Unabhängige Experten sollen überprüfen, ob die Weltgesundheitsorganisation Fehler im Umgang mit der Pandemie gemacht hat. Auf den Balearen gilt ab dem Wochenende auch eine Maskenpflicht im Freien. Die deutschen Exporte haben im Mai gegenüber dem April um neun Prozent zugenommen. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 9. Juli

+++ Nach der Kritik an ihrem Umgang mit der Coronavirus-Pandemie setzt die Weltgesundheitsorganisation WHO ein unabhängiges Prüfgremium ein. Das Mandat des Gremiums solle in Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten ausgearbeitet werden, teilte WHO-Chef Tedros in Genf mit. Insbesondere die US-Regierung hatte der WHO vorgeworfen, zu spät über das neuartige Coronavirus informiert und zu China-freundlich agiert zu haben.

+++ Auf den Balearen gilt ab dem Wochenende auch eine Maskenpflicht im Freien. Das haben die dortigen Behörden beschlossen. Vorher waren auf Mallorca und Ibiza neue Corona-Ausbrüche vermeldet worden.

+++ Die deutschen Exporte haben im Mai saisonbereinigt um neun Prozent gegenüber dem April zugenommen. Gegenüber dem Vorjahresmonat brachen sie allerdings um fast 30 Prozent ein. Das meldet das Statistische Bundesamt. Vor allem die Ausfuhren in die USA gingen demnach deutlich zurück.

+++ Wegen steigender Corona-Zahlen hat die Regierung in Bulgarien bereits aufgehobene Einschränkungen wieder eingeführt. Damit bleiben Diskotheken, Bars und Nachtclubs geschlossen. Fußballspiele und andere Turniere müssen ohne Publikum ausgetragen werden. Nach Angaben des bulgarischen Gesundheitsministeriums haben sich innerhalb der letzten 24 Stunden insgesamt 240 Personen mit dem Corona-Virus neu infiziert.

+++ Nach den Corona-Infektionen in einer freikirchlichen Gemeinde im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen sind nach einem Massentest nur wenige neue Fälle nachgewiesen worden. Von knapp 650 getesteten Personen sei bei 14 das Coronavirus nachgewiesen worden, teilte der Landrat des Kreises, Rosenke, mit. 300 weitere Ergebnisse würden morgen erwartet. Insgesamt sind damit 27 Mitglieder der Mennoniten-Gemeinde an Covid-19 erkrankt.

+++ Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Abend mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte über die Umsetzung des umstrittenen geplanten EU-Wiederaufbaufonds in der Corona-Pandemie. Rutte ist erster Auslandsgast Merkels im Kanzleramt seit Beginn der Hochphase der Pandemie.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben 442 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, waren damit seit Beginn der Coronakrise mindestens 197.783 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. 9.048 mit dem Virus infizierte Menschen seien gestorben, etwa 183.100 hätten die Infektion überstanden. Damit gibt es rechnerisch derzeit rund 5.600 Fälle in Deutschland.

+++ Rund zweieinhalb Wochen nach der umstrittenen Wahlkampfkundgebung von US-Präsident Donald Trump in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma ist in der Stadt eine deutlich erhöhte Rate von Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. In der Stadt Tulsa hatte Trump seine erste Wahlkundgebung abgehalten, seit die Corona-Krise die USA erreicht hatte. Viele Teilnehmer verzichteten wie der Präsident selbst auf einen Mund-Nasen-Schutz.

+++ Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen in den USA hatte zuletzt die Schwelle von drei Millionen überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwochabend (Ortszeit) wurden binnen 24 Stunden weitere 55.000 Infektionen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle lag bei rund 3,046 Millionen. Auch wurden weitere 833 Todesfälle gezählt, die Gesamtzahl der im Land erfassten Todesopfer stieg damit auf 132.195.

+++ Am zweiten Tag in Folge ist es bei Protesten in Belgrad gegen die Corona-Einschränkungen der Regierung erneut zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte am Abend in der serbischen Hauptstadt Tränengas gegen Demonstranten ein, die Steine und Feuerwerkskörper auf die Beamten warfen. Zuvor hatte Präsident Aleksandar Vucic den Verzicht auf eine angekündigte Ausgangssperre in Aussicht gestellt.

+++ Nach der coronabedingten Schließung des Hauptstandorts des Fleischkonzerns Tönnies im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück wollen die Behörden heute über die Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs beraten. Tönnies hat ein neues Hygienekonzept vorgelegt. Nun werde geprüft, ob dadurch ein weiterer Ausbruch des Virus verhindert werden könne, teilte die Stadt mit.

Unser Archiv:

