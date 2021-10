+++ Die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU haben sich für einen Mitgliederentscheid zur Bestimmung eines neuen Parteichefs ausgesprochen. +++ Die neue Bundestagspräsidentin Bas dringt auf eine rasche Wahlrechtsreform. +++ CSU-Chef Söder sieht die Union vor einer tiefgreifenden Zäsur und einer mühsamen Oppositionsarbeit in Berlin. +++ Mehr im Newsblog.

Samstag, 30. Oktober

+++ Die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU haben sich für einen Mitgliederentscheid zur Bestimmung eines neuen Parteichefs ausgesprochen. Die Kreisvorsitzenden-Konferenz in Berlin stimmte mit großer Mehrheit für diesen Vorschlag, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer des Treffens berichtet. Der Chef der Jungen Union, Kuban, begrüßte das Ergebnis. Als Junge Union freue man sich über einen Mitgliederentscheit, sagte er.

+++ Die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU beraten in Berlin darüber, wie die Neuaufstellung der Partei nach der Bundestagswahl geregelt werden soll. In der Konferenz geht es unter anderem darum, ob und wie die Basis an der Entscheidung über die Nachfolge des bisherigen Parteichefs Laschet beteiligt wird. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagte vor Beginn, es gehe um sehr viel. Er freue sich auf eine intensive Debatte. Die 326 Kreisvorsitzenden sowie 27 Bezirksvorsitzenden sollen ein Stimmungsbild abgeben. Der Vorsitzende des Kreisverbands Neunkirchen/Saar, Theis, forderte eine Beteiligung der Mitglieder. Die Basis wolle mitreden, sagte er im Deutschlandfunk. Das betreffe nicht nur die künftige Führung der Partei, sondern auch das neue Grundsatzprogramm.

Über das weitere Vorgehen werden Präsidium und Vorstand der CDU am Dienstag entscheiden. Für die Neuwahl der gesamten CDU-Führung soll es spätestens Anfang des kommenden Jahres einen Sonderparteitag geben. In der Folge des historisch schlechten Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl hatte Laschet angekündigt, den Vorsitz abzugeben.

+++ Die neue Bundestagspräsidentin Bas will die bislang weitgehend gescheiterte Wahlrechtsreform sehr bald nach der Regierungsbildung neu angehen. Sie spüre in den Fraktionen, auch in der Union, die Einsicht und den ernsthaften Willen, dass das Parlament in Zukunft nicht weiter wachsen könne , sagte die Sozialdemokratin der "Rheinischen Post". Zunächst werde das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen abgewartet. Anschließend sollten die Fraktionen zu Gesprächen eingeladen werden. Dabei sei auch die Wiedereinsetzung der Wahlrechtskommission eine Option, erklärte Bas. Die Sollgröße des Bundestags liegt bei 598 Abgeordneten; derzeit gehören dem Plenum 736 Mandatsträger an.

Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist dafür, die Wahlrechtsreform bald anzugehen. (www.imago-images.de/Future Image)

Freitag, 29. Oktober

+++ Der CSU-Vorsitzende Söder sieht die Union vor einer tiefgreifenden Zäsur und einer mühsamen Oppositionsarbeit in Berlin. Mit der Ampel aus SPD, Grünen und FDP entstehe ein "völlig neuer politischer Block" - darauf müsse sich die Union auch langfristig einstellen: "Wir werden Oppositionsarbeit leisten müssen, und dies ist ein hartes Brot in Berlin." Andererseits sei man nun aus der "Kompromissmaschine" der großen Koalition draußen, könne nun also sehr klare inhaltliche Konzepte vorlegen. Söder gab als Ziel aus, herauszustellen, was der Unterschied sei zwischen dem "Ampel-Norden" und dem "freien Süden". "Die Ampel ist nördlicher, sie ist preußischer, sie ist deutlich weniger süddeutsch und auch föderal strukturiert", erklärte er weiter. Man müsse deshalb darauf achten, dass "Bayern nicht abgeschnitten" werde.

+++ Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans will auf dem Parteitag im Dezember nicht wieder kandidieren. In einem Zeitungsinterview erklärte er, Jüngeren Platz machen zu wollen. Die Mit-Vorsitzende Esken dankte ihm für die gemeinsame Zeit. Auch Generalsekretär Klingbeil und Finanzminister Scholz würdigten den 69-Jährigen. Mehr

Norbert Walter-Borjans (dpa/Annette Riedl)

+++ Mitten in die Zeit des deutschen Regierungswechsels fallen zwei wichtige internationale Ereignisse: der G20-Gipfel in Rom und die Weltklimakonferenz. Bundeskanzlerin Merkel will bei dieser Gelegenheit im Ausland die deutsche Verlässlichkeit betonen. Dazu plant sie, zu Einzelgesprächen mit anderen Staats- und Regierungschefs ihren erwarteten Nachfolger Scholz mitzunehmen. Das wurde gestern in Berlin bekannt. Der SPD-Politiker könnte so noch vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen unter anderem mit US-Präsident Biden zusammenkommen. Scholz nimmt als noch geschäftsführender Finanzminister am G20-Gipfel teil.

G20-Gipfel in Rom (www.imago-images.de/ Xinhua)

Donnerstag, 28. Oktober

+++ Der Abbau umweltschädlicher Subventionen könnte laut Umweltbundesamt für die nächste Bundesregierung einen finanziellen Spielraum in Milliarden-Höhe bringen.

Nach Berechnungen der Behörde summierten sich die Vergünstigungen für Diesel, Vorteile bei der Dienstwagen-Steuer oder Befreiungen von Energie-Abgaben für die Industrie 2018 auf insgesamt rund 65 Milliarden Euro. Es sei paradox, wenn der Staat mit Milliarden den Klimaschutz fördere und gleichzeitig klimaschädliche Produktions- und Verhaltensweisen subventioniere, erklärte UBA-Präsident Messner. Ein Beispiel dafür sei das "unsinnige Nebeneinander" von Dieselprivileg für Verbrenner und Kaufprämien für Elektroautos. Mehr zum Thema.

+++ Von einer Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde würden einer Studie zufolge etwa 8,6 Millionen Beschäftigte in Deutschland profitieren.

Rund 30 Prozent der Beschäftigten, die in ihrem Hauptjob nicht nach Tarif bezahlt werden, arbeiteten für weniger als zwölf Euro pro Stunde, heißt es in einer Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Mit Tarifvertrag seien es lediglich 9,5 Prozent. Für die Beschäftigten ohne Tarif würden die Löhne nach einer Anhebung des Mindestlohns um durchschnittlich 4,1 Prozent steigen, für die mit Tarif um ein Prozent. Die Zahlen zeigten, dass ein höherer Mindestlohn, wie ihn SPD, Grüne und FDP anstreben, keinen tiefen Eingriff in die Tarifautonomie bedeute. Vielmehr wäre er eine wirksame Stütze zur Stabilisierung der Löhne von Beschäftigten ohne Tarifvertrag, betonen die Experten.

+++ FDP-Generalsekretär Wissing plädiert für Vorsicht bei Legalisierung von Cannabis.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing (dpa / Kay Nietfeld)

Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, als Jurist wisse er, dass die Legalisierung von Cannabis nicht ganz einfach sei. Es müsse "sehr sorgfältig" vorgegangen. Bislang ist der Verkauf von Cannabis-Produkten in Deutschland verboten. Die Ampel-Parteien, die am Mittwoch ihre Koalitionsverhandlungen auf Arbeitsebene gestartet hatten, wollen das ändern. Zu den Wegen der Legalisierung gibt es jedoch unterschiedliche Positionen: FDP und Grüne befürworten den Verkauf in "lizensierten Fachgeschäften", die SPD will Cannabis hingegen zunächst nur im Rahmen von Modellprojekten kontrolliert an Erwachsene abgeben lassen.

Was SPD, Grüne und FDP sonst noch vorhaben, haben Sie in einem Papier zu den Sondierungsgesprächen festgehalten. Ein Überblick.

+++ Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, hält zur Stabilisierung der Rentenkasse höhere Beitragssätze für legitim.

Er halte ein stabiles Rentenniveau von mindestens 48 Prozent für unerlässlich, sagte er der "Bild"-Zeitung. Für dieses Ziel seien höhere Rentenbeiträge verkraftbar. Sie müssten von Arbeitnehmern wie Arbeitgebern gleichermaßen getragen werden, betonte Hoffmann. SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem Sondierungspapier zu den Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, das Niveau von 48 Prozent zu sichern. Eine Anhebung des Renteneintrittsalters schlossen sie aus.

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach befürwortet Vorschläge von SPD, Grünen und FDP zur Beendigung der epidemischen Lage.

Karl Lauterbach (SPD) (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Das Eckpunktepapier der drei Parteien werde der Bekämpfung der Corona-Pandemie gerecht, sagte er der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Es sei ein guter Kompromiss aus weiterhin möglichen Maßnahmen für die Länder und einer Absage an harte Einschnitte. Niemand brauche mehr einen Lockdown oder Schulschließungen.

Die epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft Ende November aus und soll nach dem Willen von SPD, Grünen und FDP nicht verlängert werden. Dennoch stehen die Zeichen in Sachen Corona nicht auf Entspannung. Übergangsregeln sollen dafür sorgen, dass Deutschland auch über den Winter angemessen auf die Infektionslage reagieren kann. Ein Überblick.

+++ Angesichts der laufenden Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP hat der Sicherheitsexperte Ischinger davor gewarnt, die deutsche Beteiligung an der atomaren Abschreckung der Nato infrage zu stellen.

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Abzug der US-Atombomben aus Deutschland würde schwerwiegende Folgen für die Sicherheit in Europa haben. Man würde damit Polen sicherheitspolitisch den Teppich unter den Füßen wegziehen. Warschau könnte dann auf einer Stationierung von Atombomben auf seinem Territorium bestehen, warnte Ischinger. Dies wiederum könnte in Moskau katastrophale Folgen haben.

Weiterlesen: Hier geht es zu unserem Archiv.