Im gesamten Kreis Gütersloh werden wegen des Virus-Ausbruchs in der Fleischfabrik Tönnies wieder strenge Corona-Schutzmaßnahmen verhängt. Der R-Wert ist auf 2,76 gestiegen. Auch in Portugal gibt es neue Infektionsherde und Einschränkungen. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Dienstag, 23. Juni

+++ Nach dem Coronavirusausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies werden im gesamten Kreis Gütersloh wieder strenge Schutzmaßnahmen verhängt. Ministerpräsident Laschet sagte, der "Lockdown" gelte vorerst bis zum 30. Juni. Ziel sei es, "die Situation zu beruhigen" und Testungen auszuweiten. Der Gütersloher Landrat Adenauer wies Vorwürfe zurück, dass die Aufsichtsbehörden gegenüber Tönnies nachlässig gehandelt hätten. Noch vor vier Wochen seien alle Tönnies-Mitarbeiter getestet worden, mit nur wenigen Infektionen, erklärte der CDU-Politiker. Dann seien die Ansteckungen explosionsartig hochgeschnellt.

Unter den Beschäftigten von Tönnies am Standort Rheda-Wiedenbrück sind im Laufe einer Woche mehr als 1500 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben dem Kreis Gütersloh hat inzwischen auch der benachbarte Kreis Warendorf die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Der Warendorfer Landrat Gericke versicherte, die mehr als 1200 im Kreisgebiet wohnenden Tönnies-Mitarbeiter stünden bereits unter Quarantäne. Ein Lockdown sei daher nicht notwendig.

Die Ansteckungsrate in Deutschland ist dem Robert-Koch-Institut zufolge wegen der einzelnen örtlichen Ausbrüche stark gestiegen. Der sogenannte R-Wert liegt derzeit bei 2,76. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Schnitt fast drei weitere Personen ansteckt. Da aber insgesamt die Zahl der Neuinfektionen weiter relativ gering sei, dürfe dies nicht überbewertet werden, stellte RKI-Chef Wieler klar. Aus 137 Kreisen sei in den vergangenen Wochen überhaupt kein neuer Fall gemeldet worden.

+++ Die portugiesische Regierung führt wegen mehrerer neuer Corona-Infektionsherde wieder Beschränkungen in der Hauptstadt Lissabon ein. Seit heute sind Versammlungen von mehr als zehn Personen wieder verboten, Cafés und Geschäfte müssen um 20.00 Uhr schließen. Medienberichten zufolge wurden in Portugal zwischen dem 21. Mai und dem 21. Juni mehr als 9.000 neue Infektionen registriert, die meisten davon in Lissabon und angrenzenden Regionen. Als ein Ansteckungsherd wird eine Geburtstagsparty nahe der südportugiesischen Stadt Faro vermutet. Auch aus Lissabon wurden zahlreiche Feiern vor allem junger Leute gemeldet. Gesundheitsministerin Temido sagte: "Diejenigen, die glauben, wieder zum normalen Leben zurückkehren zu können, haben sich schwer getäuscht."

+++ Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland wird nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit wegen der Corona-Krise in diesem Sommer auf mehr als drei Millionen steigen. Behördenchef Scheele sagte der "Süddeutschen Zeitung", damit die Zahl im Herbst wieder sinke, müssten die Lockerungen in der Gastronomie und der Reisebranche wirken, der Welthandel in Gang kommen und das Konjunkturpaket der Bundesregierung anlaufen.

+++ In Deutschland gibt es seit gestern 503 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Damit haben sich seit Beginn der Coronakrise 190.862 Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt. 8.895 infizierte Menschen starben. Etwa 175.700 Personen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

+++ Mit einer sogenannten "Night of Light" hat die Veranstaltungsbranche gestern Abend auf ihre Lage in der Corona-Krise hingewiesen. Dafür wurden in zahlreichen Städten wichtige Bauwerke in rotes Licht getaucht, darunter das Brandenburger Tor in Berlin. Die Organisatoren erklärten, wegen der behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie sei einem riesigen Wirtschaftszweig praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden. Seit Mitte März mache die Veranstaltungswirtschaft quasi keinen Umsatz mehr.

+++ Die Grünen in Nordrhein-Westfalen sprechen sich nach dem Coronavirus-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück für geringere Schlachtkapazitäten aus. Die Landesvorsitzende Neubaur sagte der "Rheinischen Post", die Zustände in den Schlachthöfen seien untragbar und erwiesenermaßen gesundheitsgefährdend. Laufbänder müssten langsamer und die Abstände zwischen den Beschäftigten größer werden.

Hier erläutern wir, warum sich Corona-Infektionen in Schlachthöfen häufen.

+++ Die Covid-19-Fälle haben nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation noch nicht überall ihren Höhepunkt erreicht. Es gebe eine besorgniserregende Zunahme in Lateinamerika, sagte WHO-Exekutivdirektor Ryan in einer Online-Konferenz. Vor allem Brasilien sei nach wie vor stark von der Ausbreitung der Infektionskrankheit betroffen. Uneinheitlich sei hingegen die Situation in Afrika. Die Zahl der Fälle weltweit liegt inzwischen bei 8,8 Millionen. 465.000 Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben.

+++ Wie viele Menschen sterben am Coronavirus? Statistiken zur sogenannten Übersterblichkeit können helfen, diese Frage zu beantworten. Doch dabei gibt es Probleme – die zum Teil von Kritikern und Aktivisten missbraucht werden.

Montag, 22. Juni

+++ Die nordrhein-westfälische Landesregierung bereitet im Kreis Gütersloh angesichts des Corona-Ausbruchs im Schlachtbetrieb Tönnies weitere Maßnahmen vor. Die Situation sei dynamisch und es sei eine neue Bewertung notwendig, erklärte Gesundheitsminister Laumann. Um welche Maßnahmen es sich konkret handelt, sagte er nicht.

Der Gütersloher Landrat Adenauer (CDU) hält einen Lockdown in der Region mittlerweile für vorstellbar. Ministerpräsident Laschet hatte ihn nicht ausgeschlossen, der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hatte ihn gefordert

+++ Wegen des weiteren Anstiegs der Corona-Zahlen begrenzt Saudi-Arabien die Zahl der Pilger bei der diesjährigen muslimischen Wallfahrt Hadsch. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Teilnehmen dürfe in diesem Jahr nur eine "sehr begrenzte Zahl" von Gläubigen, die sich bereits im Land befänden.

+++ Die portugiesische Regierung führt wegen mehrerer neuer Corona-Infektionsherde wieder Beschränkungen in der Hauptstadt Lissabon ein. Wie Portugals Ministerpräsident Antonio Costa am Montag mitteilte, sind dort ab Dienstag wieder Versammlungen von mehr als zehn Personen verboten. Cafés und Geschäfte müssen um 20.00 Uhr schließen. In Portugal wurden örtlichen Medienberichten zufolge wurden zwischen dem 21. Mai und dem 21. Juni mehr als 9.000 neue Coronavirus-Infektionen registriert, die meisten davon in Lissabon und angrenzenden Regionen.

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach fordert nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies einen lokalen Lockdown. Das schulde man der Restbevölkerung, nicht nur Nordrhein-Westfalen, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Corona-Virus bereits über das Werk hinaus verbreitet habe, sei groß. Als mögliche Maßnahmen schlug Lauterbach vor, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen zu verbieten, ebenso Zusammenkünfte von Personen aus verschiedenen Haushalten und Aktivitäten in Sportvereinen.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet jahrzehntelange Auswirkungen der Corona-Pandemie. WHO-Generaldirektor Tedros sagte bei einer Online-Konferenz, die größte Gefahr sei nicht das Virus selbst, sondern der Mangel an globaler Solidarität und Führung. Niemand sei in Sicherheit, solange es nicht alle seien. Die Pandemie sei nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine wirtschaftliche, soziale und in vielen Ländern auch eine politische Krise.

