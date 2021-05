Aus der Wirtschaft kommt ein Appell, die Reisebeschränkungen aufzuheben. Vor dem Bund-Länder-Gipfel wird über das Für und Wider von Impfungen für Kinder und Jugendliche diskutiert. In Hessen darf bei Gottesdiensten im Freien wieder gesungen werden. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 27. Mai

+++ Ein Bündnis aus BDI und Verbänden der Tourismuswirtschaft hat die Bundesregierung aufgefordert, die Beschränkungen für Geschäfts- und Urlaubsreisen mit Drittstaaten rasch abzubauen. "Die Sommersaison steht vor der Tür und für die Unternehmen der Reisewirtschaft zählt nun jeder Tag", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands, Inger. Die Bundesregierung müsse "die harten Reiseverbote für Geimpfte, Genesene und Getestete" aufheben. Den Appell an die Regierung unterzeichneten der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft sowie der Tourismuswirtschaft und der Deutsche Reiseverband.

Wo Freiheiten für Geimpfte locken, lassen sich immer mehr Menschen impfen. Zahlreiche Studien haben sich mit den bisherigen Erfahrungen infolge der Pandemie beschäftigt. Im Fokus stehen die Akzeptanz von Anti-Corona-Maßnahmen und die Impfbereitschaft. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?

+++ Auch im US-Bundesstaat Kalifornien sind weitere Hilfszahlungen in Arbeit, berichtet die "Los Angeles Times".

+++ Angesichts bundesweit sinkender Corona-Inzidenzen kommen weitere Lockerungsankündigungen aus den Ländern. In Hessen dürfen Besucher von Gottesdiensten im Freien ab Samstag wieder singen. In Innenräumen bleibe der Gemeindegesang weiterhin untersagt, teilte die Staatskanzlei mit. Weitere Änderungen betreffen demnach die Kinder- und Jugendarbeit. Gruppenangebote sind künftig auch als Ferienbetreuung mit bis zu 20 beziehungsweise 50 Personen je nach Inzidenz wieder möglich. Zudem werden Geimpfte und Genesene von den Besuchsbeschränkungen in hessischen Krankenhäusern ausgenommen. In Schleswig-Holstein dürfen von kommender Woche an wieder alle Sportanlagen öffnen.

+++ Der "Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen" fordert ein sofortiges Ende des coronabedingten Prostitutionsverbots. Man könne mit negativem Corona-Test in den Biergarten oder zur Kosmetikerin, aber Sexarbeit bleibe ohne eine stichhaltige Begründung verboten, sagte Verbandssprecherin Ebeling der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Verband gilt als Ansprechpartner der Politik, vertritt aber nur einen kleinen Teil der Prostituierten in Deutschland.

+++ In Deutschland sind Tests zur Einführung eines digitalen Impfpasses angelaufen. Es solle in Impfzentren geprüft werden, was gut funktioniere und was gegebenenfalls verändert werden müsse, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Weiter hieß es, dass die Einführung im Zeitplan liege. Vor den Sommerferien solle der Impfpass angeboten werden. Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament hatten sich vergangene Woche auf ein einheitliches Zertifikat zum 1. Juli verständigt.

Am Grenzübergang, beim Shoppen oder an der Theaterkasse könnte ein digitaler Corona-Immunitätsnachweis Geimpften und Genesenen bald Vorteile bringen. Matthias Marx vom Chaos Computer Club sieht allerdings keinen Mehrwert in einem digitalen System gegenüber einem Papiernachweis – dafür aber Nachteile. Mehr dazu hier.

+++ Neue Infos aus Schleswig-Holstein von unserem Landeskorrespondenten Johannes Kulms.

+++ In der Frage der Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gegen Covid-19 will die Ständige Impfkommission (Stiko) bis in etwa anderthalb Wochen ihre Bewertung abschließen. Das Gremium habe vor anderthalb Wochen damit angefangen und müsse sich sehr beeilen, um "vielleicht auch in den nächsten anderthalb Wochen" fertig zu werden, sagte Stiko-Mitglied Terhardt am Donnerstag dem rbb. Eine Variante könne durchaus eine Impfempfehlung nur für chronisch Kranke sein, bekräftigte der Berliner Kinder- und Jugendarzt.

