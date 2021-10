Die Grüne Jugend hat auf ihrem Bundeskongress einer Jamaika-Koalition eine Absage erteilt. +++ Der Grünen-Co-Vorsitzende Habeck sieht beim Thema Finanzen das größte Konfliktpotenzial bei den Sondierungen mit SPD und FDP. +++ Der Sozialverband VdK fordert von der künftigen Bundesregierung mehr Maßnahmen gegen Armut. +++ Mehr in unserem Newsblog.

Samstag, 9. Oktober

+++ Die Grüne Jugend hat einer Jamaika-Koalition mit Union und FDP eine Absage erteilt. Die Union stehe für eine "zukunftsfeindliche Politik", heißt es im Dringlichkeitsantrag des Vorstands, den der Bundeskongress in Erfurt verabschiedete. Zudem forderte die Nachwuchsorganisation in dem Antrag einen entschiedenen Klimaschutz, eine Überwindung von Hartz-Vier und mehr Rechte für Geflüchtete.

+++ Bei Steuern, Schulden und der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen erwarten die Grünen in den Sondierungsgesprächen für eine sogenannte Ampel-Koalition die größten Konflikte. Habeck sagte im Deutschlandfunk: "Es gibt erkennbare Differenzen zwischen uns und vielleicht auch der SPD und der FDP beim Thema Finanzen. Und Finanzen heißt nicht nur Haushalt, sondern auch die investiven Möglichkeiten für den Klimaschutz bereitzustellen." Deutschland sollte sich seiner Ansicht nach auf EU-Ebene für eine Lockerung der Vorgaben für die Rückzahlung von Schulden einsetzen. Die Corona-Krise habe die europäischen Länder in die Verschuldung getrieben.

+++ CSU-Chef Söder führt das schlechte Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl auf den unpopulären Kanzlerkandidaten Laschet (CDU) und eine schwache Wahlkampfstrategie zurück. Es sei einfach so: Am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU und CSU aufgestellt hätten, sagte Söder bei der Landesversammlung der Jungen Union in Deggendorf. Genauso wie es eine Rolle gespielt habe, dass man von Anfang an nicht ganz sicher gewesen sei, welche Strategie man inhaltlich eigentlich fahre.

+++ Der SPD-Politiker Lauterbach hat Interesse am Amt des Gesundheitsministers in einer Ampel-Koalition bekundet. Im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Lauterbach, falls jemand gesucht werde, der in dem Bereich eine gewisse Erfahrung mitbringt, würde er darüber nachdenken. Der Sozialdemokrat schlug vor, dass sich die Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Merkel noch einmal treffe, um die Corona-Regeln teilweise zu verschärfen.

Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, möchte in einer neuen Bundesregierung gern Gesundheitsminister sein, (dpa)

+++ Der Sozialverband VdK Deutschland hat von den möglichen Partnern einer neuen Regierungskoalition ein deutliches Bekenntnis zum Kampf gegen die Armut gefordert. Es brauche eine "Koalition des sozialen Fortschritts", sagte VdK-Präsidentin Bentele der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Parteien müssten den Menschen klar sagen, wohin es gehe. Bentele kritisierte, dass die Hartz-IV-Regelsätze zum 1. Januar 2022 nur um drei Euro stiegen, während die Inflation gleichzeitig bei vier Prozent liege. Am besten wäre es, wenn die Regelsätze ganz neu berechnet würden.

+++ Einer repräsentativen Umfrage zufolge trauen die meisten Bürgerinnen und Bürger einer Ampel-Koalition die größte Digitalkompetenz zu. 34 Prozent der Befragten meinen, ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP könne die Digitalisierung am ehesten voranbringen. Nur zwölf Prozent sehen die höchste Digitalkompetenz bei einer Koalition der Union mit Grünen und FDP. Die Umfrage wurde vom Vergleichsportal Verivox in Auftrag gegeben und liegt der Nachrichtenagentur AFP vor.

Freitag, 8. Oktober

+++ Der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck, hat die "erkennbaren Differenzen" zwischen SPD, Grünen und FDP bei den Dreiergesprächen zu einer möglichen Regierungsbildung betont. Im Interview der Woche des DLF sagte er, die vertrauensvolle Atmosphäre der Gespräche könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sich zum Beispiel mit Blick auf Finanzthemen deutlich unterscheide. Dies betreffe nicht allein die Frage nach dem Haushalt, sondern auch, wie investive Möglichkeiten für den Klimaschutz bereitgestellt werden könnten. Entscheidend sei nun, ob aus diesen Gegensätzen eine intelligente, kreative Dynamik entfacht werden könne.

+++ Der CDU-Politiker Röttgen und Unions-Fraktionsvize Leikert sprechen sich für eine Mitgliederbefragung bei der Auswahl des künftigen Parteivorsitzes aus. "Jetzt muss zügig die Basis zu Wort kommen", sagte Röttgen der "Welt am Sonntag". Er spricht sich gegen Versuche aus, einen Wettbewerb um die Zukunft der CDU zu unterbinden "und die Neuaufstellung von oben zu steuern". Röttgen hat selbst Ambitionen, CDU-Chef zu werden. "Wir sollten den Mut haben, die Mitglieder abstimmen zu lassen", sagte auch die CDU-Politikerin Leikert der Nachrichtenagentur Reuters.

Norbert Röttgen (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

+++ CDU-Vize Klöckner fordert, Personalentscheidungen in der Partei erst nach einer inhaltlichen Erneuerung zu treffen. "Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen zu denken, dass mit einem neuen Kopf an der Spitze alle Probleme gelöst sind", teilte sie mit. Für die programmatische Erneuerung brauche man "einen klugen Weg, der Fraktion, Parteiflügel, Arbeitsgemeinschaften und Basis einbindet, und zwar bevor Entscheidungen getroffen werden".

+++ CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fordert von der CDU eine schnelle Entscheidung über Personalfragen. "Ich erwarte, dass diese Neuaufstellung zügig stattfindet und in diesem Jahr noch abgeschlossen wird", sagte Dobrindt dem "Münchner Merkur". Zudem betonte er, dass die CSU für Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP bereitstehe. Es gebe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nun eine Ampel-Koalition gebe. Aber das Angebot für Jamaika gelt "die gesamte Wahlperiode".

+++ Nach dem Rückzugsangebot von Unions-Kanzlerkandidat Laschet mehren sich die Vorwürfe der CDU gegen die Schwesterpartei CSU. Der zu Laschets sogenanntem Zukunftsteam zählende Sicherheitsexperte Neumann machte auch CSU-Parteichef Söder für das schlechte Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl verantwortlich. Einer der wunden Punkte sei immer gewesen, dass Laschet nicht geschlossen unterstützt worden sei und Söder ihn immer wieder unterminiert habe, sagte Neumann der "Augsburger Allgemeinen". Ähnlich äußerte sich der frühere Unions-Fraktionsvize Bosbach im ZDF. Fehlender Teamgeist sei einer der Gründe für die Wahlniederlage gewesen.

+++ Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl sieht Linken-Chefin Wissler in der sich anbahnenden Ampel-Koalition eine Chance für ihre Partei, neu an Profil zu gewinnen. In Hessen, wo die Grünen mitregieren, habe die Partei damit gute Erfahrungen gemacht, sagte Wissler dem Magazin "Spiegel". "Wir müssen deutlich machen, dass die ökologische Frage eine soziale Frage ist." Die Linke hatte bei der Bundestagswahl Ende September massiv an Stimmen verloren und mit nur 4,9 Prozent die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt.

Die Spitzenkandidaten der Partei Die Linke, Janine Wissler (dpa-Bildfunk / Kay Nietfeld)

+++ Die Jungsozialisten fordern bei möglichen Verhandlungen über eine Ampelkoalition ein Mitspracherecht. Sollte es nach den Sondierungen zu konkreten Gesprächen zur Bildung einer Regierung aus SPD, Grünen und FDP kommen, müssten die Jusos mit am Tisch sitzen, sagte die Vorsitzende der sozialdemokratischen Jugendorganisation, Rosenthal, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

+++ Gewerkschaften und der Sozialverband Deutschland warnen ein mögliches Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP davor, durch Einführung einer Aktienrente eine Schwächung der gesetzlichen Rente in Kauf zu nehmen. "Maßnahmen, die zulasten der jüngeren Generation gehen und die gesetzliche Rente schwächen, lehnt der DGB kategorisch ab", sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

+++ Nach der Ankündigung des CDU-Vorsitzenden Laschet zu einer personellen Erneuerung der Partei mehren sich die Forderungen für eine stärkere Beteiligung der Basis. Der Vorsitzende des Hamburger Landesverbandes, Ploß, sprach sich für eine Mitgliederbefragung aus. Er sagte der "Rheinischen Post", es sei nun wichtig, dass der Prozess transparent, zügig und unter Einbeziehung der Mitglieder verlaufe.

Weiterlesen? Alle Entwicklungen rund um die Bundestagswahl seit dem 5. August können Sie in unserem Wahlblog-Archiv Bundestagswahl 2021 nachvollziehen.

Leichter verständliche Informationen zur Wahl finden Sie in unserem Newsblog in Einfacher Sprache.