zu einer Verschärfung ihrer Maßnahmen auf. Einschränkungen der Flüge zwischen Großbritannien bzw. Südafrika und Deutschland gelten mittlerweile als "ernsthafte Option". In Rio de Janeiro sind die Strände voll. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag , 20. Dezember

+++ Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihre europäischen Mitgliedsstaaten angesichts einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien zu einer Verschärfung ihrer Corona-Maßnahmen aufgerufen. "In Europa, wo die Übertragung hoch und weit verbreitet ist, müssen die Länder ihre Kontroll- und Vorbeugemaßnahmen verstärken", sagte eine Sprecherin der WHO-Europa. Außerhalb Großbritanniens wurden bisher elf Fälle der Virus-Mutation gemeldet, die deutlich ansteckender sein soll als das bisherige Virus - neun in Dänemark und je einer in den Niederlanden und Australien.

+++ In deutschen Ställen gibt es nach Angaben der niedersächsischen Agrarministerin Otte-Kinast noch immer zu viele Schweine. Grund dafür sind die geringeren Schlachtkapazitäten in der Coronakrise. Otte-Kinast sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", bundesweit seien etwa 750.000 Schweine in der Warteschleife. Die Lage in den Ställen habe sich nicht entspannt. Die Verzweiflung unter den betroffenen Landwirten sei riesengroß, so die Ministerin.

In der Pandemie werden aus Infektionsschutzgründen weniger Schweine geschlachtet, zudem waren mehrere große Betriebe nach Corona-Ausbrüchen unter den Beschäftigten zeitweise geschlossen.

Viel zu enge Mastkäfige lassen die Tiere leiden. (picture alliance / blickwinkel/J. S. Peifer)

+++ Auch Österreich will wegen der Coronavirus-Mutation in England ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien verhängen. Details zu der Maßnahme würden noch erarbeitet, teilte das Gesundheitsministerium der östererreichischen Nachrichtenagentur APA mit.

+++ Der Virologe Alexander Kekulé fordert, Flüge aus Großbritannien nach Deutschland sofort zu stoppen. Hintergrund ist eine neue Coronavirus-Variante, die sich in dem Land ausbreitet. Kekulé sagte dem MDR, mit einem Flugverbot habe man "möglicherweise noch eine Chance", die Ausbreitung zu verhindern. Es sei klar, dass die Mutation deutlich ansteckender sei. "In London zum Beispiel ist etwas mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen auf diese neue Variante zurückzuführen", sagte der Virologe.

+++ In Rio de Janeiro sind die Strände voll. Tausende Menschen drängten sich etwa am Strand von Leblon. Die meisten Strandbesucher trugen keine Schutzmaske. Brasilien ist eines der am meisten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. In dem größten Land Lateinamerikas sind inzwischen mehr als sieben Millionen Menschen infiziert.

+++ Nach dem Auftreten der neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien haben mehrere europäische Länder ihre Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich gekappt. Italien kündigte an, den Flugverkehr vorerst zu stoppen. Frankreich erwägt nach Angaben des Fernsehsenders BFM ebenfalls eine Aussetzung von Flügen und Zügen. Die Niederlande haben bereits ein Verbot für Flüge von und nach Großbritannien verhängt, das zunächst bis zum 1. Januar gilt. Auch Belgien kappt seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich.

+++ Angesichts der in Großbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus prüft auch Deutschland Schutzvorkehrungen im Luftverkehr. Einschränkungen der Flüge aus Großbritannien und auch aus Südafrika seien "eine ernsthafte Option", berichten mehrere Nachrichtenagenturen mit Verweis auf das Bundesgesundheitsministerium. Man verfolge die Entwicklung sehr genau, stehe mit europäischen Nachbarstaaten in Kontakt und werte mit Hochdruck Informationen über die mögliche Virus-Variante aus.

+++ Die für einige Teile Englands geltenden strengeren Corona-Regeln sollten nach Einschätzung des britischen Gesundheitsministers Hancock länger in Kraft bleiben."Wir müssen das wirklich unter Kontrolle bekommen", sagte Hancock mit Blick auf eine neue Variante des Coronavirus. Es sei ein langer Weg, bis das aus der Welt geschafft sei, ergänzte er im Gespräch mit dem Sender "Sky News". Vor allem müsse nun geimpft werden, damit die Menschen sicher seien. Bis dahin sei es sehr schwer, die Ausbreitung der neuen Variante unter Kontrolle zu bringen. Geplant sei, dass bis zum Ende des Wochenendes eine halbe Million Menschen geimpft seien.