+++ Der Virologe Drosten hat sich über den "Sommer-Effekt" in der Corona-Pandemie geäußert.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn will in der Impfkampagne verstärkt sozial benachteiligte Menschen in den Blick nehmen. Für diese Menschen müsse es mehr niedrigschwellige Impfangebote geben - etwa "vor Supermärkten, auf Marktplätzen oder auch in Kirchen oder Moscheen", sagte Spahn in Berlin. Es gebe Menschen, "für die ist es eine Hürde, beim Arzt anzurufen oder beim Impfzentrum sich per Telefon anzumelden oder online". Auch diesen Menschen müsse ein Impfangebot gemacht werden.

+++ Der französische Pharmakonzern Sanofi hat die letzte Testphase für seinen Corona-Impfstoffkandidaten gestartet. Die Wirksamkeit des gemeinsam mit dem britischen Hersteller GSK entwickelten Präparats werde nun in einer internationalen klinischen Studie geprüft, teilte Sanofi mit. 35.000 Menschen, darunter Probanden in den USA, nehmen den Angaben zufolge daran teil. Bei den Tests soll auch die Wirksamkeit gegen die südafrikanische Corona-Mutante untersucht werden.

+++ Der Gesundheitspolitiker Dahmen von den Grünen sieht eine Bevorzugung von Schülern bei den Corona-Impfungen kritisch. "Wichtig ist, Eltern zu impfen, Angehörige, Verwandte zu impfen, Lehrerinnen, pädagogisches Personal zu impfen, bevor wir dann in einem letzten Schritt - im Falle einer Empfehlung durch die Ständige Impfkommission - auch dazu kommen, Teile von Kindern und Jugendlichen impfen zu können", sagte Dahmen im ARD-Morgenmagazin. Bisher seien noch viele Menschen in den Risikogruppen nicht geimpft.

Der Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen sieht eine bevorzugte Impfung von Kindern kritisch. (picture alliance | Christoph Hardt/Geisler-Fotopre)

Ausführliche Zahlen zur Infektionslage in Deutschland haben wir, wie an jedem Tag, wieder hier für Sie zusammengefasst.

+++ Neun von zehn Kindern in Deutschland haben während der Corona-Pandemie die Bewegung und den Sport vermisst. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks und der Deutschen Sportjugend anlässlich des Weltspieltags am Freitag. Befragt wurden im Mai bundesweit 1001 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren sowie 1006 Erwachsene.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist weiter zurückgegangen. Der Wert sank nach Angaben des Robert Koch-Instituts im Vergleich zum Vortag von 46,8 auf 41. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 6.313 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Das sind knapp 6.000 weniger als eine Woche zuvor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung lag bei 269 und stieg damit auf insgesamt 87.995.

+++ Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) haben die Impfstoff-Verteilung unter den Bundesländern kritisiert. "Brandenburg bekommt prozentual weniger als andere Länder", sagte Woidke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) kurz vor dem Impfgipfel am Donnerstag. Laut Tschentscher sind an sein Land gut 40.000 Impfdosen zu wenig geliefert worden. "Die Impfstoffverteilung in Deutschland ist ungerecht", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel".

+++ Bei einem erneuten "Impfgipfel" wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder heute über die Immunisierung von Kindern beraten. Angestrebt wird, Minderjährigen ab 12 Jahren bis spätestens Ende August ein Impfangebot zu machen. Voraussetzung ist eine entsprechende Zulassung des Präparats von Biontech/Pfizer durch die EU-Arzneimittelbehörde. Es darf derzeit erst ab 16 Jahren verabreicht werden. Die Ständige Impfkommission hatte sich kürzlich skeptisch zu baldigen Kinderimpfungen ausgesprochen, sie fordert eine gründliche Risikoabwägung.

Studien legen nahe, dass sich nun vermehrt junge Menschen mit dem Coronavirus anstecken – manchmal auch mit Folgeschäden. In den USA werden deshalb schon bald auch Kinder ab 12 Jahren geimpft. Wie sinnvoll ist das, wie weit ist Europa und was ist mit den ganz Kleinen? Ein Überblick.

+++ Der australische Bundesstaat Victoria geht für eine Woche in den Lockdown. Grund ist eine besonders ansteckende Variante des Coronavirus.

Mittwoch, 26. Mai

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter 50

Corona in Deutschland (26.05.2021) (dpa Grafik)

+++ Die französische Regierung plant ein weiteres Hilfspaket für die Wirtschaft in Höhe von 15 Milliarden Euro. Der entsprechende Gesetzentwurf werde dem Parlament kommende Woche vorgelegt, sagt Finanzminister Le Maire der Zeitung "Les Echos". Unter anderem seien Steuererleichterungen für Hotels und Gaststätten vorgesehen.

+++ Touristen dürfen ab dem 4. Juni wieder in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen. Eine Woche später, am 11. Juni, sind dann auch wieder Tagesausflüge in den Nordosten möglich, wie Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) in Schwerin sagte. Besitzer von Ferienwohnungen und Booten sowie Dauercamper von außerhalb des Bundeslandes sind bereits von diesem Freitag (28. Mai) an zugelassen. Wer in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen will, muss bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen, der dann alle drei Tage aktualisiert werden muss. Dafür soll es ausreichend Testzentren geben. Schwesig sagte, die Öffnungsschritte seien möglich, weil die Corona-Infektionszahlen zuletzt stark gesunken seien. Seit nunmehr einer Woche liege die Sieben-Tage-Inzidenz im Nordosten stabil unter 50.

+++ Bei den Corona-Impfungen in Deutschland verschieben sich geplante Lieferungen des Herstellers Biontech/Pfizer. Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, wird die Menge an Vakzin nach Angaben des Konzerns in den ersten beiden Juni-Wochen reduziert. Biontech hatte ursprünglich Lieferungen von gut 5,1 Millionen Dosen Impfstoff pro Woche zugesagt. Nun könnten in der ersten Woche des Monats stattdessen knapp 4,6 Millionen Dosen und in der zweiten Woche rund vier Millionen geliefert werden. In den verbleibenden 14 Tagen würden die reduzierten Liefermengen ausgeglichen. Biontech begründete das Vorgehen mit geringeren Produktionskapazitäten. Laut Ministerium soll die Verschiebung auf die Lieferungen an die Impfzentren keine Auswirkungen haben. In den Arztpraxen seien anstehende Zweitimpfungen gesichert. Bei Erstimpfungen könne es jedoch zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

+++ Corona-Fälle der letzten 7 Tage

Corona-Fälle der letzten 7 Tage (26.05.2021) (dpa Grafik)

+++ Die in Indien entdeckte Corona-Variante B.1.617 bleibt nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland recht selten. In der dritten Woche in Folge bewegt sich der Anteil dieser Mutante an den untersuchten Proben im Bereich von rund zwei Prozent, wie aus einem RKI-Bericht hervorgeht. Die aktuellsten Daten stammen aus der Woche vom 10. bis 16. Mai. Vorherrschend bleibt in Deutschland die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7, mit einem Anteil von 90 Prozent. Auch bei den Nachweisen der beiden weiteren als besorgniserregend eingestuften Mutanten (P.1/Brasilien und B.1.351/Südafrika) gab es im Vergleich zu früheren RKI-Berichten keine wesentlichen Veränderungen - sie bleiben auf niedrigem Niveau. In Deutschland wird nur ein Teil der positiven Proben auf Varianten untersucht.

+++ US-Präsident Biden spricht sich für weitere Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus aus. Er habe die Geheimdienste darum geben, ihre Bemühungen nochmals zu verstärken, entsprechende Informationen zu sammeln, sagt Biden. Zu den weiteren Nachforschungen könnten auch spezielle Fragen an China gehören. Es gebe derzeit noch nicht genügend Informationen, um zu bestimmen, ob das Virus auf natürlichem Wege entstanden sei oder aus dem Labor stamme. Bei den Geheimdiensten gebe es dazu kein einheitliches Bild. Ausführlichere Informationen finden Sie hier.

