+++ Die geschäftsführende Bundesregierung hat sich für eine Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests ausgesprochen. +++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 201,1 auf einem Höchststand seit Beginn der Pandemie. +++ Die Polizei in Österreich will 2G mit stärkeren Polizeikontrollen durchsetzen. +++ Mehr im Newsblog.

Montag, 8. November

+++ Angesichts der stark steigenden Zahl von Corona-Infektionen befürwortet die geschäftsführende Bundesregierung die Wiedereinführung kostenloser Tests auf das Virus im Alltag. Die seit Oktober geltende Kostenpflicht sei aus Fairnessgründen und als Impfanreiz richtig gewesen, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. Genauso richtig sei es aber auch, die kostenlosen Tests in der vierten Welle vorübergehend wieder einzuführen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Bundeskanzlerin Merkel begleite "solche Überlegungen durchaus positiv".

Zuvor hatte FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärt, die Ampel-Parteien wollten wieder mehr Tests, aber keine bundesweite 2G-Regel. Sinnvoll wäre zudem, am Arbeitsplatz die 3G-Regel einzuführen.

+++ Im Namen der Kanzlerin forderte Seibert zudem eine tägliche Test-Pflicht in Pflegeheimen, nachdem es auch in solchen Einrichtungen wieder Ausbrüche, schwere Verläufe und auch Todesfälle nach Corona-Infektionen gegeben hatte. Ähnlich äußerte sich die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie. Sie plädierte zusätzlich für eine Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitsberufe. Die zunehmende Anzahl von Impfdurchbrüchen bei der älteren Bevölkerung erfordere rasches und konsequentes Handeln.

Die Testpflicht in Pflege- und Altenheimen ist eine der Stellschrauben, die gegen die vierte Welle helfen sollen - und vor allem die gefährdeten Personengruppen schützen könnte. (imago / Fotostand / K. Schmitt)

+++ In Österreich sollen die neuen Einschränkungen für Ungeimpfte mit einem verstärkten Einsatz der Polizei durchgesetzt werden. Innenminister Nehammer sagte in Wien, man werde den Kontrolldruck in den nächsten Tagen durch Polizeistreifen deutlich erhöhen. Schwerpunktaktionen werde es etwa in der Gastronomie und im Dienstleistungsbereich geben. In Österreich gilt seit heute die 2G-Regel für viele Bereiche des öffentlichen Lebens.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert für national einheitliche Regeln, um die vierte Corona-Welle einzudämmen. Es bräuchte eine Regelung für 2G national, für 3G am Arbeitsplatz und eine Veränderung des Datenschutzes, sagte Söder im Dlf. Gleichzeitig kritisierte der bayerische Regierungschef die Corona-Politik von Bundesgesundheitsminister Spahn. Es sei völlig absurd, ein Ende einer epidemischen Lage auszurufen, betonte der CSU-Politiker. Das suggeriere ja, dass das Thema gar nicht präsent sei. Das Gegenteil sei der Fall.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gestiegen und liegt nun über 200. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mit 201,1 an. Das ist ein Höchststand. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Dezember vergangenen Jahres bei 197,6 gelegen. Laut RKI wurden binnen 24 Stunden 15.513 Coronavirus-Neuinfektionen verzeichnet - 5.855 mehr als am vergangenen Montag. Es gab 33 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

+++ Der Vorstandsvorsitzendes des Weltärztebundes, Montgomery, hat die Politik davor gewarnt, neue Lockdowns oder eine Impfpflicht pauschal auszuschließen. Solche "apodiktischen Nie-Aussagen" seien einfach falsch, sagte er im ARD-Fernsehen. Die Situation könne sich jederzeit ändern. Zudem beklagte Montgomery, man erlebe derzeit eine - Zitat - "Tyrannei der Ungeimpften" über eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Bevölkerung. In Ländern wie Portugal seien 97 Prozent der Menschen geimpft. Dort gebe es keine einschränkenden Maßnahmen mehr, weil man sie nicht mehr brauche.

+++ SPD, Grüne und FDP wollen die Abschaffung kostenloser Corona-Tests zum Winterhalbjahr offenbar wieder rückgängig machen. Die Entscheidung sei ein Fehler gewesen, sagte FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Dahmen. Die drei Parteien wollen heute ihre Pläne für neue Rahmenbedingungen der Corona-Maßnahmen präsentieren. Der gemeinsame Entwurf der potenziellen künftigen Regierungspartner soll bereits am Donnerstag in erster Lesung beraten werden.

+++ Die Regierung von Neuseeland hat den seit drei Monaten geltenden strikten Lockdown für die größte Stadt Auckland gelockert. Ministerpräsidentin Ardern teilte mit, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen wie Museen, Zoos und Bibliotheken dürften ab Mittwoch wieder öffnen, auch Treffen von bis zu 25 Menschen im Freien seien dann wieder erlaubt. Die Einschränkungen waren Mitte August verhängt worden, nachdem ein einziger neuer Corona-Fall entdeckt worden war. Ardern betonte, in Auckland werde wahrscheinlich Ende des Monats eine Impfquote von 90 Prozent erreicht. Dann könnten weitere Lockerungen in Kraft treten.

In Auckland galt drei Monate lang ein strenger Lockdown. Jetzt greifen erste Lockerungen. (New Zealand Herald/Michael Craig)

+++ Österreich führt heute die sogenannte 2G-Regel im öffentlichen Leben ein. Das bedeutet, dass zum Beispiel Restaurants und Friseursalons nur noch von Geimpften und Genesenen betreten werden dürfen. Nach Angaben von Bundeskanzler Schallenberg soll die Regelung mindestens bis Weihnachten in Kraft bleiben. Am vergangenen Wochenende verzeichneten die Impfzentren in Österreich eine deutliche Zunahme an Corona-Schutzimpfungen. Derzeit sind etwa 65 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei rund 570.

+++ Die steigenden Corona-Zahlen führen zu einer verstärkten Debatte über den Sinn von 2G-Regeln. Aus den Bundesländern kommen unterschiedliche Einschätzungen. In Berlin ist die Einführung von 2G-Regeln geplant. Dies werde vorbereitet, sagte Gesundheitssenatorin Kalayci von der SPD dem "Tagesspiegel". Laut der Zeitung könnte die Einführung einer entsprechenden Regelung zum Ende der Woche erfolgen. Derzeit gilt in Berlin, dass etwa Betreiber von Restaurants oder Veranstalter selbst entscheiden können, ob sie den Zutritt zu ihren Innenräumen nur Geimpften und Genesenen oder auch Getesteten erlauben.

+++ Die USA öffnen heute ihre Grenzen für gegen das Coronavirus geimpfte Ausländer. Damit ist auch für vollständig geimpfte Reisende aus Deutschland und anderen Schengen-Staaten die direkte Einreise wieder möglich. Bislang war dafür eine Sondergenehmigung der US-Regierung notwendig. Im März 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, hatte der damalige Präsident Trump einen Einreisestopp angeordnet. Vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt starten heute Vormittag 19 Direktflüge in die USA.

