Die Weltgesundheitsorganisation sieht eine Gefahr darin, sich durch sogenannte "Herdenimmunität" in Sicherheit zu wiegen. Großbritannien will das Virus mit einem dreistufigen Alarmsystem unter Kontrolle bringen. Und der israelische Präsident Rivlin spricht angesichts der Pandemie von einer der schlimmsten Krisen in der Geschichte seines Landes. Die Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 12. Oktober

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat davor gewarnt, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf eine Herdenimmunität durch massenweise Ansteckungen zu setzen. Niemals in der Geschichte des Gesundheitswesens sei eine solche Strategie gegen einen Ausbruch oder eine Pandemie eingesetzt worden, sagte WHO-Chef Tedros in Genf. Er sprach von einem ethisch und wissenschaftlich problematischen Vorgehen.

+++ Düsseldorf hat die wichtige Warnstufe von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Am Montag sei ein Wert von 54,8 erreicht worden, teilte die Stadt mit. Zuvor hatten bereits acht nordrhein-westfälische Städte - darunter Köln und Essen - sowie zwei Kreise laut Robert Koch-Institut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

+++ Die Zahl der Virus-Neuinfektionen in Frankreich sinkt erneut deutlich. Zuletzt gab es nach Angaben der Gesundheitsbehörden 8.505 neue Fälle, nach 16.101 am Sonntag und dem Rekordhoch von knapp 27.000 am Samstag. Die eher geringe Zahl vom Montag könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass am Sonntag nicht so viel getestet wurde. Die Zahl der Toten stieg zuletzt um 95, nach 46 am Sonntag. Insgesamt verstarben nach amtlichen Angaben in Frankreich bislang 32.825 Menschen an den Folgen von Covid-19.

+++ Das Land Berlin sowie vier Landkreise haben offenbar Schwierigkeiten mit der Verfolgung der Kontaktpersonen von Corona-Infizierten. Das geht aus einem vertraulichen Regierungspapier zur Infektionslage in Deutschland hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Es ist auf heute datiert, die Angaben zur Überlastung geben allerdings den Stand vom 6. Oktober wieder. "Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen absehbar nicht mehr sichergestellt", heißt es dort. In allen Fällen gab es demnach Engpässe bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen, in Berlin auch bei der Betreuung und Überwachung von Menschen in Quarantäne und bei der Entnahme von Abstrichen für Tests.

Zu früh, um eine Coronainfektion sicher auszuschließen: Eine Mitarbeiterin testet bei einem Medientermin im neuen Covid-19-Testzentrum am Flughafen Hamburg einen Urlauber nach seiner Rückkehr. (picture alliance/Christian Charisius/dpa)

+++ Rheinland-Pfalz wird die Pflicht für einen negativen Corona-Test für Reisende aus deutschen Risikogebieten nun zunächst doch nicht umsetzen. Die ersten Erfahrungen und Rückmeldungen aus den Kommunen hätten große Zweifel an der Wirksamkeit aufkommen lassen, teilt die Landesregierung mit. Daher starte man doch nicht mit der geplanten Umsetzung am Dienstag.

+++ Bundesfinanzminister Scholz will Veranstaltungswirtschaft, Kultur, Messewirtschaft und auch Schausteller mit gezielten Hilfen stärker unterstützen. In einigen Hilfsprogrammen wie etwa den Überbrückungshilfen habe man Luft, weil sie weniger stark als befürchtet beansprucht würden, sagt der SPD-Politiker bei einer Diskussion des Wirtschaftsforums seiner Partei. Er werbe für "maßgeschneiderte Programme".

+++ Auf Teilen der Nordseeinsel Helgoland gilt tagsüber eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum. Die gebotenen Abstände könnten nicht überall gewährleistet werden, teilte der Kreis Pinneberg mit. Tagsüber von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr müssen Touristen mit Verlassen des Schiffes bis zur Hafenstraße und auf weiteren Straßen und Plätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dies gilt dort auch in allen Restaurants und Gaststätten beim Betreten und Verlassen sowie beim Verlassen des Sitzplatzes.

Viele bunte Häuser auf dem Unterland von Helgoland mit grauen Dächern und der Nordsee am Horizont (picture alliance / Michael Narten)

+++ Die Expertenkommission zu den Vorgängen im Skiort Ischgl attestiert den Verantwortlichen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene folgenschwere Fehleinschätzungen beim Corona-Krisenmanagement.

+++ Großbritanniens Premierminister Johnson verschärft im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Teilen des Landes die Beschränkungen. Um die Zahl der Neuinfektionen in den Griff zu bekommen, sollen dazu in den besonders betroffenen Regionen Pubs und Bars geschlossen werden. Auch Fitnessstudios und Wettbüros sollten ihren Betrieb einstellen, sagte Johnson im Parlament: "Wir müssen handeln, um Leben zu retten." Derzeit treffe die höchste Warnstufe aber nur für die Region Merseyside um die Stadt Liverpool im Norden Englands zu. Einen erneuten landesweiten Lockdown strebe er nicht an, betonte Johnson, stattdessen solle ein dreistufiges Alarmsystem helfen, das Virus unter Kontrolle zu bringen.

+++ Die durch das Coronavirus ausgelöste Krise in Israel ist nach Worten von Präsident Rivlin eine der schlimmsten Krisen in der Geschichte des Landes. "Ich fühle, dass die Luft voller Schießpulver ist. Ich fühle die Wut auf den Straßen", sagte Rivlin zum Auftakt der Winter-Sitzungsperiode des israelischen Parlaments. Darin rief er die israelische Gesellschaft auf, sich nicht länger gegenseitig zu bekämpfen. Es scheine ihm, als habe Israel "den Kompass grundlegender Prinzipien und Werte" verloren, der seit der Unabhängigkeit bis heute gegolten habe.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat im sogenannten Corona-Kabinett mit den Fachministern über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Regierungssprecher Seibert sagte im Anschluss in Berlin, man sei sich einig darüber, dass die Pandemielage in Deutschland ernst sei. In den kommenden Wochen entscheide sich, ob Deutschland sich weiterhin erfolgreich gegen die Ausbreitung des Virus stemmen könne. Das Wichtigste sei, dass man bundesweit gewährleisten könne, Infektionsketten nachzuverfolgen. Dazu müsse alles dafür unternommen werden, wieder unter die Inzidenzzahl von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu kommen.

+++ Angesichts der Herbstferien und steigender Corona-Fallzahlen verschärft sich die Debatte um Beherbergungsverbote für Reisende aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands. Der Deutsche Städtetag verlangte ein Ende der Regelung. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Reimann verteidigte sie. Hier weitere Details.

Bungalowsiedlung im Wald im Landkreis Vorpommern-Rügen (imago/Torsten Becker)

+++ Auch Duisburg hat die Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht, liegt der Wert bei 50,1. München liegt auch wieder über dem kritischen Wert.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 2.467 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Gestern hatte die Zahl bei rund 3.500 gelegen, vor einer Woche waren es etwa 1.400 gewesen. Erfahrungsgemäß sind die erfassten Zahlen an Sonntagen und Montagen niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI weitergeben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg auf 9.621.

+++ Das Coronavirus kann laut einer neuen Studie auf glatten Oberflächen wie von Handydisplays oder Bankautomaten bis zu 28 Tage überleben. Die Untersuchung wurde von der australischen Wissenschaftsbehörde "Csiro" durchgeführt und im Fachblatt "Virology Journal" vorgestellt. Demnach ist das Virus damit bei Raumtemperatur deutlich robuster als bislang angenommen. Bei früheren Studien habe das Virus nur bis zu drei Tage lang auf Kunststoff- und Edelstahloberflächen nachgewiesen werden können, heißt es in dem Bericht. Die Experimente der Studie wurden allerdings im Dunkeln durchgeführt. Sonnenlicht könne das Virus schnell abtöten, schreiben die Forscher.

Mehr zum Thema Coronavirus und Schmierinfektionen finden Sie hier.

+++ Zwei weitere französische Städte haben die höchste Warnstufe ausgerufen. In Montpellier und den umliegenden Gemeinden im Süden Frankreichs sollen ab morgen unter anderem Cafés und Bars geschlossen werden, in Toulouse im Südwesten einigten sich die Bürgermeister von Gemeinden und der Präfekt auf ähnliche Maßnahmen. In Paris, Marseille, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne und Lille gilt bereits die höchste Warnstufe.

Frankreich meldet weiter steigende Infektionszahlen (dpa/AP/Michel Euler)

+++ Südkorea hat wegen eines moderaten Anstiegs der Neuinfektionen Lockerungen der Abstandsregeln in Kraft gesetzt. So dürfen Unternehmen mit höherem Risiko wie Nachtclubs und Karaoke-Bars wieder öffnen, sofern sie sich an Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken halten und Gästelisten führen. Auch im Profisport werden wieder Zuschauer erlaubt. Allerdings dürfen zunächst nur 30 Prozent der Sitzplätze in einem Stadion gefüllt werden.

+++ Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat sich für bundesweit ähnliche Bußgelder bei Corona-Verstößen ausgesprochen. Damit unterstützt der CDU-Politiker den Vorstoß von CSU-Chef Söder. Laschet sagte im ZDF, er könne sich vorstellen, dass die Bundesländer in dieser Frage zu gemeinsamen Beschlüssen kommen könnten. Söder hatte zuvor einheitliche Bußgelder von 250 Euro etwa bei Missachtung der Maskenpflicht gefordert.

+++ Der Deutsche Philologenverband rät Schülerinnen und Schülern, sich für den Klassenunterricht in den kommenden Monaten warm zu kleiden. Richtiges Lüften sei das A und O, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus möglichst gering zu halten, sagte die Verbands-Vorsitzende Lin-Klitzing der "Bild"-Zeitung. Für die kalten Monate müssten Pullover, Schals und Decken zur Grundausstattung in den Klassen gehören.

Sonntag, 11. Oktober

+++ Der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, hat Sonderhilfen für die Veranstaltungsbranche gefordert. Diese sei wahrscheinlich so stark betroffen wie keine andere Branche und bleibe dies auch bis zum Schluss der Corona-Krise, sagte der CDU-Politiker in einer Diskussionsrunde in Berlin.

+++ Der Kurznachrichtendienst Twitter hat einen Eintrag von US-Präsident Trump über seine Gesundheit mit einem Warnhinweis versehen. Darin heißt es, der Tweet verletzte die Regeln über die Verbreitung von irreführenden und möglicherweise gefährlichen Informationen in bezug auf Covid-19. Trump hatte unter anderem geschrieben: "Ich kann es nicht mehr bekommen (immun) und ich kann es nicht mehr weitergeben."

+++ In der Slowakei muss ab kommenden Donnerstag eine Mund-Nasen-Bedeckung auch im Freien getragen werden. Man ziehe die Notbremse, erklärte Regierungschef Matovic in Bratislava. Außerdem dürfen dann Restaurants nur noch Speisen zum Mitnehmen verkaufen. Ganz geschlossen werden Fitnessstudios, Schwimmbäder und Saunen. Zudem müssen Lebensmittelgeschäfte und Drogerien einen Teil ihrer Öffnungszeiten für Senioren reservieren.

+++ Kanzleramtschef Braun hat die schärferen Einschränkungen verteidigt. Er sagte am Abend in der ARD, die Bundesregierung wolle, dass die Wirtschaft weiter laufe und Schule und Kindergärten offen blieben. Daher müsse man da, wo sich die Infektionen hauptsächlich ausbreiteten - bei Feiern und leider beim Reisen - etwas strenger sein. Braun bezeichnete das Beherbergungsverbot als "echte Notfallmaßnahme".

+++ Nach seiner Covid-19-Erkrankung ist US-Präsident Trump nach eigenen Angaben nun "immun" gegen das Coronavirus. Die Immunität sei für ihn wie ein "beschützender Glanz", sagte Trump dem Sender Fox News. Er fühle sich "fantastisch". Zuvor hatte sein Leibarzt erklärt, der Präsident sei nicht mehr ansteckend.

+++ In Spanien verschärfen die Regionen Katalonien und Navarra ihre Corona-Maßnahmen. In Katalonien sollen Firmen ihre Mitarbeiter auffordern, die nächsten zwei Wochen von zuhause aus zu arbeiten. In Navarra sind vorerst Treffen von mehr als sechs Personen verboten. Restaurants müssen früher schließen. Spanien ist mit 850.000 Infektionen schlimm betroffen. Die Regierung verhängte für Madrid den Notstand.

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hat die innerdeutschen Beherbergungsverbote als Fehler bezeichnet. Keine Studie belege, dass das Reisen innerhalb Deutschlands ein Pandemietreiber sei, sagte er der SZ. Zudem werden die Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ohnehin bald an sehr vielen Orten überschritten. Zahlreiche Bundesländer hatten am Mittwoch beschlossen, dass Bürgerinnen und Bürger aus Orten mit hohen Corona-Infektionszahlen nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.

+++ Nordrhein-Westfalen hat weitere Einschränkungen für die Menschen in Corona-Hotspots auf den Weg gebracht. So wird die Personenzahl, die sich gemeinsam im öffentlichen Raum bewegen, von 10 auf 5 reduziert. Öffnungszeiten von Restaurants werden eingeschränkt. Groß-Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und private Feiern im öffentlichen Raum mit mehr 250 Personen werden generell abgesagt. Für private Feiern gilt mit der nächsten Verordnung landesweit eine Höchstgrenze von 50 Personen. Ministerpräsident Laschet sagte, viele seien zu leichtfertig geworden.

+++ Die nordrhein-westfälische Landesregierung berät zur Stunde über mögliche weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Ministerpräsident Laschet will im Anschluss an die Sondersitzung über die Ergebnisse informieren. Im bevölkerungsreichsten Bundesland gibt es immer mehr Gebiete, in denen mehr als 50 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert werden: Momentan sind es dort neun Großstädte und Regionen.

+++ Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, hält eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland für ausgeschlossen. "Da bin ich mir sicher", sagte die Wissenschaftlerin von der Technischen Universität München (TUM) der "Augsburger Allgemeinen". Sie könne sich lediglich eine eng berufsbezogene Impfvorgabe vorstellen, wie der Ethikrat sie in einer früheren Stellungnahme zur Masernimpfung bereits geäußert hatte.

+++ In der zweiten Nacht mit der neuen Sperrstunde in Berlin musste die Polizei erneut Lokale schließen und größere Gruppen auflösen. "Wir kontrollieren die Corona-Verstöße derzeit im Rahmen unseres normalen Dienstes. Schwerpunkteinsätze gibt es an diesem ersten Wochenende noch nicht", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Genaue Zahlen zu den Verstößen und den eingesetzten Beamten lagen demnach zunächst nicht vor.

+++ In Russland hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen den Rekordwert von 13.634 erreicht, teilten die Behörden mit. Erst gestern waren mit 12.846 so viele Neuinfektionen wie nie seit Beginn der Pandemie gemeldet worden. Einen Hotspot bildet die nach wie vor Hauptstadt Moskau - hier wurden in den vergangenen 24 Stunden 4.500 neue Corona-Fälle erfasst.

+++ Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht am Dienstag gegen die Schweiz in der Nations League aufgrund der Corona-Pandemie das nächste Heimspiel vor einer kleinen Kulisse. Im Spielort Köln lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 59,7 pro 100.000 Einwohner und damit deutlich über dem Grenzwert von 35. Eine endgültige Entscheidung wird am Montag getroffen.

Das Infektionsgeschehen nimmt auch in Deutschland zu. Die Zahl von 4.000 neuen Corona-Infektionen, die dem Robert Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden gemeldet wurde, wurde erneut mehrfach überschritten. Doch welche Aussagekraft hat dieser Wert überhaupt?

+++ In Nordrhein-Westfalen berät die Landesregierung heute in einer Sondersitzung über die Lage in der Corona-Epidemie. Ministerpräsident Laschet will am Nachmittag über das weitere Vorgehen informieren. Grund dafür ist, dass es in Nordrhein-Westfalen immer mehr Gebiete gibt, in denen mehr als 50 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert werden. Inzwischen sind es neun.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Entwicklungsländern gewarnt. "Die Menschen in vielen Ländern des globalen Südens sind doppelt verwundbar", sagte Steinmeier laut Bundespräsidialamt zum Auftakt der Woche der Welthungerhilfe bei einer Fernsehansprache. Masken und Schutzkleidung seien Mangelware, Beatmungsmaschinen fehlten, Schwerstkranke könnten nicht behandelt werden. Ohne fließendes Wasser, Seife und Desinfektionsmittel bestehe für die Menschen zudem ein erhöhtes Infektionsrisiko, mahnte Steinmeier.

Das Foto zeigt einen Friedhof im Osten von Sao Paulo/Brasilien, auf dem Massenbegräbnisse wegen der Coronakrise stattfinden. (imago / Fotoarena / Bruno Rocha)

+++ In Indien ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf über sieben Millionen gestiegen. Binnen 24 Stunden seien 74.383 Neuinfektionen registriert worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Todesfälle legte demnach um 918 auf 108.334 zu.

Indien verzeichnet nach den USA die meisten Ansteckungsfälle weltweit, bei den Todesfällen liegt das Land hinter den USA und Brasilien. Innerhalb von nur 13 Tagen stieg in Indien die Zahl der Infektionsfälle um eine Million.

+++ Der ehemalige Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle sieht den Sport in Zeiten der Corona-Pandemie gespalten. "Der Profiwettkampfsport wird allgemein nicht mehr so wichtig sein, davon gehe ich aus", sagte der 36-Jährige der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Gleichzeitig sehe man aber auch, "dass die Menschen sich während Corona so viel bewegen wie schon lange nicht mehr. Die einzige Waffe, die wir haben, solange es keine wirksamen Medikamente und keinen Impfschutz gegen Corona gibt, ist unsere eigene Gesundheit", meinte Kienle.

+++ Auch die Stadt Essen hat in der Corona-Pandemie den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit gab den Wert für die Ruhrgebietsstadt mit ihren knapp 600.000 Einwohnern mit 57,3 an. In Essen gelten daher nun unter anderem strenge Auflagen für Partys.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 3.483 Corona-Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche waren es rund 2.300 Fälle gewesen. Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 gebracht werden, stieg um elf auf 9.615. In den vergangenen Tagen waren jeweils mehr als 4.000 neue Infektionsfälle registriert worden. Allerdings fallen die Daten am Wochenende häufig niedriger aus, weil die Gesundheitsämter oft nicht alle Daten an das RKI melden.

Die Zahl liegt zwar etwas unter dem Wert von gestern (4.721), aber am Wochenende melden die Gesundheitsämter ihre Daten nicht immer vollständig. Die Infektions-Höchstwerte vom Frühjahr sind insgesamt noch nicht erreicht.

+++ Angesichts weiter steigender Corona-Infektionen in Deutschland hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder für bundesweit schärfere Strafen bei Verstößen gegen Corona-Regeln ausgesprochen. Bei Nichteinhalten der Maskenpflicht schlug der CSU-Chef in der "Bild am Sonntag" ein einheitliches Bußgeld in Höhe von 250 Euro vor.

+++ Neun Tage nachdem US-Präsident Trump positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, ist er nach Angaben seines Arztes Conley nicht mehr ansteckend. Ein weiterer Test habe ergeben, dass er nicht länger ein Übertragungsrisiko für andere darstelle und die Quarantäne beenden könne, erklärte Conley in Washington.

Samstag, 10. Oktober

+++ Brasilien verzeichnet fast 150.000 Tote im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums haben sich 5.082.637 Menschen mit dem Virus infiziert.

+++ In Frankreich hat es innerhalb von 24 Stunden fast 27.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das ist seit Ausbruch der Pandemie der höchste Wert für einen Tag, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Paris hervor geht. In zahlreichen Städten, darunter Paris, Lyon, Lille und Marseille, gilt bereits die höchste Corona-Warnstufe.

+++ Stuttgart hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten, wie die baden-württembergische Landeshauptstadt mitteilte. Man bereite derzeit Einschnitte wie die Einführung einer Sperrstunde, Alkoholkonsum-Beschränkungen und die Maskenpflicht innerhalb des City-Rings vor.

+++ Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband kritisiert das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten, das inzwischen in mehreren Bundesländern gilt. Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte im Deutschlandfunk, sie habe Zweifel, ob die Maßnahme in dieser Form und in dieser Geschwindigkeit verhältnismäßig sei. So seien viele juristische Fragen ungeklärt.

Hier geht es zu unserem Archiv.