+++ Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) fordert wegen eines Todesfalls nach einer Impfung mit dem Mittel von Johnson & Johnson (J&J) weitere Studien vom US-Pharmakonzern. Der Fall werde geprüft, heißt es weiter. Eine 41-jährige Frau war am Freitag in Belgien an einer seltenen Thrombose gestorben.

+++ Spaniens Ministerpräsident Sanchez bespricht mit Chinas Präsident Xi Jinping die Einbindung von chinesischen Firmen in Projekte, die mit dem EU-Aufbaufonds finanziert werden. Sanchez habe auf Investmentgelegenheiten etwa bei der Elektro-Mobilität und Digitalisierung hingewiesen, teilt die Regierung in Madrid mit. Spanien soll in den kommenden Jahren 140 Milliarden Euro aus dem Fonds zum Wiederaufbau nach der Pandemie erhalten. Die Behörden in Brüssel und Washington sehen einen zunehmenden Einfluss Chinas in Europa kritisch, insbesondere bezüglich Investitionen in kritische Infrastruktur.

+++ Bundeskanzlerin Merkel unterstreicht nach einem digitalen Bürgerdialog mit zehn ehrenamtlichen Vertretern von Hilfseinrichtungen, dass die Situation in Deutschland nicht ideal, in anderen Teilen der Welt aber schwieriger sei. In Deutschland sei "absehbar, dass jeder ein Impfangebot bekommen kann. Das gilt für viele Milliarden Menschen auf dieser Welt noch lange nicht."

Bundeskanzlerin Merkel in einem digitalen Bürgerdialog. (dpa.news / Kay Nietfeld)

+++ EU-Kommissions-Vize Schinas erwartet ein Wiederhochfahren des Tourismus und der Reisetätigkeit bis Mitte Juli. Sie verweist auf den geplanten digitalen Impfausweis, der dabei helfen dürfte. Schinas bestätigt das Ziel, dass bis zum 14. Juli 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in der EU geimpft sein sollen.



+++ Frankreich kündigt für Reisende aus Großbritannien eine Zwangsquarantäne an. Regierungssprecher Attal verweist auf die zunehmende Verbreitung der zuerst in Indien nachgewiesenen, als ansteckender geltenden Virus-Variante in dem Königreich. Diese habe eine neue Situation geschaffen. Wie lange die Quarantäne dauern soll, sagt Attal nicht.

+++ Frankreichs Regierung hat mutmaßliche Versuche einer Kampagne gegen den Impfstoff von Biontech/Pfizer kritisiert. Alle in Frankreich zugelassenen Impfstoffe seien sicher und wirksam, sagte Regierungssprecher Attal. Wer versuche, das Gegenteil zu behaupten, spiele gegen die gesundheitlichen Interessen der Franzosen. Medienberichten zufolge hatten französische Influencer zuvor von einer Kommunikationsagentur Geld angeboten bekommen, um sich negativ über den Impfstoff zu äußern. Von wem die Anfragen stammten, war zunächst unklar. Recherchen von französischen Medien deuteten auf eine mögliche Verbindung nach Russland hin. Auch der deutsche Youtuber Mirko Drotschmann hatte auf Twitter von einem ähnlichen Angebot geschrieben: "Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur: London. Wohnort des CEO: Moskau."

+++ Nordrhein-Westfalen kündigt Lockerungen seiner strengen Corona-Regeln für Restaurants und Cafés. Zwischen den Tischen müsse es in Innenräumen einen Mindestabstand von 1,50 Meter geben, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsministeriums. Darin geht es um die Neufassung der Corona-Schutzverordnung. Die Regelung soll ab Freitag in Kreisen und kreisfreien Städten gelten, deren Inzidenz unter 50 ist. Bisher ist die Innengastronomie in NRW nur in wenigen Kommunen offen. Wegen sinkender Inzidenzwerte in der Pandemie wird aber damit gerechnet, dass bald in deutlich mehr Kreisen und kreisfreien Städten die gastronomischen Innenräume geöffnet dürfen.