+++ Nach Einschätzung der Unesco sind mehr als eine Milliarde Kinder und Jugendliche weltweit von Schulschließungen betroffen. Das sind fast zwei Drittel der Schulpflichtigen. Die "Globale Bildungspartnerschaft", ein multilaterales Bündnis, das sich für die Bildung in armen Ländern einsetzt, erinnerte in diesem Zusammenhang an die Ebola-Pandemie. Damals seien beispielsweise in Sierra Leone Kinder nicht zum Unterricht zurückgekehrt. Sie hätten zum Familienverdienst beitragen müssen.

+++ Südkorea sieht sich einer zweiten Welle von Corona-Virus-Infektionen ausgesetzt. Die bisherige Einschätzung, dass eine zweite Welle erst im Herbst oder Winter beginnen könne, sei falsch gewesen, sagte die Direktorin der Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention, Kyeong, in Seoul. Seit den Urlaubstagen im Mai breiteten sich erneut Infektionen aus. Schwerpunkt der zweiten Welle sei die Hauptstadt Seoul. Besonders häufig betroffen seien Club- und Kirchgänger.

+++ Die deutsche Industrie kritisiert den Einstieg des Bundes am Impfstoff-Hersteller Curevac. Der Bundesverband der Deutschen Industrie sprach von mangelnder Transparenz bei der Staatsbeteiligung und warnte, das Argument des Gesundheitsschutzes dürfe kein Freifahrtschein sein, um marktwirtschaftliche Mechanismen auszuhebeln. Der Chef der Wirtschaftsweisen, Feld, glaubt, diese Industriepolitik diene protektionistischen Zwecken.

+++ Die deutschen Banken werden die Corona-Krise nach Ansicht der Finanzaufsicht BaFin ohne größere Blessuren überstehen. Das Bankensystem in Gänze sei in einer guten Position, sagte BaFin-Präsident Hufeld auf einer Konferenz in Frankfurt. Der Unterschied zur weltweiten Finanzkrise 2008/09 sei, dass die Verwerfungen nicht im Bankensystem begonnen hätten, sondern in der Realwirtschaft. Bundesfinanzminister Scholz fügte hinzu, Hilfsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Regierung hätten dazu beigetragen, dass Banken nun vergleichsweise stabil dastünden.

+++ Zum Beginn der Sommerferien am kommenden Wochenende in Nordrhein-Westfalen rechnet der ADAC trotz Corona-Pandemie mit vollen Autobahnen. Die höchste Staugefahr bestehe am Freitag ab dem Mittag und am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr vor allem in Richtung Nord- und Ostseeküste und auf dem Weg in den Süden, teilte der ADAC Nordrhein mit. Insgesamt erwartet der Club aber weniger Verkehr als 2019.

Zu Beginn der Sommerferien staut es sich regelmäßig, wie hier auf der Europabrücke am Brenner. (dpa/ Sven Hoppe)

+++ Die Weltgesundheitsorganisation meldet einen Rekordanstieg bei den weltweiten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Laut WHO nahm die Zahl innerhalb eines Tages um gut 183.000 Fälle zu, die meisten wurden in Nord- und Südamerika registriert. Weltweit haben sich damit laut WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen mit Sars-Cov-2 angesteckt.

+++ Nach dem Corona-Ausbruch beim westfälischen Fleischkonzern Tönnies sollte der Konzern nach Auffassung von Bundesarbeitsminister Heil für die Schäden aufkommen. Der SPD-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, es müsse eine zivilrechtliche Haftung des Unternehmens geben. Schließlich habe Tönnies mit seinen Regelverstößen eine ganze Region in Geiselhaft genommen. Sein Vertrauen in das Unternehmen sei gleich null, betonte der Minister.

+++ In der chinesischen Hauptstadt Peking sind die Infektionszahlen seit dem neuen Ausbruch des Coronavirus deutlich zurückgegangen. Offiziellen Angaben zufolge wurden in den vergangenen 24 Stunden neun weitere Fälle registriert. Das ist die geringste Zahl von Neuinfektionen, seit das Coronavirus vor knapp zwei Wochen auf einem Großmarkt der Stadt erneut ausgebrochen war.

