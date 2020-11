In Deutschland sind innerhalb eines Tages rund 22.600 Neuinfektionen registriert worden. Das neue Infektionsschutzgesetz kann in Kraft treten. Seit Beginn der Pandemie sind im Bundestag fast 90 Infektionsfälle festgestellt worden. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 19. November

+++In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 22.609 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind etwa 5.000 mehr als gestern und etwa 750 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg den Angaben zufolge um 251 auf insgesamt 13.370.

Die ausführlichen Zahlen finden Sie hier.

+++Das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Infektionsschutzgesetz kann bereits heute in Kraft treten. Bundespräsident Steinmeier setzte gestern Abend seine Unterschrift darunter. Mit der Neufassung sollen die Corona-Schutzmaßnahmen vor Gericht besser Bestand haben. Das Gesetz listet detailliert auf, welche Auflagen von Landesregierungen und den Behörden verordnet werden können. Oppositionsvertreter beklagten in der gestrigen Bundestagsdebatte ein zu geringes Mitspracherecht des Parlaments bei Eingriffen in die Grundrechte. Aus Protest gegen die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes waren in Berlin tausende Menschen auf die Straße gegangen. Viele Teilnehmer missachteten die Auflagen für Masken und Abstand. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

+++Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Bundestag 89 Infektionsfälle festgestellt worden. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf die Bundestagsverwaltung berichten, nahm die Zahl seit Ende September um mehr als 50 zu. Unter den Betroffenen waren 15 Abgeordnete. Die anderen Fälle betrafen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Verwaltungsangestellte und Beschäftigte von Fremdfirmen. Inklusive der externen Dienstleister sind im Bundestag rund 10.000 Menschen tätig.

Mittwoch, 18. November

+++ Ein führendes Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses, Admiral Brett Giroir, sieht die USA in der Corona-Pandemie an einem "gefährlichen Punkt". Man verzeichne momentan den stärksten Anstieg der Fallzahlen, sagte Giroir dem SEnder MSNBC. "Unsere Krankenhausaufnahmen nehmen Woche für Woche um 25 Prozent zu, unsere Todesfälle nehmen Woche für Woche um 25 Prozent zu - und das bewegt sich nicht in die richtige Richtung". Es handele sich nicht um falschen Alarmismus, sondern um die schlimmste Steigerungsrate bei Corona-Fällen, die die USA in der Pandemie bislang gesehen habe. Und derzeit gebe es kein Zeichen der Abflachung.

Seit Anfang November liegt die Zahl der täglich nachgewiesenen Corona-Infektionen in den Vereinigten Staaten bei mehr als 100.000 - Tendenz steigend. Am Dienstag waren es rund 162.000. Die Zahl der Toten hat mittlerweile fast die Marke von 250.000 erreicht. In keinem anderen Land der Welt ist eine so hohe Zahl an Todesfällen bekannt. Relativ zur Einwohnerzahl sind in Belgien, Spanien und Argentinien jedoch mehr Menschen als in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern infolge einer Corona-Infektion gestorben.

+++ Das Berliner Verwaltungsgericht hat einer Gruppe von Regierungskritikern eine ursprünglich erteilte Genehmigung für eine Kundgebung vor dem Kanzleramt entzogen. In dem Beschluss, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, der Antrag, die "allwöchentliche 154. Merkel-muss-weg.Kundgebung" auf dem Forum vor dem Bundeskanzleramt zuzulassen, sei abgelehnt worden. Dem Anspruch des Antragstellers stehe entgegen, dass am Mittwoch eine Sitzung des Bundestages stattfinde und deren ungestörte Durchführung sicherzustellen sei. Eine Anmeldung der Kundgebung für einen anderen Ort, einige Meter entfernt, wäre dagegen möglich. Gegen den Beschluss sei eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht zulässig. Vor dem Kanzleramt demonstriert seit Jahren mittwochs eine kleine Gruppe, zu der AfD-Mitglieder gehören, gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ihre Kundgebung war ursprünglich auch für diesen Mittwoch genehmigt worden.

+++ Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Konzern Pfizer haben nach Abschluss der letzten Analysen bei der Erprobung ihres Corona-Impfstoffs eine Wirksamkeit von 95 Prozent gemeldet. Das Mittel zur Bekämpfung von Covid-19 funktioniere über alle Altersgruppen hinweg ähnlich gut, hieß es weiter. So betrage die Wirksamkeit in der Gruppe von Menschen über 65 Jahren 94 Prozent. Vergangene Woche hatten Biontech und Pfizer bekanntgegeben, dass ihr Impfstoff nach Zwischenergebnissen klinischer Studien einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Auch der amerikanische Pharmakonzern Moderna hatte zuletzt für sein ähnliches Präparat eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent errechnet.

+++ Angesichts steigender Corona-Zahlen schließt die US-Ostküstenmetropole New York erneut ihre Schulen. Die Stadt habe die Schwelle von drei Prozent positiven Corona-Tests überschritten und werde die Lerneinrichtungen deshalb ab Donnerstag vorübergehend dicht machen, schrieb Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter. New York war im Frühjahr zum Epizentrum der Pandemie in den USA geworden und hatte Mitte März alle Schulen schließen müssen. Über den Sommer hatte sich das Infektionsgeschehen wieder stabilisiert, eine erneute Öffnung war jedoch immer wieder verschoben worden. Die ersten Schulen konnten schließlich erst ab Ende September wieder öffnen. Zuletzt hatte sich die Lage jedoch wieder angespannt.

+++ Das italienische Gesundheitsministerium meldet 34.283 Neuinfektionen und damit mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle steigt um 753 und damit so stark wie seit Anfang April während der ersten Welle nicht mehr. Insgesamt sind damit in Italien 47.217 Tote und mehr etwa 1,27 Millionen Infektionen verzeichnet.

+++ Vor der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz haben Bundestagsbesucher für Irritationen gesorgt. Abgeordnete berichten, von Menschen bedrängt worden zu sein. Die Pressestelle des Bundestags teilte dem Deutschlandfunk mit, die Bundestagspolizei untersuche die Fälle. Unseren ausführlichen Bericht lesen Sie hier: AfD schleust offenbar "Gäste" in den Bundestag ein, um Abgeordnete zu beeinflussen.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird von einer Frau mit einer Handykamera gefilmt (Dietmar Muhlbock @deltamikeplus)

+++ Der Bundestag hat der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Für die Neufassung votierten 415 Abgeordnete, 236 waren dagegen, acht enthielten sich. In der vorangegangenen Debatte hatten Politiker der Großen Koalition noch einmal für die Neuregelung geworben.. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Bericht "Bundestag beschließt Änderungen des Infektionsschutzgesetzes".



+++ Von 100 Klagen gegen Corona-Auflagen vor Verwaltungsgerichten sei in Hessen nur eine einzige erfolgreich gewesen, sagte Hessens Ministerpräsident Bouffier (CDU) im Bundesrat. Deshalb hätte seine Landesregierung eigentlich keine Präzisierung der Regelung auf Bundesebene über die möglichen Einschränkungen gebraucht. Dennoch sei die Reform des Bevölkerungsschutzgesetzes wichtig, um bundeseinheitlichere Regelungen zu ermöglichen.

+++ Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, hat Hoffnungen auf eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen gedämpft. Jetzt eher auf lange Sicht zu fahren, sei sinnvoller als ein ständiges Hin und Her, sagte Schneider in Berlin. Man sollte sich darauf einstellen, dass die Strecke bis März gehe. Statt Erleichterungen sei es mit Blick auf die Infektionslage eher so, dass über weitere Verschärfungen gesprochen werde, stellte er mit Blick auf den laufenden Abstimmungsprozess zwischen Bund und Ländern klar.

+++ Die seit Anfang des Monats geltenden Einschränkungen des Teil-Lockdowns haben nach Angaben des Deutschen Richterbunds in den meisten Fällen vor Gericht Bestand. In etwa neun von zehn Eilverfahren hätten Verwaltungsgerichte die staatlichen Maßnahmen bestätigt, teilte der Richterbund nach einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit.

+++ In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 17.561 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind gut 900 Fälle weniger als vor einer Woche. Auch gestern und vorgestern war der Wert im Vergleich zur Vorwoche niedriger. Genauere Angaben zu den Corona-Zahlen in Deutschland finden Sie hier.

Die Gründerin des Vereins "Digitale Bildung für alle e.V", Pausder, hat vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine nicht ausreichende Digitalisierung an den Schulen bemängelt. Bisher habe sich hier nicht viel getan; es gebe nach wie vor zu wenig mobile Geräte, sagte Pausder im Deutschlandfunk. Auch ein schnelles Internet sei an den Schulen ein rares Gut.

+++ Kinderschutzverbände haben den Appell von Bund und Ländern kritisiert, die Kontakte von Kindern und Jugendlichen weiter zu begrenzen. Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Hofmann, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, soziale Interaktion sei für die Entwicklung von Jugendlichen sehr wichtig. Es sei völlig unverhältnismäßig und kinderfeindlich, dies auf eine einzige Kontaktperson zu beschränken. Auch der Deutsche Kinderschutzbund sieht den Vorstoß mit Sorge.

+++ In den USA wurde erstmals ein Corona-Schnelltest zugelassen, der komplett von zu Hause aus durchgeführt werden kann. Die Arzneibehörde FDA bestätigte das Testkit des kalifornischen Herstellers Lucira Health im Eilverfahren. Es soll binnen 30 Minuten ein Ergebnis liefern. Wie treffgenau das Produkt eine Covid-19-Infektion erkennt, teilte die FDA nicht mit.

+++ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, künftige Corona-Impfstoffe mit ärmeren Ländern zu teilen. Deutschland und Europa sollten ein politisches Signal senden, dass sie bereit seien, von Beginn an einen Teil der Kontingente abzugeben, schrieb der Bundespräsident in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel".

Maske und Desinfektionsmittel gehören in Nigeria zum Corona-Alltag. Ob auch der Impfstoff den afrikanischen Kontinent in ausreichendem Maße erreicht? (PIUS UTOMI EKPEI / AFP)

+++ Als erstes europäisches Land hat Frankreich die Schwelle von zwei Millionen Coronafällen überschritten. Bislang sind dort mehr als 46.000 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

+++ Australien reagiert nach einem erneuten Auftreten von Corona-Fällen in der Metropole Adelaide mit einem sechstägigen Lockdown. Damit bleiben ab Mitternacht Schulen, Restaurants und Fabriken geschlossen. Die Menschen sind aufgefordert, Zuhause zu bleiben. Zuvor waren mindestens 17 Virusfälle in Verbindung mit einem Quarantäne-Hotel gemeldet worden. Um den Ausbruch einzudämmen, wurden hunderte Menschen isoliert.

+++ Bundestag und Bundesrat stimmen heute über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ab. Mit den von den Regierungsfraktionen eingebrachten Vorschlägen sollen die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie auf eine sichere rechtliche Grundlage gestellt werden.

+++ Zur nächsten Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel wollen die Länder einen eigenen Vorschlag für das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie vorbereiten. Aus Berliner Senatskreisen hieß es, man wolle sich am Montag darüber abstimmen.

Hier geht es zu unserem Archiv.