Ab Sonntag gelten unter anderem Serbien und Albanien als Hochrisikogebiete. +++ Die Niederlande fordern von aus Deutschland Einreisenden künftig einen 3G-Nachweis. +++ Hessen schlüsselt die Sieben-Tage-Inzidenz künftig nach Impfstatus auf. +++ Mehr im Newsblog.

Freitag, 3. September

++ Die Bundesregierung stuft zahlreiche Länder als Corona-Hochrisikogebiete ein, darunter auch Serbien und Albanien. Die neue Einstufung gilt ab dem kommenden Sonntag. Ebenfalls als Hochrisikogebiete eingestuft werden Aserbaidschan, Guatemala, Japan, die Palästinensischen Gebiete und Sri Lanka, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Reisende aus solchen Gebieten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen für zehn Tage in Quarantäne. Man kann diese frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Quarantänepflicht.

+++ Ab dem kommenden Montag gelten für die Einreise aus Deutschland in die Niederlande neue Regeln. Reisende müssen dann einen negativen Corona-Test vorweisen oder belegen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Ausgenommen von der Regelung sind Kinder unter 12 Jahren. Grund für die Änderung sei die verschlechterte Corona-Lage in Deutschland, wie das Außenministerium in Den Haag mitteilte. Mehr

+++ Hessen will die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz künftig getrennt nach geimpften und ungeimpften Menschen ausweisen. Landesgesundheitsminister Klose sagte, die Differenz sei groß und belege eindrücklich, wie wirksam eine Impfung sei. Bezogen auf die Altersgruppe ab zwölf Jahren liege die Inzidenz in der Gruppe der gar nicht oder unvollständig Geimpften bei 262,3 pro 100.000 Einwohner. Bei den vollständig geimpften Menschen betrage der Wert 12,7.

+++ Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Vorlage der Großen Koalition für die geplante Impfstatus-Abfrage gebilligt. Darüber sollen die Abgeordneten am Dienstag in einer Sondersitzung entscheiden. Union und SPD hatten sich darauf verständigt, dass Arbeitgeber bestimmter Bereiche abfragen dürfen, ob ihre Beschäftigten gegen das Corona-Virus geimpft sind. Dazu zählen unter anderem Kitas, Schulen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Obdachlosenunterkünfte. Die Regel soll zur Anwendung kommen, solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht. Der Bundestag hatte sie zuletzt bis zum 24. November verlängert. Mehr

+++ In den USA arbeiten Forscher an einem neuartigen Desinfektionsmittel, das sieben Tage lang wirken soll. Mit Hilfe von Nanopartikeln und Silber könnte es deutlich länger als bisher gebräuchliche Mittel gegen Viren schützen. Mehr

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. die Zahl heute früh mit 80,2 an - gestern hatte der Wert bei 76,9 gelegen, vor einer Woche bei 70,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 14.251 Corona-Neuinfektionen. Es wurden 45 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen liegt laut dem aktuellen RKI-Lagebericht bei 1,74. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

+++ In Altenpflege und Kinderbetreuung sollen Arbeitgeber nun doch nach dem Impfstatus ihrer Beschäftigten fragen dürfen. Darauf einigte sich die Große Koalition am späten Abend, wie Bundesgesundheitsminister Spahn im Deutschlandfunk bestätigte. Es sei wichtig, dass besonders sensible Gruppen gut geschützt würden, argumentierte der CDU-Politiker. Dazu soll das Infektionsschutzgesetz ausgeweitet werden. Es erlaubt die Impfstatus-Abfrage bereits in Krankenhäusern, Arztpraxen sowie in der ambulanten Pflege und bei Rettungsdiensten, um über den Einsatz von Mitarbeitern entscheiden und den Infektionsschutz gewährleisten zu können. Die Möglichkeit soll aber nur für die Dauer der sogenannten "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" gelten, die der Bundestag kürzlich für drei weitere Monate festgestellt hatte.

+++ Die neue hochansteckende Coronavirus-Variante "My" ist in Kolumbien inzwischen der vorherrschende Virusstamm. Ein Vertreter der kolumbianischen Gesundheitsbehörde erklärte im Hörfunk, die Virusvariante sei verantwortlich für die bisher tödlichste Welle der Corona-Pandemie im Land. Bei Untersuchungen von Corona-Toten wurde nach Angaben des Behördensprechers bei fast zwei Dritteln das My-Virus nachgewiesen. Die Weltgesundheitsorganisation stuft My als "Variante von Interesse" ein. Sie weise Mutationen auf, die das Risiko einer Resistenz gegen Impfstoffe befürchten ließen. Die Variante wurde auch in weiteren südamerikanischen Ländern sowie in Europa nachgewiesen.

+++ Die Zahl der Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen, steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts nur noch langsam. Aktuell liegt der Anteil der vollständig immunisierten Menschen in Deutschland bei rund 61 Prozent. Von Ende Juli bis Ende August habe die Impfquote lediglich um 10 Prozentpunkte zugelegt. Zudem gibt es regional große Unterschiede: In Bremen sind laut RKI mehr als 70 Prozent der Menschen vollständig geimpft, in Sachsen nur 52 Prozent. Um eine ausgeprägte vierte Welle im Herbst und Winter unwahrscheinlich zu machen, wäre nach Einschätzung des RKI eine Impfquote von mindestens 85 Prozent erforderlich.

Virologe Christian Drosten im Deutschlandfunk-Interview: "Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen"