+++ Der Virus-Reproduktionsfaktor - kurz "R" - in Deutschland ist am Wochenende deutlich über den kritischen Wert von 1 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Demnach wird das "7-Tage-R" auf knapp über 2 geschätzt. Das eher auf kurzfristige Änderungen reagierende "4-Tage-R" liegt deutlich höher. Eine infizierte Person steckt damit rechnerisch im Schnitt mindestens zwei neue Personen an. Das heißt, die Zahl der Erkrankten insgesamt nimmt zu. Das RKI führt die Entwicklung vor allem auf lokal begrenzte Ausbrüche zurück.

Die Zahl der Neuinfektionen stieg nach Angaben des Instituts binnen eines Tages um 537 an. Damit haben sich insgesamt knapp 190.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 8.885.

+++ Frankreich lockert ab heute die in der Corona-Krise verhängten Beschränkungen weiter: Campingplätze und Kinos dürfen nun unter Auflagen wieder öffnen. Zudem sollen alle Stationen der Pariser Metro wieder öffnen. Landesweit gilt für die meisten Schüler und Schülerinnen wieder eine Anwesenheitspflicht. Ab Mittwoch können Touristen zudem den Eiffelturm wieder besuchen.

+++ In Brasilien hat die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, die Marke von 50.000 überstiegen. Sie nahm nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden um 641 zu, damit sind es jetzt 50.617 Todesopfer. Gemessen an der Einwohnerzahl liegt das Land bei den Todesfällen unter den 20 am stärksten betroffenen Staaten an sechster Stelle. Weitere Informationen zur Lage in Brasilien.

+++ Italien wird in diesem Jahr als Folge der Corona-Krise vermutlich ein noch höheres Haushaltsdefizit als bislang erwartet verbuchen. Ministerpräsident Conte sagte in Rom, bislang sei man von einem Defizit von 10,4 Prozent ausgegangen. Nun wird auch in Italien über eine Senkung der Mehrwertsteuer nachgedacht.

Sonntag, 21. Juni

+++ Was spielt bei der Ausbreitung des Coronavirus eine Rolle? In der Forschung wird seit einiger Zeit über die sogenannten "Superspreader" diskutiert. Das sind – verkürzt gesagt – Personen, die besonders viele Menschen anstecken. Oder Situationen, in denen besonders viele Ansteckungen geschehen. Wie groß ist die Gefahr? Was folgt aus den Erkenntnissen?

+++ Wegen Infektionen mit dem Coronavirus müssen mehrere Schulen in Dortmund bis zu den Sommerferien schließen. Ein Kind an einer Grundschule in Dortmund-Eving wurde positiv getestet, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Kontaktnachverfolgungen hätten am Wochenende weitere Fälle ergeben. Betroffen sind neben der Grundschule drei Berufskollegs und eine Hauptschule.

+++ In den Niederlanden hat es bei Protesten gegen Corona-Beschränkungen Ausschreitungen gegeben. Mobile Einsatzkommandos der Polizei setzten in Den Haag Wasserwerfer ein, um die Menschenmenge auseinander zu treiben. Mehrere hundert Demonstranten, darunter viele Hooligans, hätten bewusst die Konfrontation mit der Polizei gesucht, heißt es. Beamte seien mit Steinen beworfen worden. Fünf Personen wurden den Angaben zufolge festgenommen.

Mit Wasserwerfern versuchte die Polizei in Den Haag die Anti-Corona-Proteste aufzulösen. (ANP / Robin van Lonkhuijsen )

+++ Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat die Bevölkerung zum Einhalten der Corona-Regeln gedrängt. "Wenn wir nicht schleunigst unser Verhalten beim Maskentragen und Abstandhalten ändern, werden wir gegen unseren Willen eine Rückkehr der Abriegelungen über uns bringen", sagte Netanyahu nach einer Kabinettssitzung. "Das will niemand von uns."

In Israel waren in den vergangenen Tagen wieder deutlich mehr Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet worden als zuvor.

Unser Archiv:

