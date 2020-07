Das Coronavirus breitet sich unter anderem in Brasilien, Argentinien und Südafrika mit unverminderter Geschwindigkeit aus. In Deutschland gibt es 596 Neuinfektionen. In der US-Hauptstadt Washington gilt ab heute eine Maskenpflicht. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 23. Juli

+++ Das Coronavirus breitet sich in vielen Ländern mit unverminderter Geschwindigkeit aus. In Brasilien und Argentinien wurden erneut Höchststände bei den täglichen Neuinfektionen registriert. Das Gesundheitsministerium in Brasilia meldete mehr als 67.800 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Insgesamt sind es nun zwei Millionen 227.000. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus starben, nahm in diesem Zeitraum um 1.800 auf 82.771 zu.

In Argentinien melden die Behörden die Rekordzahl von 5.782 bestätigten Ansteckungen innerhalb eines Tages, die meisten davon im Großraum der Hauptstadt Buenos Aires. Insgesamt verzeichnet das Land bislang 141.900 Infektionen.

In Südafrika gab es binnen eines Tages mehr registrierte Corona-Todesfälle als je zuvor; dort waren es nach Regierungsangaben 572 Tote. Damit erhöht sich deren Gesamtzahl auf 5.940. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt rund 395.000. Südafrika ist damit das am schwersten von der Pandemie betroffene Land auf dem Kontinent.

+++ In Deutschland bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf einem im internationalen Vergleich niedrigen Niveau. Nach den neuesten Angaben des Robert Koch-Instituts wurden in 24 Stunden 569 Ansteckungen gemeldet; die Gesamtzahl beträgt 203.368. Sechs Menschen starben seit gestern an oder mit dem Virus, insgesamt sind es nun 9.101 Tote. Rund 189.000 Menschen sind bislang genesen.

+++ Die israelische Regierung hat einen offiziellen Corona-Beauftragten ernannt. Der Leiter des Tel Aviver Ichilov-Krankenhauses, der Gynäkologe Gamzu, werde diese Aufgabe übernehmen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Gamzu habe jahrelange Erfahrung in der medizinischen Verwaltung. Er war früher führender Mitarbeiter im Gesundheitsministerium. Nach Beginn der Corona-Pandemie arbeitete der Mediziner ein Schutzprogramm für ältere Menschen aus. In Israel steigt die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen steil an.

+++ Das UNO-Entwicklungsprogramm UNDP wirbt angesichts der Corona-Krise für ein zeitlich befristetes Grundeinkommen für knapp drei Milliarden Menschen weltweit. Mit dem Grundeinkommen könnten Personen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, während der Pandemie zuhause bleiben; dies könne die Ausbreitung des Coronavirus bremsen, heißt es in einem in New York vorgestellten Bericht. Die monatlich dafür notwendige Summe für die Betroffenen in 132 Entwicklungsstaaten würde sich auf mindestens 199 Milliarden Dollar belaufen.

+++ Nach dem Coronavirus-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies im Juni sind bisher mehr als 2000 Infektionsfälle festgestellt worden. Wie der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte, ordnen die Behörden dem Ausbruch nach aktuellem Stand 2119 Fälle zu. Bei weiteren 67 Fällen sei ein Zusammenhang möglich. 41 Personen hätten stationär versorgt werden müssen. Verstoben sei zum Glück bislang niemand, sagte Laumann. Die Lage im Kreis Gütersloh habe sich inzwischen beruhigt.

+++ In der US-Hauptstadt Washington gilt ab heute eine Maskenpflicht. Wie Bürgermeisterin Bowser mitteilte, soll damit die zuletzt wieder intensivere Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Außerhalb der eigenen Wohnung seien die Menschen fortan dazu angehalten, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Werde die Bestimmung missachtet, müsse man ein Bußgeld zahlen. Details über dessen Höhe nannte Bowser jedoch nicht. Erstmals in der Coronavirus-Krise forderte auch US-Präsident Trump die Bürger auf, Masken zu tragen.

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hat Hoffnungen auf die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus gedämpft. Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, zwar gebe es vier Projekte, deren Entwicklung relativ weit fortgeschritten sei. Doch stehe nun die dritte Entwicklungsphase an, in der getestet werde, ob sich die geimpften Probanden infiziert hätten. Und gerade in dieser Phase scheiterten die meisten Wirkstoffe. Er halte es für durchaus möglich, dass wie bei den anderen Coronaviren gar kein Impfstoff gefunden werde. Lauterbach forderte zudem Vorkehrungen für eine mögliche zweite Infektionswelle im Herbst. Eine zweite Welle sei bei Pandemien die Regel und nicht die Ausnahme, sagte er.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hält die Einrichtung von Corona-Testzentren an Flughäfen für sinnvoll. Er begrüßte, dass sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf eine entsprechende Linie geeinigt hatten. Der erneute Anstieg der Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern zeige, wie schnell die Pandemie auch in Deutschland wieder aufflammen könne, sagte Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur. Darauf müsse man sich vorbereiten. Testzentren an Flughäfen könnten helfen, eine zweite Corona-Welle nach den Sommerferien zu verhindern, betonte der Präsident der Bundesärztekammer.

Mittwoch, 22. Juli

+++ Nach einer Empfehlung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollen sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen. Man sei sich einig, dass die Tests ausgeweitet werden müssten, ein konkreter Beschluss sei aber noch nicht gefasst, teilte Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci nach einer Videoschalte mit ihren Kollegen mit. Details sollten auf einer erneuten Gesundheitsminister-Runde am Freitag besprochen werden.

+++ In den USA wollen große Konzerne nach der Corona-Pandemie ihre Büroflächen verkleinern. Gründe seien zum einen Sparmaßnahmen, aber auch gute Erfahrungen mit dem Home-Office der Mitarbeiter, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Das Blatt beruft sich dabei auf die jüngsten Geschäftsberichte von mehr als 25 großen US-Unternehmen.

Inzwischen gehört es schon fast zum Alltag: Im Nah- wie Fernverkehr, in Bus und Bahn gilt eine Maskenpflicht. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht häufig anders aus: Trotz regelmäßiger Hinweise von Verkehrsbetrieben kommen Fahrgäste der Aufforderung nicht nach. Wer ist für die Durchsetzung dieser Schutzregel zuständig?

+++ Fans müssen bei den Spielen der Football-Profiliga NFL in der kommenden Saison auf den Tribünen Gesichtsmasken tragen. Das twitterte NFL-Sprecher Brian McCarthy. Noch ist unklar, ob wegen der Coronakrise überhaupt Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen werden. Die New York Jets und die New York Giants wollen nach eigenen Angaben vor leeren Rängen spielen. Andere Klubs haben vor, die Anzahl der Fans im Stadion stark zu reduzieren.

+++ Der Großmotorenhersteller MAN Energy Solutions will fast 4.000 seiner weltweit etwa 14.000 Arbeitsplätze abbauen. Allein in Deutschland seien rund 3.000 Beschäftigte betroffen, teilte das Augsburger Unternehmen mit. Begründet werden die Maßnahmen hauptsächlich mit der Corona-Pandemie.

+++ Die Corona-Krise verschlimmert die ohnehin katastrophale Versorgungslage im Jemen. Bis Jahresende werde die Zahl der Hungernden im Süden des Landes um mehr als eine Million auf 3,2 Millionen Menschen steigen, warnte das Welternährungsprogramm (WFP) in Rom. Das entspreche 40 Prozent der dortigen Bevölkerung. Im gesamten Jemen wurden bislang mehr als 1.600 Corona-Infektionen und 456 Todesfälle bekannt.

Das Land leidet laut dem UNO-Programm unter dem jahrelangen Krieg, einer Heuschreckenplage und Überflutungen, die Bewässerungssysteme zerstörten. Das WFP versorgt 13 Millionen Menschen im gesamten Jemen mit Nahrungsmitteln sowie 1,1 Millionen Kinder und Frauen mit Ernährungshilfe. Die Organisation benötigt nach eigenem Bekunden dringend 737 Millionen US-Dollar (636 Millionen Euro), um die Hilfen bis Ende 2020 fortführen zu können. Nach Einschätzung der UNO ist der Jemen der Schauplatz der schlimmsten humanitären Krise weltweit.

+++ Die USA haben beim deutschen Biotechunternehmen Biontech und dem US-Konzern Pfizer Corona-Impfstoff im Wert von fast 1,7 Milliarden Euro bestellt. Für dieses Geld sollen die zwei Unternehmen 100 Millionen Dosen des derzeit gemeinsam von ihnen entwickelten Impfstoffkandidaten liefern, wie Biontech in Mainz mitteilte.

Impfstofftest im Labor (imago images / Westend61)

+++ Die Zahl der registrierten täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel ist so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf das israelische Gesundheitsministerium meldet, wurden am Vortag 1.977 Fälle erfasst. Ein Wert von 2.000 Neuinfektionen pro Tag gilt in dem Land als Marke für noch schärfere Einschränkungen bis hin zu einem kompletten Lockdown.

Nach Protesten gegen die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu haben Demonstranten zeitweilig den Zugang zum Parlament blockiert. Die Menschen wenden sich gegen eine bevorstehende Abstimmung, die darauf abzielt, der Staatsführung mehr Rechte bei Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus einzuräumen.

+++ Der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha hat einen bundesweit einheitlichen Umgang mit Urlaubsrückkehrern gefordert. Er hoffe, dass sich seine Ressortkolleginnen und -kollegen aus den Bundesländern auf ein abgestimmtes Vorgehen verständigen, sagte der Grünen-Politiker im Südwestrundfunk. Einheitliche Vorgaben könnten Empfehlungen bei der Aus- und Wiedereinreise sein oder Regeln, welche Reisenden nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus getestet würden. Lucha appellierte an Urlauber, sich die Wahl ihres Reiseziels genau zu überlegen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute in einer Telefonkonferenz über das Thema beraten.