+++ China will seinem Nachbarland Nepal eine Million Dosen Corona-Impfstoff schenken. Dies kündete Chinas Botschafterin Hou Yanqi auf Twitter an. Zuvor hatte China Nepal bereits 800.000 Dosen Sinopharm geschenkt. Die Himalaya-Nation leidet derzeit an einer heftigen Corona-Welle, die Krankenhäuser ans Limit bringt. Mit verantwortlich dafür dürfte die indische Virusvariante sein. Nepal hat eine relativ offene Grenze zu Indien. Bislang konnte Nepal nach eigenen Angaben 2,2 Millionen seiner 30 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner teilweise oder ganz impfen - meist mit Impfstoff, dem ihm die großen Nachbarländer China und Indien geschenkt haben.

Lange Schlangen vor einem Impfzentrum in Nepals Hauptstadt Kathmandu (imago/ZUMA wire/Aryan Dhimal)

+++ Die Europäische Union hat dem Unternehmen Astrazeneca vor Gericht eklatante Vertragsverletzungen bei der Impfstofflieferung vorgeworfen. Der Anwalt von Mitgliedsstaaten und EU-Kommission sagte in Brüssel, der britisch-schwedische Konzern habe nicht alle Instrumente dafür eingesetzt, die Europäische Union rechtzeitig zu beliefern. Die EU fordert auf Basis ihrer Vorwürfe auch eine Geldstrafe gegen Astrazeneca.

Die Europäische Union hatte vergangenes Jahr 300 Millionen Impfdosen bestellt. Im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres lieferte Astrazeneca aber erheblich weniger aus als vereinbart. Umstritten ist vor allem der Vertragspassus, demzufolge Astrazeneca sich bestmöglich antrengen muss, die festgelegten Ziele auch zu erreichen. Astrazeneca sieht sich deshalb nicht als vertragsbrüchig an und hat die Darstellung der EU schon vor dem Gerichtsprozess zurückgewiesen.

+++ In der Debatte über Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche sieht der Deutsche Lehrerverband nach der Zurückhaltung der Stiko eine große Verunsicherung. Verbandspräsident Meidinger sagte im Deutschlandfunk, die Skepsis der Ständigen Impfkommission sorge für Verwirrung bei den Lehrkräften und sicherlich auch bei vielen Eltern. Grundsätzlich sei es zwar wünschenswert, Schülerinnen und Schüler möglichst schnell gegen das Coronavirus zu impfen. Man habe Kindern gegenüber jedoch eine besondere Fürsorgepflicht und müsse etwa bei möglichen Nebenwirkungen ganz genau hinschauen.

+++ Mit einem Hilfsprogramm in Höhe von 2,5 Milliarden Euro will die Bundesregierung die von der Pandemie besonders betroffene Kulturbranche unterstützen. Von den bis Jahresende eingestellten Geldern seien insgesamt 1,9 Milliarden Euro als Wirtschaftlichkeitshilfe für kleinere Veranstaltungen vorgesehen, erklärte Kulturstaatsministerin Grütters. Die restlichen Mittel sollten in eine Ausfallabsicherung für Großveranstaltungen ab zweitausend Teilnehmer fließen. Bei dem Sonderfonds handele es sich um das größte Kulturförderprogramm seit Gründung der Bundesrepublik, sagte Bundesfinanzminister Scholz.

Geschlossene Theaterkasse der Komödie zu Zeiten der Coronakrise und einer Ausgangssperre auf dem Kurfürstendamm in Berlin. (imago / Ipon)

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn gerät jetzt auch in der eigenen Partei in die Kritik, weil er als Zielmarke für den Sommer eine Corona-Inzidenz von unter 20 genannt hat. Der CDU-Bundestagskandidat für den Hochsauerlandkreis, Merz, sagte der "Westfalenpost", er rufe den Minster dringend auf, nicht ständig niedrigere Inzidenzwerte zu fordern, die zudem nicht im Gesetz stünden. Die gesetzlichen Schwellenwerte lägen bei 100, bei 50 und bei 35, betonte Merz. Man brauche keine neuen Grenzwerte, die die Bevölkerung nur weiter verunsicherten und die Wirtschaft zusätzlich belasteten. Dadurch leiste man keinen Beitrag zur Lösung des Problems.

+++ Mit 57 Prozent liegt der Anteil der Corona-Zweitimpfungen an den täglich verabreichten Dosen so hoch wie noch nie. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden am Dienstag 595.125 Menschen immunisiert, 339.751 davon bekamen nun ihren vollen Impfschutz.

Zeitgleich liegt die Zahl der insgesamt verabreichten Impfungen im Vergleich zur Vorwoche erneut deutlich niedriger: 867.044 Impfungen waren es zum damaligen Zeitpunkt. Den bisherigen Spitzenwert erreichte die Impfkampagne in Deutschland am 12. Mai mit 1,4 Millionen an einem Tag verabreichten Spritzen.

Ob Medikamente oder Impfstoffe: Nebenwirkungen gehören dazu – nicht bei allen, aber bei einigen. Ob solche Nebenwirkungen auftreten und wenn ja, welche und wie schwerwiegend sie sind, wird in Deutschland vom Paul-Ehrlich-Institut erhoben. Ein Überblick.

+++ Die Video-Plattform Youtube hat den Kanal der Gruppierung "Querdenken 711" wegen der Verbreitung von Falschinformationen gelöscht. Ein Unternehmenssprecher teilte mit, "Querdenken 711" sei zunächst in einem ersten Schritt wegen des Hochladens von Inhalten, die gegen die Youtube-Richtlinien für Fehlinformationen verstoßen hätten, abgemahnt worden. Danach sei der Kanal gesperrt worden, so dass die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen keine weiteren Videos mehr hochladen konnten. Daraufhin sollen sie laut dem Youtube-Sprecher versucht haben, ihre Inhalte auf einem anderen Kanal der Videoplattform hochzuladen. Als Konsequenz seien dann beide Kanäle gelöscht worden. "Querdenken 711" hatte zuletzt rund 75.000 Abonnentinnen und Abonnenten.

+++ Wegen der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Variante haben unabhängige Experten in Großbritannien dringend zum Handeln aufgerufen. Die Ausbreitung der auch als B.1.617.2 genannten Variante in Großbritannien erfordere eine sofortige Einleitung von Maßnahmen, um die Fallzahlen zu senken, teilte die als "Independent Sage" bekannte Gruppe mit. Schätzungen zufolge sei die indische Variante in Teilen des Landes bereits vorherrschend, hieß es in der Mitteilung.

+++ Die Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder sind im letzten Jahr drastisch gestiegen. Wie der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, mitteilte, wurden insgesamt 16.000 Fälle gemeldet, das seien noch einmal 1.000 mehr als 2019. Diese Statistik sei sehr besorgniserregend, betonte Mayer im ARD-Fernsehen. Die Bundesregierung habe bereits darauf reagiert und höhere Strafandrohungen beschlossen. Außerdem solle die Kontrolle im Internet bei Kinderpornografie verbessert werden.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich dafür ausgesprochen, Jugendliche auch dann in die Corona-Impfkampagne einzubinden, wenn keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegen sollte. In diesem Fall könnten Eltern und Kinder gemeinsam mit ihren Ärzten trotzdem eine individuelle Entscheidung treffen, sagte der CDU-Politiker im Fernsehsender RTL/ntv. Ein Vakzin wäre bei einer positiven Entscheidung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA für Jugendliche völlig regulär zugelassen. Die EMA prüft derzeit die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biotech und Pfizer für die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen. Eine Entscheidung wird für die kommenden Tage erwartet.

Bisher werden in Deutschland viele junge Menschen nicht gegen das Coronavirus geimpft. Denn anders als in manchen Ländern gibt es bisher keinen Impfstoff, der für unter 16-Jährige zugelassen ist. Lesen Sie hier mehr zum Thema.

+++ Die Kinderpsychologin Elisabeth Raffauf sieht Lernstandserhebungen in Schulen kritisch. Sie sagte im Deutschlandfunk, dahinter stecke die Hoffnung der Politik, dass man mit Kindern wie mit Maschinen umgehen könne – es werde geschaut, was fehlt, und dies dann nachgeholt. So funktionierten Menschen aber nicht. Raffauf ergänzte, es sei vielleicht sinnvoller zu schauen, wie man Lehrpläne entschlacken und Druck von den Schülerinnen und Schülern nehmen könne. Bundesbildungsministerium Karliczek von der CDU hatte im Deutschlandfunk Lernstandserhebungen bis zum Ende des Schuljahrs angekündigt.

