In Deutschland sind wieder mehr als 2.000 neue Infektionen gemeldet worden. Weltweit liegt die Zahl der Todesfälle nun bei mehr als einer Million. In Piräus hat ein Kreuzfahrtschiff mit mehreren Infizieren angelegt. mit Diese und weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Dienstag, 28. September

+++ Die Schulden des deutschen Staates sind durch die Coronakrise und die damit verbundene Wirtschaftsschwäche so hoch wie nie. Das Statistische Bundesamt meldet, dass die finanziellen Verbindlichkeiten von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung Mitte des Jahres bei mehr als 2,1 Billionen Euro lagen - ein neuer Rekordwert.

+++ Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 2089 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts damit mindestens 287.421 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert

+++ Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" mit mehreren Corona-Infizierten an Bord hat in der griechischen Hafenstadt Piräus angelegt. Medienberichten zufolge sind Experten der Gesundheitsbehörde an Bord gegangen, um alle Reisenden und Crewmitglieder auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen. Die ersten Schnelltests seien negativ ausgefallen, berichtete das griechische Staatsfernsehen.

+++ Die Gesamtzahl der weltweiten Todesfälle, die mit dem Corona-Virus in Verbindung gebracht werden, hat die Schwelle von einer Million überstiegen. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einem "qualvollen Meilenstein". Um die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen, seien verantwortungsbewusste Führungskraft und weltweite Zusammenarbeit erforderlich, sagte er in New York.

+++ Der US-Regierungsberater und Immunologe Fauci hat die Befürchtung geäußert, dass Präsident Trump von einem Fachkollegen falsch über die Corona-Pandemie informiert wird. Ziel der Kritik ist der Radiologe Atlas, der wie Fauci zur Corona-Taskforce der Regierung zählt. Atlas ist gegen strenge Corona-Schutzmaßnahmen und gilt als Vertrauter Trumps.

+++ Vor der heutigen Bund-Länder-Videokonferenz zum weiteren Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie sind Details der Beschlussvorlage bekannt geworden. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, schlägt die Bundesregierung angesichts andauernd hoher Infektionszahlen für Feiern in privaten Räumen eine Beschränkung auf maximal 25 Teilnehmer vor. In öffentlichen Räumen soll die Beschränkung bei maximal 50 Personen liegen.

+++ US-Präsident Donald Trump hat die Verteilung von 150 Millionen Coronavirus-Schnelltestsätzen durch seine Regierung angekündigt. 50 Millionen der Testsätze sollen an Altenheime, Einrichtungen zum betreuten Wohnen und andere besonders durch das Virus gefährdete Institutionen ausgegeben werden, wie Trump am Montag mitteilte.

Montag, 28. September

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat sich besorgt über die steigenden Zahlen der Corona-Infektionen in Deutschland geäußert. Wenn sich diese wöchentlich so weiterentwickeln würden wie bisher, könnte es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben, sagte Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums. Bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens müssten Prioritäten gesetzt werden. Die Wirtschaft müsse am Laufen gehalten werden, Schulen und Kitas offen bleiben, erklärte Merkel demnach weiter.

+++ Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen in Bielefeld infolge einer Familienfeier befinden sich dort mittlerweile rund 1.700 Menschen in Quarantäne. Darunter seien allein 1.100 Schüler und Lehrer, sagte ein Stadtsprecher am Montag. Betroffen seien zehn Schulen. Der Anstieg der Fallzahlen sorgte am Montag für lange Staus vor einer einer städtischen Drive-In-Teststation. Die Stadt bat die Bürger darum, die Station nicht mehr anzufahren.

+++ Der Konzern TUI nimmt trotz einer Reisewarnung vom 3. Oktober an wieder Pauschalreisen auf die Kanarischen Inseln ins Programm. Ein Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, man tue das, weil es auch von Kunden gewünscht worden sei. TUI hatte die Flüge auf die Kanaren stark reduziert. Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf das Coronavirus testen lassen und mindestens bis zum Ergebnis in Quarantäne bleiben.