+++ Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Geisel hat trotz Kritik ein Video des umstrittenen Rappers Farid Bang mit einem Appell zum Respekt vor den Corona-Regeln veröffentlichen lassen.

Youtube-Video des Rappers Farid Bang (Screenshot: Youtube-Kanal der Landeshauptstadt Düsseldorf)

Auf die geplante Veröffentlichung eines gemeinsamen Videos verzichtete der SPD-Politiker allerdings laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur. Mehr dazu in unserer ausführlichen Meldung.

+++ Die Corona-Krise droht einer Studie zufolge die Kinderarmut in Deutschland zu verschärfen. Die Bertelsmann-Stiftung erklärte, Eltern benachteiligter Kinder und Jugendlicher arbeiteten häufig in Teilzeit oder Minijobs. In der Pandemie seien sie überdurchschnittlich stark von Arbeitsplatzverlust oder Einkommenseinbußen betroffen. Es bestehe die Gefahr, dass viele arme Kinder durchs Raster fielen, warnte der Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, Dräger.

Derzeit seien 2,8 Millionen der Kinder und Jugendlichen in Deutschland von Armut betroffen – das sind gut 21 Prozent. Als spezielles Problem wird der in der Pandemie eingeführte digitale Schulunterricht genannt. 24 Prozent der Kinder in Haushalten, die Grundsicherung beziehen, haben laut der Studie keinen Zugang zu einem internetfähigen Computer.

+++ US-Präsident Trump hat die Menschen in den USA wegen der Coronavirus-Krise erstmals zum Tragen von Masken aufgefordert. Er sagte auf einer Pressekonferenz in Washington, die Bürger sollten auf einen Mund-Nasen-Schutz zurückgreifen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten. Ob man die Masken möge oder nicht – sie seien wirksam. Kurz zuvor hatte Trump auf Twitter das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bereits als "patriotisch" bezeichnet. Der Präsident hatte Masken als Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus monatelang abgelehnt.

Donald Trump (Consolidated News Photos)

+++ Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat die Idee einer staatlichen Subvention für eine flächendeckende Vier-Tage-Woche kritisiert. Der Vorschlag erkläre die Wirtschaftskrise zum Dauerzustand, sagte der Arbeitsmarktexperte des arbeitgebernahen Instituts, Schäfer, im Deutschlandfunk. Weniger zu arbeiten führe zu weniger Produktion und zu weniger Steuereinnahmen. Das sei es, was eine Wirtschaftskrise ausmache, betonte Schäfer. Es sei gefährlich, dies staatlich zu fördern. Wer weniger arbeiten wolle, könne das mit seinem Arbeitgeber vereinbaren.

Die Linken-Vorsitzende Kipping hatte angeregt, die Corona-Pandemie zum Anlass zu nehmen, die Arbeitszeit mit vorübergehenden staatlichen Zuschüssen für Unternehmen zu reduzieren. Auch in Österreich wird das Thema als Instrument zur Überwindung der Corona-Krise diskutiert. Welche Vor- und Nachteile kann die Reduzierung der Arbeitszeit haben und wo wird das Ganze schon ausprobiert? Ein Überblick.

+++ Der Bund der Steuerzahler fordert, die Verwendung der geplanten Coronahilfen der Europäischen Union streng zu kontrollieren. Nach der Einigung auf dem EU-Gipfel sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Holznagel, der "Rheinischen Post", er sehe es äußerst kritisch, wenn Zuschüsse in Milliardenhöhe gewährt werden, die nicht mit konkreten Programmen und Maßnahmen verknüpft seien. Es bestehe die Gefahr, dass dieses Geld einfach verkonsumiert werde.

+++ In Deutschland sind seit gestern 454 neue Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Wie das Robert Koch-Institut mitteilt, sind im selben Zeitraum fünf mit dem Virus infizierte Patienten verstorben. Die Gesamtzahl der festgestellten Todesfälle stieg damit auf 9.095. Rund 203.000 Menschen haben sich demnach seit Beginn der Pandemie in Deutschland nachweislich angesteckt. Bei rund 187.000 von ihnen gehen die Behörden davon aus, dass sie inzwischen wieder genesen sind. Die Zahl der bekannten aktiven Fälle liegt damit bundesweit bei etwa 5.100.

Ausführlicher schauen wir hier auf die Entwicklung im Land: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland.

+++ In Brüssel beraten die Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments am Vormittag über die Ergebnisse des Finanzgipfels der Staats- und Regierungschefs. Vertreter des Parlaments hatten sich zuletzt kritisch geäußert, vor allem zu einer möglichen Verwässerung der Regelung, wonach Zahlungen an Mitgliedstaaten reduziert oder ganz gestrichen werden können, wenn sie Rechtsstaatsprinzipien missachten