+++ Kinder verbreiten beim Sprechen und Singen viel weniger Aerosole als Erwachsene. Das ergab eine Untersuchung der Charité und der TU Berlin unter Federführung des Phoniaters Dirk Mürbe. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, Kinder im Grundschulalter emittierten beim Sprechen in etwa so viele Partikel wie Erwachsene beim Atmen. Beim Singen emittierten sie ungefähr so viele wie Erwachsene beim Sprechen. Die Anzahl der Aerosole hänge dabei stark von der Lautstärke ab. Mürbe betonte, der Befund könne nicht nur bei der Entscheidung für Präsenzunterricht an Schulen eine Rolle spielen, sondern auch für die Arbeit von Kinderchören.

Ein Mädchen sitzt auf einem Spielplatz in Erfurt (Thüringen) auf einer Schaukel. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

+++ In Australien müssen tausende Menschen in häusliche Isolation, weil ein mit dem Coronavirus infizierter Zuschauer während eines Spiels im Stadion saß. Das gab die Australian Football League bekannt. Bei der betroffenen Partie waren am Sonntag über 23.000 Fans auf den Rängen. Wer in der Nähe des Coronafalls saß, muss sich bis zum Nachweis eines negativen Testergebnisses isolieren.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder den Wert von 50 unterschritten. Nach Daten des Robert Koch-Instituts liegt die Zahl binnen sieben Tagen gemeldeter Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bundesweit bei 46,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2.626 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche lag der Wert bei 11.040 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge 270 neue Todesfälle verzeichnet.

Hier finden Sie die ausführlichen Zahlen zum Infektionsgeschehen.

+++ Die zweitgrößte Zeitung Japans und offizieller Sponsor der Olympischen Spiele in Tokio fordert die Absage der Sommerspiele. In einem Leitartikel von "Asahi Shimbun" wird angesichts der Corona-Pandemie auf Risiken für die öffentliche Sicherheit und die drohende Belastung für das Gesundheitswesen verwiesen. "Wir bitten Premierminister Suga, die Situation ruhig und objektiv zu bewerten und über die Absage der Veranstaltung in diesem Sommer zu entscheiden", heißt es.

+++ In den USA ist inzwischen die Hälfte der Erwachsenen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Die 50-Prozent-Marke wurde jetzt erreicht, wie aus Daten der Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. Mehr als 61 Prozent der Erwachsenen im Land haben demnach mindestens eine Dosis erhalten. US-Präsident Biden hat das Ziel ausgerufen, diesen Anteil bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli auf 70 Prozent anzuheben.

Impfzentrum in Seattle - mehr als die Hälfte der erwachsenen Amerikaner sind inzwischen vollständig geimpft. (picture alliance/ ZUMAPRESS/ Paul Christian Gordon)

+++ Bundesfamilienministerin Lambrecht spricht sich dafür aus, möglichst schnell wieder mehr Normalität in Schulen und Kitas einkehren zu lassen. Man müsse alles dafür tun, dass Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich zum regulären Unterricht zurückkehren könnten, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Sie setze darauf, dass noch im Sommer ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen werde und ihnen schnell ein Impfangebot gemacht werden könne.

+++ Die Ständige Impfkommission will offenbar keine Corona-Massenimpfungen für Kinder und Jugendliche empfehlen. Kommissionsmitglied von Kries sagte im RBB-Fernsehen, eine allgemeine Impfempfehlung der Stiko für Minderjährige halte er für unwahrscheinlich. Grund dafür sei das unklare Risiko einer Impfung. Das Ziel der Herdenimmunität sei zwar weiterhin vorhanden, betonte der Epidemiologe. Aber diese könne viel besser erreicht werden, wenn sich um die 40 Millionen gekümmert werde, die noch nicht geimpft seien.