Um das Virus einzudämmen, gilt in der Hauptstadt London und Teilen Südostenglands ein Shutdown mit Ausgangssperren, auch über die Weihnachtstage.

Was zu Mutationen des Coronavirus bekannt ist

Virologe Christian Drosten (laif/Redux/Jacobia Dahm)

Nach Informationen des Virologen Drosten hat sich die neue, in Großbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus bislang nicht Deutschland verbreitet.

+++ In der Schweiz wollen sich alle Mitglieder der Regierung gegen das Coronavirus impfen lassen. Ein Sprecher bestätigte der "Sonntags-Zeitung", der Bundesrat habe entsprechende Beschlüsse gefasst. Damit wolle man die Bürgerinnen und Bürger motivieren, bei der Impfkampagne mitzumachen. Wie die Zeitung unter Berufung auf eine repräsentativen Umfrage berichtet, sind nur 35 Prozent der Befragten derzeit bereit, sich rasch impfen zu lassen. 57 Prozent der Teilnehmer würden sich nicht oder "eher nicht sofort" impfen lassen.

+++ In Israel ist die Impfkampagne gestartet. Unser Korrespondent Benjamin Hammer berichtet, dass Israelis, die älter als 60 Jahre alt sind, bereits Termine dafür machen können.

Gestern bekam Premierminister Netanjahu das Vakzin als erster in einem Krankenhaus injiziert. Heute soll auch Präsident Rivlin öffentlich immunisiert werden. Dadurch sollen möglichst viele Israelis motiviert werden, sich ebenfalls impfen zu lassen.

Der israelische Premier Benjamin Netanjahu wird am 19.12.2020 zum Beginn der Impfkampagne in seinem Land im Sheba Medical Center in Ramat Gan geimpft. (Amir Cohen / Reuters / ap / dpa)

+++ Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ist der erste Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Weltverband PDC mitteilte, wurde der Niederländer Martijn Kleermaker nach einem positiven Testergebnis aus dem Turnier genommen. Eigentlich hätte Kleermaker sein Auftaktspiel gegen den Südafrikaner Cameron Carolissen bestreiten sollen. Weil auch der Ersatzmann Josh Payne aus England nach einem Corona-Fall in seinem Umfeld nicht an dem Spiel teilnehmen kann, erreicht Carolissen ohne Spiel die nächste WM-Runde.

+++ Die Bundesregierung hat eine zügige Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus in Deutschland zugesichert. Es werde ab dem geplanten Impfbeginn am 27. Dezember "ein kontinuierliches Aufwachsen der täglichen beziehungsweise wöchentlichen Lieferungen geben", teilte das Gesundheitsministerium mit. Im Januar werde nach jetzigem Stand mit drei bis vier Millionen Dosen gerechnet, bis Ende März sollen es insgesamt 11 bis 13 Millionen Dosen sein. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte zuletzt betont, beim Einkauf der Vakzine brauche es mehr Tempo.

+++ Etwa 60 Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen sind in Cottbus nach Angaben der Stadt trotz eines Verbots zu einer Demonstration erschienen. Die Polizei habe die als Schweigemarsch angemeldete Veranstaltung am Samstag unterbunden, teilte die Stadt am Sonntag mit. Gegen 29 von ihnen seien Verfahren wegen Verstößen zum Beispiel gegen die Maskenpflicht eingeleitet worden. Die Demonstration in der Innenstadt war angesichts der hohen Zahl neuer Infektionen in Cottbus zuvor untersagt worden.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation steht mit Großbritannien wegen der Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus in engem Kontakt.

Das Foto zeigt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus mit Gesichtsmaske. (AFP / World Health Organization)

Die britischen Behörden teilten Informationen und Ergebnisse ihrer Analysen und Studien, twitterte die WHO in der Nacht. Man werde die Mitgliedstaaten und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, sobald man mehr über die Merkmale dieser Virusvariante und deren Auswirkungen erfahre. Die WHO betonte, in der Zwischenzeit werde geraten, weiterhin alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ergeifen.

Gestern hatten die britischen Behörden mitgeteilt, die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien. Wegen der raschen Ausbreitung der neuen Variante des Virus in Großbritannien hatte die britische Regierung einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London verhängt.

Die Niederlande beschlossen inzwischen ein Verbot von Flügen aus Großbritannien. Die Regelung gelte zunächst bis zum 1. Januar, teilte die Regierung in Den Haag mit.

Auch in Südafrika wurde eine neue Variante des Coronavirus entdeckt. Laut dem dortigen Gesundheitsministerium ähnelt sie der Variante aus Großbritannien und könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Infektionswelle im Land stecken.

+++ Nach dem Feuer auf einer Corona-Station eines Krankenhauses im Süden der Türkei wird mittlerweile von elf verstorbenen Patienten berichtet. Diese Zahl nannte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das Feuer in dem Privatkrankenhaus in Gaziantep war am Samstagmorgen ausgebrochen.

+++ Bayern will eine Spezialeinheit zur Bekämpfung des Coronavirus in den Senioren-Heimen schaffen. Das hat der bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) der "Bild am Sonntag" gesagt.

Markus Söder (CSU) (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Matthias Balk)

Bereits ab Montag solle die Task Force die Bewohnerinnen und Bewohner in den rund 1.500 stationären Alten- und Pflegeheime und in etwa 800 Behinderteneinrichtungen zum Einsatz kommen, sagte Söder. Ziel ist es, die am stärksten Betroffenen besonders vor Ansteckung zu schützen.

+++ In Deutschland sind von den Gesundheitsämtern 22.771 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Das RKI-Logo (dpa/Marijan Murat)

Das sind rund 2.500 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, starben weitere 409 Menschen an oder mit dem Virus. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 192,2. Bund und Länder streben das Ziel von 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

+++ Nach dem Verbot von Demonstrationen sogenannter Querdenker haben sich sowohl in Leipzig als auch in Freiburg am Samstag nur wenige Demonstranten versammelt. In Leipzig fanden kleine Gegendemonstrationen statt, unter die sich vereinzelte Kritiker der Corona-Maßnahmen mischten, teilte die Polizei mit. In Freiburg versammelten sich an mehreren Stellen kleine Gruppen der "Querdenker".

+++ Wegen eines Corona-Ausbruchs ist Sydney, die einwohnerreichste Stadt Australiens, vom Rest des Landes abgeschottet.

In einem nördlichen Vorort von Sydney hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. (dpa/ AP / Mark Baker)

Die anderen Regionen haben strenge Reisebeschränkungen für Menschen von dort verhängt. Von Montag an dürfen die Einwohner der Stadt etwa nicht mehr in die Bundesstaaten Victoria und Queensland reisen. Queensland will Polizeikontrollen einrichten an der Grenze zu New South Wales, dem Staat, dessen Hauptstadt Sydney ist. Dort stehen die nördlichen Vororte, wo der Ausbruch zu rund 70 Infektionen geführt hat, unter einem Lockdown.

+++ Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, äußert . Die grundsätzlichen Entscheidungen, ob und nach welchen allgemeinen Kriterien einzelne Personengruppen bei der möglicherweise lebensrettenden Impfung bevorzugt würden, müsse "der parlamentarische Gesetzgeber selbst treffen", sagt Papier den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Weiterführende Lektüre:

Spahns Corona-Impfplan - Wer wird zuerst geimpft, wer später?

So weit ist die Forschung an Impfstoffen gegen das Coronavirus

+++ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert "mehr Tempo" bei der Beschaffung und Verteilung des Impfstoffs. "Es muss alles darauf ausgerichtet werden, mehr Impfstoff zu bekommen, der dann schneller verteilt wird", sagt der CSU-Chef der Zeitung "Bild am Sonntag". Dies müsse "absolute politische Priorität sein". Söder warnte zugleich vor übertriebenen Hoffnungen, dass der Lockdown am 10. Januar sicher aufgehoben wird.

+++ Der brasilianische Präsident Bolsonaro spricht im Zusammenhang mit Corona-Schutzimpfungen von einer "Hast", die er als ungerechtfertigt kritisierte. Man mische sich in das Leben der Menschen ein, sagte der 65-Jährige in einem Interview mit seinem Sohn, dem Abgeordneten Eduardo Bolsonaro, das auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht wurde. Der rechtsextreme Präsident, der wegen seines Krisenmanagements in der Pandemie seit Monaten in der Kritik steht, hatte regelmäßig Zweifel an den Impfungen geäußert und die Gefahr durch das Coronavirus immer wieder heruntergespielt. Erst am Donnerstag hatte Bolsonaro - der selbst an Covid-19 erkrankt war - angekündigt, sich nicht impfen zu lassen und verwies auf potenzielle Nebenwirkungen.

Samstag, 19. Dezember

+++ Die britische Regierung hat für die Hauptstadt London und für Südostengland zusätzliche Ausgangsbeschränkungen verhängt. Für die betroffenen Regionen gilt bis auf Weiteres, dass keinerlei physische Kontakte zu Personen aus anderen Haushalten mehr in geschlossenen Räumen erlaubt sind - auch an Weihnachten. Premierminister Johnson nannte als Grund eine mutierte Form des Corona-Virus, die bis zu 70 Prozent ansteckender sei als die bisher bekannte Variante. Weitere Informationen zu der Mutation haben wir hier zusammengestellt.

+++ In Israel hat sich Ministerpräsident Netanjahu zum Start der Impfkampagne des Landes vor laufenden Kameras impfen lassen. Im Anschluss bekam Gesundheitsminister Edelstein das Vakzin. Morgen soll Präsident Rivlin geimpft werden. Zunächst sollen medizinisches Personal und Risikogruppen den Impfschutz erhalten. Geimpfte sollten in Israel mit einem "grünen Pass" Vorteile erhalten. Sie können etwa eine Quarantänepflicht umgehen sowie öffentliche Veranstaltungen und Restaurants besuchen.

+++ In der Coronakrise hat sich die Bundesregierung zusätzliche Kontingente an Impfdosen gesichert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Berlin geht es um 30 Millionen Dosen des Vakzins von Biontech und Pfizer auf der Grundlage nationaler Vereinbarungen. Hinzu kommt eine EU-weite Bestellung.

+++ Eine neue Variante des Coronavirus breitet sich in Großbritannien rasch aus. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass es zu einer höheren Sterblichkeitsrate führt.

+++ Der evangelische Berliner Bischof Christian Stäblein beobachtet in der Corona-Krise einen enormen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Man sollte das nicht kleinreden, sagte er im Interview der Woche des DLF. Zugleich forderte er, bei den Impfungen die sozial Schwachen nicht zu übersehen.

Dass Weihnachten wegen der Corona-Regelungen im kleinen Kreis gefeiert werden muss, sieht Stäblein als Chance, "neue Seiten an diesem Fest zu entdecken". Wenn das übliche Ritual durchbrochen werde, merke man erst, was einem wichtig daran ist, betonte der Bischof.

Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (dpa)

+++ Die Schweiz hat den Coronavirus-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Das teilte die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic mit. "Sein Nutzen überwiegt die Risiken", hieß es. Es handelt sich demnach um die weltweit erste Zulassung in einem ordentlichen Verfahren. Die Schweiz hat rund drei Millionen Dosen des Vakzins bestellt.

+++ Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft kritisiert eine schleppende Umsetzung der staatlich zugesagten Novemberhilfen. Bislang sei erst ein Bruchteil der dringend benötigten Liquidität bei den notleidenden Unternehmen angekommen, heißt es in einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Altmaier, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Viele Klein- und Mittelbetriebe stünden unmittelbar vor der Insolvenz. Eine Auszahlung der Hilfen erst im Laufe des Januars wäre daher unakzeptabel und führe bei vielen Unternehmen zu "extremer Verdrossenheit". Die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Zahlungen sollen je nach Ausgestaltung und Bezugsmonat finanzielle Einbußen zumindest teilkompensieren.

+++ Die Grünen-Gesundheitsexpertin Klein-Schmeink hat kritisiert, dass die Impfstrategie der Bundesregierung nicht per Gesetz geregelt worden ist. Klein-Schmeink sagte im Deutschlandfunk, die Reihenfolge der Impfungen sei nur durch eine Rechtsverordnung festgelegt worden. Sie befürchte, dass es zu Klagen komme, weil keine gesetzliche Grundlage vorliege. Man brauche aber Vertrauen und Verlässlichkeit, gerade in dieser Impfphase. Die geplante Priorisierung der Impfungen bezeichnete Klein-Schmeink dessen ungeachtet als richtig. Man müsse bei den Schwächsten anfangen, betonte die Grünen-Politikerin.

+++ Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat einen Eilantrag gegen das Verbot einer Querdenken-Demo in Weil am Rhein abgelehnt. Diese bleibt damit untersagt. Die Stadt hatte die Kundgebung verboten, weil sie eine Ausbreitung des Coronavirus befürchtete.

+++ Der Gesundheitszustand des mit Covid-19 infizierten französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist nach Angaben seines Büros stabil. Die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung seien ermutigend, heißt es zudem. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Macron positiv getestet wurde.

+++ In Russland ist die Zahl der Corona-Toten nach offiziellen Angaben über 50.000 gestiegen. Die Behörden meldeten 585 neue Todesfälle und mehr als 28.000 Neuinfektionen. Kremlsprecher Dmitri Peskow beklagte in einem Interview des Staatsfernsehens, dass der russische Impfstoff im Westen teils schlecht geredet werde. Seit Anfang Dezember laufen die Impfungen mit "Sputnik V".

+++ Bei einem Brand in einer Klinik in Gaziantep im Süden der Türkei sind nach Berichten staatlicher Medien acht Covid-19-Patienten gestorben. Auf der Intensivstation soll ein Sauerstoffgerät explodiert sein. Ermittlungen wurden aufgenommen.

+++ Pflegekräfte haben ein besonders hohes Risiko, sich mit Corona zu infizieren. Das geht aus Berechnungen der Barmer hervor. Demnach waren vonBeginn der Pandemie bis Mitte November 2,5 Prozent aller bei der Kasse versicherten Pflegekräfte wegen Covid-19 krankgeschrieben. Bei allen Berufsgruppen lag der Durchschnitt dagegen bei 1,6 Prozent. Die leitende Medizinerin der Barmer, Marschall, sagte den RND-Zeitungen, deshalb sei es so wichtig, das Pflegepersonal mit höchster Priorität zu impfen.

+++ Der britische Prinz Philip hat als Schirmherr der Lehrerorganisation Chartered College of Teaching dem gesamten Schulpersonal für seinen Einsatz in der Pandemie gedankt. Er erkenne das "professionelle und entschlossene Engagement" an, die Kinder und Jugendlichen unter schwierigsten Bedingungen zu unterrichten. Der 99-Jährige hat sich 2017 von seinen öffentlichen Aufgaben zurückgezogen, daher gilt seine Wortmeldung als besonderes Zeichen der Anerkennung.

+++ Nach einem neuen Corona-Ausbruch im australischen Sydney sind neue Einschränkungen verhängt worden. Die Behörden ordneten für die 250.000 Einwohner des Gebiets der "Northern Beaches" (Nordstrände) einen Lockdown an. Sie sollen bis Weihnachten zu Hause bleiben. Auch gelten erneut Beschränkungen für Reisen von und in den Bundesstaat New South Wales. Wer aus Sydney in Regionen wie Queensland, Western Australia und das Northern Territory zurückkehrt, muss nun wieder 14 Tage in Quarantäne.

+++ In Südkorea melden die Behörden steigende Zahlen - mit rund 1.053 Neuinfektionen binnen eines Tages. Im Großraum der Hauptstadt Seoul würden die Intensivbetten knapp. Vor den Testzentren bildeten sich lange Schlangen. Südkorea galt in der Pandemie-Bekämpfung lange als Vorbild. Durch strikte Kontaktverfolgung und viele Tests konnten lokale Ausbrüche schnell eingegrenzt werden.

+++ In Deutschland sind binnen 24 Stunden 31.300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das sind etwa 2.860 mehr als das Robert Koch-Institut am Samstag vor einer Woche dokumentierte. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg den RKI-Angaben zufolge um 702 auf insgesamt 25.640.

+++ Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland will sich einer Umfrage zufolge an Weihnachten an die vorgegebenen Kontaktbeschränkungen halten. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 83 Prozent der Befragten an, alle Corona-Regeln an Weihnachten befolgen zu wollen.

+++ Unternehmen in Deutschland, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, sollen Anfang Januar erste Abschlagszahlungen der Dezemberhilfen erhalten. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Die Abschlagszahlungen - unter anderem für die Gastronomie - sind ein Vorschuss auf spätere Leistungen. Damit reagiert das Ministerium auf die Kritik von Wirtschaftsverbänden, die die schleppende Auszahlung der Novemberhilfen moniert hatten.

+++ Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), macht die AfD für die angespannte Pandemie-Lage in Deutschland mitverantwortlich. "Natürlich bekommt man nicht Corona, wenn man AfD wählt", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Aber diese Partei leugnet Corona und fordert dazu auf, die Hygieneregeln nicht zu beachten. Das führt dann dort, wo viele AfD-Anhänger leben, leider zu verstärkter Ansteckung."

+++ In den USA ist ein zweiter Corona-Impfstoff zugelassen geworden. Die Arzneimittelbehörde FDA erteilte eine Notfallgenehmigung für das Vakzin des heimischen Biotechkonzern Moderna. Nächste Woche könnten die Impfungen mit diesem Wirkstoff beginnen.

+++ Nach der Verabreichung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer sind in dieser Woche in fünf Fällen allergische Reaktionen aufgetreten, wie die US-Arzneimittelbehörde FDA mitteilt. Womöglich ist die Chemikalie Polyethylenglycol für die Reaktion verantwortlich. Sie sei Bestandteil der Impfstoffe sowohl von Biontech/Pfizer als auch von Moderna.

