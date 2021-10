Der SPD-Vorstand hat den Weg für Koalitionsverhandlungen über ein Ampel-Bündnis mit Grünen und FDP freigemacht. +++ Der Bundestag hat nach dem amtlichen Endergebnis 736 Mitglieder - und damit einen Sitz mehr als angenommen. +++ Die Junge Union arbeitet bei ihrem Deutschlandtag des Wahlergebnis auf. +++ Mehr in unserem Newsblog.

Freitag, 15. Oktober

+++ Der SPD-Vorstand hat den Weg für Koalitionsverhandlungen über ein Ampel-Bündnis mit Grünen und FDP freigemacht. Das Gremium billigte nach Parteiangaben einstimmig die Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen der drei Parteien. Die Beratungen der zuständigen Gremien der Grünen und der FDP sollten am Sonntag beziehungsweise am Montag erfolgen.

+++ Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP empfehlen ihren Parteigremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung. Auf einer Pressekonferenz in Berlin lobten Vertreter der drei Parteien die vertrauensvollen und konstruktiven Sondierungsgespräche, die die Grundlage für eine gemeinsame Regierung geschaffen hätten. SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte, ein Aufbruch mit einer Regierung des Fortschritts sei möglich. Man habe sich auf das größte industrielle Modernisierungskonzept seit mehr als 100 Jahren geeinigt. Neben der Digitalisierung seien der massive Ausbau erneuerbarer Energien, sichere Renten und ein höherer Mindestlohn zentrale Punkte. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock betonte, man wolle gemeinsam das nächste Jahrzehnt für eine Erneuerung des Landes nutzen und die großen Fragen unserer Zeit mutig angehen. Ziel sei die Schaffung einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. FDP-Chef Lindner ergänzte, dass sich die drei Parteien auf Leitplanken für stabile Finanzen geeinigt hätten. Man strebe zudem eine Entbürokratisierung und Entfesselung des Landes an, in dem auch ein sozialer Aufstieg erleichtert werden solle.

In einem gemeinsamen Sondierungspapier werden als Ziele unter anderem ein Verzicht auf Steuererhöhungen und eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro genannt. An die Stelle von Hartz IV soll ein Bürgergeld treten. Rentenkürzungen oder eine Anhebung des Eintrittsalters sind nicht vorgesehen. Zur Einhaltung der Klimaschutzziele sollen erneuerbare Energien massiv ausgebaut werden und der Kohleausstieg schon bis 2030 statt bis 2038 erfolgen. Das ursprünglich von den Grünen geforderte Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen wird nicht angesprochen.

Bei den Grünen soll ein kleiner Parteitag über die Aufnahme der Verhandlungen entscheiden, bei der FDP die Parteigremien. Aus der SPD hieß es, für den Nachmittag sei eine Fraktionssitzung anberaumt.

+++ Der Bundestag verfügt nach dem amtlichen Endergebnis der Wahl vom 26. September über einen Sitz mehr als bislang angenommen. Das Parlament werde statt der zunächst ermittelten 735 Mitglieder nunmehr 736 Abgeordnete haben, wie Bundeswahlleiter Thiel in Berlin mitteilte. Das zusätzliche Mandat gehe an die nordrhein-westfälische CDU, Grund sei ein Plus bei den ausgezählten Zweitstimmen. Bei den Zweitstimmen ergibt sich beim endgültigen Endergebnis kein Unterschied gegenüber dem am Morgen nach der Wahl verkündeten vorläufigen Resultat. Demnach kommt die die SPD auf 25,7 Prozent, die Union auf 24,1 Prozent. Die Grünen können 14,8 Prozent verzeichnen, die FDP 11,5 und die AfD 10,3. Die Linke verfehlte mit 4,9 Prozent zwar die Fünf-Prozent-Hürde, ist wegen dreier Direktmandate trotzdem in Fraktionsstärke im Bundestag vertreten.

Blick in den Plenarsaal des Bundestages. (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)

Weiter erklärte Thiel, aufgrund der in Berlin aufgetretenen Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen werde man einen Einspruch gegen das Bundestagswahlergebnis in der Hauptstadt prüfen. Die Häufigkeit der in Berlin geschehenen Fehler sei misslich und auffällig. Auf die Verkündung des endgültigen Wahlergebnisses hätten die Unregelmäßigkeiten aber keine Auswirkung gehabt. Gestern hatte die Landeswahlleitung in Berlin angekündigt, gegen das Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl Einspruch einzulegen.

+++ Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen vermutlich noch heute darüber entscheiden, ob sie ihren Parteigremien jeweils die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen im Bund empfehlen. Derzeit läuft in Berlin die möglicherweise entscheidende Sondierungsrunde. Die Verhandlungsgruppen waren heute früh zunächst separat zusammengekommen, um den Stand der bisherigen Gespräche zu erörtern. Anschließend begannen gemeinsame Beratungen. Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz am Verhandlungsort auf dem Messegelände Berlin angesetzt.

+++ Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, hat sich dafür ausgesprochen, dass auch eine Frau ins Rennen um den CDU-Parteivorsitz gehen soll. Im Vorfeld des an diesem Freitag beginnenden Deutschlandtags der Jungen Union in Münster sagte Kuban der Düsseldorfer "Rheinischen Post": "Wenn die Frauen sagen, sie wollen mehr Einfluss, dann sollten auch Frauen kandidieren. Ich persönlich würde das sehr gut finden." Kuban sprach sich zudem für eine Befragung der Mitglieder aus, um den CDU-Parteivorsitz neu zu bestimmen: "Die Junge Union hat schon 2019 auf dem Bundesparteitag die Mitgliederbefragung gefordert."

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban. (dpa)

Rund drei Wochen nach der Bundestagswahl kommt die Junge Union heute Abend in Münster zu ihrem Deutschlandtag zusammen. Die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU will das Wahlergebnis an drei Tagen bis Sonntag aufarbeiten. Ursprünglich sollte das Thema Mobilität im Mittelpunkt der Beratungen stehen, nun dürfte die Neuaufstellung der Union das Treffen dominieren. Zu den Rednern zählt der frühere CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Friedrich Merz, der erneut als einer der möglichen Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz gehandelt wird.

+++ Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat einen zu geringen Stellenwert der Außenpolitik im Wahlkampf und bei den bisherigen Sondierungen auf Bundesebene beklagt. Ischinger sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), auch die Sicherheits- und die Entwicklungspolitik hätten nur eine stiefmütterliche Rolle gespielt. Dies sei besorgniserregend angesichts der anstehenden internationalen Herausforderungen für die künftige Regierung und das neue Parlament. Ischinger verwies darauf, dass viele der bisherigen außenpolitischen Gewissheiten ins Wanken gerieten: Die grundsätzlichen Annahmen gälten nicht mehr, dass die USA jederzeit als Schutzmacht zur Verfügung stünden, und dass die innere Einheit der EU voranschreite. Man könne auch nicht mehr davon selbstverständlich davon ausgehen, dass Russland sich zum strategischen Partner entwickle und China durch den Handel westlicher werde, erklärte Ischinger.

Donnerstag, 14. Oktober

+++ Die neugewählte Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich, will sich nach einer Kontroverse um frühere Äußerungen von ihr und Drohungen nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Dann hätte der Shitstorm sein Ziel erreicht, sagte sie "Zeit Online". Sie freue sich darauf, die Grüne Jugend als Bundessprecherin zu vertreten. Gerade in Zeiten einer neuen Regierungsbildung ändere sich die Rolle der Grünen Jugend und ihrer Verantwortung. Heinrich bat um Entschuldigung für manche Äußerungen. Zu einem Tweet von ihrem Konto, mit dem sie mit "Heil" auf ein Hakenkreuz reagierte, sagte sie, das sei nicht in Ordnung gewesen, ebenso wie alle anderen diskriminierenden Aussagen. Dabei sei es egal, "wie ironisch ich mit 14 vielleicht sein wollte." Nachdem Heinrich beim Bundeskongress der Grünen Jugend zur Co-Sprecherin der Nachwuchsorganisation gewählt worden war, lösten teils mehrere Jahre alte Äußerungen von ihr Kontroverse insbesondere auf Twitter aus. Anfang der Woche zog sie sich für zunächst einige Tage aus der Öffentlichkeit zurück. Sie verwies auf Beleidigungen und eine Vielzahl an Morddrohungen, die sie erreicht hätten.

+++ Vor dem nächsten Sondierungsgespräch über eine Ampel-Koalition am Freitag haben die Jungen Liberalen vor einer auf neue Schulden gestützten Politik gewarnt. Kompromisse dürften nicht bedeuten, dass immer mehr Geld ausgeben werde und am Ende die Schuldenlast auf Kosten der jungen Generation unerlässlich ansteige, sagte der Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation, Teutrine, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

+++ CSU-Chef Söder wird nicht wie vorgesehen an dem Deutschlandtag der Jungen Union am Samstag teilnehmen. Das bestätigt ein Sprecher der Partei. Söder nehme stattdessen an einer CSU-Basisveranstaltung in Oberfranken teil. Am Samstag soll auf dem JU-Deutschlandtag in Münster unter anderen auch CDU-Chef Laschet reden. Der Auftritt Söders war mit Spannung erwartet worden, weil es zuletzt Kritik am Verhalten des CSU-Chefs im Wahlkampf gegeben hatte.

+++ Die Rentenerhöhungen in Deutschland sollten dem Ifo-Institut zufolge von der Lohnentwicklung abgekoppelt werden. Nur, wenn die Renten langsamer stiegen als die Löhne, würden die Kassen geschont und die Steuer- und Beitragszahler nicht überfordert, heißt es in einem Aufsatz des Forschers Joachim Ragnitz vom Ifo in Dresden. Er warnte die künftigen Koalitionspartner im Bundestag davor, "weitere teure Rentenabschlüsse zu fällen". SPD und Grüne etwa hätten im Wahlkampf versprochen, dass das Rentenniveau auch nach 2025 nicht unter 48 Prozent des Lohnniveaus hinaus sinken solle. Bereits die politischen Entscheidungen der vergangenen Jahre würden beim Renteneintritt der "vielen Baby-Boomer" in wenigen Jahren dazu führen, dass sich ein gigantisches Finanzloch auftue. Im Jahr 2050 müssten rund 2,6 Prozent der Wirtschaftsleistung zusätzlich für die Rente aufgebracht werden.

+++ Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, rechnet mit einer Bundesregierung bis Weihnachten. Sie sei optimistisch, dass es - in welchen Farbkonstellationen auch immer - bis dahin eine neue Bundesregierung gebe, sagt sie den Sendern RTL/ntv. Zudem verteidigt sie die Ehrung der Soldatinnen und Soldaten des Afghanistan-Einsatzes vor dem Reichstagsgebäude am Mittwochabend. Sollte die FDP der Regierung angehören, werde sie dafür sorgen, dass das Thema Verteidigungspolitik im Parlament regelmäßig diskutiert werde.

Großer Zapfenstreich zum Ende des Afghanistan-Einsatzes - ein umstrittener Fackellauf in Berlin. (Christophe Gateau/dpa)

+++ Die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP setzen heute im kleinen Kreis ihre Gespräche über eine Regierungsbildung fort. Die Generalsekretäre der Sozialdemokraten und Liberalen, Klingbeil und Wissing, sowie der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, versuchen, das bisher Verhandelte zu Papier zu bringen. Klingbeil hatte zuletzt das Ziel bekräftigt, bis Ende der Woche eine gemeinsame Grundlage für den Abschluss der Sondierungen zu erarbeiten.

+++ Beratungsgremien der Politik haben die nächste Bundesregierung mit Blick auf den Klimaschutz zu einem Aufbruch in Gesellschaft und Wirtschaft aufgefordert. Sie haben sich in einem offenen Brief an die Bundesvorsitzenden, Generalsekretäre sowie Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP sowie CDU/CSU gewandt, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Darin rufen die Gremien zu einer Strategie für einen zügigen Übergang zu Klimaneutralität bei gleichzeitigem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf. Notwendig seien unter anderem der zügige Ausbau der erneuerbaren Energien als Basis für einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Daneben müsse es einen umfangreichen Infrastrukturausbau für die Energiewende sowie eine klimafreundliche Mobilität geben und den Einstieg in eine Wasserstoff-Ökonomie.

Die Energiewende muss schnell vonstatten gehen - auch im ÖPNV, fordern Expertengremien von der Bundesregierung. (imago / Rupert Oberhäuser)

+++ Das Deutsche Studentenwerk hat die Sondierer von SPD, Grünen und FDP für den Fall der Bildung einer sogenannten Ampel-Koalition zu einer grundlegenden Bafög-Reform aufgerufen. Der Generalsekretär des studentenwerks, Anbuhl, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es müsse höhere Bedarfssätze im Bafög geben, die mit den Lebenshaltungskosten Schritt hielten, die Einkommensgrenzen der Eltern müssten massiv erhöht werden, damit mehr Studierende aus der Mittelschicht und aus Nicht-Akademiker-Familien Bafög-berechtigt werden, die Leistung müsse außerdem länger gezahlt werden, da rund zwei Drittel der Studierenden zwei Semester mehr bräuchten, als es die Regelstudienzeit vorgebe. Langfristig spricht sich das Deutsche Studentenwerk dafür aus, dass der Darlehensteil des Bafög abgeschafft und die Leistung, wie bei ihrer Einführung, wieder zum reinen Zuschuss umgebaut wird, so dass also nichts davon mehr zurückgezahlt werden muss.

+++ Der Naturschutzverband WWF fordert von der künftigen Bundesregierung ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen. Ein Tempolimit spare fast zwei Millionen Tonnen CO2-Emissionen ein, mache Autobahnen sicherer und lasse sich kostenlos, unbürokratisch und schnell umsetzen, so ein WWF-Sprecher zu den Funke-Medien. Derzeit beraten SPD, Grüne und FDP in ihren Gesprächen auch über ein grundsätzliches Tempolimit auf Autobahnen. SPD und Grüne sind für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern, die FDP lehnt dies als Symbolpolitik ab.

Weiterlesen? Alle Entwicklungen rund um die Bundestagswahl seit dem 5. August können Sie in unserem Wahlblog-Archiv Bundestagswahl 2021 nachvollziehen.



